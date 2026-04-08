  ВС России нанесли удары по используемой ВСУ портовой инфраструктуре
    США и Иран выбрали план победителя
    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана
    Медведев назвал победителя в конфликте США и Ирана
    Названы самые редкие и необычные имена новорожденных в Москве в 2026 году
    Иран согласился открыть Ормузский пролив на две недели
    Трамп заявил о «полной победе» над Ираном и о готовности возобновить удары
    Малайзия предупредила об угрозе провала переговоров США и Ирана
    Лидеры ЕС призвали Иран и США соблюдать перемирие
    США выразили разочарование позицией Европы по конфликту на Украине
    8 апреля 2026, 11:45 • Новости дня

    В Турции выразили надежду на долгосрочный мир после перемирия США и Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турция рассчитывает, что временное перемирие вокруг Ирана не ограничится снижением напряжённости, но откроет путь к миру, заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

    Дуран заявил, что Турция рассчитывает, что объявленное временное перемирие между Ираном, США и Израилем станет шагом к обеспечению региональной стабильности и глобального мира, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул в своем блоге, что Анкара приветствует этот шаг и рассматривает его как важную возможность для мира.

    В заявлении Дуран отметил: «Мы приветствуем объявленное временное перемирие между Ираном, США и Израилем и рассматриваем его в качестве важной возможности для обеспечения региональной стабильности и глобального мира. Надеемся, что этот шаг не ограничится лишь снижением нынешней напряженности, но и откроет путь к долгосрочному урегулированию и миру».

    Дуран также указал, что длительная нестабильная ситуация в плане безопасности на Ближнем Востоке подчеркивает важность дипломатии и диалога. Он подчеркнул, что укрепление взаимопонимания и отказ от шагов, ведущих к эскалации, играют решающую роль в установлении прочного мира.

    По словам политика, Турция традиционно демонстрирует стремление к справедливому и сбалансированному подходу, беря на себя ответственность за разрешение кризисов в регионе. Дуран добавил, что страна под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана продолжит активно участвовать в обеспечении регионального и глобального мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении перемирия с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Израиль согласился на перемирие с Ираном. Иран объявил о победе над США.

    8 апреля 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив
    Трамп заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    США объявляют о двухнедельном прекращении огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    По словам Трампа, это решение было принято после переговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, передает РИА «Новости».

    «Я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня», – заявил Трамп.

    Он также заявил, что Тегеран согласился немедленно и полностью обеспечить безопасное открытие Ормузского пролива.

    Он уточнил, что предложение из десяти пунктов, которое поступило от Ирана, является «рабочей основой для переговоров». Трамп добавил, что почти все основные разногласия между Вашингтоном и Тегераном уже согласованы. По его словам, двухнедельный перерыв позволит окончательно завершить переговорный процесс и оформить итоговое соглашение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шариф обратился к США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели, призвал власти Ирана в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на тот же срок и предложил обеим сторонам прекратить военные действия на этот период.

    В ночь на среду истекает ультиматум, выдвинутый США Ирану. Трамп заявил, что иранская цивилизация исчезнет, если откажется принять условия Вашингтона. Тегеран отверг условия США и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным.

    7 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    США и Израиль атаковали иранский остров Харк

    Mehr: США и Израиль атаковали иранский остров Харк

    США и Израиль атаковали иранский остров Харк
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк, который считается важнейшим экспортным узлом для иранской нефти, сообщает Mehr.

    «Американо-сионистский враг осуществил несколько атак на остров Харк, раздалось несколько взрывов», – говорится в сообщении Mehr, передает РИА «Новости».

    Какие именно объекты были поражены, не уточняется. Остров Харк расположен в северной части Персидского залива и на нем находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.

    Ранее беспилотник ВМС США пролетел рядом с иранским островом Харк.

    Издание Associated Press со ссылкой на аналитиков писало, что операция на острове Харк не закончит войну с Ираном.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    8 апреля 2026, 09:30 • Новости дня
    Медведев назвал победителя в конфликте США и Ирана

    Медведев заявил о победе здравого смысла в конфликте США и Ирана

    Медведев назвал победителя в конфликте США и Ирана
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в конфликте между США и Ираном победил здравый смысл, вера в который была серьезно подорвана заявлениями Белого дома о возможном уничтожении иранской цивилизации за один день.

    Дмитрий Медведев отметил в Max, что в противостоянии США и Ирана удалось избежать эскалации, несмотря на жесткую риторику Белого дома.

    По его словам, вера в рациональное разрешение ситуации была серьезно подорвана заявлениями Белого дома о возможном уничтожении иранской цивилизации за один день.

    Медведев подчеркнул, что стороны конфликта объявили о своей победе, однако главным итогом стала пауза в противостоянии.

    Он отметил, что президент США согласился обсудить план из десяти пунктов, который предполагает компенсацию ущерба Ирану, продолжение ядерной программы и контроль над Ормузским проливом. По мнению Медведева, Вашингтон вряд ли примет такие условия, так как это будет воспринято как реальная победа Ирана.

    Медведев добавил, что существует промежуточный вариант развития событий, при котором Трамп не сможет долго вести войну из-за отсутствия поддержки в Конгрессе, и поэтому необходимо сохранять хрупкое перемирие. Он сравнил ситуацию с шахматами, где участвуют не двое, а трое игроков, напомнив о роли Израиля, который может предпринять самостоятельные действия и обострить ситуацию.

    «Это делает ситуацию крайне неопределенной. Поэтому европейским баранам-русофобам придется долго жить в режиме строгой экономии. Ведь дешевой нефти не будет», – подытожил Медведев.

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

    Президент США ранее заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США.

    Мария Захарова заявила, что подход агрессивного неспровоцированного нападения потерпел поражение.

    Захарова добавила, что Россия способствовала продвижению политико-дипломатических инициатив на Ближнем Востоке, исходя из принципов международного права и национальных интересов.

    7 апреля 2026, 16:01 • Новости дня
    Трамп пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью»
    Трамп пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью»
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп пообещал прекращение существования иранской цивилизации в ночь на среду.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская цивилизация может быть уничтожена уже сегодня ночью, если Иран не выполнит условия ультиматума, об этом он написал в соцсети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что не желает подобных последствий, но отметил высокую вероятность такого развития событий.

    «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», – написал он.

    Президент США добавил, что не исключает революционных перемен: «Кто знает? Мы узнаем об этом сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. Закончатся 47 лет вымогательства, коррупции и смерти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отклонил требование США открыть Ормузский пролив в рамках временного перемирия.

    Президент Дональд Трамп пригрозил разрушить электростанции Ирана после спасения американского пилота.

    Американский лидер заявил, что операция против Ирана находится на финальной стадии, а в случае провала переговоров страна будет отброшена в «Каменный век».

    Командующий КСИР Маджид Мусави назвал угрозы США «голливудскими иллюзиями».

    7 апреля 2026, 18:49 • Новости дня
    Иран освободил французских шпионов после отзыва Францией иска из суда ООН
    Иран освободил французских шпионов после отзыва Францией иска из суда ООН
    @ Aurelien Morissard/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Два гражданина Франции, задержанные в Иране по обвинению в шпионаже, были освобождены после того, как Париж отозвал иск из Международного суда ООН.

    Власти Ирана отпустили Сесиль Колер и Жака Пари, которых задержали в 2022 году по подозрению в шпионаже, передает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA. В обмен Франция отозвала свой иск против Тегерана, который рассматривался в Международном суде ООН.

    По информации IRNA, Франция также освободила иранскую переводчицу Махдие Эсфандиари, являющуюся профессором университета «Люмьер Лион 2». Она была задержана в 2025 году по обвинению в оправдании терроризма.

    Колер и Пари были арестованы в мае 2022 года. Министерство разведки Ирана заявило, что эти граждане Франции пытались организовать беспорядки во время протестов учителей, требовавших повышения зарплаты. Позже Франция подала иск в Международный суд ООН, утверждая, что иранские власти не предоставили задержанным консульскую защиту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция закрыла воздушное пространство для самолетов с военным грузом, следовавших в Израиль.

    Европейские страны усиливают сопротивление просьбам США об участии в антииранских действиях. Британия и Евросоюз намерены разработать совместную стратегию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

    8 апреля 2026, 11:02 • Новости дня
    Американист сказал, каким будет перемирие США и Ирана

    Эксперт Дудаков: Трамп постарается избежать возобновления войны с Ираном

    Американист сказал, каким будет перемирие США и Ирана
    @ imago/Christian Ohde/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Двухнедельное перемирие США и Ирана, а также старт переговоров на основе иранского плана из 10 пунктов означает победу Тегерана в этом противостоянии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока собственного ультиматума иранской стороне согласился на временное прекращение огня.

    «Дональд Трамп в конфликте с Ираном пытался повышать ставки, угрожал уничтожить иранскую цивилизацию. Ходили слухи о возможной наземной операции Пентагона или даже применении ядерного оружия. Но в итоге глава Белого дома был вынужден пойти на попятную и начать диалог с Тегераном на основе иранского плана из 10 пунктов», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Именно Тегеран в данном случае проявляет инициативу», – указал спикер, напомнив, что в таких случаях переговоры двух государств, как правило, ведутся на основе плана побеждающей стороны. «Сложившаяся ситуация показывает, что Иран выигрывает в этом противостоянии с США. В нынешнем двухнедельном перемирии в очередной раз проявился так называемый эффект ТАКО – Trump Always Chickens Out («Трамп всегда пасует»), – заметил он.

    «Судя по всему, две ближайшие недели Ормузский пролив будет контролироваться Ираном. Судоходство будут осуществляться, но судам придется платить комиссию. Думаю, Тегеран в рамках переговоров попытается добиться сохранения постоянного контроля над этой важнейшей транспортной артерией, что даст ему возможность зарабатывать десятки миллиардов долларов в год. Это станет репарациями иранской стороне по итогам конфликта», – указал политолог.

    «Кроме того, США в любом случае придется сокращать свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Думаю, восстанавливать сгоревшие американские базы у Вашингтона нет ни сил, ни денег, ни желания», – полагает собеседник.

    «Сложнее обстоят дела с переговорами по вопросам гарантий безопасности и ненападения, а также возвращения замороженных иранских активов. Это крайне чувствительные темы для Тегерана. Но и Белый дом не готов идти на уступки по этим трекам, поскольку это будет означать окончательное признание собственного поражения», – считает аналитик.

    «Все это обещает очень сложные переговоры в ближайшие две недели. При этом, очевидно, Трамп пытается всеми силами выйти из конфликта и сделать так, чтобы по истечении двухнедельного срока боевые действия не возобновились», – детализировал Дудаков.

    «Глава Белого дома испытывает колоссальное давление внутри США. Опросы общественного мнения показывают, что две трети американцев выступают против войны и за немедленное перемирие. Все это происходит на фоне падающих рейтингов Трампа и усугубляющегося топливного кризиса, который, правда, показывает небольшое смягчение после падения цен на нефть и объявления о перемирии», – напомнил он.

    «Ситуация в ближайшие недели будет очень волатильной. Скорее всего, Израиль предпримет попытки нарушить соглашение. Но думаю, происходящее все же может стать первым шагом в сторону окончательного прекращения американо-иранского противостояния. Если план Тегерана будет хотя бы частично исполнен Вашингтоном, можно будет говорить о большой политической, экономической, дипломатической победе Исламской республики», – резюмировал Дудаков.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что принял решение по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов, отметил Трамп. По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    Несмотря на это, Иран объявил о своей победе. Высший совет нацбезопасности Исламской республики заявил, что США признали право Тегерана на обогащение урана, контроль ИРИ над Ормузским проливом и готовы снять санкции со страны.

    Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля, написал портал Axios. В американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Пятницу в качестве возможной даты встречи назвал и Высший совет национальной безопасности Ирана, отметив, что переговоры начнутся «при полном недоверии к американской стороне».

    Отметим, цены на нефть отреагировали на объявление о прекращении огня. Так, стоимость нефти марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель, а марки WTI – ниже 102 долларов за баррель.

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения США на Иран потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное – поагрессивнее, главное – более наступательно, главное – побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она, уже не за горами. Эта позиция потерпела сокрушительное поражение», – сказала она в эфире радио Sputnik.

    8 апреля 2026, 02:13 • Новости дня
    Иран объявил о победе над США

    Совбез Ирана заявил о согласии Вашингтона на требования Тегерана

    Иран объявил о победе над США
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон принял иранские условия перемирия, Иран одержал победу в конфликте с США, заявил Высший совет национальной безопасности Ирана.

    В заявлении сказано, что Вашингтон согласился признать контроль Ирана над Ормузским проливом, выплатить компенсацию, снять санкции и вывести американские войска с Ближнего Востока, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что речь идет о «снятии всех первичных и вторичных санкций, прекращении действия всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ». Кроме того, в заявлении сказано, что «США признают принцип ненападения на Иран».

    Иран заявил, что США соглашаются на «продолжение Ираном обогащения урана».

    «Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из десяти пунктов», – говорится в заявлении.

    Иран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.

    Совбез Ирана заявил, что «Иран и [движение] сопротивления практически полностью уничтожили американскую военную машину в регионе». «Они нанесли сокрушительные и глубокие удары по обширной инфраструктуре и потенциалу, которые противник создавал и развертывал на протяжении долгих лет в регионе для войны против Ирана», – приводит текст заявления передает ТАСС со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США дали согласие на двухнедельное прекращение огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства. Он уточнил, что предложение из десяти пунктов, которое поступило от Ирана, является «рабочей основой для переговоров».

    Трамп ранее говорил, что иранская цивилизация исчезнет, если откажется принять условия Вашингтона. Ультиматум, выдвинутый США Ирану, истекает в ночь на среду.

    7 апреля 2026, 22:38 • Новости дня
    NYP: ЦРУ использовало устройство «Призрачный шепот» для поиска пилота F-15

    Tекст: Вера Басилая

    ЦРУ США использовало секретное устройство «Призрачный шепот» (Ghost Murmur) на основе квантовых технологий для определения местоположения второго пилота сбитого истребителя F-15 над Ираном, сообщили источники газеты New York Post.

    По данным NYP, ЦРУ применило секретную технологию «Призрачный шепот» (Ghost Murmur), чтобы обнаружить второго пилота истребителя F-15, сбитого над Ираном, передает РИА «Новости».

    По данным издания, система использует дальнодействующую квантовую магнитометрию для фиксации электромагнитного отпечатка сердцебиения человека, а затем программное обеспечение на базе искусственного интеллекта помогает выделить его на фоне других сигналов.

    Устройство было создано бюро секретных разработок Lockheed Martin и впервые применено во время поисково-спасательной операции в сложной местности Ирана. Один из источников NYP отметил, что благодаря этой технологии удалось сначала сузить район поиска, а затем точно установить местоположение летчика.

    По сведениям газеты, технология уже успешно испытывалась на вертолетах Black Hawk и впоследствии может быть использована также на истребителях F-35.

    Операция по спасению пилота проходила на фоне обострения ситуации в регионе: 28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, а Тегеран ответил атаками по израильским и американским военным целям на Ближнем Востоке.

    Ранее американский пилот и офицер вооружения, сбитые над Ираном, были спасены в ходе многоэтапной операции с использованием технологий ЦРУ.

    Президент США заявил, что военные провели операцию по спасению пилота почти через двое суток после происшествия.

    Американский лидер раскрыл подробности спасения экипажа сбитого истребителя F-15.

    8 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана

    Экономист Юшков: Быстрого возвращения нефти к 60 долларам за баррель ждать не стоит

    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана
    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне перемирия между США и Ираном ожидать быстрого возвращения цены нефти к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Дело в том, что спрос на энергоресурсы остается повышенным. Впрочем, котировки не будут подниматься до 110 долларов за баррель и выше, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Возможное открытие Ормузского пролива для всех судов опустило цены на энергоресурсы. Так, на открытии торгов баррель нефти марки Brent стоил примерно на 20 долларов дешевле, чем днем ранее», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ожидать быстрого возвращения к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Причина – спрос на нефть будет оставаться повышенным.

    «Дело в том, что многие страны-потребители, в том числе США и европейские государства, в последнее время «раскупорили кубышку» и активно потребляли ресурсы из стратегических запасов», – напомнил собеседник, добавив, что теперь перед ними стоит задача восполнить резервы, а также закрыть текущие потребности.

    Впрочем, цена на нефть не будет подниматься до 110 долларов за баррель и выше, полагает Юшков. «Если Ормуз окажется разблокированным, то с Ближнего Востока активно пойдут энергоресурсы. Тем более что страны региона продолжительное время после ограничения судоходства по этому маршруту сохраняли уровень добычи и закачивали нефть в хранилища», – указал спикер.

    «Другой вопрос, сколько могут экспортировать Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак. Были ли повреждены их месторождения и экспортные терминалы, пока не ясно», – рассуждает аналитик. По его словам, еще меньше шансы на то, что восстановятся цены на газовом рынке. «Известно, что удар по Катару привел к необходимости на несколько лет сократить выпуск СПГ на 17%. То есть дефицит сохранится, а это будет поддерживать цены в Европе и Азии на достаточно высоком уровне», – уточнил экономист.

    Как бы то ни было, Юшков призвал дождаться результатов переговоров сторон по урегулированию конфликта. «Посмотрим, о чем они договорятся и удастся ли вообще им это сделать. Главным противником договоренностей выступает Израиль. Еврейское государство считает, что для него это исторический шанс чуть ли не уничтожить весь Иран», – сказал он.

    «Нельзя исключать попыток провокаций, чтобы сорвать перемирие. Кроме того, у Ирана есть дефицит доверия к США. Вашингтон иногда отступает от взятых на себя обязательств, поэтому вопрос состоит в том, насколько Штаты намерены придерживаться режима прекращения огня и не окажется ли это для них просто подготовкой к следующему этапу конфликта», – заключил Юшков.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что принял решение по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов, отметил Трамп. По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    Несмотря на это, Иран объявил о своей победе. Высший совет нацбезопасности Исламской республики заявил, что США признали право Тегерана на обогащение урана, контроль ИРИ над Ормузским проливом и готовы снять санкции со страны.

    Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля, написал портал Axios. В американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Пятницу в качестве возможной даты встречи назвал и Высший совет национальной безопасности Ирана, отметив, что переговоры начнутся «при полном недоверии к американской стороне».

    Отметим, цены на нефть отреагировали на объявление о прекращении огня. Так, стоимость нефти марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель, а марки WTI – ниже 102 долларов за баррель.

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения США на Иран потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное – поагрессивнее, главное – более наступательно, главное – побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она, уже не за горами. Эта позиция потерпела сокрушительное поражение», – сказала она в эфире радио Sputnik.

    8 апреля 2026, 08:27 • Новости дня
    Захарова заявила о сокрушительном поражении агрессии США против Ирана
    Захарова заявила о сокрушительном поражении агрессии США против Ирана
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прекращение огня между США и Ираном.

    Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прекращение огня между Ираном и США, подход агрессивного нападения потерпел поражение, сообщает радио Sputnik.

    Она подчеркнула, что нынешняя ситуация продемонстрировала несостоятельность стратегии, основанной на эскалации и силовых методах.

    Захарова отметила в эфире, что «все заявления, которые были сделаны относительно того… что главное поагрессивнее, главное более наступательно, главное побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она уже не за горами. Вот опять эта позиция потерпела сокрушительное поражение». По ее словам, аналогичная судьба постигла и метод одностороннего агрессивного нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о достижении перемирия с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Иран объявил о победе над США. Израиль согласился на перемирие с Ираном.

    8 апреля 2026, 02:27 • Новости дня
    CNN сообщил о согласии Израиля на перемирие с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

    По информации CNN, представитель властей США уточнил, что власти еврейского государства дали согласие прекратить бомбардировки исламской республики на время переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США согласны на прекращении огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства. Иран объявил о победе над США и заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия.

    8 апреля 2026, 05:25 • Новости дня
    Fars: Причиненный Ирану ущерб будет компенсирован из инвестиционного фонда

    Tекст: Антон Антонов

    Компенсация ущерба, нанесенного Ирану во время конфликта в зоне Персидского залива, будет осуществляться за счет специального инвестиционного фонда, сообщило агентство Fars.

    Этот фонд планируется создать при участии заинтересованных финансовых институтов, однако детали его структуры и управления пока не раскрываются, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

    Источник агентства, знакомый с условиями перемирия, уточнил, что компенсация убытков Ирана станет одной из статей предложенного соглашения. Кроме того, часть налогов, которые Иран собирается взимать с судов за прохождение через Ормузский пролив, направят на восстановление разрушенных объектов инфраструктуры. Отмечается, что правом взимать такие сборы будут обладать Иран и Оман.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Иран объявил о победе над США и согласии Вашингтона на требования Тегерана.

    8 апреля 2026, 03:08 • Новости дня
    Иран согласился открыть Ормузский пролив на две недели
    Иран согласился открыть Ормузский пролив на две недели
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    По его словам, безопасное движение по проливу будет осуществляться «в координации с иранскими вооруженными силами и с учетом существующих технических ограничений». При этом министр иностранных дел Ирана уточнил, что «вооруженные силы исламской республики также прекратят свои оборонительные атаки», если «нападения на Иран прекратятся», передает ТАСС.

    Корреспондент портала Axios Барак Равид сообщил, что американская сторона связывает прекращение огня с открытием пролива: «Представитель Белого дома заявил, что прекращение огня вступит в силу, когда Иран откроет Ормузский пролив».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон дал согласие на перемирие с Ираном и заявил о готовности Тегерана открыть Ормузский пролив. Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США. Иран заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия. При этом после новостей о достижении перемирия израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле из Ирана.

    8 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Израиль продолжил удары по Ирану

    Times of Israel: ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану

    Израиль продолжил удары по Ирану
    @ Associated Press/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану, несмотря на объявление сторон о согласии на прекращение огня, пишет Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника службы безопасности.

    На данный момент также нет подтверждений о прекращении израильских военных операций против ливанского движения «Хезболла», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    При этом в самом Израие, включая Тель-Авив, дважды за час прозвучали сирены воздушной тревоги. После тревоги в районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, передает ТАСС.

    Кроме того, министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетных атак, нацеленных на территорию страны. В Саудовской Аравии предупредительные сигналы воздушной тревоги прозвучали во всех регионах после объявления о перемирии между Ираном и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Иран заявили, что согласились на перемирие. При этом после новостей о достижении перемирия израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле из Ирана. Минобороны ОАЭ сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана.

    7 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    В США подтвердили удары по иранскому острову Харк

    Журналист Axios Равид: Чиновник США подтвердил удары по острову Харк

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский чиновник подтвердил информацию о нанесении удара Вооруженными силами США по острову Харк, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    По его словам, атака была направлена по военным объектам, передает ТАСС.

    «Вооруженные силы США нанесли удары по военным целям на острове Харк, сообщил американский чиновник», – написал Равид в соцсетях.

    Ранее агентство Mehr сообщило, что США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк, который считается важнейшим экспортным узлом для иранской нефти.

    Издание Associated Press со ссылкой на аналитиков писало, что операция на острове Харк не закончит войну с Ираном.

