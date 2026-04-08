Россияне массово заинтересовались дачами из морских контейнеров

В России спрос на покупку морских контейнеров за два года вырос на 60%

Tекст: Дарья Григоренко

Спрос на морские контейнеры для дачного строительства в России за два года вырос на 60%. По данным участников рынка, россияне все чаще используют контейнеры как альтернативу традиционным домам из-за их относительной дешевизны и скорости монтажа.

Эксперт по недвижимости Анна Зеленская отмечает, что основной причиной популярности стала дороговизна классических стройматериалов и желание сократить сроки возведения жилья, передает Lenta.Ru.

Профессор Сергей Толкачев говорит, что контейнеры легко устанавливаются, требуют простого фундамента и отличаются мобильностью, что позволяет быстро получить готовый дом. Однако, по словам Марчела Кырлана, выгода таких домов видна лишь на старте: реальные затраты появляются при утеплении, оснащении инженерными системами и внутренней отделке. В среднем, квадратный метр готового к проживанию контейнерного дома обходится от 50 до 70 тыс. рублей.

Плюсом контейнерных домов является устойчивость к погодным условиям, защита от насекомых и гниения, а также простота оформления как хозпостройки. Однако минусы – необходимость серьезной тепло- и шумоизоляции, небольшая ширина внутреннего пространства (после утепления – около 2,3 м), а также потенциальные проблемы с вентиляцией и мобильной связью.

Заслуженный строитель России Азарий Лапидус предупреждает, что без качественной системы вентиляции жить в контейнере будет сложно как зимой, так и летом.

Особую опасность представляют контейнеры, ранее использовавшиеся для перевозки радиоактивных или токсичных веществ. «Если человек в таком жилище ночует один и закроет двери от недоброжелателей, например, и не будет никаких отверстий для вентиляции, то он там просто задохнется», – заявил бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Эксперты советуют требовать у продавцов справки о происхождении контейнера, проводить радиационный контроль и менять старое деревянное покрытие из-за возможных пропиток антисептиками.

С точки зрения дизайна, контейнерные дома подходят для стиля лофт и минимализм, а пространство можно визуально расширить за счет панорамных окон и светлой отделки, отмечает Зеленская. Марчел Кырлан советует воспринимать контейнер как модульную основу, а не полноценную замену традиционному дому.

