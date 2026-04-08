Депутат Европарламента Гайзель признал провал санкций ЕС против России

Tекст: Вера Басилая

Санкционная политика Евросоюза против России не достигла своих целей, заявил депутат Европейского парламента от Германии Томас Гайзель, передает РИА «Новости».

Он выступил на Московском экономическом форуме, где напомнил, что с 2022 года Евросоюз ввел около двадцати пакетов антироссийских санкций, чтобы разрушить экономику России и изолировать страну.

Гайзель подчеркнул, что есть серьезные сомнения в эффективности этих мер: «В основном санкции нанесли странам ЕС больше ущерба, чем России, а изолировать ее в мире не удалось», – отметил депутат. По его словам, Европа не только не добилась поставленных задач, но и столкнулась с негативными последствиями для собственной экономики.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое западные страны оказывают уже несколько лет и продолжают усиливать. Российские власти также отмечали, что Запад не готов признать провал собственной санкционной политики. Кроме того, в ряде западных стран все чаще высказывается мнение о неэффективности антироссийских санкций.

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что санкции против России стали трагедией для европейцев.

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз и особенно Еврокомиссия в вопросах энергетической безопасности начинают походить на корабль самоубийц и необходимо восстановить диалог с Россией для обеспечения поставок нефти и газа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что снятие ограничений с российского энергетического сектора является единственным способом предотвратить новый мировой энергетический кризис.