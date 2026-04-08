Захарова заявила о стремлении Молдавии дистанцироваться от России

Россия усиливает военное и экономическое сотрудничество с Мадагаскаром, предоставляя помощь новой военной администрации острова, сообщает Bloomberg.
Полковник Микаэль Рандрианирина, возглавивший страну после октябрьского переворота, поблагодарил президента России Владимира Путина за поставку боевых вертолетов, грузовиков и риса, отметив: «Особо хочу поблагодарить моего брата, президента России Владимира Путина, за эти дары. Это свидетельство продолжения давних братских отношений между Мадагаскаром и Россией. Мы возродим и укрепим их».
По данным издания, после смены власти в Мадагаскаре Москва быстро нарастила контакты, отправив сначала 40 военнослужащих и партию оружия для обеспечения безопасности нового лидера. Затем в Мадагаскар приехали представители российского госбанка «Промсвязьбанк» для обсуждения торговых связей, а сам Рандрианирина совершил первый зарубежный визит не во Францию, а в Москву.
Мадагаскар расположен у стратегически важного морского пути рядом с газоносным Мозамбиком, через который проходит почти треть мировых поставок нефти. Россия заинтересована не только в военном, но и в экономическом сотрудничестве, в том числе в добыче кобальта, графита и редкоземельных металлов. На прошлой неделе остров получил новую партию российского оружия и техники, включая бронемашины и стрелковое вооружение, а также форму и обещания военной подготовки для офицеров.
Формируется и политическая поддержка – создана новая пророссийская партия, а спикер Национальной ассамблеи Ситени Рандрианасолониайко объявил о визите в Москву и переговорах о поставках российского топлива по льготным ценам. Западные аналитики отмечают, что Москву привлекает возможность расширения своего влияния в регионе на фоне кризиса на Ближнем Востоке и внутренней нестабильности на Украине.
Новое руководство Мадагаскара использует контакты с Россией как противовес давлению со стороны Франции и Евросоюза, одновременно укрепляя собственную безопасность и экономическую самостоятельность.
В феврале в Кремле прошла встреча президента Владимира Путина и временного президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отношения с Мадагаскаром всегда отличались стабильностью и страны отметят 55-летний юбилей дипломатических отношений.
