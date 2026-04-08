    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия
    СВР: ЕС тайно готовится к созданию ядерного оружия
    Власти заявили о катастрофической нехватке в России строителей
    ВТБ сообщил о планах продать все аграрные активы
    В Пентагоне заявили о достижении США всех целей операции против Ирана
    Названа дата открытия Ираном Ормузского пролива
    Путин одобрил идею главы Ивановской области указывать исторические названия улиц
    Вэнс: США разочарованы позицией Европы по конфликту на Украине
    Президент Польши амнистировал наемников ВСУ
    8 апреля 2026, 15:21 • Новости дня

    Захарова назвала санкции против судоходных компаний России незаконными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение санкций против судоходных компаний России и причисление судов, перевозящих российские углеводороды, к «теневому флоту» нарушают международное право, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    Она подчеркнула, что такие действия противоречат положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, передает ТАСС.

    «Внесение российских судоходных компаний в санкционные списки, запрет на заход в порты для судов под российским флагом, объявление судов под иностранными флагами, перевозящих российские углеводороды, неким теневым флотом – все это является нарушением международного права и, в частности, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», – сказала она.

    Ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании коллегии заявил, что страны Евросоюза создали термин «теневой флот», чтобы легитимировать действия против российских морских перевозок.

    МИД России заявлял, что западные страны занимаются разбоем, прикрывая это вымышленным термином «теневой флот», который не предусмотрен международным морским правом.

    7 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Якушев: «Единая Россия» поможет в ликвидации последствий наводнений в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Единая Россия» окажет поддержку в ликвидации последствий наводнений в Дагестане, сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

    Якушев посетил пункт временного размещения в селе Сивух Хасавюртовского района, где встретился с жителями и сотрудниками экстренных служб, сообщается в канале «Единой России» в Max.

    В ходе встречи Якушев заверил, что партия и вся страна поддерживают пострадавших. «Мы будем работать ровно столько, сколько необходимо, чтобы помочь ликвидировать последствия беды, которая сюда пришла. Со стороны «Единой России» организуем необходимое количество волонтёров, чтобы навести порядок», – сказал он. В регионе уже работают добровольцы, а региональные отделения партии направляют гуманитарную помощь.

    В ходе встречи секретарь генсовета ЕР подчеркнул важность постоянного информирования людей о предпринимаемых мерах и планах по ликвидации последствий стихии.

    По его словам, одним из приоритетов в текущей ситуации должно стать оперативное обследование поврежденных домов. Для этого предлагается сформировать рабочие группы с участием сотрудников местных администраций и специалистов профильных ведомств, включая региональное министерство строительства. Это позволит оценить масштаб ущерба и определить необходимый объём помощи для каждого пострадавшего домохозяйства.

    Якушев отметил, что ситуация находится на контроле федеральных властей. По его словам, между ведомствами уже распределены зоны ответственности: вопросы утраты жилья курирует строительный блок, компенсации – профильные структуры, а в случае потерь в сельском хозяйстве подключается аграрное ведомство.

    Глава села Адильотар Абдуркадыр Махмаев поблагодарил добровольцев и организации за поддержку, отметив, что ежедневно получает обращения от волонтерских объединений, готовых помочь в ликвидации последствий стихии.

    7 апреля 2026, 20:25 • Новости дня
    Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу из-за опасений создания опасного прецедента для международного права.

    Принятие резолбции поставило бы под удар перспективы возобновления переговоров по урегулированию ситуации вокруг Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «Российская Федерация не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН», – подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу. В результате Совбез не смог принять проект резолюции, подготовленной Бахрейном. В поддержку документа выступили 11 стран. Пакистан и Колумбия воздержались.

    Резолюция призывала страны, имеющие интерес к коммерческим маршрутам в Ормузскому проливе, координировать усилия для обеспечения безопасности навигации и открытости пролива. При этом предполагалось использовать все необходимые оборонительные средства, соразмерные обстоятельствам, включая сопровождение судов. Резолюция требовала от Ирана прекратить атаки на торговые суда и любые препятствия свободе прохода.

    Ранее Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    7 апреля 2026, 18:38 • Новости дня
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    @ Иван Юдин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россияне, достигшие сорокалетнего возраста, получили возможность бесплатно пройти комплексные обследования для раннего выявления семи видов онкологических заболеваний, включая анализы и специальные тесты.

    В России для граждан старше 40 лет введен скрининг на семь видов онкологических заболеваний, сообщает «Российская газета». Об этом в преддверии Всемирного дня здоровья рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.

    По ее словам, своевременная диспансеризация позволяет выявить опасные болезни на самой ранней стадии, что существенно повышает шансы на успешное лечение.

    В рамках обязательной диспансеризации по полису ОМС россиянам проводят комплексную оценку здоровья. Врачи проверяют не только давление и уровень «плохого» холестерина, но и определяют сердечно-сосудистый риск по специальной шкале, а также делают ЭКГ.

    С этого года в программу добавлен анализ на липопротеин (а) – генетический маркер риска инфаркта и инсульта, который рекомендуется сдать хотя бы раз в жизни.

    Для оценки риска сахарного диабета проводится анализ крови на глюкозу, а при необходимости – более углубленное исследование на гликированный гемоглобин.

    Женщинам становятся доступны маммография и мазки для выявления рака молочной железы и шейки матки, а мужчинам – тест на ПСА для диагностики рака простаты.

    Кроме того, выполняется анализ кала на скрытую кровь, при необходимости назначается колоноскопия, чтобы обнаружить рак толстой кишки.

    Академик Драпкина подчеркивает, что «бояться стоит не диагноза, а незнания». Она отмечает, что современная медицина позволяет эффективно контролировать даже серьезные хронические заболевания при условии, что они выявлены своевременно.

    Работодатели обязаны отпускать сотрудников для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы. Поликлиники часто организуют прием в вечерние часы и по субботам, чтобы упростить процедуру.

    Эксперт рекомендует рассматривать диспансеризацию как возможность убедиться в здоровье, а не как поиск проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профилактические медицинские осмотры теперь включают семь видов скринингов на различные виды рака, включая обследование желудка и легких.

    Российские ученые ведут работу над созданием вакцин против рака и аутоиммунных заболеваний, причем дальнейший прогресс будет зависеть от объема финансирования.

    В России большинство новых случаев рака приходится на женщин, а средний возраст постановки диагноза составляет примерно 65 лет.

    7 апреля 2026, 19:47 • Новости дня
    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость нефти Urals, поставляемой из Приморска, впервые за 13 лет приблизилась к отметке 116 долларов за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, цена российской нефти марки Urals, экспортируемой из порта Приморск, поднялась до 116,05 доллара за баррель, передают «Вести». В публикации отмечается, что это максимальный показатель за последние 13 лет.

    «Цены на российскую нефть выросли до самого высокого уровня за более чем 13 лет», – говорится в материале агентства.

    Причиной резкого роста стоимости стало обострение конфликта на Ближнем Востоке, что вызвало обеспокоенность по поводу возможных перебоев с поставками сырья.

    Напомним, нефтегазовая компания Saudi Aramco значительно подняла майские отпускные цены на нефть Arab Light для азиатских клиентов на фоне эскалации вокруг Ирана и проблем в Ормузском проливе.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил рост мирового спроса на энергоресурсы России.

    7 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Психолог объяснила природу формирования агрессии у неуспевающих школьников

    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Случай в Добрянке, где ученик смертельно ранил педагога, – пример накопленного кризиса, сказала газете ВЗГЛЯД доктор психологии и автор книг бестселлеров по эмоциональному интеллекту Виктория Шиманская. По ее словам, такие подобные трагедии имеют сложную природу и развиваются не за один день, а становятся результатом длительного психологического неблагополучия и отсутствия своевременной поддержки.

    В Добрянке Пермского края 17-летний ученик бросился с ножом на своего классного руководителя, когда та направлялась в школу. Женщину госпитализировали, но спасти не удалось. По предварительным данным, мальчик напал на педагога за то, что она не допустила его к одному из экзаменов. Уточняется, что у школьника была плохая успеваемость, он не раз оставался на второй год. Подростку назначили стационарную психиатрическую экспертизу.

    «Подобные трагедии почти никогда не возникают из-за одной причины и в один день. Даже если внешним поводом стал недопуск к экзамену, психологически это, как правило, не «причина», а последняя капля в системе накопленного неблагополучия: хронической неуспешности, чувства унижения, утраты статуса, слабой способности выдерживать фрустрацию, возможной изоляции, внутренней ярости и дефицита взрослых, с которыми подросток может безопасно обсуждать свои переживания. Всемирная организация здравоохранения прямо указывает, что подростковое насилие связано не с одним фактором, а с сочетанием рисков на индивидуальном, семейном, школьном и социальном уровнях», – говорит Шиманская.

    С психологической точки зрения, продолжает специалист, механизм часто выглядит так, что подросток долго переживает себя как «проигравшего», «отверженного» или «загнанного в угол», затем появляется событие, которое он воспринимает не как частное ограничение, а как окончательное разрушение собственного достоинства и будущего. Если у него плохо развиты навыки саморегуляции, слаб контроль импульса и нет внутреннего опыта, что конфликт можно прожить словами, а не действием, агрессия становится для него примитивным способом вернуть ощущение силы и контроля. Это не оправдывает насилие, но помогает понять его логику.

    «Очень важно и другое: тяжелое насилие подростков нередко выглядит «внезапным» только со стороны. Исследования по предотвращению целевого насилия в школах показывают, что в большинстве случаев до нападения существуют предупреждающие сигналы: резкое ухудшение поведения, зацикленность на обиде, угрозы, высказывания о мести, интерес к оружию, утрата связей со школой, ощущение тотального унижения, разговоры в духе «все увидят», «я им покажу», «другого выхода нет». Поэтому задача школы не в том, чтобы искать «опасных детей», а в том, чтобы выстраивать систему раннего замечания риска и быстрого реагирования на него», – считает психолог.

    Предсказать такие срывы со стопроцентной точностью невозможно, но предотвратить часть из них можно, считает собеседница. Наиболее эффективна не разовая «воспитательная беседа», а система: внимательное отслеживание учащихся с устойчивой неуспешностью и повторяющимися кризисами, междисциплинарная работа школы с психологом и семьей, понятный алгоритм действий при угрозах, а также культура, в которой подросток не выпадает из контакта со взрослыми.

    Она рассказывает, что международные рекомендации подчеркивают, что снижение насилия в школе связано с целостным подходом: безопасная среда, участие семьи, механизмы раннего сообщения о тревожных сигналах и укрепление связи ребенка со школой. Чувство принадлежности к школе само по себе является важным защитным фактором и связано с более низкими рисками насилия и других проблемных форм поведения.

    «Самый важный принцип при построении общения с неуспевающими школьниками: даже жесткое педагогическое решение не должно звучать как приговор личности. Подросток с учебной неуспешностью и без того часто живет в стыде. И если взрослый, сам того не желая, добавляет к этому публичное унижение, ярлык «безнадежный», сравнение с другими или холодное отвержение, риск агрессии возрастает. Подростку необходимо слышать не только границу, но и маршрут: не «ты не допущен, потому что ты ничего не можешь», а «сейчас ты не допущен по понятным критериям, но у тебя есть конкретный план, сроки, поддержка и следующий шанс», – приводит в пример Шиманская.

    Правильная коммуникация в таких случаях, по словам эксперта, должна строится по четырем опорам. Во-первых, необходимо заранее, а не в последний момент, проговаривать критерии допуска и последствия, чтобы у ребенка не возникало ощущения внезапной расправы. Во-вторых, следует обсуждать не личность, а конкретные действия и дефициты, которые можно исправить. В-третьих, сохранять достоинство подростка, особенно в ситуации неуспеха, не делать его «показательным примером». В-четвертых, стоит вместе с ограничением обязательно давать опору, то есть понятный пошаговый план восстановления.

    Практически это может звучать как: «Сейчас ты не готов к экзамену, и моя задача не наказать тебя, а не допустить провала, к которому ты не подготовлен. Давай разложим ситуацию: что именно не сделано, что можно исправить за неделю, кто тебе поможет, когда мы снова встречаемся и по каким признакам поймем, что ты готов». Такая позиция одновременно сохраняет границу и не разрушает контакт.

    Также она подчеркивает, что с детьми из группы учебного риска разговор должен быть не только про оценки. Очень часто за хронической неуспеваемостью стоят накопленные поражения, семейное напряжение, депрессивные переживания, чувство собственной ненужности, иногда поведенческие или психические трудности. Если школа видит не только «проблему в журнале», но и ребенка в кризисе, вероятность эскалации ниже.

    Именно поэтому, продолжает психолог, работа с неуспевающими подростками должна включать не только требования, но и сопровождение: регулярные короткие встречи, взрослого-наставника, подключение психолога, спокойную обратную связь и раннее реагирование на темы мести, безысходности и унижения. Это соответствует и международным подходам к профилактике школьного насилия, где ключевыми считаются ранняя поддержка, безопасные отношения со взрослыми и целостная система реагирования, а не только санкции.

    «Профилактика начинается не в момент ЧП, а раньше: там, где школа умеет замечать накопленную фрустрацию, сохранять границы без унижения и не оставлять трудного подростка один на один с его поражением», – заключила Шиманская.

    Ранее директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что нападение ученика на учителя – это противоестественно и полностью противоречит тем отношениям, которые должны быть между учителем и учеником.

    8 апреля 2026, 14:17 • Новости дня
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД выразил протест послу Японии в Москве Акире Муто из-за подписания японской компанией инвестиционного соглашения с украинским производителем боевых беспилотников, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова во время брифинга.

    Захарова подчеркнула, что речь идет о компании Terra Drone Corporation, чья штаб-квартира находится в Токио, передает РИА «Новости».

    По ее словам, протест был выражен после появления информации об инвестиционном соглашении между этой фирмой и украинским разработчиком беспилотников военного назначения.

    Ранее Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА.

    7 апреля 2026, 20:52 • Новости дня
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Удмуртии на торги выставили деревянное здание тюрьмы, где проходили этапирование декабристы, а стартовая цена составляет всего один рубль.

    ПАО «ДОМ.РФ» объявило о старте конкурса по продаже здания этапной тюрьмы в селе Зура Игринского района Удмуртии, передает «Интерфакс».

    Объект, где в 1826-1827 годах содержались многие декабристы по пути в Сибирь, выставлен на продажу за стартовую цену в один рубль. Площадь деревянного одноэтажного здания составляет 361,2 кв. м, а земельного участка – 6652 кв. м. В документации отмечается неудовлетворительное состояние постройки.

    Заявки на участие в торгах принимаются до 13 апреля, а сами торги назначены на 16 апреля.

    Здание было построено французскими военнопленными в начале 1820-х годов на Сибирском тракте. После этапирования декабристов тюрьма продолжала использоваться до 1894 года, когда была ликвидирована из-за строительства северной железной дороги.

    В 1966-1969 годах здание реконструировали и переместили на другую улицу, после чего оно использовалось как помещение для учебных заведений и подвергалось перестройкам. Объект признан памятником культурного наследия федерального значения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исторический комплекс XVIII-XIX веков в селе Быково Московской области приобрел предприниматель Михаил Масловский за 270 млн рублей.

    7 апреля 2026, 17:23 • Новости дня
    В Дагестане приняли решение усилить режим ЧС до федерального уровня
    @ Мухтар Гаджидадаев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти объявили о решении перевести режим чрезвычайной ситуации в Дагестане с регионального на федеральный уровень из-за наводнений. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был введен в Дагестане в связи с масштабными паводками, передает ТАСС. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил об этом президенту Владимиру Путину и отметил, что обстановка классифицируется как чрезвычайная ситуация регионального характера.

    По словам Куренкова, в ближайшее время уровень реагирования будет повышен до федерального. Он подчеркнул: «По результатам правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации».

    Причиной принятия таких мер стали масштабные паводки, захватившие регион и требующие дополнительных усилий федеральных служб для ликвидации последствий и оказания помощи населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за аномальных дождей и паводков в Дагестане погибли шесть человек, были спасены более 200 человек, а более двух тысяч домов остаются подтопленными.

    В Дербентском районе созданы мобильные пункты помощи Российского Красного Креста, которые проводят эвакуацию и осуществляют распределение гуманитарной помощи.

    Президент России Владимир Путин проведет большое совещание по ситуации с наводнениями в республике с участием высокопоставленных чиновников и региональных руководителей.

    7 апреля 2026, 17:37 • Новости дня
    Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Гринспан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник встретился в Москве с претендующей на пост генсека ООН Ребекой Гринспан.

    В ходе беседы Лавров подчеркнул, что кандидаты на высший пост Организации Объединенных Наций должны «строго соблюдать принципы Устава ООН, проводить беспристрастную линию в интересах всех государств-членов и адаптирования Всемирной организации к многополярным реалиям», сообщается на сайте российского МИД.

    Гринспан в ответ представила свою предвыборную программу. Она сообщила, что ее подходы сосредоточены на реагировании на современные вызовы, совершенствовании текущей деятельности ООН и реформах, которые, по ее мнению, способны восстановить эффективность и оперативность организации.

    Ранее МИД России озвучил требования к новому генсеку ООН. Ведомство заявило о шансе навести порядок в организации.

    7 апреля 2026, 19:27 • Новости дня
    Bloomberg: Орбан на русском языке завершил телефонный разговор с Путиным
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в октябре, попрощавшись с ним по-русски после обсуждения личных тем, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Орбан по-русски попрощался с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора, состоявшегося в октябре 2025 года. В начале беседы Орбан поздравил российского лидера с днем рождения, который отмечался в начале октября – Путину исполнилось 73 года, передает RT.

    В публикации отмечается, что в ходе разговора лидеры двух государств поинтересовались состоянием здоровья друг друга. В завершение дискуссии венгерский премьер выразил благодарность Путину и попрощался с ним, используя русский язык, что было отмечено как особый момент общения.

    По данным Bloomberg, Орбан вспомнил басню о мыши и льве во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в октябре.

    7 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    Потомок Бисмарка рассказал об интересе немцев к России

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Германии активно интересуются поездками по России, несмотря на политические разногласия и ограничения на въезд для туристов, заявил внучатый племянник Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

    Немецкий предприниматель и основатель проекта «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк рассказал о том, что жители Германии проявляют значительный интерес к поездкам в Россию, передает РИА «Новости».

    В интервью он подчеркнул: «Власти Германии пытаются запретить в стране все русское, но культура вашей страны так велика, что ее невозможно перечеркнуть одним росчерком пера». Фон Бисмарк также отметил, что Россия обладает мощной мягкой силой.

    По его словам, несмотря на попытки политиков и СМИ очернить Россию, интерес среди граждан Германии к этой стране остается огромным. Он добавил: «Каждый раз, как я возвращаюсь из России домой, друзья, знакомые закидывают меня самыми разными вопросами».

    Фон Бисмарк особо подчеркнул привлекательность Москвы, отметив, что многие его знакомые мечтают увидеть Большой театр, Красную площадь и Кремль. «Когда я рассказываю им, какой красивый и безопасный город Москва... они загораются желанием посетить Россию», – сказал он.

    Он выразил мнение, что если бы визовый режим для туристов из Германии был бы смягчен хотя бы на несколько дней, сотни тысяч немцев с радостью посетили бы Россию.

    Ранее Бисмарк заявил о провале «изоляции» России.

    7 апреля 2026, 19:33 • Новости дня
    ГП потребовала изъять имущество экс-замглавы Минтранса на 6 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России подала иск в Никулинский районный суд Москвы о взыскании в доход государства имущества бывшего замглавы Минтранса Алексея Семенова и связанных с ним лиц на сумму свыше 6 млрд рублей.

    В пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что вопросы противодействия коррупции находятся на особом контроле ведомства.

    В ходе проверок выяснилось, что Семенов вместе с бывшими руководителями ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовал коррупционную схему по освоению бюджетных средств.

    «Игнорируя установленный антикоррупционным законодательством запрет на осуществление предпринимательской деятельности, они организовали собственный бизнес в области информационных технологий, оформив его на близких родственников и подконтрольных лиц», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    По данным прокуратуры, материальная база этого бизнеса формировалась за счет государственных заказов, что происходило в условиях конфликта интересов.

    В 2024 году бывшего заместителя министра транспорта России Алексея Семенова арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

    8 апреля 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков: Публикация разговора Путина и Орбана не может рассорить Россию и Венгрию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в опубликованной стенограмме разговора Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет ничего, что могло бы привести к разладу между странами.

    «Там нет ничего, что может рассорить Россию с Венгрией», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не восприняли ли в Кремле опубликованную Bloomberg стенограмму телефонного разговора Путина с Орбаном как попытку рассорить страны, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что российская сторона крайне негативно относится к публикации содержания закрытых переговоров на высшем уровне. «Мы весьма трепетно относимся к тем разговорам, которые ведутся на высоком и высшем уровне, и не симпатизируем каким-то попыткам предать гласности материалы таких разговоров», – отметил он в беседе с журналистами.

    Он также дал характеристику Виктору Орбану, подчеркнув его политическую самостоятельность. Он отметил, что Орбан – эффективный политик и глава государства, который защищает прежде всего интересы своей страны, «не России, не Америки, а именно своей страны – Венгрии».

    Ранее Bloomberg сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в октябре, попрощавшись с ним по-русски после обсуждения личных тем.

    7 апреля 2026, 20:56 • Новости дня
    Эксперт: Для помощи пострадавшим от паводка в Дагестане будет сделан максимум возможного

    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    На совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Дагестане Владимир Путин поставил главную задачу – в первую очередь помочь пострадавшим. Для этого создана правительственная комиссия, которая объединит федеральные ведомства, региональные и муниципальные власти. Эффективность такой модели уже доказана опытом преодоления подобных ЧС в Керчи и Оренбурге. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин.

    «В России политика государства человекоцентрична – это не только записано в Конституции, но и имеет практическое воплощение», – отмечает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «И в этом смысле данные президентом Владимиром Путиным на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Дагестане поручения очень показательны, – считает спикер. – Глава государства дал понять: причины очевидны – это рекордные по интенсивности за всю историю наблюдений дожди. Рухнула дамба, необходимо отселять людей, которые потеряли все имущество, нажитое долгими годами. Для Дагестана дом и хозяйство – вообще особая тема. И государство должно уделить этим людям особое внимание – они сейчас в состоянии шока».

    В этой связи Данилин отметил важность создания специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков, которая объединит федеральные ведомства, региональные администрации и муниципалитеты.

    «Комиссии федерального уровня – это всегда приоритетное внимание и реализация самых современных средств для разрешения сложившейся ситуации, – поясняет он. – Поэтому нет сомнений: будет сделан максимум возможного». Опыт чрезвычайных ситуаций в Керчи и паводков в Оренбурге, напоминает эксперт, доказал эффективность такой модели координации – она позволяет слаженно действовать спасателям, чиновникам и волонтерам.

    Что касается восстановления инфраструктуры и компенсационных выплат, то, по мнению Данилина, после того как глава государства дал свои поручения, проблем с выплатами ожидать не стоит. «Но при этом необходимо обеспечить контроль над процессом, – добавляет политолог. – Это очень важно, чтобы люди не остались недовольными в этой действительно сложной и болезненной ситуации».

    Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан.

    Глава государства напомнил, что 30 марта в Дагестане выпало сразу три месячные нормы осадков. «С начала метеонаблюдений, а это 1882 год, подобных показателей в регионе вообще не было никогда, не фиксировалось. Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища. В результате жители нескольких населенных пунктов были эвакуированы. К сожалению, пострадавшие есть, и погибшие есть», – сказал президент.

    Путин подчеркнул, что эту ситуацию «надо постоянно держать» на контроле. По его словам, федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку.

    «Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь. И, разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую, санитарную обстановку в районах бедствия, а также вести работу по оценке ущерба. Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно», – пояснил глава государства.

    Путин также поручил правительству России в вторник выпустить документ о создании специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Дагестане.

    Обильные осадки в Дагестане вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.

    Паводок затронул города Махачкалу, Дербент, Избербаш, Хасавюрт, Каспийск и Буйнакск, а также более 10 районов республики. В Махачкале фиксировались случаи обрушения зданий. По состоянию на вторник, число пострадавших превысило 6200 человек. Подтверждена гибель шести человек.

    7 апреля 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время совещания по ситуации в Дагестане президент России Владимир Путин выразил благодарность волонтерам и активистам, оказывающим помощь местным жителям.

    С начала подтоплений в регионе работают волонтеры «Единой России», сообщается в канале партии в Max. Путин подчеркнул, что федеральные, региональные и местные власти обязаны предоставлять всю необходимую поддержку пострадавшим.

    Путин отметил, что крайне важно своевременно информировать граждан о развитии ситуации, оперативно реагировать на обращения и жалобы, а также обеспечивать медицинскую и правовую помощь. Особое внимание, по словам президента, следует уделять контролю над эпидемиологической и санитарной обстановкой в регионе.

    Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость продолжать работы по оценке ущерба, нанесенного стихией.

    Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане за последние дни погибли шесть человек, спасено более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов.

    Главное
    Welt сообщил о нехватке мест для солдат ВСУ на кладбищах
    Таиланд подтвердил гибель моряков при атаке на судно в Ормузском проливе
    Вэнс назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана «абсолютным скандалом»
    Польша отключила свет и тепло в консульстве России в Гданьске
    МИД Украины отозвал консула в Доминикане из-за откровенных снимков
    Роспотребнадзор начал проверку крема La Roche-Posay из-за опасного состава
    Ученые сообщили о появлении после пандемии COVID неистребимых бактерий