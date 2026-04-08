Пезешкиан сообщил о нарушениях перемирия США и Израилем

Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану

Tекст: Ольга Иванова

Иран временно приостановил пропуск судов через Ормузский пролив, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию иранского агентства Fars. Причиной стало нарушение соглашения о перемирии после атак Израиля по территории Ливана.

По данным агентства, транзит судов через Ормузский пролив сейчас полностью остановлен. С момента начала действия перемирия через пролив успели пройти только два нефтяных танкера.

Тегеран изучает возможность военного ответа в связи с действиями Израиля против Ливана.

В среду Reuters сообщило, что Тегеран может открыть Ормузский пролив уже в четверг или пятницу, если будет достигнуто рамочное соглашение о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном.

Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.