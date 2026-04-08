  • Новость часаЗахарова заявила о сокрушительном поражении агрессии США против Ирана
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как новые ракеты Ирана взламывают ПВО США и Израиля
    8 апреля 2026, 07:59 • Новости дня

    Трамп пообещал решить проблему скопления судов в Ормузском проливе

    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США помогут разобраться со скоплением судов в Ормузском проливе, «будут рядом», чтобы убедиться, что все пройдет хорошо.

    Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки намерены оказать помощь в решении вопроса скопления судов в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». По его словам, Вашингтон будет находиться рядом, чтобы убедиться, что все проходит благополучно.

    Трамп отметил, что ожидает много позитивных действий. Он выразил уверенность, что будут заработаны большие деньги, а различные поставки будут загружены. Американский лидер добавил, что США планируют находиться поблизости для контроля над ситуацией.

    В своем сообщении в Truth Social Трамп отметил: «Я думаю, так и будет», комментируя перспективы нормализации обстановки в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о перемирии с Ираном и сообщил о согласии Тегерана вновь открыть Ормузский пролив. Иран объявил о своей победе над США. Израиль, по данным CNN, согласился на перемирие с Ираном.

    7 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    США и Израиль атаковали иранский остров Харк

    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк, который считается важнейшим экспортным узлом для иранской нефти, сообщает Mehr.

    «Американо-сионистский враг осуществил несколько атак на остров Харк, раздалось несколько взрывов», – говорится в сообщении Mehr, передает РИА «Новости».

    Какие именно объекты были поражены, не уточняется. Остров Харк расположен в северной части Персидского залива и на нем находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    18 комментариев

    Ранее беспилотник ВМС США пролетел рядом с иранским островом Харк.

    Издание Associated Press со ссылкой на аналитиков писало, что операция на острове Харк не закончит войну с Ираном.

    Комментарии (9)
    8 апреля 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    США объявляют о двухнедельном прекращении огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    По словам Трампа, это решение было принято после переговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, передает РИА «Новости».

    «Я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня», – заявил Трамп.

    Он также заявил, что Тегеран согласился немедленно и полностью обеспечить безопасное открытие Ормузского пролива.

    Он уточнил, что предложение из десяти пунктов, которое поступило от Ирана, является «рабочей основой для переговоров». Трамп добавил, что почти все основные разногласия между Вашингтоном и Тегераном уже согласованы. По его словам, двухнедельный перерыв позволит окончательно завершить переговорный процесс и оформить итоговое соглашение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шариф обратился к США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели, призвал власти Ирана в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на тот же срок и предложил обеим сторонам прекратить военные действия на этот период.

    В ночь на среду истекает ультиматум, выдвинутый США Ирану. Трамп заявил, что иранская цивилизация исчезнет, если откажется принять условия Вашингтона. Тегеран отверг условия США и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным.

    Комментарии (20)
    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 13:40 • Новости дня
    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану

    @ Aaron Schwartz/CNP/ZUMA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ближе к концу апреля Вашингтону придется сворачивать военную операцию против Ирана и соглашаться с условиями Тегерана, в том числе по Ормузу. Но до того Дональд Трамп попытается устроить финальный удар по Исламской республике, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, во вторник истекает ультиматум, выдвинутый президентом США Ирану.

    «Президент США имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса только два месяца. Поэтому конец апреля станет первой реперной точкой для Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. По его оценкам, американские законодатели не согласуют ни расширение полномочий главы Белого дома для продолжения войны, ни выделение траншей для ее финансирования.

    Поэтому до того Трамп, вероятно, попытается устроить финальный удар по Ирану, добавил собеседник. «У президента США почти не осталось козырей на столе. Среди возможных вариантов действий – проведение сухопутной операции ограниченными силами и удары по иранской инфраструктуре. При этом атака на гражданские объекты станет очевидным нарушением международного права и военным преступлением», – подчеркнул эксперт.

    Дудаков указал, что демократы уже озвучивают обвинения в адрес Трампа. Если же американские силы нанесут удары по гражданской инфраструктуре, то это будет использовано Демпартией в предвыборной программе во время избирательной кампании в Конгресс, уточнил спикер. «Кроме того, реализация угроз главы Белого дома может стать в будущем основанием для объявления импичмента как Трампу, так и шефу Пентагона Питу Хегсету», – добавил политолог.

    «Наконец, это подорвет репутацию Трампа не только внутри Америки, но и среди союзников вовне. Но несмотря на все риски и последствия, повторю, США нанесут удары по Исламской республике по истечении ультиматума», – считает спикер. По его мнению, ближе к концу апреля Вашингтону придется сворачивать военную операцию, соглашаться с иранскими условиями, в том числе по Ормузу. «Потому что пока пролив заблокирован, цены на топливо внутри Штатов растут, рейтинги Трампа падают, и у него внутри страны все начинает валиться из рук», – заключил Дудаков.

    Во вторник истекает ультиматум, выдвинутый Дональдом Трампом Ирану. Если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив, президент США обещал ударить по мостам и энергообъектам. Исламская республика требования американского лидера уже отвергла.

    Иран передал Пакистану, выступающему посредником в переговорах с американами, свой план мирного урегулирования, сообщает The New York Times. Документ состоит из десяти пунктов. Среди них – гарантия безопасности ИРИ от ударов, прекращение израильского наступления против ливанской «Хезболлы» и отмена всех санкций.

    Взамен Тегеран предложил снять блокаду Ормузского пролива. При этом иранская сторона хотела ввести плату в размере двух млн долларов для коммерческих судов при проходе по морскому пути. Взимаемые средства Иран обещал делить с Оманом, находящимся по другую сторону пролива. Иран использует деньги для восстановления разрушенной американо-израильскими ударами инфраструктуры.

    Трамп счел предложение Ирана по прекращению огня «значительным шагом». При этом он назвал его «недостаточно хорошим». По данным Axios, несмотря на попытки договориться с Тегераном, у США и Израиля уже подготовлен план масштабной бомбардировки иранских энергетических объектов. Один из американских чиновников сказал порталу, что Трамп – «самый кровожадный» в администрации, «как бешеная собака».

    Ранее глава Белого дома отказался сказать, будут ли гражданские цели под запретом для атак. Его угроза взорвать все мосты и электростанции в Иране, по мнению некоторых экспертов в области военного права, может представлять собой военное преступление, писало агентство Associated Press. Об этом предостерегли даже в ООН.

    Однако Трамп заявил, что не обеспокоен возможными обвинениями. «Знаешь, что такое военное преступление? Иметь ядерное оружие», – цитирует его The Guardian. Вместе с тем, как стало известно Politico, Пентагон расширяет перечень иранских объектов для возможных атак, включая энергетическую инфраструктуру, которая обеспечивает электричеством и топливом одновременно военных и гражданских. По словам двух представителей оборонного ведомства, такие цели признаются легитимными с точки зрения международного права, поскольку они используются армией.

    Комментарии (3)
    7 апреля 2026, 16:01 • Новости дня
    Трамп пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью»
    @ Alex Brandon/AP/РўРђРЎРЎ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп пообещал прекращение существования иранской цивилизации в ночь на среду.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская цивилизация может быть уничтожена уже сегодня ночью, если Иран не выполнит условия ультиматума, об этом он написал в соцсети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что не желает подобных последствий, но отметил высокую вероятность такого развития событий.

    «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», – написал он.

    Президент США добавил, что не исключает революционных перемен: «Кто знает? Мы узнаем об этом сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. Закончатся 47 лет вымогательства, коррупции и смерти».

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    18 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отклонил требование США открыть Ормузский пролив в рамках временного перемирия.

    Президент Дональд Трамп пригрозил разрушить электростанции Ирана после спасения американского пилота.

    Американский лидер заявил, что операция против Ирана находится на финальной стадии, а в случае провала переговоров страна будет отброшена в «Каменный век».

    Командующий КСИР Маджид Мусави назвал угрозы США «голливудскими иллюзиями».

    Комментарии (44)
    7 апреля 2026, 18:49 • Новости дня
    Иран освободил французских шпионов после отзыва Францией иска из суда ООН
    @ Aurelien Morissard/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Два гражданина Франции, задержанные в Иране по обвинению в шпионаже, были освобождены после того, как Париж отозвал иск из Международного суда ООН.

    Власти Ирана отпустили Сесиль Колер и Жака Пари, которых задержали в 2022 году по подозрению в шпионаже, передает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA. В обмен Франция отозвала свой иск против Тегерана, который рассматривался в Международном суде ООН.

    По информации IRNA, Франция также освободила иранскую переводчицу Махдие Эсфандиари, являющуюся профессором университета «Люмьер Лион 2». Она была задержана в 2025 году по обвинению в оправдании терроризма.

    Колер и Пари были арестованы в мае 2022 года. Министерство разведки Ирана заявило, что эти граждане Франции пытались организовать беспорядки во время протестов учителей, требовавших повышения зарплаты. Позже Франция подала иск в Международный суд ООН, утверждая, что иранские власти не предоставили задержанным консульскую защиту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция закрыла воздушное пространство для самолетов с военным грузом, следовавших в Израиль.

    Европейские страны усиливают сопротивление просьбам США об участии в антииранских действиях. Британия и Евросоюз намерены разработать совместную стратегию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

    Комментарии (2)
    7 апреля 2026, 10:29 • Новости дня
    NYT: Иран выдвинул США 10 требований для окончания войны
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран направил США через Пакистан список из десяти условий для окончательного прекращения войны, включая снятие санкций и прекращение атак Израиля на Ливан, пишет The New York Times.

    Иран в понедельник передал Соединенным Штатам через пакистанских посредников десятиточечное предложение по прекращению войны, сообщает The New York Times.

    В документе содержатся условия, среди которых гарантия отсутствия новых атак на Иран, прекращение израильских ударов по Хезболле в Ливане и отмена всех санкций против Ирана.

    Взамен Иран пообещал снять фактическую блокаду ключевого судоходного маршрута через Ормузский пролив и ввести плату около двух миллионов долларов за проход каждого судна, разделяя доход с Оманом. Полученные средства Тегеран планирует направить на восстановление разрушенной инфраструктуры, а не требовать прямых компенсаций.

    Президент США, комментируя инициативу, заявил: «Это значительное предложение. Это значительный шаг», но добавил: «Этого недостаточно. Но это очень значительный шаг». Он повторил угрозу, что если до вечера вторника условия США не будут выполнены, он прикажет нанести новые массированные удары по всей территории Ирана, чтобы «стране понадобилось сто лет на восстановление».

    В последние недели глава Белого дома угрожал бомбардировками гражданской инфраструктуры, если Иран не откроет Ормузский пролив. Эксперты по международному праву отмечают, что такие действия могут быть квалифицированы как военное преступление.

    Государственные СМИ Ирана сообщили, что текст предложения отверг идею немедленного перемирия, но настаивает на полном завершении войны на условиях Тегерана, указывая на усиление позиций страны после недавних успехов в конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны, включающий 10 пунктов и требование полного снятия санкций.

    Иран отказался открыть Ормузский пролив в обмен на временное перемирие с США.

    Посол Ирана в России Казем Джалали озвучил ключевые условия мира, включая прекращение агрессии, компенсацию ущерба и уважение юрисдикции страны в Ормузском проливе.

    Комментарии (6)
    7 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Спецназ США для спасения пилота за несколько часов создал базу в иранском тылу

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские спецслужбы в течение нескольких часов создали передовую базу для операции по спасению пилота F-15E, используя даже необорудованные взлетные полосы на территории противника, поделились эксперты.

    Американская военная операция по спасению офицера вооружения F-15E, оказавшегося на территории Ирана после того, как его самолет был сбит, стала одной из самых сложных для Пентагона, передает The War Zone.

    Для успешного выполнения миссии американским спецназовцам пришлось оперативно развернуть временную передовую базу вооружения и дозаправки (FARP) глубоко на территории Ирана, чтобы использовать ее как плацдарм для дальнейших действий по спасению.

    Как рассказал бывший боец Special Tactics Squadron Кайл Ремпфер, такие операции тщательно отрабатываются на учениях. По его словам, команды специальных тактических подразделений заранее анализируют иранские взлетно-посадочные полосы и заброшенные аэродромы, используя спутниковые снимки и специализированное ПО (например, AutoCAD) для оценки, какие типы самолетов смогут там сесть.

    Для миссии требовалась посадочная площадка подходящих размеров для двух транспортников MC-130J Commando II – даже сельскохозяйственный аэродром мог подойти, но состояние грунта могло стать проблемой.

    После быстрой высадки на площадке с транспортников были развернуты вертолеты AH-6 Little Bird, которые практически сразу выдвинулись к месту, где скрывался офицер. Оставшаяся команда обеспечивала безопасность базы и координировала действия с экипажами самолетов, которые контролировали все дороги, ведущие к площадке, в том числе накладывая авиационные удары для создания препятствий на путях возможного приближения иранских сил. Для оценки состояния ВПП бойцы могли использовать мотоциклы и специальные приборы для анализа прочности почвы.

    Охрану базы обеспечивали бойцы DEVGRU (SEAL Team 6) при мощной поддержке с воздуха, а большинство участников операции были сертифицированы как JTAC и могли вызывать авиаудары для защиты площадки. В воздухе постоянно находилось большое количество разведывательных и ударных самолетов, что создавало серьезную нагрузку на координацию, требуя присутствия сразу нескольких JTAC и пилотов, способных управлять воздушным движением.

    Ремпфер отметил, что миссия была крайне опасной из-за необходимости действовать в условиях полной темноты, используя ночное видение и минимальное радиообщение, чтобы избежать перехвата. В ходе эвакуации часть техники, в том числе MC-130, была уничтожена на месте, вероятно, из-за невозможности взлета с поврежденной полосы. Он также подчеркнул, что подобная операция по созданию временного аэродрома может стать прототипом будущих масштабных миссий по проникновению и выводу личного состава на вражеской территории.

    По словам эксперта, решающим фактором успеха стала внезапность и значительное прикрытие с воздуха. Однако при затягивании операции риск встречи с иранскими силами, вооруженными стрелковым оружием, минометами и ПЗРК, резко возрастал. Высокоточная разведка, подавление связи противника и постоянный контроль за подступами к площадке обеспечивали время для завершения миссии и эвакуации всех участников.

    Ранее президент США раскрыл подробности спасения экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном.

    Военное издание Military Watch Magazine сообщило, что США и Израиль потеряли 11 воздушных судов в ходе операции по спасению летчиков.

    NBC News отметило, что ЦРУ организовало дезинформационную кампанию для отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации пилота.

    Генерал авиации Владимир Попов заявил, что США пошли на отчаянные меры ради спасения пилота F-15.

    Комментарии (10)
    7 апреля 2026, 22:38 • Новости дня
    NYP: ЦРУ использовало устройство «Призрачный шепот» для поиска пилота F-15

    Tекст: Вера Басилая

    ЦРУ США использовало секретное устройство «Призрачный шепот» (Ghost Murmur) на основе квантовых технологий для определения местоположения второго пилота сбитого истребителя F-15 над Ираном, сообщили источники газеты New York Post.

    По данным NYP, ЦРУ применило секретную технологию «Призрачный шепот» (Ghost Murmur), чтобы обнаружить второго пилота истребителя F-15, сбитого над Ираном, передает РИА «Новости».

    По данным издания, система использует дальнодействующую квантовую магнитометрию для фиксации электромагнитного отпечатка сердцебиения человека, а затем программное обеспечение на базе искусственного интеллекта помогает выделить его на фоне других сигналов.

    Устройство было создано бюро секретных разработок Lockheed Martin и впервые применено во время поисково-спасательной операции в сложной местности Ирана. Один из источников NYP отметил, что благодаря этой технологии удалось сначала сузить район поиска, а затем точно установить местоположение летчика.

    По сведениям газеты, технология уже успешно испытывалась на вертолетах Black Hawk и впоследствии может быть использована также на истребителях F-35.

    Операция по спасению пилота проходила на фоне обострения ситуации в регионе: 28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, а Тегеран ответил атаками по израильским и американским военным целям на Ближнем Востоке.

    Ранее американский пилот и офицер вооружения, сбитые над Ираном, были спасены в ходе многоэтапной операции с использованием технологий ЦРУ.

    Президент США заявил, что военные провели операцию по спасению пилота почти через двое суток после происшествия.

    Американский лидер раскрыл подробности спасения экипажа сбитого истребителя F-15.

    Комментарии (9)
    8 апреля 2026, 02:13 • Новости дня
    Иран объявил о победе над США

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон принял иранские условия перемирия, Иран одержал победу в конфликте с США, заявил Высший совет национальной безопасности Ирана.

    В заявлении сказано, что Вашингтон согласился признать контроль Ирана над Ормузским проливом, выплатить компенсацию, снять санкции и вывести американские войска с Ближнего Востока, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что речь идет о «снятии всех первичных и вторичных санкций, прекращении действия всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ». Кроме того, в заявлении сказано, что «США признают принцип ненападения на Иран».

    Иран заявил, что США соглашаются на «продолжение Ираном обогащения урана».

    «Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из десяти пунктов», – говорится в заявлении.

    Иран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.

    Совбез Ирана заявил, что «Иран и [движение] сопротивления практически полностью уничтожили американскую военную машину в регионе». «Они нанесли сокрушительные и глубокие удары по обширной инфраструктуре и потенциалу, которые противник создавал и развертывал на протяжении долгих лет в регионе для войны против Ирана», – приводит текст заявления передает ТАСС со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США дали согласие на двухнедельное прекращение огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства. Он уточнил, что предложение из десяти пунктов, которое поступило от Ирана, является «рабочей основой для переговоров».

    Трамп ранее говорил, что иранская цивилизация исчезнет, если откажется принять условия Вашингтона. Ультиматум, выдвинутый США Ирану, истекает в ночь на среду.

    Комментарии (5)
    7 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Axios: В администрации США Трамп – самый кровожадный
    @ REUTERS/David Becker

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по всем мостам и электростанциям на территории Ирана, если переговоры не принесут результата к 8 вечера вторника по вашингтонскому времени (3 утра среды мск), пишет Axois.

    Президент США оказался перед важным выбором: начать масштабное уничтожение инфраструктуры Ирана с 8 вечера по восточному времени (3 утра среды мск) или снова продлить собственный ультиматум во имя переговоров, пишет Axios.

    Согласно источникам издания, на карту поставлены мосты и электростанции по всей стране – подобные удары приведут к тяжёлым последствиям для обычных иранцев и могут спровоцировать опасную эскалацию в регионе.

    В последние дни посредники из Пакистана, Египта и Турции пытаются убедить стороны найти компромисс или хотя бы выиграть ещё немного времени для обсуждений. Представитель Белого дома заявил Axios: «Если президент увидит, что сделка складывается, он, вероятно, отложит удар. Но решение принимает только он и никто другой». В администрации есть скепсис относительно возможности дальнейших отсрочек.

    По информации Axios, глава Белого дома лично занимает самую жёсткую позицию по Ирану среди всех высших чиновников Белого дома. Один из американских чиновников в разговоре с изданием охарактеризовал президента как «самого кровожадного», отметив, что министры обороны и иностранных дел на этом фоне выглядят «голубями». Трамп также обсуждал с советниками план, который называет «Днём инфраструктуры».

    Переговорная команда президента США – вице-президент Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – советует по возможности добиваться сделки сейчас. В то же время такие союзники, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ, призывают не соглашаться на перемирие без серьёзных уступок Ирана, включая открытие Ормузского пролива или отказ от обогащённого урана.

    В понедельник Иран представил свой 10-пунктный ответ на предложения по миру, который, по словам американских официальных лиц, выглядит «максималистским», однако Белый дом считает это скорее элементом торга, а не отказом. Посредники предупреждают, что процесс принятия решений в Иране идёт крайне медленно, и не исключено, что дедлайн придётся снова переносить.

    Американский президент на пресс-конференции подчеркнул, что переговоры ещё возможны, но пригрозил: «Вся страна может быть уничтожена за одну ночь, и это может случиться уже завтра». Президент уточнил, что в случае удара «каждый мост и каждая электростанция в Иране будут уничтожены к полуночи», но добавил: «Мы не хотим, чтобы это произошло». По мнению источников, план масштабной бомбардировки готов, но всё будет зависеть от того, удастся ли за оставшиеся часы достичь соглашения.

    Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил тревогу в связи с угрозами Дональда Трампа нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана.

    Комментарии (16)
    8 апреля 2026, 02:27 • Новости дня
    CNN сообщил о согласии Израиля на перемирие с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

    По информации CNN, представитель властей США уточнил, что власти еврейского государства дали согласие прекратить бомбардировки исламской республики на время переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США согласны на прекращении огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства. Иран объявил о победе над США и заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 11:32 • Новости дня
    Израиль призвал иранцев не пользоваться железной дорогой
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военное командование Израиля предупредило жителей Ирана об угрозе для жизни при использовании железных дорог.

    Израильские военные призвали жителей Ирана не пользоваться железнодорожной сетью страны до 21.00 по местному времени, сообщает Bloomberg.

    Это предупреждение прозвучало на официальной странице Армии обороны Израиля на фарси в соцсети около 9 утра по иранскому времени. В заявлении подчеркивается, что нахождение у поездов и железнодорожных путей «ставит под угрозу вашу жизнь».

    Подобные обращения обычно предшествуют нанесению ударов по инфраструктуре, отмечает издание. На фоне обострения ситуации президент США Дональд Трамп усилил риторику, заявив, что в случае отсутствия соглашения о прекращении огня до вторника Вашингтон уничтожит гражданскую инфраструктуру Ирана. Иран отверг проект временного соглашения, настаивая на полном прекращении войны.

    Ранее удары по объектам инфраструктуры в Иране вызывали ответные атаки Тегерана по аналогичным целям на Ближнем Востоке и по Израилю. В стране развита железнодорожная сеть, связывающая крупнейшие города, а также соединяющая Иран с Турцией и Азербайджаном. Из-за ограничений интернета неизвестно, сколько иранцев увидят предупреждение Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль отражает новую ракетную атаку Ирана, в районе Тель-Авива сработала воздушная тревога и прозвучали взрывы, предположительно, от работы ПВО.

    Комментарии (4)
    8 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Израиль продолжил удары по Ирану

    @ Associated Press/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану, несмотря на объявление сторон о согласии на прекращение огня, пишет Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника службы безопасности.

    На данный момент также нет подтверждений о прекращении израильских военных операций против ливанского движения «Хезболла», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    При этом в самом Израие, включая Тель-Авив, дважды за час прозвучали сирены воздушной тревоги. После тревоги в районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, передает ТАСС.

    Кроме того, министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетных атак, нацеленных на территорию страны. В Саудовской Аравии предупредительные сигналы воздушной тревоги прозвучали во всех регионах после объявления о перемирии между Ираном и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Иран заявили, что согласились на перемирие. При этом после новостей о достижении перемирия израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле из Ирана. Минобороны ОАЭ сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана.

    Комментарии (2)
    7 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    В США подтвердили удары по иранскому острову Харк

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский чиновник подтвердил информацию о нанесении удара Вооруженными силами США по острову Харк, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    По его словам, атака была направлена по военным объектам, передает ТАСС.

    «Вооруженные силы США нанесли удары по военным целям на острове Харк, сообщил американский чиновник», – написал Равид в соцсетях.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    18 комментариев

    Ранее агентство Mehr сообщило, что США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк, который считается важнейшим экспортным узлом для иранской нефти.

    Издание Associated Press со ссылкой на аналитиков писало, что операция на острове Харк не закончит войну с Ираном.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 08:27 • Новости дня
    Захарова заявила о сокрушительном поражении агрессии США против Ирана
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прекращение огня между США и Ираном.

    Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прекращение огня между Ираном и США, подход агрессивного нападения потерпел поражение, сообщает радио Sputnik.

    Она подчеркнула, что нынешняя ситуация продемонстрировала несостоятельность стратегии, основанной на эскалации и силовых методах.

    Захарова отметила в эфире, что «все заявления, которые были сделаны относительно того… что главное поагрессивнее, главное более наступательно, главное побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она уже не за горами. Вот опять эта позиция потерпела сокрушительное поражение». По ее словам, аналогичная судьба постигла и метод одностороннего агрессивного нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о достижении перемирия с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Иран объявил о победе над США. Израиль согласился на перемирие с Ираном.

    Комментарии (2)
