    9 апреля 2026, 03:16 • Новости дня

    Трамп выразил уверенность в новом отказе НАТО помогать США

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО уже отказалось помогать США и снова поступит так же в будущем, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявил: «НАТО не было там, когда она нам была нужна, и ее не будет там, если она снова нам понадобится». Он напомнил про Гренландию – «этот большой, плохо управляемый кусок льда», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, риторика главы Белого дома в отношении альянса после начала операции в Иране заметно ожесточилась. Президент США пояснил, что причиной такого отношения к НАТО стало нежелание союзников по блоку поддерживать Вашингтон в конфликте с Тегераном.

    Генеральный секретарь альянса Марк Рютте отметил, что Трамп явно разочарован партнерами по НАТО после встречи в Белом доме.

    Трамп на днях заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи союзников по НАТО.«Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: »Пока, пока«», – сказал Трамп.

    Ранее между США и Европой обострились противоречия вокруг Гренландии. Сообщалось, что Белый дом, по данным прессы, даже готовил план захвата острова.

    8 апреля 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив
    Tекст: Антон Антонов

    США объявляют о двухнедельном прекращении огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    По словам Трампа, это решение было принято после переговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, передает РИА «Новости».

    «Я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня», – заявил Трамп.

    Он также заявил, что Тегеран согласился немедленно и полностью обеспечить безопасное открытие Ормузского пролива.

    Он уточнил, что предложение из десяти пунктов, которое поступило от Ирана, является «рабочей основой для переговоров». Трамп добавил, что почти все основные разногласия между Вашингтоном и Тегераном уже согласованы. По его словам, двухнедельный перерыв позволит окончательно завершить переговорный процесс и оформить итоговое соглашение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шариф обратился к США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели, призвал власти Ирана в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на тот же срок и предложил обеим сторонам прекратить военные действия на этот период.

    В ночь на среду истекает ультиматум, выдвинутый США Ирану. Трамп заявил, что иранская цивилизация исчезнет, если откажется принять условия Вашингтона. Тегеран отверг условия США и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным.

    7 апреля 2026, 08:50 • Новости дня
    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры

    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры
    Tекст: Алёна Задорожная

    Американцы провели блестящую операцию по спасению пилота сбитого F-15E, но это не повод говорить о потенциальном успехе наземного вторжения США в Иран. Наземная операция потребует от военных принципиально иного уровня подготовки, сложной логистики и колоссальных затрат, заявил газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов.

    «Надо признать, что американцы провели по-настоящему масштабную операцию. Впрочем, по-другому и не должно было быть: речь шла о спасении их пилота, который потенциально мог быть убит или попасть в плен», – говорит генерал авиации Владимир Попов.

    «Авиационный компонент ВС США – один из лучших в мире, и система поиска и спасения стоит у них в приоритете. Если обратиться к истории, американцы всегда очень щепетильно относились к возвращению своих солдат домой, в некотором роде даже кичились этим. К слову, на то есть две причины: США давно не воевали столь активно, и им мало кто так сильно огрызался, как это делает Иран», – рассуждает спикер.

    По его словам, если бы оператора систем вооружения сбитого F-15E не вернули домой, это стало бы ужасающим репутационным ударом для всей армии США и лично для Дональда Трампа. И в данном случае потерять самолеты и вертолеты на сумму свыше 200 млн долларов для американцев было более выгодным решением.

    При этом сама операция была крайне рискованной, но в то же время уникальной. Во-первых, возможности поисково-спасательного обеспечения полетов жестко регламентированы, сам процесс – это конгломерация нескольких служб и людей. «Каждый элемент должен выполнять свои действия. Так, пострадавший обязан подать сигнал на определенных частотах через маячок, уйти от потенциального преследования, найти укрытие», – описывает летчик.

    «На командных пунктах есть дежурные, которые следят за подобными сигналами и готовы в любой момент организовать поисковые действия. И тогда дежурные силы и средства немедленно приступают к работе – будь они в воздухе, на базе или на площадках подскока. Могут также выделяться дополнительные боевые расчеты для обеспечения безопасности», – продолжает он.

    У Вашингтона было крайне мало времени на подготовку. Если бы его было больше, то, согласно логике, сначала на предполагаемую территорию посадки тяжелых MC-130J Commando II должны были отправиться ДРГ для разведки местности и анализа плотности почвы. «После осмотра военные должны были указать импровизированную посадочную полосу или площадку. Но этого сделано не было, поэтому садиться пришлось на неподготовленную территорию, почти в поле, с недюжинной долей риска и везения», – объясняет эксперт.

    «Серьезную роль сыграл и морально-психологический фактор. Иранцы явно не ожидали, что Вашингтон пойдет на такие отчаянные меры. Поэтому, вероятно, они не подготовили комплексы, которые могли бы сбить американские самолеты. Кроме того, сами США активно распространяли дезинформацию о том, что летчик уже вывезен, хотя операция еще продолжалась», – добавил Попов.

    Впрочем, какой бы успешной ни была эта операция, она оказалась «жутко дорогой» для Штатов, поэтому организовывать нечто подобное каждый раз не получится. США в любом случае придется пересматривать подходы к применению авиации в зоне боевых действий, чтобы вновь не оказаться в подобной ситуации.

    «Скорее всего, они задумаются об использовании другого оружия, например ракет дальнего действия класса «воздух–поверхность», чтобы не входить в зону работы ПВО противника. Допускаю, что самолеты будут работать на малых высотах, вне зоны досягаемости локаторов», – полагает аналитик.

    Примечательны на этом фоне сообщения американских СМИ о том, что спасательная операция доказывает способность США успешно провести наземную операцию на территории Ирана. Однако, по мнению Попова, нельзя ставить эти два вида операций на одну ступень.

    «Между ними разница, как между небом и землей. Десантная операция в отличие от эвакуационной – это, пожалуй, самое сложное, что может быть. Она в любом случае будет сопряжена с колоссальными потерями в технике и людях», – пояснил он.

    Дальше – объем подготовки и задействование сил и средств. «Если для спасательной операции условно нужно 15 самолетов и вертолетов, то для наземной, даже если речь пойдет об острове, потребуются сотни единиц авиационной техники», – продолжает эксперт.

    Для боевой операции потребуется и серьезная тыловая подготовка. «Как минимум, Штатам нужно будет каким-то образом заготовить огромное количество топлива. Кроме того, придется перебрасывать технику, людей, снабжение с континента, где-то это размещать», – детализирует он.

    Наконец, спасательную операцию можно просчитать и провести разово в сжатые сроки, в то время как боевая предполагает совершенно другие алгоритмы. «Бойцов придется высаживать хотя бы в две волны, затем им нужно будет захватить участок, закрепиться, удержать. Затем снова подвезти силы и средства, чтобы развить успех. И это мы вообще не берем в уравнение стоимость наземной операции, которая обернется для экономики США колоссальными потерями», – заключил Попов.

    В воскресенье США провели масштабную операцию в Иране по спасению второго пилота сбитого F-15. Как пишет The New York Post, американские военные создали передовой пункт базирования и дозаправки (FARP) вблизи Исфахана – на территории заброшенного сельскохозяйственного аэродрома.

    Для этого пришлось доставить в тыл противника несколько специализированных транспортных самолетов MC-130J Commando II, а также вертолеты MH-6 Little Bird (известные как Killer Egg из-за характерной формы корпуса). Именно на вертолете военным удалось вывезти пилота F-15.

    Примечательно, что ЦРУ инициировало распространение дезинформации, а также фейковых новостей о том, что пилот якобы уже спасен, хотя операция еще продолжалась. Таким образом американцы пытались ввести в заблуждение иранские поисковые группы и выиграть время для работы спасателей.

    Несмотря на успешную эвакуацию пилота, не обошлось без потерь в технике. Два самолета Commando II (каждый стоимость в 100 млн долларов) не смогли покинуть Иран. Иранские СМИ активно тиражировали видео и фото с кадрами якобы подбитых американских самолетов и вертолетов.

    В Тегеране попытались представить операцию как провалившуюся. «Так называемая американская военная спасательная операция, спланированная как операция по дезинформации и побегу из заброшенного аэропорта на юге Исфахана под предлогом спасения пилота сбитого самолета, была полностью сорвана», – заявил представитель иранской армии Ибрагима Зольфагари.

    По другой версии, тяжелые заправщики застряли в неподготовленном грунте, так как были загружены топливом и вооружением. В итоге спецназ «Дельта», участвовавший в операции, был вынужден подорвать и самолеты, и вертолеты, чтобы техника не досталась иранской стороне. Позднее по остаткам техники нанесла удар американская авиация.

    На этом фоне в американской прессе все чаще звучат заявления: если США провели успешную операцию по эвакуации пилотов в Иране, значит, они способны и на успешную сухопутную операцию против иранских сил.

    «Воинское мастерство США – от впечатляющих логистических и тактических возможностей до феноменального мастерства летчиков – проявилось в полной мере. Это должно развеять любые сомнения в том, сможет ли Америка выиграть эту войну», – пишут авторы New York Post. Президент США, в свою очередь, назвал операцию уникальной и одной из самых смелых в истории вооруженных сил страны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан.

    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    7 апреля 2026, 13:40 • Новости дня
    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану

    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану
    Tекст: Анастасия Куликова

    Ближе к концу апреля Вашингтону придется сворачивать военную операцию против Ирана и соглашаться с условиями Тегерана, в том числе по Ормузу. Но до того Дональд Трамп попытается устроить финальный удар по Исламской республике, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, во вторник истекает ультиматум, выдвинутый президентом США Ирану.

    «Президент США имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса только два месяца. Поэтому конец апреля станет первой реперной точкой для Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. По его оценкам, американские законодатели не согласуют ни расширение полномочий главы Белого дома для продолжения войны, ни выделение траншей для ее финансирования.

    Поэтому до того Трамп, вероятно, попытается устроить финальный удар по Ирану, добавил собеседник. «У президента США почти не осталось козырей на столе. Среди возможных вариантов действий – проведение сухопутной операции ограниченными силами и удары по иранской инфраструктуре. При этом атака на гражданские объекты станет очевидным нарушением международного права и военным преступлением», – подчеркнул эксперт.

    Дудаков указал, что демократы уже озвучивают обвинения в адрес Трампа. Если же американские силы нанесут удары по гражданской инфраструктуре, то это будет использовано Демпартией в предвыборной программе во время избирательной кампании в Конгресс, уточнил спикер. «Кроме того, реализация угроз главы Белого дома может стать в будущем основанием для объявления импичмента как Трампу, так и шефу Пентагона Питу Хегсету», – добавил политолог.

    «Наконец, это подорвет репутацию Трампа не только внутри Америки, но и среди союзников вовне. Но несмотря на все риски и последствия, повторю, США нанесут удары по Исламской республике по истечении ультиматума», – считает спикер. По его мнению, ближе к концу апреля Вашингтону придется сворачивать военную операцию, соглашаться с иранскими условиями, в том числе по Ормузу. «Потому что пока пролив заблокирован, цены на топливо внутри Штатов растут, рейтинги Трампа падают, и у него внутри страны все начинает валиться из рук», – заключил Дудаков.

    Во вторник истекает ультиматум, выдвинутый Дональдом Трампом Ирану. Если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив, президент США обещал ударить по мостам и энергообъектам. Исламская республика требования американского лидера уже отвергла.

    Иран передал Пакистану, выступающему посредником в переговорах с американами, свой план мирного урегулирования, сообщает The New York Times. Документ состоит из десяти пунктов. Среди них – гарантия безопасности ИРИ от ударов, прекращение израильского наступления против ливанской «Хезболлы» и отмена всех санкций.

    Взамен Тегеран предложил снять блокаду Ормузского пролива. При этом иранская сторона хотела ввести плату в размере двух млн долларов для коммерческих судов при проходе по морскому пути. Взимаемые средства Иран обещал делить с Оманом, находящимся по другую сторону пролива. Иран использует деньги для восстановления разрушенной американо-израильскими ударами инфраструктуры.

    Трамп счел предложение Ирана по прекращению огня «значительным шагом». При этом он назвал его «недостаточно хорошим». По данным Axios, несмотря на попытки договориться с Тегераном, у США и Израиля уже подготовлен план масштабной бомбардировки иранских энергетических объектов. Один из американских чиновников сказал порталу, что Трамп – «самый кровожадный» в администрации, «как бешеная собака».

    Ранее глава Белого дома отказался сказать, будут ли гражданские цели под запретом для атак. Его угроза взорвать все мосты и электростанции в Иране, по мнению некоторых экспертов в области военного права, может представлять собой военное преступление, писало агентство Associated Press. Об этом предостерегли даже в ООН.

    Однако Трамп заявил, что не обеспокоен возможными обвинениями. «Знаешь, что такое военное преступление? Иметь ядерное оружие», – цитирует его The Guardian. Вместе с тем, как стало известно Politico, Пентагон расширяет перечень иранских объектов для возможных атак, включая энергетическую инфраструктуру, которая обеспечивает электричеством и топливом одновременно военных и гражданских. По словам двух представителей оборонного ведомства, такие цели признаются легитимными с точки зрения международного права, поскольку они используются армией.

    7 апреля 2026, 16:01 • Новости дня
    Трамп пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью»
    Трамп пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп пообещал прекращение существования иранской цивилизации в ночь на среду.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская цивилизация может быть уничтожена уже сегодня ночью, если Иран не выполнит условия ультиматума, об этом он написал в соцсети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что не желает подобных последствий, но отметил высокую вероятность такого развития событий.

    «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», – написал он.

    Президент США добавил, что не исключает революционных перемен: «Кто знает? Мы узнаем об этом сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. Закончатся 47 лет вымогательства, коррупции и смерти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отклонил требование США открыть Ормузский пролив в рамках временного перемирия.

    Президент Дональд Трамп пригрозил разрушить электростанции Ирана после спасения американского пилота.

    Американский лидер заявил, что операция против Ирана находится на финальной стадии, а в случае провала переговоров страна будет отброшена в «Каменный век».

    Командующий КСИР Маджид Мусави назвал угрозы США «голливудскими иллюзиями».

    7 апреля 2026, 18:31 • Новости дня
    Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ»
    Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп опроверг слова журналиста Такера Карлсона о том, что он якобы рассматривает возможность ядерной атаки на Иран, пишет The New York Post (NYP).

    В телефонном разговоре с NYP Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ, который абсолютно не понимает, что происходит».

    «Он мне постоянно звонит, я не отвечаю на его звонки. Я не имею с ним дел. Мне нравится иметь дело с умными людьми, а не с глупцами», – добавил президент США.

    Ранее своем сообщении в соцсетях Карлсон заявил, что резкое воскресное заявление Трампа в Truth Social о возможных ударах по инфраструктуре Ирана стало «первым шагом к ядерной войне».

    Карлсон призвал сотрудников Белого дома и военных покинуть посты, если Трамп прикажет нанести ядерный удар. «Те, кто непосредственно общается с президентом, должны сказать: «Нет, я ухожу в отставку. Я сделаю все, что смогу легально, чтобы это предотвратить, потому что это безумие», – написал он.

    Напомним, Карлсон подверг критике президента США после его скандального поста на Пасху с угрозами Ирану.

    8 апреля 2026, 11:02 • Новости дня
    Американист сказал, каким будет перемирие США и Ирана

    Американист сказал, каким будет перемирие США и Ирана
    Tекст: Олег Исайченко

    Двухнедельное перемирие США и Ирана, а также старт переговоров на основе иранского плана из 10 пунктов означает победу Тегерана в этом противостоянии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока собственного ультиматума иранской стороне согласился на временное прекращение огня.

    «Дональд Трамп в конфликте с Ираном пытался повышать ставки, угрожал уничтожить иранскую цивилизацию. Ходили слухи о возможной наземной операции Пентагона или даже применении ядерного оружия. Но в итоге глава Белого дома был вынужден пойти на попятную и начать диалог с Тегераном на основе иранского плана из 10 пунктов», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Именно Тегеран в данном случае проявляет инициативу», – указал спикер, напомнив, что в таких случаях переговоры двух государств, как правило, ведутся на основе плана побеждающей стороны. «Сложившаяся ситуация показывает, что Иран выигрывает в этом противостоянии с США. В нынешнем двухнедельном перемирии в очередной раз проявился так называемый эффект ТАКО – Trump Always Chickens Out («Трамп всегда пасует»), – заметил он.

    «Судя по всему, две ближайшие недели Ормузский пролив будет контролироваться Ираном. Судоходство будут осуществляться, но судам придется платить комиссию. Думаю, Тегеран в рамках переговоров попытается добиться сохранения постоянного контроля над этой важнейшей транспортной артерией, что даст ему возможность зарабатывать десятки миллиардов долларов в год. Это станет репарациями иранской стороне по итогам конфликта», – указал политолог.

    «Кроме того, США в любом случае придется сокращать свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Думаю, восстанавливать сгоревшие американские базы у Вашингтона нет ни сил, ни денег, ни желания», – полагает собеседник.

    «Сложнее обстоят дела с переговорами по вопросам гарантий безопасности и ненападения, а также возвращения замороженных иранских активов. Это крайне чувствительные темы для Тегерана. Но и Белый дом не готов идти на уступки по этим трекам, поскольку это будет означать окончательное признание собственного поражения», – считает аналитик.

    «Все это обещает очень сложные переговоры в ближайшие две недели. При этом, очевидно, Трамп пытается всеми силами выйти из конфликта и сделать так, чтобы по истечении двухнедельного срока боевые действия не возобновились», – детализировал Дудаков.

    «Глава Белого дома испытывает колоссальное давление внутри США. Опросы общественного мнения показывают, что две трети американцев выступают против войны и за немедленное перемирие. Все это происходит на фоне падающих рейтингов Трампа и усугубляющегося топливного кризиса, который, правда, показывает небольшое смягчение после падения цен на нефть и объявления о перемирии», – напомнил он.

    «Ситуация в ближайшие недели будет очень волатильной. Скорее всего, Израиль предпримет попытки нарушить соглашение. Но думаю, происходящее все же может стать первым шагом в сторону окончательного прекращения американо-иранского противостояния. Если план Тегерана будет хотя бы частично исполнен Вашингтоном, можно будет говорить о большой политической, экономической, дипломатической победе Исламской республики», – резюмировал Дудаков.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что принял решение по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов, отметил Трамп. По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    Несмотря на это, Иран объявил о своей победе. Высший совет нацбезопасности Исламской республики заявил, что США признали право Тегерана на обогащение урана, контроль ИРИ над Ормузским проливом и готовы снять санкции со страны.

    Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля, написал портал Axios. В американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Пятницу в качестве возможной даты встречи назвал и Высший совет национальной безопасности Ирана, отметив, что переговоры начнутся «при полном недоверии к американской стороне».

    Отметим, цены на нефть отреагировали на объявление о прекращении огня. Так, стоимость нефти марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель, а марки WTI – ниже 102 долларов за баррель.

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения США на Иран потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное – поагрессивнее, главное – более наступательно, главное – побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она, уже не за горами. Эта позиция потерпела сокрушительное поражение», – сказала она в эфире радио Sputnik.

    8 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана

    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана
    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне перемирия между США и Ираном ожидать быстрого возвращения цены нефти к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Дело в том, что спрос на энергоресурсы остается повышенным. Впрочем, котировки не будут подниматься до 110 долларов за баррель и выше, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Возможное открытие Ормузского пролива для всех судов опустило цены на энергоресурсы. Так, на открытии торгов баррель нефти марки Brent стоил примерно на 20 долларов дешевле, чем днем ранее», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ожидать быстрого возвращения к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Причина – спрос на нефть будет оставаться повышенным.

    «Дело в том, что многие страны-потребители, в том числе США и европейские государства, в последнее время «раскупорили кубышку» и активно потребляли ресурсы из стратегических запасов», – напомнил собеседник, добавив, что теперь перед ними стоит задача восполнить резервы, а также закрыть текущие потребности.

    Впрочем, цена на нефть не будет подниматься до 110 долларов за баррель и выше, полагает Юшков. «Если Ормуз окажется разблокированным, то с Ближнего Востока активно пойдут энергоресурсы. Тем более что страны региона продолжительное время после ограничения судоходства по этому маршруту сохраняли уровень добычи и закачивали нефть в хранилища», – указал спикер.

    «Другой вопрос, сколько могут экспортировать Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак. Были ли повреждены их месторождения и экспортные терминалы, пока не ясно», – рассуждает аналитик. По его словам, еще меньше шансы на то, что восстановятся цены на газовом рынке. «Известно, что удар по Катару привел к необходимости на несколько лет сократить выпуск СПГ на 17%. То есть дефицит сохранится, а это будет поддерживать цены в Европе и Азии на достаточно высоком уровне», – уточнил экономист.

    Как бы то ни было, Юшков призвал дождаться результатов переговоров сторон по урегулированию конфликта. «Посмотрим, о чем они договорятся и удастся ли вообще им это сделать. Главным противником договоренностей выступает Израиль. Еврейское государство считает, что для него это исторический шанс чуть ли не уничтожить весь Иран», – сказал он.

    «Нельзя исключать попыток провокаций, чтобы сорвать перемирие. Кроме того, у Ирана есть дефицит доверия к США. Вашингтон иногда отступает от взятых на себя обязательств, поэтому вопрос состоит в том, насколько Штаты намерены придерживаться режима прекращения огня и не окажется ли это для них просто подготовкой к следующему этапу конфликта», – заключил Юшков.

    6 апреля 2026, 13:46 • Новости дня
    Американист: Трамп в войне с Ираном выберет стратегию «пан или пропал»

    Американист: Трамп в войне с Ираном выберет стратегию «пан или пропал»
    Tекст: Анастасия Куликова

    Если США придется заключать перемирие с Ираном при закрытом Ормузском проливе, то Белый дом никак не сможет представить итоги кампании как победу. Учитывая отчаянное положение, Дональд Трамп может реализовать стратегию «пан или пропал» – то есть провести наземную операцию, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Тегеран отказался открыть Ормуз ради временного перемирия.

    «Переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке уперлись в позиции сторон. Ни США, ни Иран не желают на текущий момент первыми, что называется, сдавать назад и делать шаги в сторону деэскалации, потому что это будет означать потерю лица и де-факто признание своего поражения», – сказал американист Малек Дудаков.

    Отсюда и отказ Тегерана хотя бы временно открыть Ормузский пролив, добавил он. «Если Исламская республика пойдет на уступки в этом вопросе, то она лишится своего главного козыря в переговорном процессе с Вашингтоном», – уточнил собеседник.

    По его мнению, позиция Ирана не изменится, пока страна не добьется от Штатов твердых гарантий безопасности, выплаты репараций и вывода американских войск из Персидского залива. «На этом фоне перспектива переговоров остается туманной», – считает политолог.

    «Администрация Дональда Трампа понимает, что США проиграли в этой войне, но признавать этого они не хотят. Если им придется заключать перемирие при закрытом Ормузском проливе, то Белый дом никак не сможет представить итоги кампании собственной победой», – заметил Дудаков.

    При этом, как указал аналитик, у Вашингтона остался последний козырь. «Я думаю, американцы попытаются создать проблемы Ирану на разных направлениях – это может быть наземная миссия: скажем, высадка на острове Харк или работа в иранском приграничье, где американские военнослужащие провели операцию по спасению экипажа сбитого истребителя», – рассуждает американист.

    По его оценкам, учитывая отчаянное положение, в котором оказался Трамп, президент США все же реализует эту стратегию «пан или пропал». «Важно понимать, что глава Белого дома рискует столкнуться с большими потерями среди военных, а это еще сильнее обрушит его рейтинги. Тогда ему придется сдавать назад. Но речь пойдет уже о полной военной и политической катастрофе», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что Пакистан разработал план, предполагающий немедленное перемирие между Ираном и США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, документ предусматривает двухэтапный подход: прекращение огня с последующим заключением всеобъемлющего соглашения.

    Предполагается, что перемирие позволит сразу возобновить судоходство через Ормузский пролив. Окончательное соглашение может быть достигнуто в течение 15-20 дней. Оно, как ожидается, будет включать ограничения ядерной программы Тегерана в обмен на смягчение санкций и размораживание зарубежных активов, пишет агентство.

    Окончательные очные переговоры могут пройти в Исламабаде, а само соглашение неофициально называют «Исламабадским пактом». Незадолго до публикации Reuters источники Axios сообщали, что США, Иран и страны-посредники – Турция, Пакистан и Египет – обсуждали условия 45-дневного перемирия, после которого может быть заключен мир.

    Иранский чиновник заявил агентству, что Тегеран не разблокирует пролив, пока не будет достигнут мир. Он подтвердил получение предложения Пакистана по прекращению огня, отметив, что оно изучается. Чиновник подчеркнул, что Тегеран считает Вашингтон не готовым к постоянному прекращению огня.

    «Мы подготовили наш ответ <...>. Переговоры никак не сочетаются с ультиматумами, преступлениями и угрозами совершить военные преступления», – заявил официальный представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи. Напомним, накануне Дональд Трамп нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив и пригрозил невиданными ударами.

    6 апреля 2026, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил о концепции США по платному проходу через Ормузский пролив
    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе разговора с журналистами в Белом доме заявил, что у США есть ответ на предложение Ирана сделать Ормузский пролив платным и поделился концепцией Вашингтона.

    Один из журналистов спросил, готов ли он положить конец конфликту, когда Иран взимает плату за проезд по Ормузскому проливу.

    «А почему бы нам этого не делать? Такое допускаете? Почему мы не должны? Мы победители. Мы победили. Ясно? Они потерпели военное поражение. <...> Все нормально. Нет, я имею в виду, что у нас есть концепция, согласно которой мы будем взимать плату за проезд», – ответил президент США в ходе трансляции, которая велась в You-Tube-канале Белого дома.

    Трамп добавил, что должен кое-что напомнить, чтобы «Иран успешно уложился в завтрашний дедлайн».

    «Они должны заключить сделку, открыть пролив или и то, и другое. Мы должны заключить сделку, которая была бы приемлемой для меня. И частью этой сделки будет то, что мы хотим свободного оборота нефти и всего остального», – подытожил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, В МИД Ирана рассказали о новом протоколе судоходства в Ормузском проливе. Иран обязал суда использовать название «Персидский залив» при проходе через Ормуз. Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    Bloomberg сообщило, что прохождение судов через Ормуз выросло до максимума с начала конфликта.

    6 апреля 2026, 19:39 • Новости дня
    США сочли предложение Ирана по прекращению конфликта недостаточно хорошим

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о получении от Ирана «существенного предложения» относительно прекращения конфликта.

    По словам президента, иранская сторона сделала шаг навстречу США, однако Вашингтон не считает его удовлетворительным, передает ТАСС.

    «Они сделали предложение, и это существенное предложение. Это существенный шаг. Он недостаточно хорош, но это существенный шаг», – отметил глава Белого дома.

    Ранее Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны.

    Портал Axios сообщал о возможном 45-дневном перемирии в войне США с Ираном.

    6 апреля 2026, 23:03 • Новости дня
    Трамп сообщил о «разрыве» с НАТО из-за ситуации с Гренландией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что его решение попрощаться с НАТО было связано с реакцией альянса на планы США по контролю над Гренландией.

    Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи союзников по НАТО, передает РИА «Новости». По его словам, страны альянса не только не помогали Вашингтону, но и старались этому препятствовать.

    «Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "Пока, пока"», – сказал Трамп журналистами.

    Кроме того, он припомнил странам НАТО нежелание оказывать помощь США в конфликте с Ираном. «Они нам не были нужны, это очевидно, потому что они вообще никак не помогли. Совсем наоборот. Они фактически из кожи вон лезли, чтобы не помогать. Они даже не хотели предоставить нам взлетно-посадочные полосы», – заявил президент США.

    Он также отметил, что считает НАТО «бумажным тигром» и добавил, что российская сторона «не боится НАТО».

    Ранее на фоне спора о возможном контроле над Гренландией американский лидер называл себя спасителем НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему угрозы США выйти из НАТО нельзя принимать всерьез.

    7 апреля 2026, 02:11 • Новости дня
    Иран заявил о стратегическом провале операции США в Исфахане
    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленный источник в иранских силовых и политических структурах назвал две причины, которые заставляют президента США Дональда Трампа искать возможность для переговоров с Ираном.

    «Пролив Баб-эль-Мандеб и операция в Исфахане. Администрация Трампа очень серьезно относится к угрозам закрытия Баб-эль-Мандебского пролива, особенно после наблюдения за оперативной деятельностью в этом направлении», сообщил источник телеканала Al Mayadeen.

    Он добавил, что Трамп и его соратники, несмотря на свои красочные преувеличения, осознают масштабы своей стратегической неудачи в провалившейся операции в Исфахане и знают правду о спасении пилота F-15, тем более что они не показали никаких фотографий операции.

    Источник заявил, что Трамп осознает отсутствие возможности эффективного прогресса на местах, знает об отсутствии возможности успешного противостояния с Ираном на море и понимает, что цены на энергоносители значительно вырастут в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США. Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны. Американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.

    7 апреля 2026, 10:49 • Новости дня
    Трамп заявил о божьей помощи в войне с Ираном
    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, бог поддерживает действия Соединенных Штатов в войне с Ираном.

    Президент США заявил, что считает военные действия Соединённых Штатов против Ирана поддерживаемыми богом, передает The Washington Post.

    На брифинге в Белом доме он ответил на вопрос журналиста: «Да, потому что бог добр. А бог хочет, чтобы о людях заботились». По словам главы Белого дома, именно этим он объясняет продолжающийся уже пять недель конфликт, в ходе которого погибли тысячи человек на Ближнем Востоке и 13 американских военных.

    Президент США отметил, что теперь видит войну как религиозную миссию, несмотря на то, что ранее высказывал различные версии причин – от смены власти в Иране до защиты союзников. Он подчеркнул, что действия США могут включать удары по ключевой инфраструктуре страны и заверил, будто многие иранцы призывают Вашингтон продолжать бомбардировки ради свержения власти.

    На уточняющий вопрос о том, советовался ли он с Богом перед эскалацией конфликта, Трамп прямо не ответил, но добавил, что разделяет скорбь по поводу происходящего: «Бог не любит то, что происходит. Я не люблю то, что происходит. Все говорят, что мне это нравится. Мне это не нравится».

    Президент США также заявил, что миротворческие инициативы, которые он реализовывал в прошлом, приносят ему больше радости, чем нынешняя война. В последние дни он все чаще использует религиозную риторику, называет конфликт «экзистенциальной битвой христианства и ислама» и публикует резкие заявления в соцсетях с религиозными ссылками, что вызвало протесты мусульманских и католических лидеров.

    Католические и мусульманские лидеры, в том числе Папа Лев, публично осудили эскалацию и призвали Трампа остановить боевые действия. Бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что, по ее мнению, Трамп не является христианином, поскольку противоречит учению Иисуса о любви и прощении врагов.

    В ходе того же брифинга Трамп связал недавнее спасение американского военнослужащего с божественным вмешательством, а министр обороны Пит Хегсет сравнил операцию с воскресением Иисуса, подчеркнув символизм спасения на Пасху.

    Напомним, Тегеран отверг американское предложение о временном прекращении огня и потребовал долгосрочного решения войны, настаивая на снятии санкций и поддержке восстановления.

    Ранее США, Иран и группа региональных посредников обсуждали условия возможного 45-дневного перемирия как последний шанс предотвратить резкую эскалацию конфликта.

    8 апреля 2026, 10:28 • Новости дня
    NYT: Перемирие с Ираном не разрешило основные противоречия
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объявленное президентом США временное перемирие с Ираном, прозвучавшее после его угроз уничтожить ближневосточную страну, не исчерпало основные разногласия между сторонами, пишут американские СМИ.

    Утром во вторник Дональд Трамп выступил с жестким ультиматумом к Ирану: открыть Ормузский пролив до вечера, он также пригрозил уничтожить это государство. Однако спустя 10 с лишним часов он отказался от угроз, заявив о двухнедельном перемирии, пишет New York Times.

    Он позволил возобновить частичные поставки нефти и других товаров через Ормузский пролив.

    Тактика главы Белого дома, основанная на резком обострении риторики и максималистских требованиях, принесла ему краткосрочную победу – рынки отреагировали снижением паники, а мировая экономика получила шанс на стабилизацию.

    Однако, как отмечает издание, ни один из коренных конфликтов не был разрешен: ядерные материалы Ирана остались в стране, а контроль над проливом теперь официально закреплен за иранскими военными.

    Государства Персидского залива и союзники США оказались уязвимы перед иранскими ударами по инфраструктуре, а цены на топливо продолжают расти. Во внутренней политике Трамп столкнулся с критикой за отход от прежних обещаний не втягивать Америку в новые ближневосточные войны.

    На переговорах Иран предложил свой план из 10 пунктов, который предполагает вывод американских войск из региона, снятие санкций и признание права Ирана на обогащение урана.

    По мнению экспертов, разрыв между позициями сторон настолько велик, что достижение окончательного мирного соглашения может занять годы. Уже сейчас звучат опасения, что итоговая договоренность может оказаться хуже довоенного положения.

    Также СМИ сообщали, что в Пакистане в пятницу должен пройти первый раунд переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта.

    Напомним, Трамп заявил о перемирии с Ираном, а также о согласии иранской стороны открыть Ормузский пролив. Иран же в ответ заявил о своей победе над США.

    7 апреля 2026, 06:35 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал рост инфляции в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке
    Tекст: Катерина Туманова

    Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к сокращению мирового экономического роста и усилению инфляционного давления, заявила глава ведомства Кристалина Георгиева

    Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший в истории сбой в поставках энергоресурсов, поскольку миллионы баррелей нефти не добываются из-за фактической блокады Ормузского пролива Ираном, передает Reuters.

    «Вместо этого все дороги теперь ведут к росту цен и замедлению экономического роста», – заявила Георгиева.

    Она отметила, что даже быстрое окончание боевых действий приведет к относительно небольшому снижению прогноза роста и повышению прогноза инфляции, однако в случае затягивания войны последствия будут гораздо серьезнее,

    В блоге МВФ 30 марта уже намекал на возможное понижение прогноза мирового экономического развития, ссылаясь на асимметричный шок от войны и ужесточение финансовых условий. Ранее Фонд ожидал небольшого повышения глобального роста до 3,3% в 2026 году и 3,2% в 2027 году, но теперь эти показатели будут пересмотрены в сторону понижения.

    Глава МВФ добавила, что война уже сократила мировые поставки нефти на 13%, что негативно сказалось не только на энергетическом секторе, но и на связанных с ним цепочках поставок, включая гелий и удобрения.

    Георгиева отметила, что нынешняя ситуация усугубляется геополитической напряженностью, технологическими изменениями, климатическими потрясениями и демографическими сдвигами.

    Ожидается, что тема войны станет ключевой на весенних заседаниях МВФ и Всемирного банка, где будет представлен доклад «Мировой экономический прогноз», запланированный к публикации 14 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ предупредила о тяжелых последствиях из-за  конфликта на Ближнем Востоке. Первые шесть дней военной операции против Ирана обошлись США более чем в 11,3 млрд долларов. Война с Ираном стала ударом для мировой экономики.

