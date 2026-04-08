Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Песков заявил, что в европейской политике заметны силы, выступающие против переизбрания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает РИА «Новости» .

По словам Пескова, негативное отношение к возможной новой победе Орбана проявляется открыто и не требует дополнительных доказательств. Он подчеркнул, что эти политические силы в Европе фактически поддерживают противников венгерского премьера в ходе избирательной борьбы.

Ранее лидеры Евросоюза опасаются усиления позиций Виктора Орбана на парламентских выборах из-за растущей критики его политики в Брюсселе.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции предостерег от попыток на международном уровне поставить под сомнение возможную победу Орбана на выборах в Венгрии.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявлял о тайном пакте Брюсселя и Киева с венгерской оппозицией.