Захарова заявила о росте интереса ЕС к ядерному оружию

Tекст: Ольга Иванова

Москва фиксирует резкий рост интереса стран Евросоюза к вопросу получения ядерного оружия, передает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в понедельник.

Захарова подчеркнула: «Мы отмечаем взрывной сплеск не только риторики, но просто интереса к теме ядерного оружия со стороны европейских столиц, которые еще недавно вроде бы как ратовали за, как они формулировали, «скорейшее ядерное разоружение».

По ее словам, сейчас европейские политики регулярно делают заявления о том, что было бы выгодно получить такие вооружения или, как минимум, разместиться под еще одним ядерным зонтиком.

Дипломат также отметила, что подобные заявления звучат почти ежедневно и указывают на рост обеспокоенности в европейских государствах по вопросам безопасности. Захарова заявила, что Москва внимательно следит за развитием этой риторики и оценивает возможные последствия для международной стабильности.

СМИ писали, что власти Британии, Франции, Германии и Швеции обсуждают варианты расширения европейского ядерного щита на фоне сомнений в американских гарантиях.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выразил сомнение в реализуемости создания европейского ядерного зонтика и подчеркнул ограниченность арсеналов Британии и Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по использованию французского ядерного арсенала для защиты стран Евросоюза.