    8 апреля 2026, 08:50 • Новости дня

    Захарова заявила о содействии России урегулированию на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Россия способствовала продвижению политико-дипломатических инициатив на Ближнем Востоке, исходя из принципов международного права и национальных интересов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik подчеркнула, что Россия активно участвовала в содействии урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, руководствуясь международным правом и гуманистическими целями.

    «Активное вовлечение России в оказание содействия урегулированию ситуации было встроено в русле национальных интересов, международного права и в истинно гуманистических целях», – отметила Захарова.

    По словам дипломата, Москва с самого начала подчеркивала отсутствие военного решения в текущем ближневосточном конфликте. Захарова напомнила, что Россия требовала немедленного прекращения агрессии США и Израиля против Ирана. Она отметила, что единственный путь к стабильности в регионе – это настоящий переговорный процесс, а не военные или прикрывающие операции.

    Также Захарова указала, что политико-дипломатическое урегулирование должно строиться на учете реальных позиций сторон и быть направлено на долгосрочный мир, а не на навязывание чужих порядков.

    Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

    Президент США заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США.

    Мария Захарова заявила, что подход агрессивного неспровоцированного нападения потерпел поражение.

    7 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Якушев: «Единая Россия» поможет в ликвидации последствий наводнений в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Единая Россия» окажет поддержку в ликвидации последствий наводнений в Дагестане, сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

    Якушев посетил пункт временного размещения в селе Сивух Хасавюртовского района, где встретился с жителями и сотрудниками экстренных служб, сообщается в канале «Единой России» в Max.

    В ходе встречи Якушев заверил, что партия и вся страна поддерживают пострадавших. «Мы будем работать ровно столько, сколько необходимо, чтобы помочь ликвидировать последствия беды, которая сюда пришла. Со стороны «Единой России» организуем необходимое количество волонтёров, чтобы навести порядок», – сказал он. В регионе уже работают добровольцы, а региональные отделения партии направляют гуманитарную помощь.

    В ходе встречи секретарь генсовета ЕР подчеркнул важность постоянного информирования людей о предпринимаемых мерах и планах по ликвидации последствий стихии.

    По его словам, одним из приоритетов в текущей ситуации должно стать оперативное обследование поврежденных домов. Для этого предлагается сформировать рабочие группы с участием сотрудников местных администраций и специалистов профильных ведомств, включая региональное министерство строительства. Это позволит оценить масштаб ущерба и определить необходимый объём помощи для каждого пострадавшего домохозяйства.

    Якушев отметил, что ситуация находится на контроле федеральных властей. По его словам, между ведомствами уже распределены зоны ответственности: вопросы утраты жилья курирует строительный блок, компенсации – профильные структуры, а в случае потерь в сельском хозяйстве подключается аграрное ведомство.

    Глава села Адильотар Абдуркадыр Махмаев поблагодарил добровольцев и организации за поддержку, отметив, что ежедневно получает обращения от волонтерских объединений, готовых помочь в ликвидации последствий стихии.

    7 апреля 2026, 20:25 • Новости дня
    Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу из-за опасений создания опасного прецедента для международного права.

    Принятие резолбции поставило бы под удар перспективы возобновления переговоров по урегулированию ситуации вокруг Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «Российская Федерация не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН», – подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу. В результате Совбез не смог принять проект резолюции, подготовленной Бахрейном. В поддержку документа выступили 11 стран. Пакистан и Колумбия воздержались.

    Резолюция призывала страны, имеющие интерес к коммерческим маршрутам в Ормузскому проливе, координировать усилия для обеспечения безопасности навигации и открытости пролива. При этом предполагалось использовать все необходимые оборонительные средства, соразмерные обстоятельствам, включая сопровождение судов. Резолюция требовала от Ирана прекратить атаки на торговые суда и любые препятствия свободе прохода.

    Ранее Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    8 апреля 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    США объявляют о двухнедельном прекращении огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    По словам Трампа, это решение было принято после переговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, передает РИА «Новости».

    «Я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня», – заявил Трамп.

    Он также заявил, что Тегеран согласился немедленно и полностью обеспечить безопасное открытие Ормузского пролива.

    Он уточнил, что предложение из десяти пунктов, которое поступило от Ирана, является «рабочей основой для переговоров». Трамп добавил, что почти все основные разногласия между Вашингтоном и Тегераном уже согласованы. По его словам, двухнедельный перерыв позволит окончательно завершить переговорный процесс и оформить итоговое соглашение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шариф обратился к США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели, призвал власти Ирана в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на тот же срок и предложил обеим сторонам прекратить военные действия на этот период.

    В ночь на среду истекает ультиматум, выдвинутый США Ирану. Трамп заявил, что иранская цивилизация исчезнет, если откажется принять условия Вашингтона. Тегеран отверг условия США и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным.

    7 апреля 2026, 16:01 • Новости дня
    Трамп пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью»
    @ Alex Brandon/AP/РўРђРЎРЎ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп пообещал прекращение существования иранской цивилизации в ночь на среду.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская цивилизация может быть уничтожена уже сегодня ночью, если Иран не выполнит условия ультиматума, об этом он написал в соцсети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что не желает подобных последствий, но отметил высокую вероятность такого развития событий.

    «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», – написал он.

    Президент США добавил, что не исключает революционных перемен: «Кто знает? Мы узнаем об этом сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. Закончатся 47 лет вымогательства, коррупции и смерти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отклонил требование США открыть Ормузский пролив в рамках временного перемирия.

    Президент Дональд Трамп пригрозил разрушить электростанции Ирана после спасения американского пилота.

    Американский лидер заявил, что операция против Ирана находится на финальной стадии, а в случае провала переговоров страна будет отброшена в «Каменный век».

    Командующий КСИР Маджид Мусави назвал угрозы США «голливудскими иллюзиями».

    7 апреля 2026, 18:49 • Новости дня
    Иран освободил французских шпионов после отзыва Францией иска из суда ООН
    @ Aurelien Morissard/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Два гражданина Франции, задержанные в Иране по обвинению в шпионаже, были освобождены после того, как Париж отозвал иск из Международного суда ООН.

    Власти Ирана отпустили Сесиль Колер и Жака Пари, которых задержали в 2022 году по подозрению в шпионаже, передает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA. В обмен Франция отозвала свой иск против Тегерана, который рассматривался в Международном суде ООН.

    По информации IRNA, Франция также освободила иранскую переводчицу Махдие Эсфандиари, являющуюся профессором университета «Люмьер Лион 2». Она была задержана в 2025 году по обвинению в оправдании терроризма.

    Колер и Пари были арестованы в мае 2022 года. Министерство разведки Ирана заявило, что эти граждане Франции пытались организовать беспорядки во время протестов учителей, требовавших повышения зарплаты. Позже Франция подала иск в Международный суд ООН, утверждая, что иранские власти не предоставили задержанным консульскую защиту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция закрыла воздушное пространство для самолетов с военным грузом, следовавших в Израиль.

    Европейские страны усиливают сопротивление просьбам США об участии в антииранских действиях. Британия и Евросоюз намерены разработать совместную стратегию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

    7 апреля 2026, 18:38 • Новости дня
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    @ Иван Юдин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россияне, достигшие сорокалетнего возраста, получили возможность бесплатно пройти комплексные обследования для раннего выявления семи видов онкологических заболеваний, включая анализы и специальные тесты.

    В России для граждан старше 40 лет введен скрининг на семь видов онкологических заболеваний, сообщает «Российская газета». Об этом в преддверии Всемирного дня здоровья рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.

    По ее словам, своевременная диспансеризация позволяет выявить опасные болезни на самой ранней стадии, что существенно повышает шансы на успешное лечение.

    В рамках обязательной диспансеризации по полису ОМС россиянам проводят комплексную оценку здоровья. Врачи проверяют не только давление и уровень «плохого» холестерина, но и определяют сердечно-сосудистый риск по специальной шкале, а также делают ЭКГ.

    С этого года в программу добавлен анализ на липопротеин (а) – генетический маркер риска инфаркта и инсульта, который рекомендуется сдать хотя бы раз в жизни.

    Для оценки риска сахарного диабета проводится анализ крови на глюкозу, а при необходимости – более углубленное исследование на гликированный гемоглобин.

    Женщинам становятся доступны маммография и мазки для выявления рака молочной железы и шейки матки, а мужчинам – тест на ПСА для диагностики рака простаты.

    Кроме того, выполняется анализ кала на скрытую кровь, при необходимости назначается колоноскопия, чтобы обнаружить рак толстой кишки.

    Академик Драпкина подчеркивает, что «бояться стоит не диагноза, а незнания». Она отмечает, что современная медицина позволяет эффективно контролировать даже серьезные хронические заболевания при условии, что они выявлены своевременно.

    Работодатели обязаны отпускать сотрудников для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы. Поликлиники часто организуют прием в вечерние часы и по субботам, чтобы упростить процедуру.

    Эксперт рекомендует рассматривать диспансеризацию как возможность убедиться в здоровье, а не как поиск проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профилактические медицинские осмотры теперь включают семь видов скринингов на различные виды рака, включая обследование желудка и легких.

    Российские ученые ведут работу над созданием вакцин против рака и аутоиммунных заболеваний, причем дальнейший прогресс будет зависеть от объема финансирования.

    В России большинство новых случаев рака приходится на женщин, а средний возраст постановки диагноза составляет примерно 65 лет.

    7 апреля 2026, 22:38 • Новости дня
    NYP: ЦРУ использовало устройство «Призрачный шепот» для поиска пилота F-15

    Tекст: Вера Басилая

    ЦРУ США использовало секретное устройство «Призрачный шепот» (Ghost Murmur) на основе квантовых технологий для определения местоположения второго пилота сбитого истребителя F-15 над Ираном, сообщили источники газеты New York Post.

    По данным NYP, ЦРУ применило секретную технологию «Призрачный шепот» (Ghost Murmur), чтобы обнаружить второго пилота истребителя F-15, сбитого над Ираном, передает РИА «Новости».

    По данным издания, система использует дальнодействующую квантовую магнитометрию для фиксации электромагнитного отпечатка сердцебиения человека, а затем программное обеспечение на базе искусственного интеллекта помогает выделить его на фоне других сигналов.

    Устройство было создано бюро секретных разработок Lockheed Martin и впервые применено во время поисково-спасательной операции в сложной местности Ирана. Один из источников NYP отметил, что благодаря этой технологии удалось сначала сузить район поиска, а затем точно установить местоположение летчика.

    По сведениям газеты, технология уже успешно испытывалась на вертолетах Black Hawk и впоследствии может быть использована также на истребителях F-35.

    Операция по спасению пилота проходила на фоне обострения ситуации в регионе: 28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, а Тегеран ответил атаками по израильским и американским военным целям на Ближнем Востоке.

    Ранее американский пилот и офицер вооружения, сбитые над Ираном, были спасены в ходе многоэтапной операции с использованием технологий ЦРУ.

    Президент США заявил, что военные провели операцию по спасению пилота почти через двое суток после происшествия.

    Американский лидер раскрыл подробности спасения экипажа сбитого истребителя F-15.

    8 апреля 2026, 02:13 • Новости дня
    Иран объявил о победе над США

    Иран объявил о победе над США
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон принял иранские условия перемирия, Иран одержал победу в конфликте с США, заявил Высший совет национальной безопасности Ирана.

    В заявлении сказано, что Вашингтон согласился признать контроль Ирана над Ормузским проливом, выплатить компенсацию, снять санкции и вывести американские войска с Ближнего Востока, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что речь идет о «снятии всех первичных и вторичных санкций, прекращении действия всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ». Кроме того, в заявлении сказано, что «США признают принцип ненападения на Иран».

    Иран заявил, что США соглашаются на «продолжение Ираном обогащения урана».

    «Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из десяти пунктов», – говорится в заявлении.

    Иран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.

    Совбез Ирана заявил, что «Иран и [движение] сопротивления практически полностью уничтожили американскую военную машину в регионе». «Они нанесли сокрушительные и глубокие удары по обширной инфраструктуре и потенциалу, которые противник создавал и развертывал на протяжении долгих лет в регионе для войны против Ирана», – приводит текст заявления передает ТАСС со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США дали согласие на двухнедельное прекращение огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства. Он уточнил, что предложение из десяти пунктов, которое поступило от Ирана, является «рабочей основой для переговоров».

    Трамп ранее говорил, что иранская цивилизация исчезнет, если откажется принять условия Вашингтона. Ультиматум, выдвинутый США Ирану, истекает в ночь на среду.

    7 апреля 2026, 19:47 • Новости дня
    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума

    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость нефти Urals, поставляемой из Приморска, впервые за 13 лет приблизилась к отметке 116 долларов за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, цена российской нефти марки Urals, экспортируемой из порта Приморск, поднялась до 116,05 доллара за баррель, передают «Вести». В публикации отмечается, что это максимальный показатель за последние 13 лет.

    «Цены на российскую нефть выросли до самого высокого уровня за более чем 13 лет», – говорится в материале агентства.

    Причиной резкого роста стоимости стало обострение конфликта на Ближнем Востоке, что вызвало обеспокоенность по поводу возможных перебоев с поставками сырья.

    Напомним, нефтегазовая компания Saudi Aramco значительно подняла майские отпускные цены на нефть Arab Light для азиатских клиентов на фоне эскалации вокруг Ирана и проблем в Ормузском проливе.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил рост мирового спроса на энергоресурсы России.

    7 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Росалкогольтабакконтроль намерен лишить лицензии импортера армянского коньяка

    В суд направлено заявление об аннулировании лицензии ООО «Прошянский коньячный завод»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) подала в суд заявления об аннулировании и приостановлении лицензии импортера коньячной продукции ООО «Прошянский коньячный завод», гендиректором которого является Ашот Бадалян.

    Решение было принято после внеплановой проверки предприятия, импортирующего коньячную продукцию на территорию России, сообщается на сайте Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками.

    Экспертиза аккредитованной лаборатории выявила, что в отобранных образцах коньяка содержались спирты не виноградного происхождения, а состав продукта не соответствовал заявленному наименованию «коньяк», как того требует ГОСТ.

    На основании выявленных нарушений ведомство подало в суд заявления об аннулировании лицензии и о временном приостановлении ее действия. Сейчас дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде.

    Кроме того, установлены признаки административного правонарушения по статье 14.43 КоАП РФ (Нарушение требований технических регламентов).

    На сайте компании указывается, что московский офис завода предоставят несколько линеек армянских коньяков как в низком и среднем ценовом сегменте так и в классе элитных коньяков.

    8 апреля 2026, 02:27 • Новости дня
    CNN сообщил о согласии Израиля на перемирие с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

    По информации CNN, представитель властей США уточнил, что власти еврейского государства дали согласие прекратить бомбардировки исламской республики на время переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США согласны на прекращении огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства. Иран объявил о победе над США и заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия.

    7 апреля 2026, 20:05 • Новости дня
    Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Безопасности ООН не смог принять проект резолюции по ситуации в Ормузском проливе, так как Россия и Китай наложили вето.

    Документ поддержали 11 стран, две воздержались, передает РИА «Новости». Предлагаемый текст призывал страны координировать оборонительные усилия, соразмерные обстоятельствам, для обеспечения безопасного прохода судов, что подразумевает сопровождение гражданских кораблей и сдерживание попыток блокировки пролива.

    Резолюция также предусматривала выражение готовности Совбеза рассмотреть дополнительные меры против тех, кто мешает проходу судов в Баб-эль-Мандебском проливе. В проекте содержались требования к Ирану прекратить нападения на торговые и коммерческие суда, призывы к деэскалации и возобновлению диалога всех сторон конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проект резолюции предусматривает оборонительные меры, однако ранее аналогичные решения ООН нередко служили оправданием агрессии. По его словам, и сейчас документ может быть использован для срыва переговоров. Лавров подчеркнул, что США стоит прекратить боевые действия, вместо того чтобы говорить о проблемах судоходства через транспортный коридор.

    В марте генсек ООН распорядился создать рабочую группу по Ормузскому проливу.

    Накануне сообщалось, что прохождение судов через Ормузский пролив достигло рекордных значений за все время войны.

    8 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Израиль продолжил удары по Ирану

    Израиль продолжил удары по Ирану
    @ Associated Press/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану, несмотря на объявление сторон о согласии на прекращение огня, пишет Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника службы безопасности.

    На данный момент также нет подтверждений о прекращении израильских военных операций против ливанского движения «Хезболла», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    При этом в самом Израие, включая Тель-Авив, дважды за час прозвучали сирены воздушной тревоги. После тревоги в районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, передает ТАСС.

    Кроме того, министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетных атак, нацеленных на территорию страны. В Саудовской Аравии предупредительные сигналы воздушной тревоги прозвучали во всех регионах после объявления о перемирии между Ираном и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Иран заявили, что согласились на перемирие. При этом после новостей о достижении перемирия израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле из Ирана. Минобороны ОАЭ сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана.

    8 апреля 2026, 08:27 • Новости дня
    Захарова заявила о сокрушительном поражении агрессии США против Ирана
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прекращение огня между США и Ираном.

    Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прекращение огня между Ираном и США, подход агрессивного нападения потерпел поражение, сообщает радио Sputnik.

    Она подчеркнула, что нынешняя ситуация продемонстрировала несостоятельность стратегии, основанной на эскалации и силовых методах.

    Захарова отметила в эфире, что «все заявления, которые были сделаны относительно того… что главное поагрессивнее, главное более наступательно, главное побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она уже не за горами. Вот опять эта позиция потерпела сокрушительное поражение». По ее словам, аналогичная судьба постигла и метод одностороннего агрессивного нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о достижении перемирия с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Иран объявил о победе над США. Израиль согласился на перемирие с Ираном.

    7 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Психолог объяснила природу формирования агрессии у неуспевающих школьников

    Психолог Шиманская назвала причины нападения школьника на учительницу в Пермском крае

    Психолог объяснила природу формирования агрессии у неуспевающих школьников
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Случай в Добрянке, где ученик смертельно ранил педагога, – пример накопленного кризиса, сказала газете ВЗГЛЯД доктор психологии и автор книг бестселлеров по эмоциональному интеллекту Виктория Шиманская. По ее словам, такие подобные трагедии имеют сложную природу и развиваются не за один день, а становятся результатом длительного психологического неблагополучия и отсутствия своевременной поддержки.

    В Добрянке Пермского края 17-летний ученик бросился с ножом на своего классного руководителя, когда та направлялась в школу. Женщину госпитализировали, но спасти не удалось. По предварительным данным, мальчик напал на педагога за то, что она не допустила его к одному из экзаменов. Уточняется, что у школьника была плохая успеваемость, он не раз оставался на второй год. Подростку назначили стационарную психиатрическую экспертизу.

    «Подобные трагедии почти никогда не возникают из-за одной причины и в один день. Даже если внешним поводом стал недопуск к экзамену, психологически это, как правило, не «причина», а последняя капля в системе накопленного неблагополучия: хронической неуспешности, чувства унижения, утраты статуса, слабой способности выдерживать фрустрацию, возможной изоляции, внутренней ярости и дефицита взрослых, с которыми подросток может безопасно обсуждать свои переживания. Всемирная организация здравоохранения прямо указывает, что подростковое насилие связано не с одним фактором, а с сочетанием рисков на индивидуальном, семейном, школьном и социальном уровнях», – говорит Шиманская.

    С психологической точки зрения, продолжает специалист, механизм часто выглядит так, что подросток долго переживает себя как «проигравшего», «отверженного» или «загнанного в угол», затем появляется событие, которое он воспринимает не как частное ограничение, а как окончательное разрушение собственного достоинства и будущего. Если у него плохо развиты навыки саморегуляции, слаб контроль импульса и нет внутреннего опыта, что конфликт можно прожить словами, а не действием, агрессия становится для него примитивным способом вернуть ощущение силы и контроля. Это не оправдывает насилие, но помогает понять его логику.

    «Очень важно и другое: тяжелое насилие подростков нередко выглядит «внезапным» только со стороны. Исследования по предотвращению целевого насилия в школах показывают, что в большинстве случаев до нападения существуют предупреждающие сигналы: резкое ухудшение поведения, зацикленность на обиде, угрозы, высказывания о мести, интерес к оружию, утрата связей со школой, ощущение тотального унижения, разговоры в духе «все увидят», «я им покажу», «другого выхода нет». Поэтому задача школы не в том, чтобы искать «опасных детей», а в том, чтобы выстраивать систему раннего замечания риска и быстрого реагирования на него», – считает психолог.

    Предсказать такие срывы со стопроцентной точностью невозможно, но предотвратить часть из них можно, считает собеседница. Наиболее эффективна не разовая «воспитательная беседа», а система: внимательное отслеживание учащихся с устойчивой неуспешностью и повторяющимися кризисами, междисциплинарная работа школы с психологом и семьей, понятный алгоритм действий при угрозах, а также культура, в которой подросток не выпадает из контакта со взрослыми.

    Она рассказывает, что международные рекомендации подчеркивают, что снижение насилия в школе связано с целостным подходом: безопасная среда, участие семьи, механизмы раннего сообщения о тревожных сигналах и укрепление связи ребенка со школой. Чувство принадлежности к школе само по себе является важным защитным фактором и связано с более низкими рисками насилия и других проблемных форм поведения.

    «Самый важный принцип при построении общения с неуспевающими школьниками: даже жесткое педагогическое решение не должно звучать как приговор личности. Подросток с учебной неуспешностью и без того часто живет в стыде. И если взрослый, сам того не желая, добавляет к этому публичное унижение, ярлык «безнадежный», сравнение с другими или холодное отвержение, риск агрессии возрастает. Подростку необходимо слышать не только границу, но и маршрут: не «ты не допущен, потому что ты ничего не можешь», а «сейчас ты не допущен по понятным критериям, но у тебя есть конкретный план, сроки, поддержка и следующий шанс», – приводит в пример Шиманская.

    Правильная коммуникация в таких случаях, по словам эксперта, должна строится по четырем опорам. Во-первых, необходимо заранее, а не в последний момент, проговаривать критерии допуска и последствия, чтобы у ребенка не возникало ощущения внезапной расправы. Во-вторых, следует обсуждать не личность, а конкретные действия и дефициты, которые можно исправить. В-третьих, сохранять достоинство подростка, особенно в ситуации неуспеха, не делать его «показательным примером». В-четвертых, стоит вместе с ограничением обязательно давать опору, то есть понятный пошаговый план восстановления.

    Практически это может звучать как: «Сейчас ты не готов к экзамену, и моя задача не наказать тебя, а не допустить провала, к которому ты не подготовлен. Давай разложим ситуацию: что именно не сделано, что можно исправить за неделю, кто тебе поможет, когда мы снова встречаемся и по каким признакам поймем, что ты готов». Такая позиция одновременно сохраняет границу и не разрушает контакт.

    Также она подчеркивает, что с детьми из группы учебного риска разговор должен быть не только про оценки. Очень часто за хронической неуспеваемостью стоят накопленные поражения, семейное напряжение, депрессивные переживания, чувство собственной ненужности, иногда поведенческие или психические трудности. Если школа видит не только «проблему в журнале», но и ребенка в кризисе, вероятность эскалации ниже.

    Именно поэтому, продолжает психолог, работа с неуспевающими подростками должна включать не только требования, но и сопровождение: регулярные короткие встречи, взрослого-наставника, подключение психолога, спокойную обратную связь и раннее реагирование на темы мести, безысходности и унижения. Это соответствует и международным подходам к профилактике школьного насилия, где ключевыми считаются ранняя поддержка, безопасные отношения со взрослыми и целостная система реагирования, а не только санкции.

    «Профилактика начинается не в момент ЧП, а раньше: там, где школа умеет замечать накопленную фрустрацию, сохранять границы без унижения и не оставлять трудного подростка один на один с его поражением», – заключила Шиманская.

    Ранее директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что нападение ученика на учителя – это противоестественно и полностью противоречит тем отношениям, которые должны быть между учителем и учеником.

    Главное
    В Тегеране начались массовые празднования «поражения» США и Израиля
    Иран потребовал от США компенсации ущерба
    Израиль: Перемирие США и Ирана не касается Ливана
    Британский эсминец ушел на ремонт после удара «Хезболлы»
    ЕС потерял на Украине миссию для проверки трубопровода «Дружба»
    Посол заявил о беспрецедентных масштабах русофобии в Германии
    Террористы из «Крокуса» собирались атаковать башню «Москва-Сити»