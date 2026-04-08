    Венгров ставят перед выбором между США и Европой
    8 апреля 2026, 21:35 • Новости дня

    Захарова заявила о стремлении Молдавии дистанцироваться от России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Молдавии решением о выходе из СНГ хотят полностью и окончательно дистанцироваться от России, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, комментарий которой приводится на сайте МИД, подчеркнула, что за этим шагом просматривается стремление молдавских властей подчеркнуть необратимость курса на евроинтеграцию и отделение от России, несмотря на мнение простых граждан страны.

    По словам официального представителя МИД России, решение Молдавии о выходе из СНГ имеет конъюнктурный характер и с экономической точки зрения является деструктивным. Она отметила, что денонсация базовых соглашений СНГ негативно скажется на деловых связях республики, которые формировались годами.

    Захарова заявила, что надежды Кишинева на компенсацию экономических потерь за счет доступа к рынку Евросоюза не оправдывают себя. Она также добавила, что подобные действия Молдавии фактически ведут к изоляции от евразийских процессов, в которых республика ранее активно участвовала.

    Напомним, Молдавия начала процесс выхода из СНГ в январе. В марте правительство Молдавии одобрило проект денонсации соглашения о создании СНГ.

    МИД Молдавии обозначил, что страна перестанет быть членом СНГ спустя двенадцать месяцев после парламентского решения о денонсации соглашений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выход из СНГ раскалывает Молдавию пополам.                                               

    8 апреля 2026, 14:17 • Новости дня
    МИД выразил протест Японии из-за сделки с Украиной по БПЛА
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД выразил протест послу Японии в Москве Акире Муто из-за подписания японской компанией инвестиционного соглашения с украинским производителем боевых беспилотников, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова во время брифинга.

    Захарова подчеркнула, что речь идет о компании Terra Drone Corporation, чья штаб-квартира находится в Токио, передает РИА «Новости».

    По ее словам, протест был выражен после появления информации об инвестиционном соглашении между этой фирмой и украинским разработчиком беспилотников военного назначения.

    Ранее Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА.

    8 апреля 2026, 19:04 • Новости дня
    Объявлена дата начала приема заявлений на получение новой семейной выплаты

    Соцфонд назначил на 1 июня старт приема заявлений на получение новой семейной выплаты

    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Социальный фонд России с 1 июня 2026 года начнет принимать заявления на новую семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов.

    Как уточнили в пресс-службе фонда, обращаться за выплатой можно будет до 1 октября года, следующего за годом уплаты налога на доходы физических лиц, передает РИА «Новости». В 2026 году россияне смогут подать заявление за 2025 год.

    Оформить выплату можно через портал «Госуслуги», отделения МФЦ или клиентские офисы Соцфонда. Основную часть информации фонд запрашивает самостоятельно, однако в отдельных случаях потребуется предоставить дополнительные документы.

    Право на выплату имеют оба работающих родителя, а также усыновители, опекуны и попечители, если они воспитывают двух и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов региона.

    Выплата предназначена для граждан России, официально работающих и уплачивающих НДФЛ: по итогам года налог будет пересчитываться до 6%, а разницу возвращать родителям. Не смогут получить выплату самозанятые и индивидуальные предприниматели, использующие специальные налоговые режимы и не имеющие других облагаемых НДФЛ доходов. Лица, лишенные родительских прав, также не имеют права на получение выплаты.

    В декабре президент России Владимир Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки.

    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    8 апреля 2026, 16:47 • Новости дня
    Роспотребнадзор начал проверку крема La Roche-Posay из-за опасного состава
    @ Polozovskyy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роспотребнадзор принимает необходимые меры в связи с появлением на маркетплейсах французского крема La Roche-Posay, который, предположительно, содержит бензол, сообщили в ведомстве.

    В сообщении Роспотребнадзора в Max отмечается, что действия осуществляются в рамках законодательства России.

    Служба направила официальное письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли. В письме содержится требование довести до участников рынка электронной торговли информацию о необходимости принятия мер против дистанционной реализации продукции, не соответствующей российским нормам и создающей возможные риски для здоровья населения.

    В 2024 году национальный союз защиты прав потребителей выявил опасные вещества в 65% косметики в России.

    8 апреля 2026, 18:27 • Новости дня
    Вспышка сальмонеллеза привела к закрытию 47 детсадов Петербурга
    @ Варвара Гертье/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роспотребнадзор временно закрыл 47 детских садов одной сети в Петербурге и Ленинградской области после вспышки сальмонеллеза, которая затронула детей и сотрудников.

    Утром 8 апреля во всех учреждениях не оказалось воспитанников – их заранее отправили домой, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, передает «Московский комсомолец».

    Расследование установило, что причиной массового отравления стало некачественное мясо цыплят-бройлеров, поступившее от частной компании-поставщика. В работе организации выявили серьезные нарушения, в том числе отсутствие необходимого оборудования и несоблюдение технологии приготовления пищи. Выяснилось, что готовая продукция перевозилась с нарушением температурного режима, а на упаковках не было необходимых маркировок.

    Персонал компании не проходил обязательных медицинских осмотров и гигиенического обучения, а на кухнях обнаружили просроченные продукты. По решению суда деятельность компании-поставщика приостановлена на 30 суток. Проверка коснулась и поставщика сырья, где также выявили отсутствие медосмотров у сотрудников и дезинфицирующих средств. В результате экспертизы в мясе цыплят-бройлеров была выявлена сальмонелла, из оборота изъяли более 500 килограммов опасной продукции.

    В феврале у двух московских школьников после употребления пельменей с говядиной из сети «ВкусВилл» выявили сальмонеллез, дети несколько дней находились в тяжелом состоянии.

    8 апреля 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков: Публикация разговора Путина и Орбана не может рассорить Россию и Венгрию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в опубликованной стенограмме разговора Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет ничего, что могло бы привести к разладу между странами.

    «Там нет ничего, что может рассорить Россию с Венгрией», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не восприняли ли в Кремле опубликованную Bloomberg стенограмму телефонного разговора Путина с Орбаном как попытку рассорить страны, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что российская сторона крайне негативно относится к публикации содержания закрытых переговоров на высшем уровне. «Мы весьма трепетно относимся к тем разговорам, которые ведутся на высоком и высшем уровне, и не симпатизируем каким-то попыткам предать гласности материалы таких разговоров», – отметил он в беседе с журналистами.

    Он также дал характеристику Виктору Орбану, подчеркнув его политическую самостоятельность. Он отметил, что Орбан – эффективный политик и глава государства, который защищает прежде всего интересы своей страны, «не России, не Америки, а именно своей страны – Венгрии».

    Ранее Bloomberg сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в октябре, попрощавшись с ним по-русски после обсуждения личных тем.

    8 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В Петербурге предложили запретить детям до 16 лет пользоваться электросамокатами
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге может быть введен возрастной ценз для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности – использовать их смогут только лица старше 16 лет.

    Об этом сообщил депутат городского Законодательного Собрания Андрей Рябоконь, комментируя соответствующий законопроект, подготовленный в парламенте, передает «Московский комсомолец».

    Среди средств индивидуальной мобильности (СИМ) перечисляются электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, сигвеи, электроскейтборды и аналогичные устройства.

    Документ предусматривает не только повышение возрастного порога, но и обязательную государственную регистрацию каждого СИМ. Также предлагается запретить передвижение на таких устройствах по пешеходным дорожкам, если самокаты используются для предпринимательской деятельности. Это ограничение коснется, в первую очередь, курьеров.

    Курьеры будут обязаны проходить инструктажи по правилам дорожного движения, а их транспорт – соответствовать определенным техническим требованиям.

    Ранее власти Новосибирска ограничили движение электросамокатов ночью.

    В начале апреля власти Люберецкого городского округа приняли решение ввести запрет на прокат электросамокатов. В Котельниках вслед за Люберцами запретили прокат электросамокатов.

    8 апреля 2026, 11:41 • Новости дня
    Лавров заявил о скором открытии четырех посольств России в Африке

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в ближайшее время планирует открыть четыре новых посольства на Африканском континенте, что станет частью стратегии расширения дипломатических контактов, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Сергей Лавров заявил, что после распада Советского Союза российское дипломатическое присутствие в Африке заметно сократилось, однако сейчас его удается быстро восстанавливать, передает РИА «Новости».

    «Мы достаточно быстро восстанавливаем свое присутствие на Африканском континенте, которое резко сократилось в период распада Советского Союза. В настоящее время на континенте действуют 45 российских посольств, еще четыре откроются в ближайшее время», – заявил министр.

    Лавров подчеркнул, что после открытия новых дипмиссий полноценные посольства России останется создать лишь в четырех-пяти африканских странах. Таким образом, Москва планирует обеспечить стопроцентное дипломатическое присутствие на всем континенте.

    Кроме того, Лавров отметил готовность России увеличить число стипендий для африканских студентов, желающих учиться в российских вузах. Сейчас в российских университетах обучаются около 35 тыс. граждан стран Африки, при этом, по словам главы МИД, спектр образовательных программ и география распределения студентов будут расширяться.

    Министр также назвал крайне важным поддерживать отношения с выпускниками российских и советских вузов в Африке. Ассоциации выпускников, которые сейчас активно создаются в различных странах континента, Лавров считает важным элементом общества и возможностью для укрепления связей между Россией и африканскими государствами.

    Россотрудничество планирует открыть представительства агентства в Анголе, Мали и других странах Африки.

    Министерство транспорта России обсуждает возможность создания международного транспортного коридора между Россией и Западной Африкой.

    Россия договорилась о подготовке инженеров для ряда африканских стран.

    Президент Владимир Путин подписал указ о проведении третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    8 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Захарова назвала санкции против судоходных компаний России незаконными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение санкций против судоходных компаний России и причисление судов, перевозящих российские углеводороды, к «теневому флоту» нарушают международное право, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    Она подчеркнула, что такие действия противоречат положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, передает ТАСС.

    «Внесение российских судоходных компаний в санкционные списки, запрет на заход в порты для судов под российским флагом, объявление судов под иностранными флагами, перевозящих российские углеводороды, неким теневым флотом – все это является нарушением международного права и, в частности, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», – сказала она.

    Ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании коллегии заявил, что страны Евросоюза создали термин «теневой флот», чтобы легитимировать действия против российских морских перевозок.

    МИД России заявлял, что западные страны занимаются разбоем, прикрывая это вымышленным термином «теневой флот», который не предусмотрен международным морским правом.

    8 апреля 2026, 08:50 • Новости дня
    Захарова заявила о содействии России урегулированию на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Россия способствовала продвижению политико-дипломатических инициатив на Ближнем Востоке, исходя из принципов международного права и национальных интересов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik подчеркнула, что Россия активно участвовала в содействии урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, руководствуясь международным правом и гуманистическими целями.

    «Активное вовлечение России в оказание содействия урегулированию ситуации было встроено в русле национальных интересов, международного права и в истинно гуманистических целях», – отметила Захарова.

    По словам дипломата, Москва с самого начала подчеркивала отсутствие военного решения в текущем ближневосточном конфликте. Захарова напомнила, что Россия требовала немедленного прекращения агрессии США и Израиля против Ирана. Она отметила, что единственный путь к стабильности в регионе – это настоящий переговорный процесс, а не военные или прикрывающие операции.

    Также Захарова указала, что политико-дипломатическое урегулирование должно строиться на учете реальных позиций сторон и быть направлено на долгосрочный мир, а не на навязывание чужих порядков.

    Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

    Президент США заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США.

    Мария Захарова заявила, что подход агрессивного неспровоцированного нападения потерпел поражение.

    8 апреля 2026, 17:44 • Новости дня
    Захарова: Москва заинтересована в возобновлении участия Армении в ОДКБ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона заинтересована в восстановлении полноценного участия Армении в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    «Есть юридически оформленная договоренность, называйте это как хотите, понимание, решение, которое очевидно свидетельствует о том, что Ереван – полноправный член ОДКБ со всеми вытекающими как правами, так и обязанностями. Иного, как мы неоднократно подчеркивали, мы не видим», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    Она также добавила, что никаких других решений по членству Армении в ОДКБ не принималось, несмотря на многочисленные слухи и домыслы.

    Захарова отметила, что Россия рассчитывает на возвращение Армении к полноценной работе в структуре коллективной безопасности.

    Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил о невозможности возвращения Армении в ОДКБ.

    8 апреля 2026, 12:10 • Новости дня
    Bloomberg: Россия укрепляет влияние в Африке с поддержкой Мадагаскара

    Tекст: Вера Басилая

    Москва расширяет сотрудничество с Мадагаскаром, используя энергетические и военные проекты для укрепления позиций на фоне ослабления влияния Франции, сообщает Bloomberg.

    Россия усиливает военное и экономическое сотрудничество с Мадагаскаром, предоставляя помощь новой военной администрации острова, сообщает Bloomberg.

    Полковник Микаэль Рандрианирина, возглавивший страну после октябрьского переворота, поблагодарил президента России Владимира Путина за поставку боевых вертолетов, грузовиков и риса, отметив: «Особо хочу поблагодарить моего брата, президента России Владимира Путина, за эти дары. Это свидетельство продолжения давних братских отношений между Мадагаскаром и Россией. Мы возродим и укрепим их».

    По данным издания, после смены власти в Мадагаскаре Москва быстро нарастила контакты, отправив сначала 40 военнослужащих и партию оружия для обеспечения безопасности нового лидера. Затем в Мадагаскар приехали представители российского госбанка «Промсвязьбанк» для обсуждения торговых связей, а сам Рандрианирина совершил первый зарубежный визит не во Францию, а в Москву.

    Мадагаскар расположен у стратегически важного морского пути рядом с газоносным Мозамбиком, через который проходит почти треть мировых поставок нефти. Россия заинтересована не только в военном, но и в экономическом сотрудничестве, в том числе в добыче кобальта, графита и редкоземельных металлов. На прошлой неделе остров получил новую партию российского оружия и техники, включая бронемашины и стрелковое вооружение, а также форму и обещания военной подготовки для офицеров.

    Формируется и политическая поддержка – создана новая пророссийская партия, а спикер Национальной ассамблеи Ситени Рандрианасолониайко объявил о визите в Москву и переговорах о поставках российского топлива по льготным ценам. Западные аналитики отмечают, что Москву привлекает возможность расширения своего влияния в регионе на фоне кризиса на Ближнем Востоке и внутренней нестабильности на Украине.

    Новое руководство Мадагаскара использует контакты с Россией как противовес давлению со стороны Франции и Евросоюза, одновременно укрепляя собственную безопасность и экономическую самостоятельность.

    Россия в начале апреля передала Мадагаскару пакет военной помощи, включающий бронетехнику, форму и оружие.

    В феврале в Кремле прошла встреча президента Владимира Путина и временного президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отношения с Мадагаскаром всегда отличались стабильностью и страны отметят 55-летний юбилей дипломатических отношений.

    Напомним, ранее Россия подписала соглашения на открытие Русских домов в Бразилии и на Мадагаскаре.

    8 апреля 2026, 15:02 • Новости дня
    Захарова заявила о лидирующей роли Украины в торговле людьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина занимает одну из ведущих позиций в мире по черной трансплантологии и торговле людьми, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    По ее словам, наиболее уязвимыми жертвами этой деятельности становятся дети, особенно сироты, передает РИА «Новости».

    «Ни для кого не секрет, что Украина является одним из мировых лидеров черной трансплантологии и торговли людьми. Самыми уязвимыми в этой сфере, конечно, оказались дети. Не просто дети, а дети-сироты», – сказала Захарова.

    Кроме того, официальный представитель МИД подчеркнула, что власти Украины используют тему якобы похищенных украинских детей исключительно в антироссийских целях на международных площадках. Захарова отметила, что глава киевского режима Владимир Зеленский регулярно выражает благодарность западным странам за поставки оружия, однако не упоминает посредников, которые содействуют воссоединению детей с семьями.

    По мнению Захаровой, если Зеленский публично поблагодарит таких посредников, ему придется признать факт существования работы по воссоединению семей. Это, по ее словам, противоречит созданному украинским руководством ложному мифу о специально похищенных детях.

    Ранее ООН выразила опасения из-за риска торговли людьми на Украине.

    8 апреля 2026, 18:54 • Новости дня
    РАЭК: Экономика Рунета показала рекордный рост

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Дмитрий Гуляев подчеркнул, что экономика Рунета в 2024 году показала рекордные темпы роста: объем электронной коммерции составил 22,5 трлн рублей, а доля онлайн-продаж в рознице впервые превысила 20%.

    В столице прошла пресс-конференция Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), посвященная юбилею организации и будущему Российскому интернет-форуму. Генеральный директор РАЭК Дмитрий Гуляев сообщил, что 2025 год стал этапом глубокой перестройки аналитической деятельности, и теперь в ассоциации появилось направление экспресс-аналитики по запросам бизнеса и государства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По словам Гуляева, эти экспресс-исследования будут представлены на РИФ-2026 в апреле на трех площадках совместно с компаниями-участниками совета РАЭК.

    Общее значение экономики Рунета за прошлый год превысило 30 трлн рублей, из которых 27,9 трлн пришлось на электронную коммерцию, что на 24% больше по сравнению с предыдущим годом. Быстрее всего росла C2C-торговля, увеличившись на 40% за год.

    Особое внимание на пресс-конференции уделили новому продукту РАЭК – «Навигатору ИТ-отрасли», который должен стать инструментом для принятия решений бизнесом и государственными структурами. Заместитель гендиректора РАЭК Юрий Линдре отметил, что исследование фиксирует масштабные изменения в цифровой среде, включая рост соцмедиа и усиление роли искусственного интеллекта. Сейчас в соцсетях России уже 158 млн авторов ежедневно создают до 100 млн сообщений, а ежемесячно публикуется около 2,3 млн промаркированных рекламных сообщений.

    Директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный рассказал, что анализ более 4 млн публичных сообщений и 165 млн реакций пользователей подтвердил влияние ИИ на структуру и тематику цифровых коммуникаций. «Он превращает привычные темы, такие как образование, медицина, безопасность и труд, в новые смысловые поля, где технологии играют главную роль», – заявил Черный.

    Гуляев также сообщил, что РАЭК перешла к формированию системной сети международных партнерств, подписав соглашения с рядом зарубежных организаций. Начата работа по выходу на рынки Юго-Восточной Азии и Африки. Главной задачей ассоциации названо создание инфраструктуры для доступа российских компаний к аналитике и новым рынкам. РИФ-2026, который пройдет в «Сколково», сохранит формат открытого диалога и расширит деловую программу.

    8 апреля 2026, 10:12 • Новости дня
    Кабмин утвердил план реализации стратегии государственной нацполитики

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство России одобрил комплекс мероприятий по выполнению стратегии национальной политики, рассчитанный на 2026–2028 годы и включающий 172 инициативы.

    Правительство России подписало распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации в 2026–2028 годах стратегии государственной национальной политики до 2036 года, следует из сообщения на сайте Кабмина.

    В документе содержится 172 мероприятия, сгруппированных по четырем основным разделам, отражающим приоритеты и задачи национальной политики. Первый раздел посвящен укреплению гражданской идентичности на основе традиционных российских ценностей. В него вошли инициативы, приуроченные ко Дню русского языка, международные проекты, конкурсы сочинений, выпуск антологий, создание виртуальных читальных залов и мобильных библиотек за рубежом.

    Второй раздел направлен на поддержку этнокультурного и языкового многообразия страны, включая создание центров этнокультурного образования.

    Третий раздел касается вопросов межнационального и межрелигиозного согласия, мероприятий по противодействию экстремизму и предупреждению конфликтов на национальной и религиозной почве.

    В четвертом разделе представлены меры по совершенствованию государственного управления в сфере национальной политики и усилению информационного сопровождения.

    Кабмин подчеркнул, что все мероприятия отражают стратегические задачи государства в данной сфере.

    Президент Владимир Путин в ноябре 2025 года утвердил стратегию государственной национальной политики на период до 2036 года.

    8 апреля 2026, 20:53 • Новости дня
    Личные вещи погибшего военкора Прокофьевой передали Музею Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Личные вещи военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей в Белгородской области, были переданы на вечное хранение в Музей Победы.

    Экспонаты пополнят выставку «СВО. Zащитники Отечества» и будут напоминать посетителям о мужестве и самоотверженности журналистки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Мама Анны, Ольга Прокофьева, выразила благодарность музею за сохранение памяти о дочери. «Мы очень благодарны Музею Победы за то, что исполняется наша заветная мечта, чтобы память обо всех героях специальной военной операции и память о нашей дочери продолжала жить. Это очень важно», – сказала она. Ольга также добавила, что надеется вдохновить молодых людей историей своей дочери.

    Анна Прокофьева родилась в Москве, окончила РУДН по специальности «Журналистика», владела испанским языком и работала в «Россия сегодня». Она активно помогала отправлять гуманитарную помощь в зону СВО и сдавала кровь для раненых, а военную корреспондентскую деятельность начала с добровольческой бригадой «Ветераны». С весны 2023 года работала военным корреспондентом Первого канала, освещая события спецоперации на Украине.

    В музей на Поклонной горе были переданы такие личные вещи Анны, как шлем, бронежилет и мягкая игрушка-талисман. В церемонии приняли участие ее родные, коллеги, студенты факультетов журналистики и представители Медиаакадемии Музея Победы.

    Заместитель директора музея, вице-адмирал Федор Смуглин напомнил, что в марте 2025 года съемочная группа попала на украинскую мину по пути на задание, а 17 апреля того же года Анна была посмертно награждена орденом Мужества. Ее имя внесено в информационную базу героев СВО Музея Победы. В день церемонии Анне Прокофьевой исполнилось бы 37 лет.

    Завершилась церемония встречей в Зале Единства, где близкие и коллеги Анны поделились воспоминаниями и рассказали о ее профессиональном пути молодым журналистам.

