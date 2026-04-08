  Иранские дроны нанесли удары по объектам Kuwait Petroleum Corporation
    За счет чего Иран выдержал натиск США и Израиля
    8 апреля 2026, 18:54 • Новости дня

    РАЭК: Экономика Рунета показала рекордный рост

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Дмитрий Гуляев подчеркнул, что экономика Рунета в 2024 году показала рекордные темпы роста: объем электронной коммерции составил 22,5 трлн рублей, а доля онлайн-продаж в рознице впервые превысила 20%.

    В столице прошла пресс-конференция Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), посвященная юбилею организации и будущему Российскому интернет-форуму. Генеральный директор РАЭК Дмитрий Гуляев сообщил, что 2025 год стал этапом глубокой перестройки аналитической деятельности, и теперь в ассоциации появилось направление экспресс-аналитики по запросам бизнеса и государства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По словам Гуляева, эти экспресс-исследования будут представлены на РИФ-2026 в апреле на трех площадках совместно с компаниями-участниками совета РАЭК.

    Общее значение экономики Рунета за прошлый год превысило 30 трлн рублей, из которых 27,9 трлн пришлось на электронную коммерцию, что на 24% больше по сравнению с предыдущим годом. Быстрее всего росла C2C-торговля, увеличившись на 40% за год.

    Особое внимание на пресс-конференции уделили новому продукту РАЭК – «Навигатору ИТ-отрасли», который должен стать инструментом для принятия решений бизнесом и государственными структурами. Заместитель гендиректора РАЭК Юрий Линдре отметил, что исследование фиксирует масштабные изменения в цифровой среде, включая рост соцмедиа и усиление роли искусственного интеллекта. Сейчас в соцсетях России уже 158 млн авторов ежедневно создают до 100 млн сообщений, а ежемесячно публикуется около 2,3 млн промаркированных рекламных сообщений.

    Директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный рассказал, что анализ более 4 млн публичных сообщений и 165 млн реакций пользователей подтвердил влияние ИИ на структуру и тематику цифровых коммуникаций. «Он превращает привычные темы, такие как образование, медицина, безопасность и труд, в новые смысловые поля, где технологии играют главную роль», – заявил Черный.

    Гуляев также сообщил, что РАЭК перешла к формированию системной сети международных партнерств, подписав соглашения с рядом зарубежных организаций. Начата работа по выходу на рынки Юго-Восточной Азии и Африки. Главной задачей ассоциации названо создание инфраструктуры для доступа российских компаний к аналитике и новым рынкам. РИФ-2026, который пройдет в «Сколково», сохранит формат открытого диалога и расширит деловую программу.

    7 апреля 2026, 20:25 • Новости дня
    Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу из-за опасений создания опасного прецедента для международного права.

    Принятие резолбции поставило бы под удар перспективы возобновления переговоров по урегулированию ситуации вокруг Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «Российская Федерация не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН», – подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу. В результате Совбез не смог принять проект резолюции, подготовленной Бахрейном. В поддержку документа выступили 11 стран. Пакистан и Колумбия воздержались.

    Резолюция призывала страны, имеющие интерес к коммерческим маршрутам в Ормузскому проливе, координировать усилия для обеспечения безопасности навигации и открытости пролива. При этом предполагалось использовать все необходимые оборонительные средства, соразмерные обстоятельствам, включая сопровождение судов. Резолюция требовала от Ирана прекратить атаки на торговые суда и любые препятствия свободе прохода.

    Ранее Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    7 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Психолог объяснила природу формирования агрессии у неуспевающих школьников

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Случай в Добрянке, где ученик смертельно ранил педагога, – пример накопленного кризиса, сказала газете ВЗГЛЯД доктор психологии и автор книг бестселлеров по эмоциональному интеллекту Виктория Шиманская. По ее словам, такие подобные трагедии имеют сложную природу и развиваются не за один день, а становятся результатом длительного психологического неблагополучия и отсутствия своевременной поддержки.

    В Добрянке Пермского края 17-летний ученик бросился с ножом на своего классного руководителя, когда та направлялась в школу. Женщину госпитализировали, но спасти не удалось. По предварительным данным, мальчик напал на педагога за то, что она не допустила его к одному из экзаменов. Уточняется, что у школьника была плохая успеваемость, он не раз оставался на второй год. Подростку назначили стационарную психиатрическую экспертизу.

    «Подобные трагедии почти никогда не возникают из-за одной причины и в один день. Даже если внешним поводом стал недопуск к экзамену, психологически это, как правило, не «причина», а последняя капля в системе накопленного неблагополучия: хронической неуспешности, чувства унижения, утраты статуса, слабой способности выдерживать фрустрацию, возможной изоляции, внутренней ярости и дефицита взрослых, с которыми подросток может безопасно обсуждать свои переживания. Всемирная организация здравоохранения прямо указывает, что подростковое насилие связано не с одним фактором, а с сочетанием рисков на индивидуальном, семейном, школьном и социальном уровнях», – говорит Шиманская.

    С психологической точки зрения, продолжает специалист, механизм часто выглядит так, что подросток долго переживает себя как «проигравшего», «отверженного» или «загнанного в угол», затем появляется событие, которое он воспринимает не как частное ограничение, а как окончательное разрушение собственного достоинства и будущего. Если у него плохо развиты навыки саморегуляции, слаб контроль импульса и нет внутреннего опыта, что конфликт можно прожить словами, а не действием, агрессия становится для него примитивным способом вернуть ощущение силы и контроля. Это не оправдывает насилие, но помогает понять его логику.

    «Очень важно и другое: тяжелое насилие подростков нередко выглядит «внезапным» только со стороны. Исследования по предотвращению целевого насилия в школах показывают, что в большинстве случаев до нападения существуют предупреждающие сигналы: резкое ухудшение поведения, зацикленность на обиде, угрозы, высказывания о мести, интерес к оружию, утрата связей со школой, ощущение тотального унижения, разговоры в духе «все увидят», «я им покажу», «другого выхода нет». Поэтому задача школы не в том, чтобы искать «опасных детей», а в том, чтобы выстраивать систему раннего замечания риска и быстрого реагирования на него», – считает психолог.

    Предсказать такие срывы со стопроцентной точностью невозможно, но предотвратить часть из них можно, считает собеседница. Наиболее эффективна не разовая «воспитательная беседа», а система: внимательное отслеживание учащихся с устойчивой неуспешностью и повторяющимися кризисами, междисциплинарная работа школы с психологом и семьей, понятный алгоритм действий при угрозах, а также культура, в которой подросток не выпадает из контакта со взрослыми.

    Она рассказывает, что международные рекомендации подчеркивают, что снижение насилия в школе связано с целостным подходом: безопасная среда, участие семьи, механизмы раннего сообщения о тревожных сигналах и укрепление связи ребенка со школой. Чувство принадлежности к школе само по себе является важным защитным фактором и связано с более низкими рисками насилия и других проблемных форм поведения.

    «Самый важный принцип при построении общения с неуспевающими школьниками: даже жесткое педагогическое решение не должно звучать как приговор личности. Подросток с учебной неуспешностью и без того часто живет в стыде. И если взрослый, сам того не желая, добавляет к этому публичное унижение, ярлык «безнадежный», сравнение с другими или холодное отвержение, риск агрессии возрастает. Подростку необходимо слышать не только границу, но и маршрут: не «ты не допущен, потому что ты ничего не можешь», а «сейчас ты не допущен по понятным критериям, но у тебя есть конкретный план, сроки, поддержка и следующий шанс», – приводит в пример Шиманская.

    Правильная коммуникация в таких случаях, по словам эксперта, должна строится по четырем опорам. Во-первых, необходимо заранее, а не в последний момент, проговаривать критерии допуска и последствия, чтобы у ребенка не возникало ощущения внезапной расправы. Во-вторых, следует обсуждать не личность, а конкретные действия и дефициты, которые можно исправить. В-третьих, сохранять достоинство подростка, особенно в ситуации неуспеха, не делать его «показательным примером». В-четвертых, стоит вместе с ограничением обязательно давать опору, то есть понятный пошаговый план восстановления.

    Практически это может звучать как: «Сейчас ты не готов к экзамену, и моя задача не наказать тебя, а не допустить провала, к которому ты не подготовлен. Давай разложим ситуацию: что именно не сделано, что можно исправить за неделю, кто тебе поможет, когда мы снова встречаемся и по каким признакам поймем, что ты готов». Такая позиция одновременно сохраняет границу и не разрушает контакт.

    Также она подчеркивает, что с детьми из группы учебного риска разговор должен быть не только про оценки. Очень часто за хронической неуспеваемостью стоят накопленные поражения, семейное напряжение, депрессивные переживания, чувство собственной ненужности, иногда поведенческие или психические трудности. Если школа видит не только «проблему в журнале», но и ребенка в кризисе, вероятность эскалации ниже.

    Именно поэтому, продолжает психолог, работа с неуспевающими подростками должна включать не только требования, но и сопровождение: регулярные короткие встречи, взрослого-наставника, подключение психолога, спокойную обратную связь и раннее реагирование на темы мести, безысходности и унижения. Это соответствует и международным подходам к профилактике школьного насилия, где ключевыми считаются ранняя поддержка, безопасные отношения со взрослыми и целостная система реагирования, а не только санкции.

    «Профилактика начинается не в момент ЧП, а раньше: там, где школа умеет замечать накопленную фрустрацию, сохранять границы без унижения и не оставлять трудного подростка один на один с его поражением», – заключила Шиманская.

    Ранее директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что нападение ученика на учителя – это противоестественно и полностью противоречит тем отношениям, которые должны быть между учителем и учеником.

    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    8 апреля 2026, 14:17 • Новости дня
    МИД выразил протест Японии из-за сделки с Украиной по БПЛА
    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД выразил протест послу Японии в Москве Акире Муто из-за подписания японской компанией инвестиционного соглашения с украинским производителем боевых беспилотников, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова во время брифинга.

    Захарова подчеркнула, что речь идет о компании Terra Drone Corporation, чья штаб-квартира находится в Токио, передает РИА «Новости».

    По ее словам, протест был выражен после появления информации об инвестиционном соглашении между этой фирмой и украинским разработчиком беспилотников военного назначения.

    Ранее Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА.

    7 апреля 2026, 20:52 • Новости дня
    Здание этапной тюрьмы декабристов в Удмуртии выставили на торги за 1 рубль
    Tекст: Денис Тельманов

    В Удмуртии на торги выставили деревянное здание тюрьмы, где проходили этапирование декабристы, а стартовая цена составляет всего один рубль.

    ПАО «ДОМ.РФ» объявило о старте конкурса по продаже здания этапной тюрьмы в селе Зура Игринского района Удмуртии, передает «Интерфакс».

    Объект, где в 1826-1827 годах содержались многие декабристы по пути в Сибирь, выставлен на продажу за стартовую цену в один рубль. Площадь деревянного одноэтажного здания составляет 361,2 кв. м, а земельного участка – 6652 кв. м. В документации отмечается неудовлетворительное состояние постройки.

    Заявки на участие в торгах принимаются до 13 апреля, а сами торги назначены на 16 апреля.

    Здание было построено французскими военнопленными в начале 1820-х годов на Сибирском тракте. После этапирования декабристов тюрьма продолжала использоваться до 1894 года, когда была ликвидирована из-за строительства северной железной дороги.

    В 1966-1969 годах здание реконструировали и переместили на другую улицу, после чего оно использовалось как помещение для учебных заведений и подвергалось перестройкам. Объект признан памятником культурного наследия федерального значения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исторический комплекс XVIII-XIX веков в селе Быково Московской области приобрел предприниматель Михаил Масловский за 270 млн рублей.

    8 апреля 2026, 16:47 • Новости дня
    Роспотребнадзор начал проверку крема La Roche-Posay из-за опасного состава
    Tекст: Валерия Городецкая

    Роспотребнадзор принимает необходимые меры в связи с появлением на маркетплейсах французского крема La Roche-Posay, который, предположительно, содержит бензол, сообщили в ведомстве.

    В сообщении Роспотребнадзора в Max отмечается, что действия осуществляются в рамках законодательства России.

    Служба направила официальное письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли. В письме содержится требование довести до участников рынка электронной торговли информацию о необходимости принятия мер против дистанционной реализации продукции, не соответствующей российским нормам и создающей возможные риски для здоровья населения.

    В 2024 году национальный союз защиты прав потребителей выявил опасные вещества в 65% косметики в России.

    8 апреля 2026, 14:47 • Новости дня
    Создатель мессенджера MAX раскрыл секрет названия приложения

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор МАХ Фарит Хуснояров сообщил о внедрении новых функций, а также объяснил выбор двух вариантов написания названия мессенджера.

    Генеральный директор МАХ Фарит Хуснояров заявил, что компания официально использует оба варианта написания – МАКС и МАХ, считая их равнозначными. Он пояснил, что название отражает концепцию «Максимум возможностей» для общения, получения услуг и взаимодействия с бизнесом и государством, передает RT.

    «В официальных коммуникациях и в брендинге мы стали использовать оба варианта: МАКС наравне с МАХ. Они равнозначны», – рассказал Хуснояров. По его словам, подобная практика встречается и у других международных мессенджеров, таких как WeChat, Line и KakaoTalk.

    По словам Хусноярова, международное написание необходимо из-за развития сервиса на зарубежных рынках, где им пользуются более 6 млн человек в 40 странах. Для иностранных пользователей недавно добавили англоязычную версию, а в будущем появятся и другие языки.

    Логотип МАХ выполнен в виде стилизованного облачка, символизирующего дружеское общение, что соответствует рыночным стандартам цифровых коммуникаций. Цветовая палитра приложения включает синие и фиолетовые оттенки, что подчеркивает технологичность и многофункциональность сервиса.

    Недавно в МАХ появилась отдельная папка «Каналы» с рекомендациями, а скоро для пользователей станут доступны комментарии, истории и расширенная аналитика для авторов.

    Правительство России определило цифровую платформу MAX национальным мессенджером.

    Юбилейная стомиллионная пользовательница из Тулы получила сертификат на путешествие по России.

    За первый год работы отечественный мессенджер привлек более 107 млн человек.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    7 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    Потомок Бисмарка рассказал об интересе немцев к России

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Германии активно интересуются поездками по России, несмотря на политические разногласия и ограничения на въезд для туристов, заявил внучатый племянник Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

    Немецкий предприниматель и основатель проекта «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк рассказал о том, что жители Германии проявляют значительный интерес к поездкам в Россию, передает РИА «Новости».

    В интервью он подчеркнул: «Власти Германии пытаются запретить в стране все русское, но культура вашей страны так велика, что ее невозможно перечеркнуть одним росчерком пера». Фон Бисмарк также отметил, что Россия обладает мощной мягкой силой.

    По его словам, несмотря на попытки политиков и СМИ очернить Россию, интерес среди граждан Германии к этой стране остается огромным. Он добавил: «Каждый раз, как я возвращаюсь из России домой, друзья, знакомые закидывают меня самыми разными вопросами».

    Фон Бисмарк особо подчеркнул привлекательность Москвы, отметив, что многие его знакомые мечтают увидеть Большой театр, Красную площадь и Кремль. «Когда я рассказываю им, какой красивый и безопасный город Москва... они загораются желанием посетить Россию», – сказал он.

    Он выразил мнение, что если бы визовый режим для туристов из Германии был бы смягчен хотя бы на несколько дней, сотни тысяч немцев с радостью посетили бы Россию.

    Ранее Бисмарк заявил о провале «изоляции» России.

    8 апреля 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков: Публикация разговора Путина и Орбана не может рассорить Россию и Венгрию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в опубликованной стенограмме разговора Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет ничего, что могло бы привести к разладу между странами.

    «Там нет ничего, что может рассорить Россию с Венгрией», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не восприняли ли в Кремле опубликованную Bloomberg стенограмму телефонного разговора Путина с Орбаном как попытку рассорить страны, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что российская сторона крайне негативно относится к публикации содержания закрытых переговоров на высшем уровне. «Мы весьма трепетно относимся к тем разговорам, которые ведутся на высоком и высшем уровне, и не симпатизируем каким-то попыткам предать гласности материалы таких разговоров», – отметил он в беседе с журналистами.

    Он также дал характеристику Виктору Орбану, подчеркнув его политическую самостоятельность. Он отметил, что Орбан – эффективный политик и глава государства, который защищает прежде всего интересы своей страны, «не России, не Америки, а именно своей страны – Венгрии».

    Ранее Bloomberg сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в октябре, попрощавшись с ним по-русски после обсуждения личных тем.

    8 апреля 2026, 19:04 • Новости дня
    Объявлена дата начала приема заявлений на получение новой семейной выплаты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Социальный фонд России с 1 июня 2026 года начнет принимать заявления на новую семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов.

    Как уточнили в пресс-службе фонда, обращаться за выплатой можно будет до 1 октября года, следующего за годом уплаты налога на доходы физических лиц, передает РИА «Новости». В 2026 году россияне смогут подать заявление за 2025 год.

    Оформить выплату можно через портал «Госуслуги», отделения МФЦ или клиентские офисы Соцфонда. Основную часть информации фонд запрашивает самостоятельно, однако в отдельных случаях потребуется предоставить дополнительные документы.

    Право на выплату имеют оба работающих родителя, а также усыновители, опекуны и попечители, если они воспитывают двух и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов региона.

    Выплата предназначена для граждан России, официально работающих и уплачивающих НДФЛ: по итогам года налог будет пересчитываться до 6%, а разницу возвращать родителям. Не смогут получить выплату самозанятые и индивидуальные предприниматели, использующие специальные налоговые режимы и не имеющие других облагаемых НДФЛ доходов. Лица, лишенные родительских прав, также не имеют права на получение выплаты.

    В декабре президент России Владимир Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки.

    7 апреля 2026, 20:56 • Новости дня
    Эксперт: Для помощи пострадавшим от паводка в Дагестане будет сделан максимум возможного

    Tекст: Андрей Резчиков

    На совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Дагестане Владимир Путин поставил главную задачу – в первую очередь помочь пострадавшим. Для этого создана правительственная комиссия, которая объединит федеральные ведомства, региональные и муниципальные власти. Эффективность такой модели уже доказана опытом преодоления подобных ЧС в Керчи и Оренбурге. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин.

    «В России политика государства человекоцентрична – это не только записано в Конституции, но и имеет практическое воплощение», – отмечает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «И в этом смысле данные президентом Владимиром Путиным на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Дагестане поручения очень показательны, – считает спикер. – Глава государства дал понять: причины очевидны – это рекордные по интенсивности за всю историю наблюдений дожди. Рухнула дамба, необходимо отселять людей, которые потеряли все имущество, нажитое долгими годами. Для Дагестана дом и хозяйство – вообще особая тема. И государство должно уделить этим людям особое внимание – они сейчас в состоянии шока».

    В этой связи Данилин отметил важность создания специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков, которая объединит федеральные ведомства, региональные администрации и муниципалитеты.

    «Комиссии федерального уровня – это всегда приоритетное внимание и реализация самых современных средств для разрешения сложившейся ситуации, – поясняет он. – Поэтому нет сомнений: будет сделан максимум возможного». Опыт чрезвычайных ситуаций в Керчи и паводков в Оренбурге, напоминает эксперт, доказал эффективность такой модели координации – она позволяет слаженно действовать спасателям, чиновникам и волонтерам.

    Что касается восстановления инфраструктуры и компенсационных выплат, то, по мнению Данилина, после того как глава государства дал свои поручения, проблем с выплатами ожидать не стоит. «Но при этом необходимо обеспечить контроль над процессом, – добавляет политолог. – Это очень важно, чтобы люди не остались недовольными в этой действительно сложной и болезненной ситуации».

    Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан.

    Глава государства напомнил, что 30 марта в Дагестане выпало сразу три месячные нормы осадков. «С начала метеонаблюдений, а это 1882 год, подобных показателей в регионе вообще не было никогда, не фиксировалось. Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища. В результате жители нескольких населенных пунктов были эвакуированы. К сожалению, пострадавшие есть, и погибшие есть», – сказал президент.

    Путин подчеркнул, что эту ситуацию «надо постоянно держать» на контроле. По его словам, федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку.

    «Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь. И, разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую, санитарную обстановку в районах бедствия, а также вести работу по оценке ущерба. Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно», – пояснил глава государства.

    Путин также поручил правительству России в вторник выпустить документ о создании специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Дагестане.

    Обильные осадки в Дагестане вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.

    Паводок затронул города Махачкалу, Дербент, Избербаш, Хасавюрт, Каспийск и Буйнакск, а также более 10 районов республики. В Махачкале фиксировались случаи обрушения зданий. По состоянию на вторник, число пострадавших превысило 6200 человек. Подтверждена гибель шести человек.

    8 апреля 2026, 18:27 • Новости дня
    Вспышка сальмонеллеза привела к закрытию 47 детсадов Петербурга
    Tекст: Валерия Городецкая

    Роспотребнадзор временно закрыл 47 детских садов одной сети в Петербурге и Ленинградской области после вспышки сальмонеллеза, которая затронула детей и сотрудников.

    Утром 8 апреля во всех учреждениях не оказалось воспитанников – их заранее отправили домой, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, передает «Московский комсомолец».

    Расследование установило, что причиной массового отравления стало некачественное мясо цыплят-бройлеров, поступившее от частной компании-поставщика. В работе организации выявили серьезные нарушения, в том числе отсутствие необходимого оборудования и несоблюдение технологии приготовления пищи. Выяснилось, что готовая продукция перевозилась с нарушением температурного режима, а на упаковках не было необходимых маркировок.

    Персонал компании не проходил обязательных медицинских осмотров и гигиенического обучения, а на кухнях обнаружили просроченные продукты. По решению суда деятельность компании-поставщика приостановлена на 30 суток. Проверка коснулась и поставщика сырья, где также выявили отсутствие медосмотров у сотрудников и дезинфицирующих средств. В результате экспертизы в мясе цыплят-бройлеров была выявлена сальмонелла, из оборота изъяли более 500 килограммов опасной продукции.

    В феврале у двух московских школьников после употребления пельменей с говядиной из сети «ВкусВилл» выявили сальмонеллез, дети несколько дней находились в тяжелом состоянии.

    7 апреля 2026, 20:40 • Новости дня
    Над четырьмя регионами России сбили 15 беспилотников за 13 часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение дня над четырьмя российскими регионами были уничтожены 15 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    В сообщении ведомства в Max уточняется, что средства ПВО в период с 7.00 до 20.00 мск сбили 15 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областями.

    Ранее человек погиб от удара дрона в Белгородской области. Во Владимирской области дрон ВСУ убил трех человек.

    В ночь на вторник над Россией нейтрализовали 45 украинских БПЛА.

    8 апреля 2026, 08:50 • Новости дня
    Захарова заявила о содействии России урегулированию на Ближнем Востоке

    Захарова отметила усилия России по мирному урегулированию на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Россия способствовала продвижению политико-дипломатических инициатив на Ближнем Востоке, исходя из принципов международного права и национальных интересов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik подчеркнула, что Россия активно участвовала в содействии урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, руководствуясь международным правом и гуманистическими целями.

    «Активное вовлечение России в оказание содействия урегулированию ситуации было встроено в русле национальных интересов, международного права и в истинно гуманистических целях», – отметила Захарова.

    По словам дипломата, Москва с самого начала подчеркивала отсутствие военного решения в текущем ближневосточном конфликте. Захарова напомнила, что Россия требовала немедленного прекращения агрессии США и Израиля против Ирана. Она отметила, что единственный путь к стабильности в регионе – это настоящий переговорный процесс, а не военные или прикрывающие операции.

    Также Захарова указала, что политико-дипломатическое урегулирование должно строиться на учете реальных позиций сторон и быть направлено на долгосрочный мир, а не на навязывание чужих порядков.

    Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

    Президент США заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США.

    Мария Захарова заявила, что подход агрессивного неспровоцированного нападения потерпел поражение.

    8 апреля 2026, 11:41 • Новости дня
    Лавров заявил о скором открытии четырех посольств России в Африке

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в ближайшее время планирует открыть четыре новых посольства на Африканском континенте, что станет частью стратегии расширения дипломатических контактов, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Сергей Лавров заявил, что после распада Советского Союза российское дипломатическое присутствие в Африке заметно сократилось, однако сейчас его удается быстро восстанавливать, передает РИА «Новости».

    «Мы достаточно быстро восстанавливаем свое присутствие на Африканском континенте, которое резко сократилось в период распада Советского Союза. В настоящее время на континенте действуют 45 российских посольств, еще четыре откроются в ближайшее время», – заявил министр.

    Лавров подчеркнул, что после открытия новых дипмиссий полноценные посольства России останется создать лишь в четырех-пяти африканских странах. Таким образом, Москва планирует обеспечить стопроцентное дипломатическое присутствие на всем континенте.

    Кроме того, Лавров отметил готовность России увеличить число стипендий для африканских студентов, желающих учиться в российских вузах. Сейчас в российских университетах обучаются около 35 тыс. граждан стран Африки, при этом, по словам главы МИД, спектр образовательных программ и география распределения студентов будут расширяться.

    Министр также назвал крайне важным поддерживать отношения с выпускниками российских и советских вузов в Африке. Ассоциации выпускников, которые сейчас активно создаются в различных странах континента, Лавров считает важным элементом общества и возможностью для укрепления связей между Россией и африканскими государствами.

    Россотрудничество планирует открыть представительства агентства в Анголе, Мали и других странах Африки.

    Министерство транспорта России обсуждает возможность создания международного транспортного коридора между Россией и Западной Африкой.

    Россия договорилась о подготовке инженеров для ряда африканских стран.

    Президент Владимир Путин подписал указ о проведении третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    8 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Захарова назвала санкции против судоходных компаний России незаконными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение санкций против судоходных компаний России и причисление судов, перевозящих российские углеводороды, к «теневому флоту» нарушают международное право, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    Она подчеркнула, что такие действия противоречат положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, передает ТАСС.

    «Внесение российских судоходных компаний в санкционные списки, запрет на заход в порты для судов под российским флагом, объявление судов под иностранными флагами, перевозящих российские углеводороды, неким теневым флотом – все это является нарушением международного права и, в частности, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», – сказала она.

    Ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании коллегии заявил, что страны Евросоюза создали термин «теневой флот», чтобы легитимировать действия против российских морских перевозок.

    МИД России заявлял, что западные страны занимаются разбоем, прикрывая это вымышленным термином «теневой флот», который не предусмотрен международным морским правом.

