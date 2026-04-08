Захарова заявила о стремлении Молдавии дистанцироваться от России

Tекст: Валерия Городецкая

Захарова, комментарий которой приводится на сайте МИД, подчеркнула, что за этим шагом просматривается стремление молдавских властей подчеркнуть необратимость курса на евроинтеграцию и отделение от России, несмотря на мнение простых граждан страны.

По словам официального представителя МИД России, решение Молдавии о выходе из СНГ имеет конъюнктурный характер и с экономической точки зрения является деструктивным. Она отметила, что денонсация базовых соглашений СНГ негативно скажется на деловых связях республики, которые формировались годами.

Захарова заявила, что надежды Кишинева на компенсацию экономических потерь за счет доступа к рынку Евросоюза не оправдывают себя. Она также добавила, что подобные действия Молдавии фактически ведут к изоляции от евразийских процессов, в которых республика ранее активно участвовала.

Напомним, Молдавия начала процесс выхода из СНГ в январе. В марте правительство Молдавии одобрило проект денонсации соглашения о создании СНГ.

МИД Молдавии обозначил, что страна перестанет быть членом СНГ спустя двенадцать месяцев после парламентского решения о денонсации соглашений.

