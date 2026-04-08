    8 апреля 2026, 11:53 • Новости дня

    В Израиле раскритиковали Трампа из-за перемирия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заставляет Израиль платить высокую цену, согласившись на двухнедельное перемирие с Ираном, пишет израильский портал Ynet.

    Президент США Дональд Трамп вынудил Израиль согласиться на двухнедельное перемирие с Ираном, что вызвало волну критики со стороны израильских СМИ, сообщает РИА «Новости».

    По мнению израильского портала Ynet, «Трамп заставляет Израиль платить цену за прекращение огня, которое освободило его от обязательства сдержать свое слово и открыть Ирану врата ада».

    Как отмечает издание, Израиль оказался в сложной ситуации, так как вынужден был остановить боевые действия против движения «Хезболла» на территории Ливана в самый разгар операции. При этом наступление израильской армии на юге Ливана находится лишь в первой фазе, тогда как силы «Хезболлы» продолжают запускать ракеты по территории Израиля из других районов Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Израиль подтвердил согласие на перемирие с Ираном. Иранские власти объявили о победе над США.

    6 апреля 2026, 11:46 • Новости дня
    Религиовед Лункин: Израиль может смягчить запрет СМИ наблюдать схождение Благодатного огня

    @ Mahmoud Illean/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Недопуск журналистов к схождению Благодатного огня в Иерусалиме объясним с точки зрения обеспечения безопасности. Медиа-составляющая церемонии не должна пострадать. Часть присутствующих около Кувуклии священников смогут выполнять роль СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин.

    «Судя по всему, запрет представителям СМИ присутствовать на схождении Благодатного огня касается в первую очередь иностранцев. Думаю, эти ограничения идут в «пакете» с ранее озвученным недопуском паломников и туристов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее отсекает себя от критики за то, что подверг опасности иностранные делегации в случае потенциальной атаки», – объяснил религиовед Роман Лункин.

    «Я трактую этот запрет, как менее спорный, чем скандальный недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня. Нынешнее ограничение можно рассматривать и как предупреждение Тель-Авива о повышенной опасности массовых мероприятий всем, кто захочет посетить прилегающие к святыне кварталы», – пояснил собеседник.

    «При этом, думаю, медиа-составляющая церемонии схождения Благодатного огня не очень пострадает. Часть присутствующих около Кувуклии священников смогут выполнять роль СМИ – в составе делегаций явно будут присутствовать сотрудники служб протокола различных епархий. Впрочем, не исключено, что в течение нынешней недели Тель-Авив немного смягчит запрет для журналистов в случае повышенного давления на Нетаньяху», – поделился мнением эксперт.

    Ранее стало известно, что представители СМИ не смогут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу ­– 11 апреля. Причина состоит в ограничениях в сфере безопасности, которые были введены из-за угрозы обстрелов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Израиля.

    Ранее израильские правоохранители по согласованию с христианскими конфессиями 30 марта приняли решение, что пасхальные мероприятия в Иерусалиме, включая церемонию схождения Благодатного огня, пройдут в ограниченном формате, без паломников и туристов из-за ситуации с безопасностью.

    Святыни в Иерусалиме более месяца остаются закрытыми для верующих из-за ракетных обстрелов. Общественных убежищ в Старом городе нет. Осколки уже неоднократно падали в считаных метрах от храма Гроба Господня, Стены плача и мечети Аль-Акса.

    Ранее Роман Лункин объяснял газете ВЗГЛЯД, что Биньямин Нетаньяху закрывал католическим священникам доступ к храму Гроба Господня, поскольку считает их своими идеологическими оппонентами из-за позиций в контексте палестино-израильского конфликта.

    8 апреля 2026, 02:27 • Новости дня
    CNN сообщил о согласии Израиля на перемирие с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

    По информации CNN, представитель властей США уточнил, что власти еврейского государства дали согласие прекратить бомбардировки исламской республики на время переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США согласны на прекращении огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства. Иран объявил о победе над США и заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    6 апреля 2026, 14:29 • Новости дня
    Лукашенко: Конфликт в Иране пора заканчивать

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к завершению конфликта в Иране.

    По словам Лукашенко, ни одна страна не способна победить Иран, учитывая его сложную географию и настроенность населения, передает БелТА.

    «Нет той страны, которая могла бы победить Иран. Очень сложная географически страна, очень решительно настроено население, готовы погибать за свою землю. Персия, чего тут говорить. Мы же прекрасно знаем историю этой страны. Поэтому надо заканчивать (конфликт)», – заявил белорусский лидер на встрече с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым.

    Он также считает, что израильским властям стоит задуматься о своей политике. Лукашенко призвал Израиль «не засучивать рукава и не показывать свою прыть».

    Ранее Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что конфликт на Ближнем Востоке усугубил ситуацию в регионе и вызвал негативное влияние на мировую экономику.

    7 апреля 2026, 11:32 • Новости дня
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военное командование Израиля предупредило жителей Ирана об угрозе для жизни при использовании железных дорог.

    Израильские военные призвали жителей Ирана не пользоваться железнодорожной сетью страны до 21.00 по местному времени, сообщает Bloomberg.

    Это предупреждение прозвучало на официальной странице Армии обороны Израиля на фарси в соцсети около 9 утра по иранскому времени. В заявлении подчеркивается, что нахождение у поездов и железнодорожных путей «ставит под угрозу вашу жизнь».

    Подобные обращения обычно предшествуют нанесению ударов по инфраструктуре, отмечает издание. На фоне обострения ситуации президент США Дональд Трамп усилил риторику, заявив, что в случае отсутствия соглашения о прекращении огня до вторника Вашингтон уничтожит гражданскую инфраструктуру Ирана. Иран отверг проект временного соглашения, настаивая на полном прекращении войны.

    Ранее удары по объектам инфраструктуры в Иране вызывали ответные атаки Тегерана по аналогичным целям на Ближнем Востоке и по Израилю. В стране развита железнодорожная сеть, связывающая крупнейшие города, а также соединяющая Иран с Турцией и Азербайджаном. Из-за ограничений интернета неизвестно, сколько иранцев увидят предупреждение Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль отражает новую ракетную атаку Ирана, в районе Тель-Авива сработала воздушная тревога и прозвучали взрывы, предположительно, от работы ПВО.

    8 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Times of Israel: ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану

    @ Associated Press/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану, несмотря на объявление сторон о согласии на прекращение огня, пишет Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника службы безопасности.

    На данный момент также нет подтверждений о прекращении израильских военных операций против ливанского движения «Хезболла», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    При этом в самом Израие, включая Тель-Авив, дважды за час прозвучали сирены воздушной тревоги. После тревоги в районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, передает ТАСС.

    Кроме того, министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетных атак, нацеленных на территорию страны. В Саудовской Аравии предупредительные сигналы воздушной тревоги прозвучали во всех регионах после объявления о перемирии между Ираном и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Иран заявили, что согласились на перемирие. При этом после новостей о достижении перемирия израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле из Ирана. Минобороны ОАЭ сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана.

    8 апреля 2026, 06:36 • Новости дня
    @ Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о поддержке решения США приостановить удары по Ирану на две недели, пишет Times of Israel.

    «Израиль поддерживает решение президента Трампа о приостановке ударов по Ирану на две недели при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны в регионе», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel заявление офиса.

    Канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что двухнедельное перемирие между США и Ираном не распространяется на Ливан. Власти Израиля подчеркнули, что любые агрессивные действия с территории Ливана будут рассматриваться отдельно.

    Подчеркивается, что США подтвердили Израилю приверженность общим целям на переговорах с Ираном. Израиль заявил, что поддерживает усилия США, направленные на нейтрализацию «угрозы» со стороны Ирана, передает ТАСС.

    Согласно заявлению, речь идет о «ядерной, ракетной и террористической» угрозе для него, самих Соединенных Штатов и арабских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после новостей о достижении перемирия израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле из Ирана. Израиль также продолжил удары по Ирану.

    7 апреля 2026, 06:35 • Новости дня
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к сокращению мирового экономического роста и усилению инфляционного давления, заявила глава ведомства Кристалина Георгиева

    Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший в истории сбой в поставках энергоресурсов, поскольку миллионы баррелей нефти не добываются из-за фактической блокады Ормузского пролива Ираном, передает Reuters.

    «Вместо этого все дороги теперь ведут к росту цен и замедлению экономического роста», – заявила Георгиева.

    Она отметила, что даже быстрое окончание боевых действий приведет к относительно небольшому снижению прогноза роста и повышению прогноза инфляции, однако в случае затягивания войны последствия будут гораздо серьезнее,

    В блоге МВФ 30 марта уже намекал на возможное понижение прогноза мирового экономического развития, ссылаясь на асимметричный шок от войны и ужесточение финансовых условий. Ранее Фонд ожидал небольшого повышения глобального роста до 3,3% в 2026 году и 3,2% в 2027 году, но теперь эти показатели будут пересмотрены в сторону понижения.

    Глава МВФ добавила, что война уже сократила мировые поставки нефти на 13%, что негативно сказалось не только на энергетическом секторе, но и на связанных с ним цепочках поставок, включая гелий и удобрения.

    Георгиева отметила, что нынешняя ситуация усугубляется геополитической напряженностью, технологическими изменениями, климатическими потрясениями и демографическими сдвигами.

    Ожидается, что тема войны станет ключевой на весенних заседаниях МВФ и Всемирного банка, где будет представлен доклад «Мировой экономический прогноз», запланированный к публикации 14 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ предупредила о тяжелых последствиях из-за  конфликта на Ближнем Востоке. Первые шесть дней военной операции против Ирана обошлись США более чем в 11,3 млрд долларов. Война с Ираном стала ударом для мировой экономики.

    7 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    В Стамбуле ликвидировали двоих напавших на генконсульство Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Двое турецких полицейских получили ранения в результате вооруженного нападения на генеральное консульство Израиля в Стамбуле, двое напавших ликвидированы, один ранен.

    Двое полицейских получили ранения в результате вооруженного нападения на генеральное консульство Израиля в Стамбуле, передает ТАСС со ссылкой на канал NTV.

    Как сообщает телеканал, трое неизвестных в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по зданию консульства. Двое нападавших были ликвидированы в ходе операции, еще один получил ранение, уточняет CNN Turk.

    На месте происшествия продолжается спецоперация, территория вокруг консульства оцеплена, правоохранители проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле произошло вооруженное нападение на консульство Израиля.

    8 апреля 2026, 02:55 • Новости дня
    Израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле из Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные зафиксировали ракетный обстрел со стороны Ирана, сообщила Армия обороны Израиля.

    «Оборонные системы работают над перехватом угроз». – приводит ТАСС текст заявления.

    Сообщение опубликовано после новостей о достижении перемирия вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

    Вашингтон заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. CNN сообщил о согласии Израиля на перемирие с Ираном. Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США. Иран заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия.

    5 апреля 2026, 17:39 • Новости дня
    Минздрав Ливана сообщил о гибели четырех человек из-за атаки Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате авиаудара израильских ВВС по району Джнах на южной окраине Бейрута по меньшей мере четыре человека погибли и еще 39 были ранены, сообщается в сводке Минздрава республики.

    По данным ведомства, число жертв может увеличиться, поскольку на месте продолжаются поисково-спасательные работы, передает ТАСС.

    Источник в государственном госпитале имени Рафика Харири рассказал, что несколько ракет попали в общежитие суданских рабочих, расположенное на улице Эль-Микдад. «Этот дом находится в 80 м от приемного отделения нашей больницы. Большинство погибших и пострадавших являются суданцами», – отметил он.

    Ранее сообщалось, что за одни сутки в Ливане в результате израильских авиаударов по разным районам страны погибли 50 человек, 185 жителей получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 марта министерство здравоохранения Ливана представило данные о 1189 погибших и 3427 раненых от ударов израильской армии с 2 марта. Израильская авиация нанесла удар по пункту скорой помощи в городе Бинтджбейль на юге Ливана, в результате погиб один парамедик.

    6 апреля 2026, 15:01 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля получила распоряжение от премьер-министра Биньямина Нетаньяху продолжать нанесение ударов по иранской инфраструктуре, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Слова Каца распространила пресс-служба министерства обороны, передает РИА «Новости».

    «Премьер Биньямин Нетаньяху и я поручили Армии обороны Израиля продолжать со всей силой атаковать национальную инфраструктуру... в Иране», – заявил министр.

    Ранее израильская армия заявила об убийстве командира артиллерии сил «Кудс» КСИР.

    Израиль провел новую серию ударов по Тегерану.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Израилю «не засучивать рукава и не показывать свою прыть».

    8 апреля 2026, 06:07 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    США и Израиль «заранее согласовали» двухнедельное прекращение огня с Ираном, заявил высокопоставленный израильский чиновник, рассказав, какие требования выдвинут США на переговорах с Ираном.

    Источник Times of Israel уточнил, что американская сторона намерена добиваться от Ирана отказа от всех ядерных материалов, прекращения программы обогащения урана и устранения угрозы баллистических ракет. Кроме того, будет выдвинут ряд других требований. Чиновник подчеркнул, что эти задачи являются общими для США и Израиля, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия, в том числе соглашается на «продолжение Ираном обогащения урана». США заявили,что предложение из десяти пунктов, которое поступило от Ирана, является «рабочей основой для переговоров».

    7 апреля 2026, 12:57 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    В результате вооружённого нападения на консульство Израиля в Стамбуле пострадал один полицейский, детали происшествия уточняются.

    Вооруженное нападение произошло на консульство Израиля в Стамбуле, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Karar. В результате происшествия был ранен один сотрудник полиции.

    Газета Karar в соцсети сообщила: «На консульство Израиля было совершено нападение. Один полицейский получил ранения». Подробности о состоянии пострадавшего и личностях нападавших пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в так называемой зеленой зоне иракской столицы.

    7 апреля 2026, 11:20 • Новости дня
    США и Израиль атаковали иранский аэропорт на западе страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аэропорт на западе Ирана был атакован США и Израилем, сообщило агентство Mehr со ссылкой на местные власти.

    Аэропорт Хорремабада на западе Ирана подвергся воздушной атаке со стороны США и Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr и местные власти.

    В официальном сообщении отмечается: «Несколькими минутами ранее аэропорт Хорремабада (в провинции Лурестан) подвергся атаке с воздуха американо-израильского противника».

    Помимо этого, иранский Красный полумесяц сообщил, что атаки США и Израиля затронули сразу несколько городов страны. Среди пострадавших населенных пунктов названы города Урмие и Хой в провинции Западный Азербайджан, Кередж и округ Савуджбулак в провинции Альборз, а также город Шираз в провинции Фарс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли удар по нефтехимическому комплексу в иранском Ширазе.

    Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал три авиабазы Израиля и несколько баз США на Ближнем Востоке.

    Во время ударов США и Израиля по Ирану в Кермане аэропорт и два списанных самолета получили повреждения.

    7 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Операция по спасению двух американских летчиков, находившихся на борту сбитого над Ираном истребителя F-15E, прошла при непосредственном участии разведывательной службы «Моссад» и армии Израиля, сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби.

    Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выразил благодарность за беспрецедентную помощь, оказанную ВС США и разведке в операции по спасению экипажа нашего самолета в Иране, передает ТАСС.

    «Армия обороны Израиля и "Моссад" оказали большое содействие миссии», – написал Хакаби на своей странице в соцсети.

    Ранее президент США раскрыл подробности спасения экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном.

    Военное издание Military Watch Magazine сообщило, что США и Израиль потеряли 11 воздушных судов в ходе операции по спасению летчиков.

    NBC News отметило, что ЦРУ организовало дезинформационную кампанию для отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации пилота.

    Генерал авиации Владимир Попов заявил, что США пошли на отчаянные меры ради спасения пилота F-15.

