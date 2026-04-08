Фонд «Сколково» решил стать агентом развития частных космических компаний России

Tекст: Дарья Григоренко

Паршиков отметил: «Мы выстраиваем двусторонний формат взаимодействия: с одной стороны, подбираем для Роскосмоса компании, технологии и команды под конкретные задачи и отвечаем за качество этих решений, с другой – даем бизнесу понятный и быстрый доступ к госкорпорации через единое окно». По его словам, такой подход поможет синхронизировать запросы отрасли и возможности частного рынка, передает ТАСС.

Первым совместным проектом станет платформа Skolkovo R&D Market, где частные компании смогут пройти аккредитацию и получить доступ к разработкам по приоритетным направлениям нацпроекта «Космос». Кластер «Космос» уже предоставил участникам доступ к ключевым технологическим решениям Роскосмоса, что ускоряет внедрение новых технологий в коммерческий сектор.

Первые технические задания на создание компонентов будущих космических аппаратов уже поступили в фонд. Следующим шагом станет запуск пилотных проектов, в которых частные компании будут разрабатывать технологические решения для задач Роскосмоса, с последующим масштабированием успешных кейсов через государственно-частное партнерство.

В ближайшие три-пять лет кластер планирует сформировать базу до 100 частных компаний, способных выполнять прикладные задачи отрасли. Для участников предусмотрено ускоренное резидентство «Сколково» – от одного месяца, а также гранты на тестовые внедрения и доработку технологий.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее отмечал, что сотрудничество с частными компаниями уже ведется, в их числе «Спутникс», «БАРЛ», «МТ-ЛАБ», «Геоскан» и «Газпром космические системы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов сообщил, что Россия присутствует во всех сегментах развития космонавтики, а также продвигает перспективные технологии, необходимые для освоения дальнего космоса, у нее много космических «суперсил».