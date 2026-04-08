В ООН призвали расследовать удары Израиля по Ливану

Комиссар ООН Тюрк призвал расследовать удары Израиля по Ливану

Tекст: Антон Антонов

Тюрк выступил с призывом провести оперативное и независимое расследование. Он подчеркнул, что действия Израиля, которые последовали спустя несколько часов после заключения перемирия между США и Ираном, нанесли серьезный урон хрупкому миру в регионе, передает ТАСС.

Тюрк сказал, что произошла «бойня». «Масштаб таких действий в сочетании с заявлениями израильских официальных лиц, указывающими на намерение оккупировать или даже аннексировать часть Южного Ливана, вызывает глубокую тревогу», – подчеркнул Тюрк.

Он отметил, что столь масштабная атака усилила давление на ситуацию, в которой мирные жители особенно нуждаются в сохранении спокойствия. Тюрк призвал привлечь к ответственности виновных в организации массированных ударов по Ливану.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность заявлениями США по поводу Ирана и подчеркнул, что нельзя оправдать уничтожение инфраструктуры общества военными целями. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Гутерришу с вопросом о применимости его слов к другим странам, а не только к ситуации между США и Ираном.

Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.