Санкционная политика Евросоюза против России не достигла своих целей, заявил депутат Европейского парламента от Германии Томас Гайзель, передает РИА «Новости».
Он выступил на Московском экономическом форуме, где напомнил, что с 2022 года Евросоюз ввел около двадцати пакетов антироссийских санкций, чтобы разрушить экономику России и изолировать страну.
Гайзель подчеркнул, что есть серьезные сомнения в эффективности этих мер: «В основном санкции нанесли странам ЕС больше ущерба, чем России, а изолировать ее в мире не удалось», – отметил депутат. По его словам, Европа не только не добилась поставленных задач, но и столкнулась с негативными последствиями для собственной экономики.
В Москве неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое западные страны оказывают уже несколько лет и продолжают усиливать. Российские власти также отмечали, что Запад не готов признать провал собственной санкционной политики. Кроме того, в ряде западных стран все чаще высказывается мнение о неэффективности антироссийских санкций.
Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что санкции против России стали трагедией для европейцев.
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз и особенно Еврокомиссия в вопросах энергетической безопасности начинают походить на корабль самоубийц и необходимо восстановить диалог с Россией для обеспечения поставок нефти и газа.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что снятие ограничений с российского энергетического сектора является единственным способом предотвратить новый мировой энергетический кризис.