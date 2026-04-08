  • Новость часаСпикер парламента Ирана назвал прекращение огня нелогичным из-за позиции США
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Венгров ставят перед выбором между США и Европой
    Белый дом: Трамп и Рютте обсудят выход США из НАТО
    Объявлена дата начала приема заявлений на получение новой семейной выплаты
    В РПЦ назвали главный признак приближения Второго пришествия
    Пезешкиан сообщил о нарушениях перемирия США и Израилем
    Президент Ирана назвал прекращение огня в Ливане условием мира на Ближнем Востоке
    Трамп: Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы»
    Иранские дроны нанесли удары по объектам Kuwait Petroleum Corporation
    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану
    8 апреля 2026, 22:53 • Новости дня

    Иран опубликовал карту прохода судов через Ормузский пролив

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана представили карту безопасного движения для судов через Ормузский пролив, сообщает телеканал SNN.

    Управление портов и морского транспорта Ирана опубликовало карту, на которой подробно указаны направления движения для судов, следующих в обе стороны между Персидским заливом и открытым морем, передает ТАСС со ссылкой на SNN.

    Суда, идущие в Персидский залив, должны держаться севернее острова Ларак. В обратном направлении рекомендуется проходить южнее острова, а затем следовать вдоль иранского побережья. Как пояснили в ведомстве, эта мера связана с необходимостью «соблюдения правил морской безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня. Reuters сообщало, что Тегеран может открыть Ормузский пролив уже в четверг или пятницу при условии достижения рамочного соглашения о прекращении огня. После нарушений перемирия на фоне ударов Израиля по территории Ливана Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив.

    8 апреля 2026, 11:02 • Новости дня
    Эксперт Дудаков: Трамп постарается избежать возобновления войны с Ираном

    @ imago/Christian Ohde/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Двухнедельное перемирие США и Ирана, а также старт переговоров на основе иранского плана из 10 пунктов означает победу Тегерана в этом противостоянии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока собственного ультиматума иранской стороне согласился на временное прекращение огня.

    «Дональд Трамп в конфликте с Ираном пытался повышать ставки, угрожал уничтожить иранскую цивилизацию. Ходили слухи о возможной наземной операции Пентагона или даже применении ядерного оружия. Но в итоге глава Белого дома был вынужден пойти на попятную и начать диалог с Тегераном на основе иранского плана из 10 пунктов», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Именно Тегеран в данном случае проявляет инициативу», – указал спикер, напомнив, что в таких случаях переговоры двух государств, как правило, ведутся на основе плана побеждающей стороны. «Сложившаяся ситуация показывает, что Иран выигрывает в этом противостоянии с США. В нынешнем двухнедельном перемирии в очередной раз проявился так называемый эффект ТАКО – Trump Always Chickens Out («Трамп всегда пасует»), – заметил он.

    «Судя по всему, две ближайшие недели Ормузский пролив будет контролироваться Ираном. Судоходство будут осуществляться, но судам придется платить комиссию. Думаю, Тегеран в рамках переговоров попытается добиться сохранения постоянного контроля над этой важнейшей транспортной артерией, что даст ему возможность зарабатывать десятки миллиардов долларов в год. Это станет репарациями иранской стороне по итогам конфликта», – указал политолог.

    «Кроме того, США в любом случае придется сокращать свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Думаю, восстанавливать сгоревшие американские базы у Вашингтона нет ни сил, ни денег, ни желания», – полагает собеседник.

    «Сложнее обстоят дела с переговорами по вопросам гарантий безопасности и ненападения, а также возвращения замороженных иранских активов. Это крайне чувствительные темы для Тегерана. Но и Белый дом не готов идти на уступки по этим трекам, поскольку это будет означать окончательное признание собственного поражения», – считает аналитик.

    «Все это обещает очень сложные переговоры в ближайшие две недели. При этом, очевидно, Трамп пытается всеми силами выйти из конфликта и сделать так, чтобы по истечении двухнедельного срока боевые действия не возобновились», – детализировал Дудаков.

    «Глава Белого дома испытывает колоссальное давление внутри США. Опросы общественного мнения показывают, что две трети американцев выступают против войны и за немедленное перемирие. Все это происходит на фоне падающих рейтингов Трампа и усугубляющегося топливного кризиса, который, правда, показывает небольшое смягчение после падения цен на нефть и объявления о перемирии», – напомнил он.

    «Ситуация в ближайшие недели будет очень волатильной. Скорее всего, Израиль предпримет попытки нарушить соглашение. Но думаю, происходящее все же может стать первым шагом в сторону окончательного прекращения американо-иранского противостояния. Если план Тегерана будет хотя бы частично исполнен Вашингтоном, можно будет говорить о большой политической, экономической, дипломатической победе Исламской республики», – резюмировал Дудаков.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что принял решение по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов, отметил Трамп. По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    Несмотря на это, Иран объявил о своей победе. Высший совет нацбезопасности Исламской республики заявил, что США признали право Тегерана на обогащение урана, контроль ИРИ над Ормузским проливом и готовы снять санкции со страны.

    Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля, написал портал Axios. В американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Пятницу в качестве возможной даты встречи назвал и Высший совет национальной безопасности Ирана, отметив, что переговоры начнутся «при полном недоверии к американской стороне».

    Отметим, цены на нефть отреагировали на объявление о прекращении огня. Так, стоимость нефти марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель, а марки WTI – ниже 102 долларов за баррель.

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения США на Иран потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное – поагрессивнее, главное – более наступательно, главное – побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она, уже не за горами. Эта позиция потерпела сокрушительное поражение», – сказала она в эфире радио Sputnik.

    Комментарии (10)
    8 апреля 2026, 14:27 • Новости дня
    Press TV: США и Израиль нарушили перемирие и атаковали НПЗ на острове Лаван

    @ National Iranian Oil Company

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США и Израиль нарушили договоренность с Ираном о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван, сообщил иранский канал Press TV.

    США и Израиль нарушили перемирие с Ираном, атаковав нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван, передает ТАСС со ссылкой на иранский канал Press TV.

    В сообщении Press TV сказано: «США и Израиль нарушили договоренность о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван».

    По информации телеканала, на данный момент пожарные и службы безопасности пытаются ликвидировать возгорание и обеспечить безопасность объекта.

    Ранее агентство Mehr информировало о серии взрывов на нефтеперерабатывающем заводе не только на острове Лаван, но и на острове Сири в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта авиация США и Израиля повредила четыре нефтехранилища в окрестностях Тегерана.

    В середине месяца израильские ВВС поразили крупнейший газоперерабатывающий завод Исламской республики.

    Накануне американские и израильские военные атаковали аэропорт Хорремабада на западе Ирана.

    Комментарии (10)
    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 19:21 • Новости дня
    МВД Кувейта: Иранские дроны нанесли удары по объектам Kuwait Petroleum Corporation

    @ Anadolu Picture/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько объектов Kuwait Petroleum Corporation, а также электростанция и водоочистные установки пострадали в результате ударов иранских беспилотников, сообщило министерство внутренних дел Кувейта.

    Атаки нанесли значительный материальный ущерб, подчеркнули в ведомстве, передает ТАСС.

    «Несколько важных объектов, принадлежащих Kuwait Petroleum Corporation и министерству электроэнергии и водоснабжения, подверглись серии интенсивных ударов иранских беспилотников. В результате атак был нанесен значительный материальный ущерб», – сообщило МВД Кувейта в соцсетях.

    Как сообщает Интерфакс, удары были нанесены в среду. «С рассвета среды ряд жизненно важных объектов, подведомственных Kuwait Petroleum Corporation и министерству электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергии, подвергся интенсивной серии иранских атак с использованием враждебных беспилотных летательных аппаратов»,  – приводит заявление министерства агентство.

    На прошлой неделе Кувейт сообщил о повреждении опреснительной станции после удара Ирана.

    Комментарии (6)
    8 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану
    @ Jonathan Raa/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение судов через Ормузский пролив временно остановлено после нарушений перемирия на фоне ударов Израиля по территории Ливана.

    Иран временно приостановил пропуск судов через Ормузский пролив, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию иранского агентства Fars. Причиной стало нарушение соглашения о перемирии после атак Израиля по территории Ливана.

    По данным агентства, транзит судов через Ормузский пролив сейчас полностью остановлен. С момента начала действия перемирия через пролив успели пройти только два нефтяных танкера.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты

    Тегеран изучает возможность военного ответа в связи с действиями Израиля против Ливана.

    В среду Reuters сообщило, что Тегеран может открыть Ормузский пролив уже в четверг или пятницу, если будет достигнуто рамочное соглашение о прекращении огня.

    Ранее сообщалось, что первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Комментарии (16)
    8 апреля 2026, 11:20 • Новости дня
    Трамп заявил о «полной победе» США над Ираном и о готовности возобновить удары
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о «полной победе» после объявления о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    В беседе со Sky News Трамп отметил: «У меня мало времени, спрашивайте быстро». На вопрос о своем самочувствии на фоне перемирия он ответил: «Это здорово. Это очень хорошо».

    Глава Белого дома подчеркнул, что считает достигнутые результаты «полной победой» в военном отношении, и добавил, что это также победа «во всех остальных смыслах». По его словам, США выполнили все поставленные задачи на военном направлении.

    Трамп выразил уверенность, что соглашение о прекращении огня «является хорошим», однако если оно не сработает, США готовы возобновить военные действия. «Мы очень легко можем вернуться к этому», – отметил он.

    Ранее Axios сообщило, что на фоне угроз США о полном уничтожении «цивилизации Ирана» иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи впервые дал согласие на переговоры о перемирии, что позволило избежать масштабных ударов по инфраструктуре Ирана.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    19 комментариев


    Как писала NYT, временное перемирие с Ираном не исчерпало основные разногласия между сторонами.

    Напомним, Трамп заявил о перемирии с Ираном, а также о согласии иранской стороны открыть Ормузский пролив. Иран же в ответ заявил о своей победе над США.

    Комментарии (14)
    8 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    Иран пошел на перемирие с США благодаря личному участию Моджтабы Хаменеи
    @ Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне угроз США о полном уничтожении «цивилизации Ирана» иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи впервые дал согласие на переговоры о перемирии, что позволило избежать масштабных ударов по инфраструктуре Ирана, сообщает Axios.

    В понедельник верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отдал распоряжение своим переговорщикам двигаться к соглашению с США, несмотря на угрозу полномасштабного военного конфликта. По данным издания, это решение стало прорывом в переговорах: ранее подобные указания не выдавались с начала войны, передает Axios.

    Американские и израильские военные в последние часы перед объявлением перемирия готовились к масштабной бомбардировке объектов в Иране, а союзники региона опасались беспрецедентных ответных действий Тегерана. Некоторые жители Ирана покидали свои дома, опасаясь ударов. В эти дни дипломатические усилия координировали представители Пакистана, Египта и Турции, а также посредники из Китая.

    В ходе напряженных переговоров пакистанские посредники передавали новые проекты соглашения между американским спецпредставителем и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. К ночи понедельника была согласована обновленная версия двухнедельного перемирия, которую передали Хаменеи для окончательного одобрения. Источники сообщают, что решение принималось в условиях строгой секретности из-за угрозы покушения со стороны Израиля.

    Во вторник на фоне угроз президента США уничтожить Иран, стороны быстро сблизили позиции, а премьер-министр Пакистана публично обнародовал условия перемирия. Несмотря на давление «ястребов» из окружения американского лидера, президент США согласился на соглашение после консультаций с премьером Израиля Нетаньяху и пакистанским полководцем. Вскоре после этого американские военные получили приказ прекратить подготовку к ударам.

    Иран также подтвердил свою готовность соблюдать условия перемирия и открыть Ормузский пролив для судов, действующих в координации с вооруженными силами страны. Тем временем в США и Израиле продолжаются дискуссии о дальнейшем ходе переговоров, а на пятницу в Пакистане запланированы новые встречи делегаций.

    Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи оказался в тяжелом состоянии и проходит лечение в Куме.

    Напомним, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

    Президент США  заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США.

    Комментарии (5)
    8 апреля 2026, 18:58 • Новости дня
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал, почему Ливан не вошел в соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем, выделив роль «Хезболлы».

    Прекращение ударов Израиля по Ливану не вошло в соглашение о прекращении огня с Ираном, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу PBS, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, причина этого кроется в действиях шиитского движения «Хезболла». «Из-за «Хезболлы». Они (Ливан) не были включены в сделку. Об этом тоже позаботятся. Все в порядке», – подчеркнул он.

    Трамп пояснил, что вопрос об ударах Израиля по Ливану связан с деятельностью «Хезболлы» и будет решаться отдельно от соглашения с Ираном. Президент также отметил, что ситуация находится под контролем.

    Отвечая на вопрос о позиции по ударам Израиля по Ирану, Трамп заявил, что этот вопрос – «отдельная перебранка». Он добавил, что все осведомлены о деталях сделки, и призвал журналистку «говорить быстрее», не вдаваясь в дополнительные подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Ирана заявили об уничтожении израильского беспилотника Hermes 900 в небе над провинцией Фарс. Израильская авиация за десять минут поразила 100 командных пунктов и баз ливанского движения в Бейруте, долине Бекаа и южных регионах страны.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что двухнедельное перемирие США с Ираном не распространяется на Ливан.


    Комментарии (2)
    8 апреля 2026, 16:07 • Новости дня
    Генерал Кейн заявил о достижении США целей операции против Ирана

    @ Mc2 Tajh Payne/U.S Navy/Planet Pix/ZUMA

    Tекст: Дарья Григоренко

    США выполнили поставленные военные задачи в ходе операции против Ирана, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

    Генерал Кейн на брифинге отметил: «В течение 38 дней масштабной боевой операции силы США достигли военных целей, определенных президентом». Он подчеркнул, что Вашингтон, по его мнению, благодаря этому обеспечил защиту собственных интересов на много лет вперед, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США заявил о готовности к тесному взаимодействию с Ираном после смены режима, назвав процесс «очень продуктивным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что достигнутое с США перемирие учитывает принципы, обозначенные Тегераном.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поставил условие для одобрения сделки с США, требуя полного принятия десяти требований Тегерана.

    Россия приветствует решение США и Ирана отказаться от вооруженной эскалации.

    Комментарии (22)
    8 апреля 2026, 15:29 • Новости дня
    Reuters: Тегеран может открыть Ормузский пролив 9 или 10 апреля

    @ Boyer David/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран может открыть Ормузский пролив уже в четверг или пятницу, если будет достигнуто рамочное соглашение о прекращении огня, пишет Reuters.

    По данным источника Reuters, этот шаг приурочен к предстоящей встрече представителей Тегерана и США, которая должна пройти в Пакистане, передает ТАСС.

    Предполагается, что при возобновлении прохода по проливу все суда будут обязаны координировать свои действия с иранскими военными.

    Ранее сообщалось, что первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Первые после прекращения огня суда пересекли Ормузский пролив

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном, следует из данных сервиса отслеживания движения судов MarineTraffic.

    По данным сервиса, греческий балкер NJ Earth в 8.44 по всемирному времени (11.24 по Москве) успешно пересек пролив и сейчас находится в Оманском заливе, передает ТАСС.

    Еще одно судно, Daytona Beach под флагом Либерии, вышло из иранского порта Бендер-Аббас и прошло пролив транзитом в 6.59 по всемирному времени (9.59 по Москве).

    Сервис отмечает, что в настоящее время в Персидском заливе продолжают находиться несколько сотен судов, из которых 426 – это танкеры, а более 50 – газовозы.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Агентство Bloomberg писало, что президент США согласовал двухнедельное перемирие с Ираном, но ключевые разногласия по ядерной программе и контролю над Ормузским проливом остаются нерешенными.

    Экономист Игорь Юшковь в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана.

    Комментарии (3)
    8 апреля 2026, 10:28 • Новости дня
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объявленное президентом США временное перемирие с Ираном, прозвучавшее после его угроз уничтожить ближневосточную страну, не исчерпало основные разногласия между сторонами, пишут американские СМИ.

    Утром во вторник Дональд Трамп выступил с жестким ультиматумом к Ирану: открыть Ормузский пролив до вечера, он также пригрозил уничтожить это государство. Однако спустя 10 с лишним часов он отказался от угроз, заявив о двухнедельном перемирии, пишет New York Times.

    Он позволил возобновить частичные поставки нефти и других товаров через Ормузский пролив.

    Тактика главы Белого дома, основанная на резком обострении риторики и максималистских требованиях, принесла ему краткосрочную победу – рынки отреагировали снижением паники, а мировая экономика получила шанс на стабилизацию.

    Однако, как отмечает издание, ни один из коренных конфликтов не был разрешен: ядерные материалы Ирана остались в стране, а контроль над проливом теперь официально закреплен за иранскими военными.

    Государства Персидского залива и союзники США оказались уязвимы перед иранскими ударами по инфраструктуре, а цены на топливо продолжают расти. Во внутренней политике Трамп столкнулся с критикой за отход от прежних обещаний не втягивать Америку в новые ближневосточные войны.

    На переговорах Иран предложил свой план из 10 пунктов, который предполагает вывод американских войск из региона, снятие санкций и признание права Ирана на обогащение урана.

    По мнению экспертов, разрыв между позициями сторон настолько велик, что достижение окончательного мирного соглашения может занять годы. Уже сейчас звучат опасения, что итоговая договоренность может оказаться хуже довоенного положения.

    Также СМИ сообщали, что в Пакистане в пятницу должен пройти первый раунд переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта.

    Напомним, Трамп заявил о перемирии с Ираном, а также о согласии иранской стороны открыть Ормузский пролив. Иран же в ответ заявил о своей победе над США.

    Комментарии (2)
    8 апреля 2026, 15:10 • Новости дня
    @ Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июньских контрактов на сырье марки Brent резко пошли вниз, потеряв более 15% стоимости из-за новостей о возможных послаблениях для Тегерана.

    На лондонской бирже ICE зафиксировано стремительное падение стоимости нефтяных фьючерсов, передает ТАСС. К 14.45 по московскому времени цена барреля Brent с поставкой в июне 2026 года снизилась на 15,45%, достигнув отметки 92,39 доллара. Майские контракты на марку WTI также подешевели на 17,34% – до 93,36 доллара за баррель.

    Резкая динамика котировок спровоцирована публикацией президента США в соцсети Truth Social. Американский лидер сообщил о переговорах с Ираном по вопросу смягчения действующих санкций и тарифов. Одновременно политик подчеркнул, что Тегеран откажется от дальнейшего обогащения урана.

    Кроме того, он озвучил предупреждение странам, снабжающим Иран оружием. Начиная с восьмого апреля в отношении таких государств будут введены заградительные пошлины в размере 50%.

    Отмечается, что до 14.20 падение цен на Brent было менее существенным и составляло 14,09% – до 93,87 доллара за баррель.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал важным для всего мира день объявления перемирия с Ираном.

    Власти Исламской республики подтвердили свое участие в предстоящих двусторонних переговорах в Исламабаде.

    Ранее заявления американского лидера о скором завершении конфликта уже обрушивали мировые цены на нефть.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 20:28 • Новости дня
    Пезешкиан сообщил о нарушениях перемирия США и Израилем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан сообщил о нарушении перемирия американской и израильской стороной.

    В ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Пезешкиан осудил эти действия, передает РИА «Новости». Он упомянул нападение на иранские острова Лаван и Сирри в среду утром.

    Президент Ирана пообещал решительный ответ на любые нападения.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты

    Ранее иранское ТВ сообщило о нарушении перемирия США и Израилем.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана Галибаф: США нарушили соглашение, перемирие нелогично

    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Антон Антонов

    Три важных пункта из иранского предложения о прекращении огня оказались нарушены американской стороной еще до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Как ясно заявил президент США, предложение Ирана из десяти пунктов является «работоспособной основой для переговоров» и основной рамкой для этих переговоров», – приводит слова Галибафа РИА «Новости».

    В число нарушений, по словам Галибафа, вошли несоблюдение режима прекращения огня в Ливане, проникновение американского беспилотника в воздушное пространство Ирана в районе города Лар, а также отрицание права Ирана на обогащение урана.

    «Три ключевых пункта соглашения о прекращении огня были нарушены до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня.

    После этого Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вашингтон сообщил, что Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы». Иран назвал прекращение огня в Ливане условием мира на Ближнем Востоке.

    Иранский канал Press TV сообщил, что США и Израиль нарушили договоренность с Ираном о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты


    Комментарии (2)
    8 апреля 2026, 19:58 • Новости дня
    Пезешкиан назвал прекращение огня в Ливане условием мира на Ближнем Востоке

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что одним из ключевых условий для завершения конфликта на Ближнем Востоке является установление режима прекращения огня в Ливане.

    Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает РИА «Новости».

    По словам Пезешкиана, Тегеран предложил план из десяти общих положений, которые могут стать основой для прекращения войны. «Иран представил план из десяти общих положений, которые являются рамками для остановки войны, одним из ключевых условий было установление режима прекращения огня в Ливане», – подчеркнул он.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты

    Ранее Евросоюз призвал Израиль прекратить атаки на Ливан. Иран задумался об операции против Израиля после атаки на Ливан.

    Комментарии (0)
    Главное
    Офис Вэнса сообщил о планах Венгрии закупить HIMARS на 700 млн долларов
    Вспышка сальмонеллеза привела к закрытию 47 детсадов Петербурга
    Захарова заявила о резком росте интереса Европы к ядерному оружию
    ЦБ сообщил о росте покупок валюты физлицами в марте
    Вынесен приговор ставшему добровольно иноагентом блогеру Никандрову
    В Петербурге предложили запретить детям до 16 лет пользоваться электросамокатами
    В РПЦ рассказали о планах доставить Благодатный огонь во все храмы страны