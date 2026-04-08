Песков анонсировал встречу Путина с главой Ивановской области Воскресенским

Губернатор выступит у президента с докладом, пояснил Песков, передает РИА «Новости».
В марте Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.
Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать процесс записи на прием к врачу через портал госуслуг, сообщает РИА «Новости».
В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, отмечается необходимость добавить функцию отложенной записи для пациентов, если подходящее время отсутствует.
Также Путин потребовал рассмотреть возможность автоматического предложения альтернативных медицинских организаций, если в выбранном учреждении нет свободных слотов. Данную работу власти должны реализовать совместно с движением «Народный фронт «За Россию», опираясь на ранее выданные поручения президента.
Ответственными за выполнение указания назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Итоговый доклад о результатах работы должен быть представлен до 1 сентября 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин 18 февраля по видеосвязи провел совещание с членами правительства по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.
На этом совещании глава государства заявил о необходимости более активного внедрения цифровых технологий и платформенных решений в медицине.
Ранее президент России поручил правительству рассмотреть возможность увеличения срока записи к врачам и на лечебные процедуры на портале «Госуслуги».
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был введен в Дагестане в связи с масштабными паводками, передает ТАСС. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил об этом президенту Владимиру Путину и отметил, что обстановка классифицируется как чрезвычайная ситуация регионального характера.
По словам Куренкова, в ближайшее время уровень реагирования будет повышен до федерального. Он подчеркнул: «По результатам правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации».
Причиной принятия таких мер стали масштабные паводки, захватившие регион и требующие дополнительных усилий федеральных служб для ликвидации последствий и оказания помощи населению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за аномальных дождей и паводков в Дагестане погибли шесть человек, были спасены более 200 человек, а более двух тысяч домов остаются подтопленными.
В Дербентском районе созданы мобильные пункты помощи Российского Красного Креста, которые проводят эвакуацию и осуществляют распределение гуманитарной помощи.
Президент России Владимир Путин проведет большое совещание по ситуации с наводнениями в республике с участием высокопоставленных чиновников и региональных руководителей.
Президент России Владимир Путин поручил федеральным, региональным и местным властям оказать всю необходимую поддержку жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, и провести оценку ущерба, передает ТАСС.
«Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно», – сказал президент.
Путин потребовал держать на контроле санитарную и эпидемиологическую обстановку в зоне бедствия, а также оперативно реагировать на обращения граждан и своевременно предоставлять медицинскую и правовую помощь.
«Подчеркну, федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь и, разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую, и санитарную обстановку в районе бедствия», – сказал глава государства.
Президент назвал погоду в Дагестане аномальной, уточнив, что только за один день 30 марта в регионе выпало три месячных нормы осадков, чего не фиксировалось с начала метеонаблюдений с 1882 года.
«Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища», – отметил он.
Материальную поддержку получили 15,5 тыс. жителей республики, чье имущество пострадало из-за непогоды.
По данным Bloomberg, Орбан во время беседы с Путиным в октябре прошлого года рассказал популярную венгерскую басню о мыши и льве, передает РИА «Новости».
Орбан напомнил Путину сюжет басни Эзопа, согласно которому мышь помогает выбраться льву из сетей после того, как лев пощадил грызуна.
В материале поясняется, что Орбан увидел в этой истории важный жизненный урок и подчеркнул ее популярность в Венгрии. По сведениям Bloomberg, рассказ прозвучал во время неформального диалога между венгерским и российским лидерами.
Кроме того, Орбан заявил о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине.
Во время встречи с Путиным Орбан подчеркнул суверенный курс внешней политики Венгрии, заинтересованность в сохранении энергетического сотрудничества с Россией и готовность принять мирные переговоры по Украине.
Владимир Путин заявил о доверительных отношениях с Орбаном и возможности обсуждать любые, включая самые сложные, вопросы.
По данным Bloomberg, Орбан по-русски попрощался с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора, состоявшегося в октябре 2025 года. В начале беседы Орбан поздравил российского лидера с днем рождения, который отмечался в начале октября – Путину исполнилось 73 года, передает RT.
В публикации отмечается, что в ходе разговора лидеры двух государств поинтересовались состоянием здоровья друг друга. В завершение дискуссии венгерский премьер выразил благодарность Путину и попрощался с ним, используя русский язык, что было отмечено как особый момент общения.
Путин заявил о необходимости создания специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан, передает ТАСС.
«Нам необходимо создать специальную комиссию правительственную по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан», – сказал он.
В ходе совещания Путин подчеркнул, что возглавит новую комиссию министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, и провести индивидуальную оценку ущерба.
В результате аномальных дождей и паводков в Дагестане за последние дни погибли шесть человек, более 200 человек были спасены, а свыше 2 тыс. домов остаются подтопленными.
В Дербентском районе Дагестана созданы мобильные пункты помощи Российского Красного Креста.
Песков назвал диалог Путина и Жириновского содержательным и интересным для обоих
Владимир Путин и основатель ЛДПР Владимир Жириновский вели очень содержательный диалог, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».
По его словам, это общение было интересно для обоих политиков. Песков подчеркнул, что предстоящее 80-летие со дня рождения Жириновского – значимая дата не только для членов ЛДПР, но и для многих россиян, которые ценили его как политика и как человека.
Песков отдельно отметил, что для Кремля главными являются отношения, которые сложились между Жириновским и Путиным. Пресс-секретарь добавил: «Владимир Путин действительно с большим уважением к нему относился, и они в очень таком содержательном диалоге состояли. Это действительно было интересно для обоих».
Песков рассказал, что в Кремле чтят память Жириновского, а многие его заявления сейчас изучаются по всей стране. Он отметил, что некоторые из них оказались пророческими, в частности анализ ситуации на Ближнем Востоке.
Песков также поделился личными воспоминаниями о Жириновском, назвав его талант как политика и востоковеда трудно переоценимым. Он подчеркнул, что Жириновский безупречно разбирался в международной политике и много сотрудничал с ним по развитию Института стран Азии и Африки.
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году государственных мероприятий к 80-летию Владимира Жириновского.
Ранее Путин заявил, что Жириновский не был предсказателем и отличался высокой эрудицией и подготовленностью.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о планах открыть в центре Москвы музей Жириновского и провести в его честь масштабные мероприятия по всей стране.
Путин поздравил То Лама с избранием президентом Вьетнама
Владимир Путин направил поздравление новоизбранному президенту Вьетнама То Ламу, сообщается на сайте Кремля.
В послании Путин отметил, что решение Национального собрания Вьетнама избрать То Лама главой государства свидетельствует о высоком политическом авторитете и широкой поддержке его курса на ускоренное социально-экономическое развитие страны, а также защиту законных интересов Вьетнама на мировой арене.
Глава российского государства выразил уверенность, что деятельность То Лама на президентском посту будет способствовать дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Ханоем.
«Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», – отметил Путин.
Президент России также пожелал То Ламу новых успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Национальное собрание Вьетнама избрало генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама новым президентом страны.
Секретарь Центрального комитета Компартии Вьетнама Ле Минь Хунг стал новым премьер-министром страны по итогам голосования в парламенте.
Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум воинским подразделениям, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов. Соответствующие указы размещены на сайте и вступают в силу с 6 апреля.
Согласно тексту документа, 35-я общевойсковая Краснознаменная армия теперь будет именоваться 35-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная армия.
В указе подчеркивается, что почетное наименование «гвардейская» присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
Аналогичное почетное звание с этого дня носит и 968-й исследовательско-инструкторский смешанный авиационный полк.
Ранее президент Владимир Путин присвоил звание «гвардейский» 44-му инженерно-саперному полку.
Глава государства также присвоил звание «гвардейский» 299-му парашютно-десантному полку.
Президент Владимир Путин поздравил главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем рождения, сообщает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин направил Симоньян поздравительную телеграмму.
«Мы хотим присоединиться ко всем, кто поздравляет сегодня Маргариту Симоньян с днем рождения. Президент Путин направил ей поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения. Желаем Маргарите прежде всего здоровья и всего самого хорошего», – заявил Песков.
Маргарита Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. В апреле 2005 года она была назначена главным редактором телеканала RT, а с 31 декабря 2013 года возглавляет международную медиагруппу «Россия сегодня». Симоньян является лауреатом многих журналистских премий и обладательницей государственных наград России.
Президент Владимир Путин поручил правительству и региональным властям проанализировать причины низкой удовлетворенности медицинской помощью в ряде субъектов страны, следует из поручения на сайте Кремля.
В список вошли Карелия, Камчатка, Амурская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Новгородская, Тверская, Челябинская области и Еврейская автономная область.
«Разработать и утвердить... план мероприятий, направленных на совершенствование управленческих решений в системе здравоохранения указанных субъектов Российской Федерации, включая организацию обучения руководителей медицинских организаций, а также обеспечить реализацию таких мероприятий», – говорится в поручении президента.
Доклад по итогам анализа и реализации мер должен быть представлен до 1 июня 2026 года, далее – раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы указанных регионов.
Еще одно поручение касается предотвращения простоя новых объектов первичного звена здравоохранения. Кабмину предписано рассмотреть этот вопрос и отчитаться до 1 августа. За исполнение также отвечают Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.
Кроме того, президент поручил усилить информирование россиян о графике работы передвижных медицинских комплексов. Все главы регионов должны принять дополнительные меры и представить доклад по этому вопросу до 1 мая 2026 года.
Президент Владимир Путин во время церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах подчеркнул важность повышения качества и доступности медицинской помощи для жителей всей страны.
Путин на этой же церемонии заявил о необходимости учитывать потребность в медицинских учреждениях при комплексной застройке новых микрорайонов.
Ранее глава государства заявлял о главенстве удовлетворенности граждан работой системы здравоохранения как критерия оценки эффективности этой сферы.
Президент Владимир Путин поручил правительству России доработать и утвердить стратегию развития креативной экономики на период до 2036 года не позднее 1 июня 2026 года.
В документе отмечается, что стратегия должна быть согласована с уже ранее данными поручениями и учитывать необходимость утверждения федерального проекта по развитию креативных индустрий, который войдет в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщается на сайте Кремля.
Стратегия разрабатывается с прицелом на долгосрочное развитие и поддержку творческих индустрий в России.
Ранее премьер Михаил Мишустин поручил разработать стратегию развития креативной экономики.
Политолог Данилин: Преодолеть последствия паводка в Дагестане поможет опыт Керчи и Оренбурга
«В России политика государства человекоцентрична – это не только записано в Конституции, но и имеет практическое воплощение», – отмечает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.
«И в этом смысле данные президентом Владимиром Путиным на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Дагестане поручения очень показательны, – считает спикер. – Глава государства дал понять: причины очевидны – это рекордные по интенсивности за всю историю наблюдений дожди. Рухнула дамба, необходимо отселять людей, которые потеряли все имущество, нажитое долгими годами. Для Дагестана дом и хозяйство – вообще особая тема. И государство должно уделить этим людям особое внимание – они сейчас в состоянии шока».
В этой связи Данилин отметил важность создания специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков, которая объединит федеральные ведомства, региональные администрации и муниципалитеты.
«Комиссии федерального уровня – это всегда приоритетное внимание и реализация самых современных средств для разрешения сложившейся ситуации, – поясняет он. – Поэтому нет сомнений: будет сделан максимум возможного». Опыт чрезвычайных ситуаций в Керчи и паводков в Оренбурге, напоминает эксперт, доказал эффективность такой модели координации – она позволяет слаженно действовать спасателям, чиновникам и волонтерам.
Что касается восстановления инфраструктуры и компенсационных выплат, то, по мнению Данилина, после того как глава государства дал свои поручения, проблем с выплатами ожидать не стоит. «Но при этом необходимо обеспечить контроль над процессом, – добавляет политолог. – Это очень важно, чтобы люди не остались недовольными в этой действительно сложной и болезненной ситуации».
Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан.
Глава государства напомнил, что 30 марта в Дагестане выпало сразу три месячные нормы осадков. «С начала метеонаблюдений, а это 1882 год, подобных показателей в регионе вообще не было никогда, не фиксировалось. Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища. В результате жители нескольких населенных пунктов были эвакуированы. К сожалению, пострадавшие есть, и погибшие есть», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что эту ситуацию «надо постоянно держать» на контроле. По его словам, федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку.
«Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь. И, разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую, санитарную обстановку в районах бедствия, а также вести работу по оценке ущерба. Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно», – пояснил глава государства.
Путин также поручил правительству России в вторник выпустить документ о создании специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
Обильные осадки в Дагестане вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.
Паводок затронул города Махачкалу, Дербент, Избербаш, Хасавюрт, Каспийск и Буйнакск, а также более 10 районов республики. В Махачкале фиксировались случаи обрушения зданий. По состоянию на вторник, число пострадавших превысило 6200 человек. Подтверждена гибель шести человек.
С начала подтоплений в регионе работают волонтеры «Единой России», сообщается в канале партии в Max. Путин подчеркнул, что федеральные, региональные и местные власти обязаны предоставлять всю необходимую поддержку пострадавшим.
Путин отметил, что крайне важно своевременно информировать граждан о развитии ситуации, оперативно реагировать на обращения и жалобы, а также обеспечивать медицинскую и правовую помощь. Особое внимание, по словам президента, следует уделять контролю над эпидемиологической и санитарной обстановкой в регионе.
Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость продолжать работы по оценке ущерба, нанесенного стихией.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане за последние дни погибли шесть человек, спасено более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов.
Президент России Владимир Путин проведет во вторник масштабное совещание по ситуации в Дагестане из-за наводнений, передает РИА «Новости». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, «Путин большую часть рабочего дня посвятит вопросам и проблемам, которые складываются в Дагестане в связи с аномальными погодными явлениями, в связи с паводками, ливнями, затоплениями и так далее. Сегодня президент созовет большое совещание».
В совещании примут участие расширенный круг представителей федеральных и региональных властей. Среди них руководитель администрации президента Антон Вайно, главы ряда министерств, а также представители Дагестана: глава региона Сергей Меликов, руководители районов и городов, пострадавших от стихии. Все внимание будет уделено ликвидации последствий и координации помощи пострадавшим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что материальная поддержка положена 15,5 тыс. жителей республики, чье имущество пострадало из-за непогоды.
