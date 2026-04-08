Лидеры ЕС призвали Иран и США соблюдать перемирие

Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана

Экономист Юшков: Быстрого возвращения нефти к 60 долларам за баррель ждать не стоит

Tекст: Анастасия Куликова

«Возможное открытие Ормузского пролива для всех судов опустило цены на энергоресурсы. Так, на открытии торгов баррель нефти марки Brent стоил примерно на 20 долларов дешевле, чем днем ранее», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

По его мнению, ожидать быстрого возвращения к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Причина – спрос на нефть будет оставаться повышенным.

«Дело в том, что многие страны-потребители, в том числе США и европейские государства, в последнее время «раскупорили кубышку» и активно потребляли ресурсы из стратегических запасов», – напомнил собеседник, добавив, что теперь перед ними стоит задача восполнить резервы, а также закрыть текущие потребности.

Впрочем, цена на нефть не будет подниматься до 110 долларов за баррель и выше, полагает Юшков. «Если Ормуз окажется разблокированным, то с Ближнего Востока активно пойдут энергоресурсы. Тем более что страны региона продолжительное время после ограничения судоходства по этому маршруту сохраняли уровень добычи и закачивали нефть в хранилища», – указал спикер.

«Другой вопрос, сколько могут экспортировать Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак. Были ли повреждены их месторождения и экспортные терминалы, пока не ясно», – рассуждает аналитик. По его словам, еще меньше шансы на то, что восстановятся цены на газовом рынке. «Известно, что удар по Катару привел к необходимости на несколько лет сократить выпуск СПГ на 17%. То есть дефицит сохранится, а это будет поддерживать цены в Европе и Азии на достаточно высоком уровне», – уточнил экономист.

Как бы то ни было, Юшков призвал дождаться результатов переговоров сторон по урегулированию конфликта. «Посмотрим, о чем они договорятся и удастся ли вообще им это сделать. Главным противником договоренностей выступает Израиль. Еврейское государство считает, что для него это исторический шанс чуть ли не уничтожить весь Иран», – сказал он.

«Нельзя исключать попыток провокаций, чтобы сорвать перемирие. Кроме того, у Ирана есть дефицит доверия к США. Вашингтон иногда отступает от взятых на себя обязательств, поэтому вопрос состоит в том, насколько Штаты намерены придерживаться режима прекращения огня и не окажется ли это для них просто подготовкой к следующему этапу конфликта», – заключил Юшков.

Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что принял решение по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов, отметил Трамп. По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

Несмотря на это, Иран объявил о своей победе. Высший совет нацбезопасности Исламской республики заявил, что США признали право Тегерана на обогащение урана, контроль ИРИ над Ормузским проливом и готовы снять санкции со страны.

Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля, написал портал Axios. В американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Пятницу в качестве возможной даты встречи назвал и Высший совет национальной безопасности Ирана, отметив, что переговоры начнутся «при полном недоверии к американской стороне».

Отметим, цены на нефть отреагировали на объявление о прекращении огня. Так, стоимость нефти марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель, а марки WTI – ниже 102 долларов за баррель.

Подход агрессивного неспровоцированного нападения США на Иран потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное – поагрессивнее, главное – более наступательно, главное – побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она, уже не за горами. Эта позиция потерпела сокрушительное поражение», – сказала она в эфире радио Sputnik.