    8 апреля 2026, 12:30 • Новости дня

    Депутат Европарламента признал провал санкций ЕС против России

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Европарламента Томас Гайзель признал, что ограничительные меры Евросоюза с 2022 года не достигли поставленных целей по изоляции России.

    Санкционная политика Евросоюза против России не достигла своих целей, заявил депутат Европейского парламента от Германии Томас Гайзель, передает РИА «Новости».

    Он выступил на Московском экономическом форуме, где напомнил, что с 2022 года Евросоюз ввел около двадцати пакетов антироссийских санкций, чтобы разрушить экономику России и изолировать страну.

    Гайзель подчеркнул, что есть серьезные сомнения в эффективности этих мер: «В основном санкции нанесли странам ЕС больше ущерба, чем России, а изолировать ее в мире не удалось», – отметил депутат. По его словам, Европа не только не добилась поставленных задач, но и столкнулась с негативными последствиями для собственной экономики.

    В Москве неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое западные страны оказывают уже несколько лет и продолжают усиливать. Российские власти также отмечали, что Запад не готов признать провал собственной санкционной политики. Кроме того, в ряде западных стран все чаще высказывается мнение о неэффективности антироссийских санкций.

    Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что санкции против России стали трагедией для европейцев.

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз и особенно Еврокомиссия в вопросах энергетической безопасности начинают походить на корабль самоубийц и необходимо восстановить диалог с Россией для обеспечения поставок нефти и газа.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что снятие ограничений с российского энергетического сектора является единственным способом предотвратить новый мировой энергетический кризис.

    7 апреля 2026, 10:39 • Новости дня
    Politico: Внешнюю политику ЕС поразил системный паралич
    Tекст: Ольга Иванова

    В условиях обострения конфликтов на Ближнем Востоке и продолжающейся спецоперации на Украине Евросоюз сталкивается с растущими трудностями в принятии единой внешней политики из-за права вето, что вызвало призывы к коренным реформам дипломатической системы.

    Европейский Союз сталкивается с серьезными трудностями в проведении единой внешней политики, включая неспособность принять важные решения по финансированию Украины, санкциям против радикальных поселенцев на Западном берегу и мерам в отношении России, сообщает Politico.

    Девять дипломатов, чиновников, парламентариев и экспертов ЕС отмечают, что нынешняя система заблокирована, а внутренние разногласия мешают оперативным действиям на фоне нарастающих международных кризисов.

    Главным источником проблем считается принцип единогласия, позволяющий любой стране-члену блокировать внешнеполитические инициативы. Германия и Швеция активно предлагают отказаться от национальных вето и перейти к квалифицированному большинству при принятии решений в этой сфере. «Мы должны отменить принцип единогласия в политике безопасности и внешней политике ЕС до конца текущего законодательного периода, чтобы быть способными действовать на международной арене и стать по-настоящему взрослыми», – заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.

    Тем временем страны, опасающиеся потери самостоятельности – в их числе Франция, Бельгия и ряд малых членов ЕС, – настаивают на сохранении права вето, считая его залогом национальных интересов. Например, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предостерег от немедленного запуска дебатов по отмене единогласия, полагая, что это лишь усугубит проблемы.

    В числе структурных реформ обсуждается идея создания поста министра иностранных дел ЕС, интеграция Европейской службы внешних действий в состав Еврокомиссии и создание Совета безопасности ЕС с участием партнеров вроде Британии, Норвегии и Исландии. Однако часть экспертов и дипломатов убеждена, что главная трудность – не в организационных вопросах, а в политической воле и механизме принятия решений, основанном на принципе единогласия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил о росте угроз для Евросоюза на фоне обострения конфликта в Иране.

    Евросоюз считает, что эскалация конфликта с Ираном не приведет к миру, призывает к переговорам.

    7 апреля 2026, 21:37 • Новости дня
    Орбан: Евросоюз мечтает ввести военных на Украину
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейский союз открыто обсуждает возможность отправки собственных войск для поддержки киевского режима, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    ЕС не скрывает планов по отправке своих военных на Украину, европейские лидеры открыто говорят о том, что мечтают направить молодежь на восточный фронт, сказал Орбан, пишут «Известия».

    Он отметил, что страны ЕС постепенно втягиваются в конфликт вокруг Украины и продолжают поддерживать Киев. Орбан подчеркнул, что в Евросоюзе обсуждается возможность введения войск под флагом союза для продолжения боевых действий.

    До этого Орбан заявлял, что венгерская сторона все еще готова предоставить площадку для проведения саммита между Россией и США по урегулированию на Украине.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    7 апреля 2026, 13:54 • Новости дня
    Киев не разрешил экспертам ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба»
    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти до сих пор не выдали разрешение на проверку нефтепровода «Дружба» европейской экспертной группой, приехавшей в страну еще в марте, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    Украина до сих пор не дала разрешения экспертам Европейского союза на осмотр нефтепровода «Дружба», сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    Она уточнила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта направили письмо Владимиру Зеленскому. В письме говорилось, что небольшая группа экспертов готова к осмотру нефтепровода и уже находится на Украине.

    По словам Итконен, ответа на это обращение пока не поступило, и она пообещала предоставить информацию после его получения. Представитель Еврокомиссии также отметила, что не может сообщить подробности о маршруте и местонахождении европейской миссии на территории Украины.

    Ранее Киев отказывал Будапешту в инспекции нефтепровода «Дружба», назвав предложенные Венгрией даты визита неприемлемыми.

    Отказ Киева допустить представителей ЕС к инспекции нефтепровода «Дружба» вызывал тревогу и разочарование у европейских дипломатов.

    В Евросоюзе решение Украины приостановить проверку нефтепровода «Дружба» назвали неразумным шагом и загадочной попыткой воспрепятствовать работе инспекционной миссии ЕС.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что по спутниковым снимкам не обнаружено повреждений системы «Дружба» в районе города Броды Львовской области.

    6 апреля 2026, 21:12 • Новости дня
    В ЕС обсудили запрет на использование кондиционеров из-за энергокризиса
    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия обсуждает возможность введения ограничений на кондиционеры и отопление из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.

    Европейский союз рассматривает возможность введения чрезвычайных мер для предотвращения энергетического кризиса на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на испанскую газету Pais.  Еврокомиссия опасается роста цен и перебоев с поставками топлива из-за ситуации вокруг Ирана и анализирует варианты ограничения энергопотребления.

    В числе обсуждаемых мер – возвращение инструментов, использовавшихся после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Речь идет о стимулировании удаленной работы, введении ограничений на отопление и кондиционирование помещений, а также нормировании использования топлива и сокращении авиаперевозок. По словам представителей Еврокомиссии, особое беспокойство вызывает возможное закрытие Ормузского пролива, через который проходит примерно 20% мировых поставок нефти и газа.

    С начала нынешнего кризиса стоимость газа в Европе увеличилась на 70%, нефти – на 60%, а дополнительные расходы ЕС на импорт топлива выросли на 14 млрд евро. В то же время в Еврокомиссии подчеркивают, что прямой угрозы перебоев с поставками пока нет, но признают высокую степень неопределенности и уязвимость энергетической системы Европы.

    Ситуация усугубляется остановкой судоходства через Ормузский пролив после ударов США и Израиля по объектам в Иране, а также ответных действий Ирана против этих стран. Эскалация конфликта уже отражается на потребителях в большинстве европейских стран из-за роста цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупредили, что перекрытие Ормузского пролива может привести к стагфляции в Европе. Аналитики отметили, что массовое перенаправление энергоресурсов в страны Азии приведет к росту цен на энергоносители.

    Евросоюз оказался под угрозой экономического кризиса из-за дефицита энергоресурсов.

    7 апреля 2026, 21:01 • Новости дня
    В Литве начат перенос останков советских солдат из центра Шауляя на деревенское кладбище

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Шяуляй начались работы по эксгумации захоронений времен Великой Отечественной войны, уже выкопаны останки 26 советских бойцов, сообщает LRT.

    По данным LRT, работы по эксгумации советских солдат в литовском городе Шяуляй стартовали у собора Святых Петра и Павла, передает RT. Как рассказал глава эксгумационной группы Рокас Краняускас, сегодня были подняты останки 26 человек.

    По его словам, специалисты рассчитывают завершить работы уже на следующей неделе, если удастся сохранить интенсивный темп. После завершения эксгумации останки планируется перезахоронить у кладбища в деревне Гинукай.

    В европейских странах были зафиксированы десятки случаев осквернения памятников павшим воинам, чаще всего в Польше и Литве.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело об осквернении захоронений воинов в Эстонии.

    8 апреля 2026, 11:29 • Новости дня
    СВР: ЕС приступил к тайной проработке создания ядерного оружия
    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Евросоюза «пробило дно безумия», приступив к тайной проработке вопроса производства ядерного оружия, заявили в Службе внешней разведки России (СВР).

    В СВР отметили, что руководство Евросоюза и ряда стран приступило к тайному обсуждению создания собственного потенциала производства ядерного оружия.

    «Руководство ЕС и ряда его ведущих стран вновь пробило дно собственного безумия и политической безответственности, вызванных патологической русофобией», – отмечается в заявлении на сайте СВР.

    В СВР сообщили, что в Брюсселе реализуется план, нацеленный на подрыв международной системы нераспространения оружия массового уничтожения под предлогом сдерживания России. В начале процесса, как отмечается, руководство ЕС договорилось обеспечить максимально закрытый режим для подготовки к возможному созданию ядерного оружия. При этом Брюссель публично сохраняет приверженность «ядерному зонтику» США, чтобы выиграть время для скрытого формирования собственной инфраструктуры и подготовки общественного мнения.

    Планируется, что Британия и Франция продолжат усиливать координацию национальных ядерных доктрин, а затем будет оформлена общая европейская доктрина ядерного сдерживания с опорой на потенциалы этих стран и вклад других членов ЕС. Также обсуждается возможность создания автономного командования ядерными силами Евросоюза.

    СВР отмечает, что государства ЕС уже обладают значимыми компетенциями в области создания компонентов ядерного оружия и располагают промышленной базой для их производства.

    Германия, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Испания могут использовать имеющееся ядерное топливо для извлечения плутония, пригодного для атомной бомбы. Немецкие специалисты способны в течение месяца получить оружейный плутоний, а за неделю – оружейный уран, отметили в СВР.

    Служба внешней разведки призвала США и другие страны предотвратить создание Евросоюзом собственного ядерного оружия, чтобы избежать новой глобальной гонки вооружений.

    СМИ писали, что власти Британии, Франции, Германии и Швеции обсуждают варианты расширения европейского ядерного щита на фоне сомнений в американских гарантиях.

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выразил сомнение в реализуемости создания европейского ядерного зонтика и подчеркнул ограниченность арсеналов Британии и Франции.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по использованию французского ядерного арсенала для защиты стран Евросоюза.

    7 апреля 2026, 06:35 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал рост инфляции в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке
    Tекст: Катерина Туманова

    Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к сокращению мирового экономического роста и усилению инфляционного давления, заявила глава ведомства Кристалина Георгиева

    Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший в истории сбой в поставках энергоресурсов, поскольку миллионы баррелей нефти не добываются из-за фактической блокады Ормузского пролива Ираном, передает Reuters.

    «Вместо этого все дороги теперь ведут к росту цен и замедлению экономического роста», – заявила Георгиева.

    Она отметила, что даже быстрое окончание боевых действий приведет к относительно небольшому снижению прогноза роста и повышению прогноза инфляции, однако в случае затягивания войны последствия будут гораздо серьезнее,

    В блоге МВФ 30 марта уже намекал на возможное понижение прогноза мирового экономического развития, ссылаясь на асимметричный шок от войны и ужесточение финансовых условий. Ранее Фонд ожидал небольшого повышения глобального роста до 3,3% в 2026 году и 3,2% в 2027 году, но теперь эти показатели будут пересмотрены в сторону понижения.

    Глава МВФ добавила, что война уже сократила мировые поставки нефти на 13%, что негативно сказалось не только на энергетическом секторе, но и на связанных с ним цепочках поставок, включая гелий и удобрения.

    Георгиева отметила, что нынешняя ситуация усугубляется геополитической напряженностью, технологическими изменениями, климатическими потрясениями и демографическими сдвигами.

    Ожидается, что тема войны станет ключевой на весенних заседаниях МВФ и Всемирного банка, где будет представлен доклад «Мировой экономический прогноз», запланированный к публикации 14 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ предупредила о тяжелых последствиях из-за  конфликта на Ближнем Востоке. Первые шесть дней военной операции против Ирана обошлись США более чем в 11,3 млрд долларов. Война с Ираном стала ударом для мировой экономики.

    6 апреля 2026, 22:45 • Новости дня
    Фицо подтвердил планы посетить празднование Дня Победы в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы.

    Фицо сообщил, что сначала примет участие в торжественных мероприятиях на мемориале Славин в Братиславе, затем отправится в Германию, чтобы посетить концентрационный лагерь Дахау, а после этого прибудет в Москву на 9 мая. В июне он также планирует поехать в Нормандию, чтобы отметить важность открытия Второго фронта, передает РИА «Новости».

    «Все это является хорошими возможностями для развития идеи о том, как усилить защиту мира в эти тяжелые военные времена», – заявил Фицо в своем обращении.

    В мае 2025 года премьер Словакии уже принимал участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. Посол России в Словакии Сергей Андреев ранее заявил, что Москва готова принять Фицо на мероприятия девятого мая.

    Российская сторона подтвердила готовность принять премьера Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что президент Владимир Путин 9 мая проведет международные контакты с зарубежными государственными деятелями, которые прибудут в Москву.

    7 апреля 2026, 09:34 • Новости дня
    Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил руководство Украины в действиях, подрывающих стабильность энергетики Европы и лишающих страны Центральной Европы топлива.

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выступил с критикой в адрес политического руководства Украины, заявив о его систематическом влиянии на ухудшение энергетической безопасности Европы. В своем видеообращении он подчеркнул, что Киев причастен к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и блокировке поставок нефти для Центральной Европы, что негативно сказывается на безопасности всего региона, передают «Вести».

    Фицо отметил, что Словакия и Венгрия оказались фактически отрезаны от привычных маршрутов поставок топлива из-за политики украинских властей. Он также обвинил Киев в атаках на объекты нефтегазовой инфраструктуры.

    По словам премьер-министра, Братислава и Будапешт регулярно информируют Еврокомиссию о враждебных действиях Владимира Зеленского против интересов стран ЕС и о том, что Киев игнорирует призывы Брюсселя прекратить удары по энергетическим объектам.

    «Зеленский подцепил на крючок весь ЕС», – заявил Фицо.

    Политик подчеркнул, что несмотря на критику Словакии за закупки российских энергетических ресурсов, Западная Европа в марте 2026 года нарастила импорт сжиженного природного газа из России по сравнению с прошлым годом.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за политики в сфере энергобезопасности.

    Он обвинил Еврокомиссию в игнорировании последствий отказа от импорта российского энергосырья для Словакии и Венгрии и в предпочтении интересов Украины.

    7 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Президент Польши потребовал немедленно обжаловать сделку ЕС с МЕРКОСУР

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Польши Кароль Навроцкий призвал премьер-министра страны Дональда Туска срочно обратиться в суд ЕС против временного применения соглашения между Евросоюзом и МЕРКОСУР, чтобы защитить польское сельское хозяйство.

    Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от премьер-министра Дональда Туска немедленно подать жалобу на временное применение торгового соглашения между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР, передает РИА «Новости».

    По словам Навроцкого, реализация соглашения может нанести необратимый ущерб польской аграрной экономике, и Варшава не должна оставаться пассивной в этой ситуации.

    В своем письме президент подчеркнул, что Совет Евросоюза утвердил временное применение элементов соглашения с МЕРКОСУР 9 января 2026 года, что, по мнению Навроцкого, резко ударит по основам сельского хозяйства Польши.

    Он отметил, что Европейский парламент не подавал официальную жалобу в суд ЕС, а лишь запросил мнение суда, что не мешает временно применять соглашение с мая 2026 года.

    Навроцкий выразил беспокойство по поводу заявления Туска о нежелании направлять жалобу в суд ЕС, назвав аргументы премьера ошибочными. Он настаивает на немедленном обращении в суд с требованием прекратить действие соглашения.

    «Это вопрос ответственности за государство и его граждан», – подчеркнул президент, призвав премьер-министра действовать решительно для защиты польских фермеров.

    В письме Навроцкий даже приложил готовый проект жалобы для правительства. «Если это трудно сделать вашим чиновникам, я посылаю вам готовую версию такого заявления», – отметил президент Польши.

    В 2024 году на фоне обсуждения соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР по странам Евросоюза прокатилась волна протестов фермеров. Они опасаются, что европейский рынок будет переполнен дешевым продовольствием из стран с более низкими санитарными и экологическими требованиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле с отменой пошлин на ряд австралийских товаров. Еврокомиссия ввела в действие торговое соглашение с латиноамериканскими странами МЕРКОСУР. Торговое соглашение между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР вступит в силу через два месяца после обмена официальными уведомлениями.

    7 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Вэнс: Урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

    «Я глубоко убежден в том, что скорейшее прекращение войны в полной мере отвечает интересам Украины, Европы, Венгрии и США», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Вэнс сообщил, что темы Европы, Украины и развитие отношений между США и Венгрией станут ключевыми на переговорах с Орбаном.

    Орбан заявил о готовности принять саммит России и США в Венгрии.

    7 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    ЕС не подписал с Киевом документы для кредита на 90 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия заявила, что не все необходимые соглашения для выплаты кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро завершены и согласованы. Об этом сообщил представитель ЕК Баляш Уйвари.

    Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари заявил на брифинге в Брюсселе, что задержка с предоставлением Украине кредита в 90 миллиардов евро обусловлена не только позицией Венгрии. По его словам, Евросоюз и Киев до сих пор не подписали ряд обязательных документов для запуска выплаты средств, передает РИА «Новости».

    Уйвари подчеркнул, что Еврокомиссия ожидает выполнения обязательств всеми странами ЕС, но остается необходимым также подписать меморандум о взаимопонимании, который лежит в основе новой макрофинансовой помощи. Кроме того, требуется обновить план по Украине в специальном фонде ЕС и подготовить кредитное соглашение между ЕС и украинской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполнил обещание по предоставлению Киеву финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

    Ранее Еврокомиссия подтвердила намерение согласовать кредит для Киева на эту сумму.

    Однако позже глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что по кредиту в 90 млрд евро пока нет подвижек.

    6 апреля 2026, 02:05 • Новости дня
    Дмитриев иронично восхитился достижением в ЕС целей «зеленой» экономики

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне подорожания топлива в Европе европейцам впору было бы отказаться от автомобилей и самолетов, чтобы быстрее достичь экологических целей, поиронизировал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «В этом месяце ЕС достигнет большую часть своих «зеленых» целей, начав достигать углеродной нейтральности, к которой так стремился. Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев отозвался на статью газеты Corriere della Sera о том, что в четырех аэропортах Италии ввели топливные лимиты на заправку самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт в Иране грозит ЕС масштабным энергетическим дефицитом, отмечала Politico. Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.

    Международное энергетическое агентство предложило открыть хранилища нефти для стабилизации рынка на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Еврокомиссар по энергетике Ларс Ааге Йоргенсен заявил о рассмотрении введения лимитов на выдачу топлива из-за энергокризиса.


    6 апреля 2026, 09:10 • Новости дня
    Володин заявил о наступившем в Евросоюзе кризисе

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал на непрофессиональное руководство Евросоюза и отказ от дешевой российской энергетики как причины кризиса в Евросоюзе.

    Период кризиса наступил в Евросоюзе, в том числе из-за непрофессионального руководства и отказа от российской энергетики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Max.

    «Отказавшись от дешевой российской энергетики, сделали свою экономику практически неконкурентоспособной», – написал Володин.

    По мнению председателя Госдумы, изначально создание Евросоюза было направлено на тотальный контроль и лишение независимости стран Восточной Европы, которые получили самостоятельность после распада СССР. Володин считает, что для Германии, Франции и Италии этот процесс был выгоден, так как позволял выйти на новые рынки и получать дешевые трудовые ресурсы. Финансовые вложения западных стран возвращались им с лихвой за счет субсидирования ЕС.

    Однако, по словам Володина, из-за ошибок руководства ситуация для Евросоюза стала ухудшаться. Для решения новых проблем странам ЕС понадобилась Украина как источник природных богатств, рынков сбыта и дешевой рабочей силы, что не смогло изменить положение, а ситуация на Ближнем Востоке лишь усугубила проблемы с поставками газа и нефти, показав уязвимость ЕС.

    Володин отметил, что в итоге Евросоюз для США стал затратной обузой и рынком сбыта дорогого сланцевого газа. По его словам, в марте цены на энергоресурсы в Европе выросли в полтора раза, и некогда конкурентоспособные производства вынуждены перемещаться в другие регионы мира.

    Еврокомиссия подтвердила рекомендацию странам ЕС экономить дизельное топливо и авиационный керосин на фоне топливного кризиса.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за ситуации с энергобезопасностью.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей и другие идеологические решения предвещают Европе крайне трудные времена.


    6 апреля 2026, 09:52 • Новости дня
    На Западе призвали сблизиться с Россией после шантажа США

    Tекст: Вера Басилая

    С учетом давления со стороны США европейским странам придется переосмыслить подход к безопасности и наладить диалог с Россией вместо дальнейшей эскалации, сообщает Strategic Culture.

    Европейские страны должны задуматься о сближении с Россией из-за шантажа со стороны США, передает РИА «Новости».

    В статье Strategic Culture говорится, что Россия, которую долгое время называли потенциальной угрозой для Европы, теперь может стать единственным жизнеспособным вариантом обеспечения мира на континенте.

    Авторы публикации отмечают, что это не означает одобрение политики Москвы, а скорее признание: если американская система безопасности рушится, альтернативой становится новая дипломатическая архитектура, основанная на диалоге, а не эскалации конфликтов. По мнению издания, если Вашингтон больше не готов выполнять свои обязательства, ответом Европы должна стать не гонка вооружений, а развитие стратегической независимости.

    Подчеркивается, что гарантия безопасности, предоставляемая державой, которая способна отказаться от своих обязательств в любой момент, в итоге становится формальностью.

    В заключение в статье говорится, что если Европа не сделает выводы из сложившейся ситуации, то ее общества вновь окажутся под бременем милитаризации, но уже без иллюзии защиты со стороны США.

    The New York Times сообщила о сомнениях европейских стран в надежности НАТО без поддержки США.

    Бельгийский министр обороны Тео Франкен заявил, что сокращение военных расходов в Западной Европе после распада СССР подорвало основы военного блока.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз может стать военным альянсом, который будет представлять для России большую угрозу, чем НАТО.

