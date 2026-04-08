    8 апреля 2026, 07:34 • Новости дня

    Ничушкин забросил две шайбы в матче с «Сент-Луисом»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил две шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луисом».

    В матче регулярного чемпионата НХЛ нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин дважды поразил ворота «Сент-Луис Блюз», сообщает ТАСС. Россиянин отличился на 17-й и 22-й минутах встречи, причем второй раз отличился, когда его команда играла в меньшинстве.

    В этом сезоне Ничушкин провёл 67 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 30 результативных передач. Его вклад помог «Колорадо» одержать уверенную победу и досрочно обеспечить себе первое место в Центральном дивизионе.

    После этой победы у «Колорадо» стало 112 очков после 77 матчей. «Сент-Луис» с 78 очками располагается на седьмой строчке дивизиона после такого же количества сыгранных встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский хоккеист Валерий Ничушкин забил победную шайбу в матче за «Колорадо Эвеланш», что позволило команде выйти в плей-офф НХЛ.

    7 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Якушев: «Единая Россия» поможет в ликвидации последствий наводнений в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Единая Россия» окажет поддержку в ликвидации последствий наводнений в Дагестане, сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

    Якушев посетил пункт временного размещения в селе Сивух Хасавюртовского района, где встретился с жителями и сотрудниками экстренных служб, сообщается в канале «Единой России» в Max.

    В ходе встречи Якушев заверил, что партия и вся страна поддерживают пострадавших. «Мы будем работать ровно столько, сколько необходимо, чтобы помочь ликвидировать последствия беды, которая сюда пришла. Со стороны «Единой России» организуем необходимое количество волонтёров, чтобы навести порядок», – сказал он. В регионе уже работают добровольцы, а региональные отделения партии направляют гуманитарную помощь.

    В ходе встречи секретарь генсовета ЕР подчеркнул важность постоянного информирования людей о предпринимаемых мерах и планах по ликвидации последствий стихии.

    По его словам, одним из приоритетов в текущей ситуации должно стать оперативное обследование поврежденных домов. Для этого предлагается сформировать рабочие группы с участием сотрудников местных администраций и специалистов профильных ведомств, включая региональное министерство строительства. Это позволит оценить масштаб ущерба и определить необходимый объём помощи для каждого пострадавшего домохозяйства.

    Якушев отметил, что ситуация находится на контроле федеральных властей. По его словам, между ведомствами уже распределены зоны ответственности: вопросы утраты жилья курирует строительный блок, компенсации – профильные структуры, а в случае потерь в сельском хозяйстве подключается аграрное ведомство.

    Глава села Адильотар Абдуркадыр Махмаев поблагодарил добровольцев и организации за поддержку, отметив, что ежедневно получает обращения от волонтерских объединений, готовых помочь в ликвидации последствий стихии.

    7 апреля 2026, 10:02 • Новости дня
    Раскрыт мотив напавшего на учителя в Пермском крае школьника
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ученик, оставшийся на второй год, напал с ножом на учительницу из-за того, что его не допустили к экзамену, сообщают Telegram-каналы.

    Подозреваемый бросился на учительницу с ножом после того, как она не допустила его к экзамену по одному из предметов, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-каналы.

    По этим данным, во время нападения подросток нанес женщине несколько ударов ножом в шею, спину и живот.

    Школьник был второгодником, кроме того, он занимался спортом и был боксером.

    утром у входа в школу в Добрянке 17-летний подросток с ножом напал на учителя и тяжело ранил женщину. По факту нападения следователи возбудили уголовное дело. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о смерти учителя от полученных ран.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    7 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    США и Израиль атаковали иранский остров Харк

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк, который считается важнейшим экспортным узлом для иранской нефти, сообщает Mehr.

    «Американо-сионистский враг осуществил несколько атак на остров Харк, раздалось несколько взрывов», – говорится в сообщении Mehr, передает РИА «Новости».

    Какие именно объекты были поражены, не уточняется. Остров Харк расположен в северной части Персидского залива и на нем находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.

    Ранее беспилотник ВМС США пролетел рядом с иранским островом Харк.

    Издание Associated Press со ссылкой на аналитиков писало, что операция на острове Харк не закончит войну с Ираном.

    7 апреля 2026, 08:50 • Новости дня
    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры

    Tекст: Алёна Задорожная

    Американцы провели блестящую операцию по спасению пилота сбитого F-15E, но это не повод говорить о потенциальном успехе наземного вторжения США в Иран. Наземная операция потребует от военных принципиально иного уровня подготовки, сложной логистики и колоссальных затрат, заявил газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов.

    «Надо признать, что американцы провели по-настоящему масштабную операцию. Впрочем, по-другому и не должно было быть: речь шла о спасении их пилота, который потенциально мог быть убит или попасть в плен», – говорит генерал авиации Владимир Попов.

    «Авиационный компонент ВС США – один из лучших в мире, и система поиска и спасения стоит у них в приоритете. Если обратиться к истории, американцы всегда очень щепетильно относились к возвращению своих солдат домой, в некотором роде даже кичились этим. К слову, на то есть две причины: США давно не воевали столь активно, и им мало кто так сильно огрызался, как это делает Иран», – рассуждает спикер.

    По его словам, если бы оператора систем вооружения сбитого F-15E не вернули домой, это стало бы ужасающим репутационным ударом для всей армии США и лично для Дональда Трампа. И в данном случае потерять самолеты и вертолеты на сумму свыше 200 млн долларов для американцев было более выгодным решением.

    При этом сама операция была крайне рискованной, но в то же время уникальной. Во-первых, возможности поисково-спасательного обеспечения полетов жестко регламентированы, сам процесс – это конгломерация нескольких служб и людей. «Каждый элемент должен выполнять свои действия. Так, пострадавший обязан подать сигнал на определенных частотах через маячок, уйти от потенциального преследования, найти укрытие», – описывает летчик.

    «На командных пунктах есть дежурные, которые следят за подобными сигналами и готовы в любой момент организовать поисковые действия. И тогда дежурные силы и средства немедленно приступают к работе – будь они в воздухе, на базе или на площадках подскока. Могут также выделяться дополнительные боевые расчеты для обеспечения безопасности», – продолжает он.

    У Вашингтона было крайне мало времени на подготовку. Если бы его было больше, то, согласно логике, сначала на предполагаемую территорию посадки тяжелых MC-130J Commando II должны были отправиться ДРГ для разведки местности и анализа плотности почвы. «После осмотра военные должны были указать импровизированную посадочную полосу или площадку. Но этого сделано не было, поэтому садиться пришлось на неподготовленную территорию, почти в поле, с недюжинной долей риска и везения», – объясняет эксперт.

    «Серьезную роль сыграл и морально-психологический фактор. Иранцы явно не ожидали, что Вашингтон пойдет на такие отчаянные меры. Поэтому, вероятно, они не подготовили комплексы, которые могли бы сбить американские самолеты. Кроме того, сами США активно распространяли дезинформацию о том, что летчик уже вывезен, хотя операция еще продолжалась», – добавил Попов.

    Впрочем, какой бы успешной ни была эта операция, она оказалась «жутко дорогой» для Штатов, поэтому организовывать нечто подобное каждый раз не получится. США в любом случае придется пересматривать подходы к применению авиации в зоне боевых действий, чтобы вновь не оказаться в подобной ситуации.

    «Скорее всего, они задумаются об использовании другого оружия, например ракет дальнего действия класса «воздух–поверхность», чтобы не входить в зону работы ПВО противника. Допускаю, что самолеты будут работать на малых высотах, вне зоны досягаемости локаторов», – полагает аналитик.

    Примечательны на этом фоне сообщения американских СМИ о том, что спасательная операция доказывает способность США успешно провести наземную операцию на территории Ирана. Однако, по мнению Попова, нельзя ставить эти два вида операций на одну ступень.

    «Между ними разница, как между небом и землей. Десантная операция в отличие от эвакуационной – это, пожалуй, самое сложное, что может быть. Она в любом случае будет сопряжена с колоссальными потерями в технике и людях», – пояснил он.

    Дальше – объем подготовки и задействование сил и средств. «Если для спасательной операции условно нужно 15 самолетов и вертолетов, то для наземной, даже если речь пойдет об острове, потребуются сотни единиц авиационной техники», – продолжает эксперт.

    Для боевой операции потребуется и серьезная тыловая подготовка. «Как минимум, Штатам нужно будет каким-то образом заготовить огромное количество топлива. Кроме того, придется перебрасывать технику, людей, снабжение с континента, где-то это размещать», – детализирует он.

    Наконец, спасательную операцию можно просчитать и провести разово в сжатые сроки, в то время как боевая предполагает совершенно другие алгоритмы. «Бойцов придется высаживать хотя бы в две волны, затем им нужно будет захватить участок, закрепиться, удержать. Затем снова подвезти силы и средства, чтобы развить успех. И это мы вообще не берем в уравнение стоимость наземной операции, которая обернется для экономики США колоссальными потерями», – заключил Попов.

    В воскресенье США провели масштабную операцию в Иране по спасению второго пилота сбитого F-15. Как пишет The New York Post, американские военные создали передовой пункт базирования и дозаправки (FARP) вблизи Исфахана – на территории заброшенного сельскохозяйственного аэродрома.

    Для этого пришлось доставить в тыл противника несколько специализированных транспортных самолетов MC-130J Commando II, а также вертолеты MH-6 Little Bird (известные как Killer Egg из-за характерной формы корпуса). Именно на вертолете военным удалось вывезти пилота F-15.

    Примечательно, что ЦРУ инициировало распространение дезинформации, а также фейковых новостей о том, что пилот якобы уже спасен, хотя операция еще продолжалась. Таким образом американцы пытались ввести в заблуждение иранские поисковые группы и выиграть время для работы спасателей.

    Несмотря на успешную эвакуацию пилота, не обошлось без потерь в технике. Два самолета Commando II (каждый стоимость в 100 млн долларов) не смогли покинуть Иран. Иранские СМИ активно тиражировали видео и фото с кадрами якобы подбитых американских самолетов и вертолетов.

    В Тегеране попытались представить операцию как провалившуюся. «Так называемая американская военная спасательная операция, спланированная как операция по дезинформации и побегу из заброшенного аэропорта на юге Исфахана под предлогом спасения пилота сбитого самолета, была полностью сорвана», – заявил представитель иранской армии Ибрагима Зольфагари.

    По другой версии, тяжелые заправщики застряли в неподготовленном грунте, так как были загружены топливом и вооружением. В итоге спецназ «Дельта», участвовавший в операции, был вынужден подорвать и самолеты, и вертолеты, чтобы техника не досталась иранской стороне. Позднее по остаткам техники нанесла удар американская авиация.

    На этом фоне в американской прессе все чаще звучат заявления: если США провели успешную операцию по эвакуации пилотов в Иране, значит, они способны и на успешную сухопутную операцию против иранских сил.

    «Воинское мастерство США – от впечатляющих логистических и тактических возможностей до феноменального мастерства летчиков – проявилось в полной мере. Это должно развеять любые сомнения в том, сможет ли Америка выиграть эту войну», – пишут авторы New York Post. Президент США, в свою очередь, назвал операцию уникальной и одной из самых смелых в истории вооруженных сил страны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан.

    7 апреля 2026, 09:11 • Новости дня
    Учитель скончалась после нападения школьника в Пермском крае
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Преподаватель умерла после нападения ученика в одной из школ Добрянки в Пермском крае, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

    Женщина скончалась, несмотря на усилия врачей, пояснил Махонин в Max.

    Он отметил, что она была учителем русского языка и литературы.

    «Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», – заключил губернатор.

    По данным Telegram-канала 112, погибшая была победительницей конкурса «Учитель года-2018».

    В 2025 году она заявляла, что для нее самым ценным была не победа, а оценка со стороны учеников как преподавателя.

    Женщина признавалась, что преподавание у нее «в крови», поскольку ее мать также была учителем. Учительский стаж погибшей был почти 30 лет.

    Ранее СК завел уголовное дело по факту нападения.

    Нападавшему 17 лет, он с ножом ранил учителя у входа в школу. Преподаватель являлась его классным руководителем.

    7 апреля 2026, 20:25 • Новости дня
    Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу из-за опасений создания опасного прецедента для международного права.

    Принятие резолбции поставило бы под удар перспективы возобновления переговоров по урегулированию ситуации вокруг Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «Российская Федерация не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН», – подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу. В результате Совбез не смог принять проект резолюции, подготовленной Бахрейном. В поддержку документа выступили 11 стран. Пакистан и Колумбия воздержались.

    Резолюция призывала страны, имеющие интерес к коммерческим маршрутам в Ормузскому проливе, координировать усилия для обеспечения безопасности навигации и открытости пролива. При этом предполагалось использовать все необходимые оборонительные средства, соразмерные обстоятельствам, включая сопровождение судов. Резолюция требовала от Ирана прекратить атаки на торговые суда и любые препятствия свободе прохода.

    Ранее Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    7 апреля 2026, 13:40 • Новости дня
    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ближе к концу апреля Вашингтону придется сворачивать военную операцию против Ирана и соглашаться с условиями Тегерана, в том числе по Ормузу. Но до того Дональд Трамп попытается устроить финальный удар по Исламской республике, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, во вторник истекает ультиматум, выдвинутый президентом США Ирану.

    «Президент США имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса только два месяца. Поэтому конец апреля станет первой реперной точкой для Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. По его оценкам, американские законодатели не согласуют ни расширение полномочий главы Белого дома для продолжения войны, ни выделение траншей для ее финансирования.

    Поэтому до того Трамп, вероятно, попытается устроить финальный удар по Ирану, добавил собеседник. «У президента США почти не осталось козырей на столе. Среди возможных вариантов действий – проведение сухопутной операции ограниченными силами и удары по иранской инфраструктуре. При этом атака на гражданские объекты станет очевидным нарушением международного права и военным преступлением», – подчеркнул эксперт.

    Дудаков указал, что демократы уже озвучивают обвинения в адрес Трампа. Если же американские силы нанесут удары по гражданской инфраструктуре, то это будет использовано Демпартией в предвыборной программе во время избирательной кампании в Конгресс, уточнил спикер. «Кроме того, реализация угроз главы Белого дома может стать в будущем основанием для объявления импичмента как Трампу, так и шефу Пентагона Питу Хегсету», – добавил политолог.

    «Наконец, это подорвет репутацию Трампа не только внутри Америки, но и среди союзников вовне. Но несмотря на все риски и последствия, повторю, США нанесут удары по Исламской республике по истечении ультиматума», – считает спикер. По его мнению, ближе к концу апреля Вашингтону придется сворачивать военную операцию, соглашаться с иранскими условиями, в том числе по Ормузу. «Потому что пока пролив заблокирован, цены на топливо внутри Штатов растут, рейтинги Трампа падают, и у него внутри страны все начинает валиться из рук», – заключил Дудаков.

    Во вторник истекает ультиматум, выдвинутый Дональдом Трампом Ирану. Если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив, президент США обещал ударить по мостам и энергообъектам. Исламская республика требования американского лидера уже отвергла.

    Иран передал Пакистану, выступающему посредником в переговорах с американами, свой план мирного урегулирования, сообщает The New York Times. Документ состоит из десяти пунктов. Среди них – гарантия безопасности ИРИ от ударов, прекращение израильского наступления против ливанской «Хезболлы» и отмена всех санкций.

    Взамен Тегеран предложил снять блокаду Ормузского пролива. При этом иранская сторона хотела ввести плату в размере двух млн долларов для коммерческих судов при проходе по морскому пути. Взимаемые средства Иран обещал делить с Оманом, находящимся по другую сторону пролива. Иран использует деньги для восстановления разрушенной американо-израильскими ударами инфраструктуры.

    Трамп счел предложение Ирана по прекращению огня «значительным шагом». При этом он назвал его «недостаточно хорошим». По данным Axios, несмотря на попытки договориться с Тегераном, у США и Израиля уже подготовлен план масштабной бомбардировки иранских энергетических объектов. Один из американских чиновников сказал порталу, что Трамп – «самый кровожадный» в администрации, «как бешеная собака».

    Ранее глава Белого дома отказался сказать, будут ли гражданские цели под запретом для атак. Его угроза взорвать все мосты и электростанции в Иране, по мнению некоторых экспертов в области военного права, может представлять собой военное преступление, писало агентство Associated Press. Об этом предостерегли даже в ООН.

    Однако Трамп заявил, что не обеспокоен возможными обвинениями. «Знаешь, что такое военное преступление? Иметь ядерное оружие», – цитирует его The Guardian. Вместе с тем, как стало известно Politico, Пентагон расширяет перечень иранских объектов для возможных атак, включая энергетическую инфраструктуру, которая обеспечивает электричеством и топливом одновременно военных и гражданских. По словам двух представителей оборонного ведомства, такие цели признаются легитимными с точки зрения международного права, поскольку они используются армией.

    7 апреля 2026, 16:01 • Новости дня
    Трамп пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп пообещал прекращение существования иранской цивилизации в ночь на среду.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская цивилизация может быть уничтожена уже сегодня ночью, если Иран не выполнит условия ультиматума, об этом он написал в соцсети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что не желает подобных последствий, но отметил высокую вероятность такого развития событий.

    «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», – написал он.

    Президент США добавил, что не исключает революционных перемен: «Кто знает? Мы узнаем об этом сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. Закончатся 47 лет вымогательства, коррупции и смерти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отклонил требование США открыть Ормузский пролив в рамках временного перемирия.

    Президент Дональд Трамп пригрозил разрушить электростанции Ирана после спасения американского пилота.

    Американский лидер заявил, что операция против Ирана находится на финальной стадии, а в случае провала переговоров страна будет отброшена в «Каменный век».

    Командующий КСИР Маджид Мусави назвал угрозы США «голливудскими иллюзиями».

    7 апреля 2026, 10:29 • Новости дня
    NYT: Иран выдвинул США 10 требований для окончания войны
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран направил США через Пакистан список из десяти условий для окончательного прекращения войны, включая снятие санкций и прекращение атак Израиля на Ливан, пишет The New York Times.

    Иран в понедельник передал Соединенным Штатам через пакистанских посредников десятиточечное предложение по прекращению войны, сообщает The New York Times.

    В документе содержатся условия, среди которых гарантия отсутствия новых атак на Иран, прекращение израильских ударов по Хезболле в Ливане и отмена всех санкций против Ирана.

    Взамен Иран пообещал снять фактическую блокаду ключевого судоходного маршрута через Ормузский пролив и ввести плату около двух миллионов долларов за проход каждого судна, разделяя доход с Оманом. Полученные средства Тегеран планирует направить на восстановление разрушенной инфраструктуры, а не требовать прямых компенсаций.

    Президент США, комментируя инициативу, заявил: «Это значительное предложение. Это значительный шаг», но добавил: «Этого недостаточно. Но это очень значительный шаг». Он повторил угрозу, что если до вечера вторника условия США не будут выполнены, он прикажет нанести новые массированные удары по всей территории Ирана, чтобы «стране понадобилось сто лет на восстановление».

    В последние недели глава Белого дома угрожал бомбардировками гражданской инфраструктуры, если Иран не откроет Ормузский пролив. Эксперты по международному праву отмечают, что такие действия могут быть квалифицированы как военное преступление.

    Государственные СМИ Ирана сообщили, что текст предложения отверг идею немедленного перемирия, но настаивает на полном завершении войны на условиях Тегерана, указывая на усиление позиций страны после недавних успехов в конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны, включающий 10 пунктов и требование полного снятия санкций.

    Иран отказался открыть Ормузский пролив в обмен на временное перемирие с США.

    Посол Ирана в России Казем Джалали озвучил ключевые условия мира, включая прекращение агрессии, компенсацию ущерба и уважение юрисдикции страны в Ормузском проливе.

    7 апреля 2026, 18:31 • Новости дня
    Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп опроверг слова журналиста Такера Карлсона о том, что он якобы рассматривает возможность ядерной атаки на Иран, пишет The New York Post (NYP).

    В телефонном разговоре с NYP Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ, который абсолютно не понимает, что происходит».

    «Он мне постоянно звонит, я не отвечаю на его звонки. Я не имею с ним дел. Мне нравится иметь дело с умными людьми, а не с глупцами», – добавил президент США.

    Ранее своем сообщении в соцсетях Карлсон заявил, что резкое воскресное заявление Трампа в Truth Social о возможных ударах по инфраструктуре Ирана стало «первым шагом к ядерной войне».

    Карлсон призвал сотрудников Белого дома и военных покинуть посты, если Трамп прикажет нанести ядерный удар. «Те, кто непосредственно общается с президентом, должны сказать: «Нет, я ухожу в отставку. Я сделаю все, что смогу легально, чтобы это предотвратить, потому что это безумие», – написал он.

    Напомним, Карлсон подверг критике президента США после его скандального поста на Пасху с угрозами Ирану.

    8 апреля 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив
    Tекст: Антон Антонов

    США объявляют о двухнедельном прекращении огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    По словам Трампа, это решение было принято после переговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, передает РИА «Новости».

    «Я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня», – заявил Трамп.

    Он также заявил, что Тегеран согласился немедленно и полностью обеспечить безопасное открытие Ормузского пролива.

    Он уточнил, что предложение из десяти пунктов, которое поступило от Ирана, является «рабочей основой для переговоров». Трамп добавил, что почти все основные разногласия между Вашингтоном и Тегераном уже согласованы. По его словам, двухнедельный перерыв позволит окончательно завершить переговорный процесс и оформить итоговое соглашение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шариф обратился к США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели, призвал власти Ирана в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на тот же срок и предложил обеим сторонам прекратить военные действия на этот период.

    В ночь на среду истекает ультиматум, выдвинутый США Ирану. Трамп заявил, что иранская цивилизация исчезнет, если откажется принять условия Вашингтона. Тегеран отверг условия США и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным.

    7 апреля 2026, 10:39 • Новости дня
    Politico: Внешнюю политику ЕС поразил системный паралич
    Tекст: Ольга Иванова

    В условиях обострения конфликтов на Ближнем Востоке и продолжающейся спецоперации на Украине Евросоюз сталкивается с растущими трудностями в принятии единой внешней политики из-за права вето, что вызвало призывы к коренным реформам дипломатической системы.

    Европейский Союз сталкивается с серьезными трудностями в проведении единой внешней политики, включая неспособность принять важные решения по финансированию Украины, санкциям против радикальных поселенцев на Западном берегу и мерам в отношении России, сообщает Politico.

    Девять дипломатов, чиновников, парламентариев и экспертов ЕС отмечают, что нынешняя система заблокирована, а внутренние разногласия мешают оперативным действиям на фоне нарастающих международных кризисов.

    Главным источником проблем считается принцип единогласия, позволяющий любой стране-члену блокировать внешнеполитические инициативы. Германия и Швеция активно предлагают отказаться от национальных вето и перейти к квалифицированному большинству при принятии решений в этой сфере. «Мы должны отменить принцип единогласия в политике безопасности и внешней политике ЕС до конца текущего законодательного периода, чтобы быть способными действовать на международной арене и стать по-настоящему взрослыми», – заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.

    Тем временем страны, опасающиеся потери самостоятельности – в их числе Франция, Бельгия и ряд малых членов ЕС, – настаивают на сохранении права вето, считая его залогом национальных интересов. Например, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предостерег от немедленного запуска дебатов по отмене единогласия, полагая, что это лишь усугубит проблемы.

    В числе структурных реформ обсуждается идея создания поста министра иностранных дел ЕС, интеграция Европейской службы внешних действий в состав Еврокомиссии и создание Совета безопасности ЕС с участием партнеров вроде Британии, Норвегии и Исландии. Однако часть экспертов и дипломатов убеждена, что главная трудность – не в организационных вопросах, а в политической воле и механизме принятия решений, основанном на принципе единогласия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил о росте угроз для Евросоюза на фоне обострения конфликта в Иране.

    Евросоюз считает, что эскалация конфликта с Ираном не приведет к миру, призывает к переговорам.

    7 апреля 2026, 18:49 • Новости дня
    Иран освободил французских шпионов после отзыва Францией иска из суда ООН
    Tекст: Денис Тельманов

    Два гражданина Франции, задержанные в Иране по обвинению в шпионаже, были освобождены после того, как Париж отозвал иск из Международного суда ООН.

    Власти Ирана отпустили Сесиль Колер и Жака Пари, которых задержали в 2022 году по подозрению в шпионаже, передает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA. В обмен Франция отозвала свой иск против Тегерана, который рассматривался в Международном суде ООН.

    По информации IRNA, Франция также освободила иранскую переводчицу Махдие Эсфандиари, являющуюся профессором университета «Люмьер Лион 2». Она была задержана в 2025 году по обвинению в оправдании терроризма.

    Колер и Пари были арестованы в мае 2022 года. Министерство разведки Ирана заявило, что эти граждане Франции пытались организовать беспорядки во время протестов учителей, требовавших повышения зарплаты. Позже Франция подала иск в Международный суд ООН, утверждая, что иранские власти не предоставили задержанным консульскую защиту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция закрыла воздушное пространство для самолетов с военным грузом, следовавших в Израиль.

    Европейские страны усиливают сопротивление просьбам США об участии в антииранских действиях. Британия и Евросоюз намерены разработать совместную стратегию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

    7 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Спецназ США для спасения пилота за несколько часов создал базу в иранском тылу

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские спецслужбы в течение нескольких часов создали передовую базу для операции по спасению пилота F-15E, используя даже необорудованные взлетные полосы на территории противника, поделились эксперты.

    Американская военная операция по спасению офицера вооружения F-15E, оказавшегося на территории Ирана после того, как его самолет был сбит, стала одной из самых сложных для Пентагона, передает The War Zone.

    Для успешного выполнения миссии американским спецназовцам пришлось оперативно развернуть временную передовую базу вооружения и дозаправки (FARP) глубоко на территории Ирана, чтобы использовать ее как плацдарм для дальнейших действий по спасению.

    Как рассказал бывший боец Special Tactics Squadron Кайл Ремпфер, такие операции тщательно отрабатываются на учениях. По его словам, команды специальных тактических подразделений заранее анализируют иранские взлетно-посадочные полосы и заброшенные аэродромы, используя спутниковые снимки и специализированное ПО (например, AutoCAD) для оценки, какие типы самолетов смогут там сесть.

    Для миссии требовалась посадочная площадка подходящих размеров для двух транспортников MC-130J Commando II – даже сельскохозяйственный аэродром мог подойти, но состояние грунта могло стать проблемой.

    После быстрой высадки на площадке с транспортников были развернуты вертолеты AH-6 Little Bird, которые практически сразу выдвинулись к месту, где скрывался офицер. Оставшаяся команда обеспечивала безопасность базы и координировала действия с экипажами самолетов, которые контролировали все дороги, ведущие к площадке, в том числе накладывая авиационные удары для создания препятствий на путях возможного приближения иранских сил. Для оценки состояния ВПП бойцы могли использовать мотоциклы и специальные приборы для анализа прочности почвы.

    Охрану базы обеспечивали бойцы DEVGRU (SEAL Team 6) при мощной поддержке с воздуха, а большинство участников операции были сертифицированы как JTAC и могли вызывать авиаудары для защиты площадки. В воздухе постоянно находилось большое количество разведывательных и ударных самолетов, что создавало серьезную нагрузку на координацию, требуя присутствия сразу нескольких JTAC и пилотов, способных управлять воздушным движением.

    Ремпфер отметил, что миссия была крайне опасной из-за необходимости действовать в условиях полной темноты, используя ночное видение и минимальное радиообщение, чтобы избежать перехвата. В ходе эвакуации часть техники, в том числе MC-130, была уничтожена на месте, вероятно, из-за невозможности взлета с поврежденной полосы. Он также подчеркнул, что подобная операция по созданию временного аэродрома может стать прототипом будущих масштабных миссий по проникновению и выводу личного состава на вражеской территории.

    По словам эксперта, решающим фактором успеха стала внезапность и значительное прикрытие с воздуха. Однако при затягивании операции риск встречи с иранскими силами, вооруженными стрелковым оружием, минометами и ПЗРК, резко возрастал. Высокоточная разведка, подавление связи противника и постоянный контроль за подступами к площадке обеспечивали время для завершения миссии и эвакуации всех участников.

    Ранее президент США раскрыл подробности спасения экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном.

    Военное издание Military Watch Magazine сообщило, что США и Израиль потеряли 11 воздушных судов в ходе операции по спасению летчиков.

    NBC News отметило, что ЦРУ организовало дезинформационную кампанию для отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации пилота.

    Генерал авиации Владимир Попов заявил, что США пошли на отчаянные меры ради спасения пилота F-15.

    7 апреля 2026, 18:38 • Новости дня
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    Tекст: Денис Тельманов

    Россияне, достигшие сорокалетнего возраста, получили возможность бесплатно пройти комплексные обследования для раннего выявления семи видов онкологических заболеваний, включая анализы и специальные тесты.

    В России для граждан старше 40 лет введен скрининг на семь видов онкологических заболеваний, сообщает «Российская газета». Об этом в преддверии Всемирного дня здоровья рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.

    По ее словам, своевременная диспансеризация позволяет выявить опасные болезни на самой ранней стадии, что существенно повышает шансы на успешное лечение.

    В рамках обязательной диспансеризации по полису ОМС россиянам проводят комплексную оценку здоровья. Врачи проверяют не только давление и уровень «плохого» холестерина, но и определяют сердечно-сосудистый риск по специальной шкале, а также делают ЭКГ.

    С этого года в программу добавлен анализ на липопротеин (а) – генетический маркер риска инфаркта и инсульта, который рекомендуется сдать хотя бы раз в жизни.

    Для оценки риска сахарного диабета проводится анализ крови на глюкозу, а при необходимости – более углубленное исследование на гликированный гемоглобин.

    Женщинам становятся доступны маммография и мазки для выявления рака молочной железы и шейки матки, а мужчинам – тест на ПСА для диагностики рака простаты.

    Кроме того, выполняется анализ кала на скрытую кровь, при необходимости назначается колоноскопия, чтобы обнаружить рак толстой кишки.

    Академик Драпкина подчеркивает, что «бояться стоит не диагноза, а незнания». Она отмечает, что современная медицина позволяет эффективно контролировать даже серьезные хронические заболевания при условии, что они выявлены своевременно.

    Работодатели обязаны отпускать сотрудников для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы. Поликлиники часто организуют прием в вечерние часы и по субботам, чтобы упростить процедуру.

    Эксперт рекомендует рассматривать диспансеризацию как возможность убедиться в здоровье, а не как поиск проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профилактические медицинские осмотры теперь включают семь видов скринингов на различные виды рака, включая обследование желудка и легких.

    Российские ученые ведут работу над созданием вакцин против рака и аутоиммунных заболеваний, причем дальнейший прогресс будет зависеть от объема финансирования.

    В России большинство новых случаев рака приходится на женщин, а средний возраст постановки диагноза составляет примерно 65 лет.

