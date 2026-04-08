    8 апреля 2026, 12:17 • Новости дня

    Посол Джалали: Тегеран вынудил США согласиться с иранским мирным планом

    Tекст: Вера Басилая

    США были вынуждены отказаться от своего плана и принять к обсуждению иранский вариант мирного урегулирования после упорного сопротивления Тегерана, заявил посол исламской республики в России Казем Джалали.

    Как заявил посол Ирана в России Казем Джалали, Тегеран представил Вашингтону собственный проект, отвергнув предложенный американцами вариант.

    «Мы сразу отвергли план американцев из 15 пунктов и сопротивлялись, и именно поэтому американцам пришлось согласиться с нашими условиями и нашим планом», – подчеркнул дипломат в ходе Московского экономического форума.

    По словам Джалали, Иран вместе с Россией продолжает активную работу по переходу на расчеты в национальных валютах, чтобы минимизировать влияние доллара на мировую экономику.

    Он отметил, что Тегеран и Москва прилагают значительные усилия для укрепления позиций своих валют и ухода от зависимости от американской валюты.

    Дипломат также выразил уверенность в важности объединения стран для прекращения использования доллара как инструмента давления.

    Президент США заявил о «полной победе» США над Ираном и о готовности возобновить удары.

    Иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи впервые дал согласие на переговоры о перемирии после угроз США о полном уничтожении «цивилизации Ирана», что позволило избежать масштабных ударов по инфраструктуре.

    Американист Малек Дудаков отметил, что двухнедельное перемирие и старт переговоров на основе иранского плана из десяти пунктов означают победу Тегерана в этом противостоянии.

    8 апреля 2026, 09:30 • Новости дня
    Медведев назвал победителя в конфликте США и Ирана

    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в конфликте между США и Ираном победил здравый смысл, вера в который была серьезно подорвана заявлениями Белого дома о возможном уничтожении иранской цивилизации за один день.

    Дмитрий Медведев отметил в Max, что в противостоянии США и Ирана удалось избежать эскалации, несмотря на жесткую риторику Белого дома.

    По его словам, вера в рациональное разрешение ситуации была серьезно подорвана заявлениями Белого дома о возможном уничтожении иранской цивилизации за один день.

    Медведев подчеркнул, что стороны конфликта объявили о своей победе, однако главным итогом стала пауза в противостоянии.

    Он отметил, что президент США согласился обсудить план из десяти пунктов, который предполагает компенсацию ущерба Ирану, продолжение ядерной программы и контроль над Ормузским проливом. По мнению Медведева, Вашингтон вряд ли примет такие условия, так как это будет воспринято как реальная победа Ирана.

    Медведев добавил, что существует промежуточный вариант развития событий, при котором Трамп не сможет долго вести войну из-за отсутствия поддержки в Конгрессе, и поэтому необходимо сохранять хрупкое перемирие. Он сравнил ситуацию с шахматами, где участвуют не двое, а трое игроков, напомнив о роли Израиля, который может предпринять самостоятельные действия и обострить ситуацию.

    «Это делает ситуацию крайне неопределенной. Поэтому европейским баранам-русофобам придется долго жить в режиме строгой экономии. Ведь дешевой нефти не будет», – подытожил Медведев.

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

    Президент США ранее заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США.

    Мария Захарова заявила, что подход агрессивного неспровоцированного нападения потерпел поражение.

    Захарова добавила, что Россия способствовала продвижению политико-дипломатических инициатив на Ближнем Востоке, исходя из принципов международного права и национальных интересов.

    8 апреля 2026, 11:02 • Новости дня
    Американист сказал, каким будет перемирие США и Ирана

    @ imago/Christian Ohde/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Двухнедельное перемирие США и Ирана, а также старт переговоров на основе иранского плана из 10 пунктов означает победу Тегерана в этом противостоянии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока собственного ультиматума иранской стороне согласился на временное прекращение огня.

    «Дональд Трамп в конфликте с Ираном пытался повышать ставки, угрожал уничтожить иранскую цивилизацию. Ходили слухи о возможной наземной операции Пентагона или даже применении ядерного оружия. Но в итоге глава Белого дома был вынужден пойти на попятную и начать диалог с Тегераном на основе иранского плана из 10 пунктов», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Именно Тегеран в данном случае проявляет инициативу», – указал спикер, напомнив, что в таких случаях переговоры двух государств, как правило, ведутся на основе плана побеждающей стороны. «Сложившаяся ситуация показывает, что Иран выигрывает в этом противостоянии с США. В нынешнем двухнедельном перемирии в очередной раз проявился так называемый эффект ТАКО – Trump Always Chickens Out («Трамп всегда пасует»), – заметил он.

    «Судя по всему, две ближайшие недели Ормузский пролив будет контролироваться Ираном. Судоходство будут осуществляться, но судам придется платить комиссию. Думаю, Тегеран в рамках переговоров попытается добиться сохранения постоянного контроля над этой важнейшей транспортной артерией, что даст ему возможность зарабатывать десятки миллиардов долларов в год. Это станет репарациями иранской стороне по итогам конфликта», – указал политолог.

    «Кроме того, США в любом случае придется сокращать свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Думаю, восстанавливать сгоревшие американские базы у Вашингтона нет ни сил, ни денег, ни желания», – полагает собеседник.

    «Сложнее обстоят дела с переговорами по вопросам гарантий безопасности и ненападения, а также возвращения замороженных иранских активов. Это крайне чувствительные темы для Тегерана. Но и Белый дом не готов идти на уступки по этим трекам, поскольку это будет означать окончательное признание собственного поражения», – считает аналитик.

    «Все это обещает очень сложные переговоры в ближайшие две недели. При этом, очевидно, Трамп пытается всеми силами выйти из конфликта и сделать так, чтобы по истечении двухнедельного срока боевые действия не возобновились», – детализировал Дудаков.

    «Глава Белого дома испытывает колоссальное давление внутри США. Опросы общественного мнения показывают, что две трети американцев выступают против войны и за немедленное перемирие. Все это происходит на фоне падающих рейтингов Трампа и усугубляющегося топливного кризиса, который, правда, показывает небольшое смягчение после падения цен на нефть и объявления о перемирии», – напомнил он.

    «Ситуация в ближайшие недели будет очень волатильной. Скорее всего, Израиль предпримет попытки нарушить соглашение. Но думаю, происходящее все же может стать первым шагом в сторону окончательного прекращения американо-иранского противостояния. Если план Тегерана будет хотя бы частично исполнен Вашингтоном, можно будет говорить о большой политической, экономической, дипломатической победе Исламской республики», – резюмировал Дудаков.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что принял решение по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов, отметил Трамп. По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    Несмотря на это, Иран объявил о своей победе. Высший совет нацбезопасности Исламской республики заявил, что США признали право Тегерана на обогащение урана, контроль ИРИ над Ормузским проливом и готовы снять санкции со страны.

    Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля, написал портал Axios. В американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Пятницу в качестве возможной даты встречи назвал и Высший совет национальной безопасности Ирана, отметив, что переговоры начнутся «при полном недоверии к американской стороне».

    Отметим, цены на нефть отреагировали на объявление о прекращении огня. Так, стоимость нефти марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель, а марки WTI – ниже 102 долларов за баррель.

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения США на Иран потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное – поагрессивнее, главное – более наступательно, главное – побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она, уже не за горами. Эта позиция потерпела сокрушительное поражение», – сказала она в эфире радио Sputnik.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    8 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана

    Экономист Юшков: Быстрого возвращения нефти к 60 долларам за баррель ждать не стоит

    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне перемирия между США и Ираном ожидать быстрого возвращения цены нефти к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Дело в том, что спрос на энергоресурсы остается повышенным. Впрочем, котировки не будут подниматься до 110 долларов за баррель и выше, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Возможное открытие Ормузского пролива для всех судов опустило цены на энергоресурсы. Так, на открытии торгов баррель нефти марки Brent стоил примерно на 20 долларов дешевле, чем днем ранее», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ожидать быстрого возвращения к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Причина – спрос на нефть будет оставаться повышенным.

    «Дело в том, что многие страны-потребители, в том числе США и европейские государства, в последнее время «раскупорили кубышку» и активно потребляли ресурсы из стратегических запасов», – напомнил собеседник, добавив, что теперь перед ними стоит задача восполнить резервы, а также закрыть текущие потребности.

    Впрочем, цена на нефть не будет подниматься до 110 долларов за баррель и выше, полагает Юшков. «Если Ормуз окажется разблокированным, то с Ближнего Востока активно пойдут энергоресурсы. Тем более что страны региона продолжительное время после ограничения судоходства по этому маршруту сохраняли уровень добычи и закачивали нефть в хранилища», – указал спикер.

    «Другой вопрос, сколько могут экспортировать Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак. Были ли повреждены их месторождения и экспортные терминалы, пока не ясно», – рассуждает аналитик. По его словам, еще меньше шансы на то, что восстановятся цены на газовом рынке. «Известно, что удар по Катару привел к необходимости на несколько лет сократить выпуск СПГ на 17%. То есть дефицит сохранится, а это будет поддерживать цены в Европе и Азии на достаточно высоком уровне», – уточнил экономист.

    Как бы то ни было, Юшков призвал дождаться результатов переговоров сторон по урегулированию конфликта. «Посмотрим, о чем они договорятся и удастся ли вообще им это сделать. Главным противником договоренностей выступает Израиль. Еврейское государство считает, что для него это исторический шанс чуть ли не уничтожить весь Иран», – сказал он.

    «Нельзя исключать попыток провокаций, чтобы сорвать перемирие. Кроме того, у Ирана есть дефицит доверия к США. Вашингтон иногда отступает от взятых на себя обязательств, поэтому вопрос состоит в том, насколько Штаты намерены придерживаться режима прекращения огня и не окажется ли это для них просто подготовкой к следующему этапу конфликта», – заключил Юшков.

    8 апреля 2026, 08:27 • Новости дня
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прекращение огня между США и Ираном.

    Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прекращение огня между Ираном и США, подход агрессивного нападения потерпел поражение, сообщает радио Sputnik.

    Она подчеркнула, что нынешняя ситуация продемонстрировала несостоятельность стратегии, основанной на эскалации и силовых методах.

    Захарова отметила в эфире, что «все заявления, которые были сделаны относительно того… что главное поагрессивнее, главное более наступательно, главное побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она уже не за горами. Вот опять эта позиция потерпела сокрушительное поражение». По ее словам, аналогичная судьба постигла и метод одностороннего агрессивного нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о достижении перемирия с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Иран объявил о победе над США. Израиль согласился на перемирие с Ираном.

    8 апреля 2026, 05:25 • Новости дня
    Fars: Причиненный Ирану ущерб будет компенсирован из инвестиционного фонда

    Tекст: Антон Антонов

    Компенсация ущерба, нанесенного Ирану во время конфликта в зоне Персидского залива, будет осуществляться за счет специального инвестиционного фонда, сообщило агентство Fars.

    Этот фонд планируется создать при участии заинтересованных финансовых институтов, однако детали его структуры и управления пока не раскрываются, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

    Источник агентства, знакомый с условиями перемирия, уточнил, что компенсация убытков Ирана станет одной из статей предложенного соглашения. Кроме того, часть налогов, которые Иран собирается взимать с судов за прохождение через Ормузский пролив, направят на восстановление разрушенных объектов инфраструктуры. Отмечается, что правом взимать такие сборы будут обладать Иран и Оман.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Иран объявил о победе над США и согласии Вашингтона на требования Тегерана.

    8 апреля 2026, 08:08 • Новости дня
    Британский эсминец HMS Dragon ушел на ремонт после удара «Хезболлы»

    Daily Mail сообщила о ремонте эсминца Британии HMS Dragon после удара «Хезболлы»

    @ Bryan Moffat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский эсминец HMS Dragon отправился на ремонт из-за технической неисправности, возникшей вскоре после сообщений об атаке со стороны движения «Хезболла».

    Британский эсминец HMS Dragon был отправлен на ремонт после появления сообщений об ударе по нему со стороны ливанского шиитского движения «Хезболла», передает RT со ссылкой на Daily Mail.

    В Минобороны Британии заявили, что причиной отправки корабля на ремонт стала «техническая проблема с системой снабжения водой на борту».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия заявила о готовности направить корабль для разминирования Ормузского пролива. Британия ранее не смогла выделить корабли для выполнения задач НАТО в апреле.

    8 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Израиль продолжил удары по Ирану

    @ Associated Press/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану, несмотря на объявление сторон о согласии на прекращение огня, пишет Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника службы безопасности.

    На данный момент также нет подтверждений о прекращении израильских военных операций против ливанского движения «Хезболла», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    При этом в самом Израие, включая Тель-Авив, дважды за час прозвучали сирены воздушной тревоги. После тревоги в районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, передает ТАСС.

    Кроме того, министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетных атак, нацеленных на территорию страны. В Саудовской Аравии предупредительные сигналы воздушной тревоги прозвучали во всех регионах после объявления о перемирии между Ираном и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Иран заявили, что согласились на перемирие. При этом после новостей о достижении перемирия израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле из Ирана. Минобороны ОАЭ сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана.

    8 апреля 2026, 07:08 • Новости дня
    Премьер Малайзии Ибрагим предупредил о возможном провале переговоров США и Ирана
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что нечестные методы на переговорах США и Ирана могут помешать мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Ибрагим предупредил о рисках «двойной игры» в переговорах между США и Ираном, передает РИА «Новости». По его словам, подобный подход может сорвать усилия, направленные на достижение мира. «Мирные переговоры не могут увенчаться успехом, если они сопровождаются обманом и двойной игрой», – заявил Ибрагим в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию вокруг конфликта между США и Ираном.

    Он отметил, что предложенный Ираном десятипунктный план, который был позитивно встречен США, дает надежду на восстановление стабильности не только в регионе, но и во всем мире. Премьер Малайзии подчеркнул, что переговоры должны проводиться добросовестно и быть нацелены на устойчивое урегулирование ситуации.

    Ибрагим также считает, что инициатива должна быть развита в широкое мирное соглашение, включающее не только Иран, но и другие страны региона – Ирак, Ливан и Йемен. Он призвал к прекращению насилия против палестинцев, в частности в секторе Газа.

    Кроме того, политик выразил благодарность Пакистану и его премьер-министру Шахбазу Шарифу за дипломатические усилия и подтвердил готовность Малайзии поддерживать дальнейшие мирные инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что достиг соглашения о перемирии с Ираном и договорился об открытии Ормузского пролива. Иран объявил о своей победе над США на фоне последних событий. CNN сообщил, что Израиль также согласился на перемирие с Ираном.

    8 апреля 2026, 07:28 • Новости дня
    Трамп заявил о наступлении Золотого века на Ближнем Востоке
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп назвал минувший день, во время которого было объявлено о двухнедельном перемирии США и Ирана, важным для всего мира, по его словам, Иран сможет начать процесс восстановления, а на Ближнем Востоке может наступить Золотой век.

    Президент США Дональд Трамп назвал прошедший день значимым для всего мира после объявления о двухнедельном перемирии между США и Ираном, передает РИА «Новости». Он добавил, что достигнутые договоренности открывают новые возможности для региона.

    «Большой день для мира... Иран хочет, чтобы это произошло, ему надоело.... Как и в США, на Ближнем Востоке также может наступить Золотой век!» – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Иран объявил о своей победе над Соединенными Штатами. Израиль согласился на перемирие с Ираном.

    8 апреля 2026, 03:41 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали на 13-17%
    @ Дневник Моряка/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Мировые цены на нефть демонстрируют падение на 13-17% после сообщений о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов.

    Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 12,6% и достигла 91,92 доллара за баррель. Этот показатель впервые с 23 марта оказался ниже отметки в 92 доллара. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае упали на 16,6% и составили 94,1 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Иран заявили, что согласились на перемирие. Иран заявил, что безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель. По данным СМИ, американская сторона связывает прекращение огня с открытием пролива.

    8 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    Иран пошел на перемирие с США благодаря личному участию Моджтабы Хаменеи
    @ Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне угроз США о полном уничтожении «цивилизации Ирана» иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи впервые дал согласие на переговоры о перемирии, что позволило избежать масштабных ударов по инфраструктуре Ирана, сообщает Axios.

    В понедельник верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отдал распоряжение своим переговорщикам двигаться к соглашению с США, несмотря на угрозу полномасштабного военного конфликта. По данным издания, это решение стало прорывом в переговорах: ранее подобные указания не выдавались с начала войны, передает Axios.

    Американские и израильские военные в последние часы перед объявлением перемирия готовились к масштабной бомбардировке объектов в Иране, а союзники региона опасались беспрецедентных ответных действий Тегерана. Некоторые жители Ирана покидали свои дома, опасаясь ударов. В эти дни дипломатические усилия координировали представители Пакистана, Египта и Турции, а также посредники из Китая.

    В ходе напряженных переговоров пакистанские посредники передавали новые проекты соглашения между американским спецпредставителем и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. К ночи понедельника была согласована обновленная версия двухнедельного перемирия, которую передали Хаменеи для окончательного одобрения. Источники сообщают, что решение принималось в условиях строгой секретности из-за угрозы покушения со стороны Израиля.

    Во вторник на фоне угроз президента США уничтожить Иран, стороны быстро сблизили позиции, а премьер-министр Пакистана публично обнародовал условия перемирия. Несмотря на давление «ястребов» из окружения американского лидера, президент США согласился на соглашение после консультаций с премьером Израиля Нетаньяху и пакистанским полководцем. Вскоре после этого американские военные получили приказ прекратить подготовку к ударам.

    Иран также подтвердил свою готовность соблюдать условия перемирия и открыть Ормузский пролив для судов, действующих в координации с вооруженными силами страны. Тем временем в США и Израиле продолжаются дискуссии о дальнейшем ходе переговоров, а на пятницу в Пакистане запланированы новые встречи делегаций.

    Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи оказался в тяжелом состоянии и проходит лечение в Куме.

    Напомним, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

    Президент США  заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США.

    8 апреля 2026, 03:49 • Новости дня
    Mehr показало празднование «поражения» США и Израиля на улицах Тегерана
    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Жители Тегерана устроили массовые празднования в связи с «поражением» США и Израиля, сообщило иранское агентство Mehr.

    Люди в Тегеране вышли на улицы с национальными флагами и громко включенной музыкой. Mehr опубликовало кадры с улиц столицы, на которых запечатлены массовые торжества местных жителей. На видео, снятом на улице Вали-Аср, самой длинной магистрали Тегерана, видны сотни людей, активно участвующих в праздновании. Движение на проезжей части остается плотным, автомобили и мотоциклы украшены иранскими флагами, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия, Иран одержал победу в конфликте с США. США объявили о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    8 апреля 2026, 11:20 • Новости дня
    Трамп заявил о «полной победе» США над Ираном и о готовности возобновить удары
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о «полной победе» после объявления о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    В беседе со Sky News Трамп отметил: «У меня мало времени, спрашивайте быстро». На вопрос о своем самочувствии на фоне перемирия он ответил: «Это здорово. Это очень хорошо».

    Глава Белого дома подчеркнул, что считает достигнутые результаты «полной победой» в военном отношении, и добавил, что это также победа «во всех остальных смыслах». По его словам, США выполнили все поставленные задачи на военном направлении.

    Трамп выразил уверенность, что соглашение о прекращении огня «является хорошим», однако если оно не сработает, США готовы возобновить военные действия. «Мы очень легко можем вернуться к этому», – отметил он.

    Ранее Axios сообщило, что на фоне угроз США о полном уничтожении «цивилизации Ирана» иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи впервые дал согласие на переговоры о перемирии, что позволило избежать масштабных ударов по инфраструктуре Ирана.

    Как писала NYT, временное перемирие с Ираном не исчерпало основные разногласия между сторонами.

    Напомним, Трамп заявил о перемирии с Ираном, а также о согласии иранской стороны открыть Ормузский пролив. Иран же в ответ заявил о своей победе над США.

    8 апреля 2026, 06:36 • Новости дня
    Офис Нетаньяху выразил поддержку США по вопросу приостановки ударов по Ирану
    @ Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о поддержке решения США приостановить удары по Ирану на две недели, пишет Times of Israel.

    «Израиль поддерживает решение президента Трампа о приостановке ударов по Ирану на две недели при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны в регионе», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel заявление офиса.

    Канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что двухнедельное перемирие между США и Ираном не распространяется на Ливан. Власти Израиля подчеркнули, что любые агрессивные действия с территории Ливана будут рассматриваться отдельно.

    Подчеркивается, что США подтвердили Израилю приверженность общим целям на переговорах с Ираном. Израиль заявил, что поддерживает усилия США, направленные на нейтрализацию «угрозы» со стороны Ирана, передает ТАСС.

    Согласно заявлению, речь идет о «ядерной, ракетной и террористической» угрозе для него, самих Соединенных Штатов и арабских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после новостей о достижении перемирия израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле из Ирана. Израиль также продолжил удары по Ирану.

    8 апреля 2026, 07:02 • Новости дня
    Израиль: Перемирие США и Ирана не касается Ливана
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двухнедельное перемирие США с Ираном не распространяется на Ливан. Как передает газета The Times of Israel, об этом заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном не затрагивает Ливан, передает ТАСС со ссылкой на газету The Times of Israel и заявление канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В официальном сообщении отмечается: «Двухнедельное перемирие не распространяется на Ливан».

    The Times of Israel уточняет, что активность израильских военных против ливанского шиитского движения «Хезболла» сохраняется, несмотря на заявления ряда международных лидеров. Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф говорил о немедленном вступлении в силу режима прекращения огня, который, по его словам, должен действовать в том числе на территории Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о достижении перемирия с Ираном и о согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Иран объявил о победе над США. Израиль согласился на перемирие с Ираном.

