Ученые предупредили о начале влияния корональной дыры на Землю

ИКИ РАН: Воздействие корональной дыры на Землю будет слабым

Tекст: Мария Иванова

Как передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, специалисты прогнозируют, что воздействие корональной дыры достигнет Земли только в пятницу.

По предварительным данным, эффект от этого явления будет незначительным и быстро завершится.

В лаборатории отметили, что на данный момент космическая погода остается спокойной, а геомагнитная обстановка не вызывает опасений. За последние сутки на Солнце наблюдалось небольшое оживление, были зарегистрированы несколько слабых вспышек, однако они не получили развития.

По словам экспертов, основная примечательная деталь на последних снимках Солнца – очередная корональная дыра. При этом ученые подчеркивают, что в ближайшие дни ситуация не изменится, а следить за развитием событий пока не требуется. Фоновая активность Солнца продолжает снижаться и уже достигла уровня 2022 года.

Ожидается, что заметная солнечная активность сохранится еще в течение нескольких лет, а с конца 2028 года начнется длительный период минимальной активности звезды.

