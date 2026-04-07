    7 апреля 2026, 23:57 • Новости дня

    Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане

    @ ГУ МЧС России по Республике Дагестан/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане, сообщили в кабмине.

    Главой комиссии назначен министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков, передает РИА «Новости».

    В состав комиссии вошли руководители ключевых федеральных ведомств, в числе которых министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава ФМБА Вероника Скворцова, глава Росгидромета Игорь Шумаков и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. В комиссию также включены руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий.

    Кроме того, среди членов комиссии – глава Дагестана Сергей Меликов и заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомед Рамазанов. В работе также будут участвовать представители Минтруда, Минфина, Минэнерго, Минтранса, Минздрава, Минстроя, Минсельхоза, Минпросвещения, Минцифры, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии и Федерального агентства по госрезервам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане погибли шесть человек, были спасены более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов. Материальную поддержку получили 15,5 тыс. жителей республики, чье имущество пострадало из-за непогоды.

    7 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Якушев: «Единая Россия» поможет в ликвидации последствий наводнений в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Единая Россия» окажет поддержку в ликвидации последствий наводнений в Дагестане, сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

    Якушев посетил пункт временного размещения в селе Сивух Хасавюртовского района, где встретился с жителями и сотрудниками экстренных служб, сообщается в канале «Единой России» в Max.

    В ходе встречи Якушев заверил, что партия и вся страна поддерживают пострадавших. «Мы будем работать ровно столько, сколько необходимо, чтобы помочь ликвидировать последствия беды, которая сюда пришла. Со стороны «Единой России» организуем необходимое количество волонтёров, чтобы навести порядок», – сказал он. В регионе уже работают добровольцы, а региональные отделения партии направляют гуманитарную помощь.

    В ходе встречи секретарь генсовета ЕР подчеркнул важность постоянного информирования людей о предпринимаемых мерах и планах по ликвидации последствий стихии.

    По его словам, одним из приоритетов в текущей ситуации должно стать оперативное обследование поврежденных домов. Для этого предлагается сформировать рабочие группы с участием сотрудников местных администраций и специалистов профильных ведомств, включая региональное министерство строительства. Это позволит оценить масштаб ущерба и определить необходимый объём помощи для каждого пострадавшего домохозяйства.

    Якушев отметил, что ситуация находится на контроле федеральных властей. По его словам, между ведомствами уже распределены зоны ответственности: вопросы утраты жилья курирует строительный блок, компенсации – профильные структуры, а в случае потерь в сельском хозяйстве подключается аграрное ведомство.

    Глава села Адильотар Абдуркадыр Махмаев поблагодарил добровольцев и организации за поддержку, отметив, что ежедневно получает обращения от волонтерских объединений, готовых помочь в ликвидации последствий стихии.

    6 апреля 2026, 12:00 • Новости дня
    «Единая Россия» усилила помощь Дагестану

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» решила отложить окружной форум, чтобы сосредоточить силы на поддержке жителей Дагестана, пострадавших от непогоды.

    Окружной отчетно-программный форум партии «Единая Россия», который должен был пройти 8 апреля в Северо-Кавказском федеральном округе, перенесен. Такое решение принято по поручению председателя партии Дмитрия Медведева, который также распорядился увеличить количество сил и ресурсов для ликвидации последствий непогоды в Дагестане, сообщается на сайте «Единой России».

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что волонтеры «Единой России» работают в регионе с самого начала подтоплений.

    «Отделения партии передают в республику воду и гуманитарные грузы. Призываем всех присоединиться и помочь тем, кто нуждается в этом больше всего», – сказал он.

    Ранее в селе Адильотар открыт координационный центр, который занимается приемом и обработкой обращений жителей пострадавших населенных пунктов.

    Партия «Единая Россия» развернула оперативный штаб по координации помощи пострадавшим от подтоплений в Дагестане.

    Волонтеры «Единой России» помогают жителям затопленных районов Дагестана и работают в пунктах временного размещения.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    5 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    В Дагестане из-за непогоды ввели режим ЧС для животноводов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды введен в Дагестане на отдельных территориях отгонного животноводства, расположенных на границах Кумторкалинского, Бабаюртовского, Гумбетовского и Новолакского районов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

    Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был объявлен на землях отгонного животноводства, находящихся на границах Кумторкалинского, Бабаюртовского, Гумбетовского и Новолакского районов, передает ТАСС. Согласно сообщению пресс-службы ГУ МЧС по региону, речь идет о территориях, где расположены земли села Цияб-Цилитли Цилитлинского сельсовета Гумбетовского района, а также земли села Новокули Новокулинского сельсовета Новолакского района.

    Ранее стало известно, что в результате непогоды более 970 жилых домов в шести населенных пунктах республики остаются подтопленными. Власти ведут работы по устранению последствий стихии и контролируют ситуацию на местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дагестана ввели режим повышенной готовности на всей территории республики из-за массовых подтоплений. Позже в пяти городах и трех районах республики объявили режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за последствий непогоды. К началу апреля в Дагестане более тысячи жилых домов остались подтопленными после прошедших ливней.

    5 апреля 2026, 11:34 • Новости дня
    Дождь вновь затопил транспортные артерии Махачкалы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ряд улиц в Махачкале вновь оказались затоплены в результате длительного дождя.

    Махачкала вновь столкнулась с серьезными последствиями проливных дождей – ряд улиц города оказался затоплен, сообщает РИА «Новости». Осадки шли всю ночь и продолжаются утром, затрудняя передвижение транспорта и пешеходов, особенно в микрорайоне Редукторный. Проспект Петра Первого местами превратился в реку, автомобили с трудом проезжают по воде, а люди вынуждены искать обходные пути.

    Жители города активно публикуют в социальных сетях фотографии и видео, отражающие масштабы подтоплений. На кадрах видны потоки воды во дворах и на улицах различных районов Махачкалы. Ситуация осложняется тем, что дождь пока не прекращается.

    Ранее в Дагестане уже фиксировались массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В пиковый момент без света оставались более 500 тыс. человек. В некоторых городах и районах, включая Махачкалу, проводилась эвакуация людей из подтопленных домов. В горных районах республики зафиксированы камнепады и сходы селевых масс, приведшие к повреждению дорог и мостов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в шести населенных пунктах Дагестана жилые дома, приусадебные участки и дороги остаются подтопленными. После прошедших почти неделю назад ливней более тысячи домов в Дагестане остаются затопленными. В конце марта в Махачкале из-за сильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации.

    5 апреля 2026, 00:47 • Новости дня
    Селевые массы сошли на федеральную трассу в Дербенте

    Tекст: Антон Антонов

    В Дербенте из-за сильного ливня селевые потоки сошли с гор на федеральную трассу, сообщили в пресс-службе мэрии.

    «Коммунальные службы оперативно очищают селезащитные сооружения на улице Мамедбекова. На них обрушился значительный поток селевых и водных масс с горных территорий», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Кроме того, сообщается о «сходе грязевых масс с горной части на федеральную трассу с последующим продвижением в сторону города».

    Коммунальные службы были переведены в усиленный режим работы и продолжают устранять последствия стихии. В администрации города подчеркнули, что принимаются все необходимые меры для минимизации ущерба.

    В соцсетях сообщается о подтоплениях улиц Дербента в результате сильного ливня. Руководитель пресс-службы администрации города Тельман Раджабов сообщил, что в Дербенте выпало значительно больше осадков, чем во время предыдущего ливня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, материальный ущерб от сильных дождей и ветра в Чечне и Дагестане превысил 1 млрд рублей по предварительным данным. Сотни домов остались затопленными после ливней в Дагестане.

    Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендовало жителям Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта употреблять только кипяченую или бутилированную воду из-за временного увеличения мутности в источниках водоснабжения. В зоне чрезвычайной ситуации в Дагестане начали экстренную вакцинацию против вирусного гепатита А. Свыше 20 человек, включая 14 детей, госпитализировали в Карабудахкентском районе Дагестана с признаками кишечной инфекции.

    5 апреля 2026, 09:31 • Новости дня
    Дома и дороги остались подтопленными в шести селах Дагестана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дома, приусадебные участки и автодороги остаются подтопленными в шести населенных пунктах Дагестана, сообщила пресс-служба МЧС России.

    В шести населенных пунктах Дагестана остаются подтопленными жилые дома, приусадебные участки и автодороги, передает РИА «Новости». По данным пресс-службы МЧС России, в четырех муниципальных образованиях республики вода не отступила от 973 домов, 967 приусадебных участков и 42 участков автомобильных дорог.

    Власти продолжают восстановительные работы, особенно в Чародинском районе, где две бригады районных электросетей заняты восстановлением подачи электричества. Масштабные подтопления в регионе начались в конце марта из-за проливных дождей, вызвавших перебои в водоснабжении и электроснабжении.

    На пике без света оставались более 500 тыс. жителей, а в некоторых городах и районах проходила эвакуация населения из подтопленных домов. В горных районах фиксировались камнепады и сходы селевых потоков, что привело к повреждению дорог и мостов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дагестана приняли решение ввести режим повышенной готовности на всей территории республики из-за ливней и массовых подтоплений. В Дагестане оставались подтопленными более тысячи жилых домов, приусадебные участки и участки автомобильных дорог после прошедших ливней. В Дербенте вода после сильных дождей ушла с большинства улиц в ливневки.

    5 апреля 2026, 08:19 • Новости дня
    В Чечне остались поврежденными 30 мостов после стихийного бедствия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тридцать мостов остаются поврежденными в Чечне после стихийного бедствия, при этом подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, сообщила пресс-служба МЧС России.

    Тридцать мостов остаются поврежденными в Чечне после стихийного бедствия, однако подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, передает РИА «Новости». Пресс-служба МЧС России уточнила: «В Чеченской Республике вода сошла, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, остаются поврежденными 30 мостов (15 автомобильных и 15 пешеходных)».

    Глава Чечни Рамзан Кадыров еще 29 марта ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за обильных дождей и ливней. Тогда были подтоплены несколько населенных пунктов и сёл, а также размыты дороги и мосты.

    В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы и продолжается оценка ущерба. Также идет информирование населения о предпринимаемых мерах по ликвидации последствий происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чечне на фоне сильных дождей режим чрезвычайной ситуации сохранялся из-за подтопления 258 жилых домов и повреждения десятков объектов инфраструктуры. В Гудермесском районе экстренные службы проводили эвакуацию жителей поселка Кундухова после выхода из берегов реки Гумс. Полпред президента в СКФО Юрий Чайка на совещании заявил о предварительном ущербе от стихийных бедствий в Чечне и Дагестане более одного миллиарда рублей.

    6 апреля 2026, 21:34 • Новости дня
    Меликов: 15,5 тыс. дагестанцев пострадали из-за непогоды

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Материальная поддержка положена 15,5 тыс. жителей Дагестана, чье имущество пострадало из-за непогоды, сообщил глава региона Сергей Меликов.

    Непогода нанесла ущерб 15,5 тыс. жителям республики, и все пострадавшие получат право на материальную помощь от властей, сказал Меликов, передают «Вести».

    Расчет ведется на каждого члена семьи, указал руководитель региона.

    Он добавил, что республиканским органам власти следует максимально упростить пакет необходимых документов, чтобы деньги доходили до людей как можно быстрее.

    Задача чиновников заключается в оперативной организации выплат, чтобы семьи, потерявшие имущество из-за стихии, могли быстрее получить первую финансовую поддержку.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от аномальных осадков в Дагестане.

    6 апреля 2026, 12:39 • Новости дня
    Подтопление путей в Дагестане оборвало движение пригородных поездов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Дагестане организовали высадку людей из двух пригородных поездов между Махачкалой и Дербентом, около 120 пассажиров пересадили в автобусы, сообщили в региональном минтрансе.

    На участке Махачкала – Дербент в Дагестане из-за подтопления железнодорожного полотна началась эвакуация пассажиров пригородных составов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Речь идет примерно о 119 пассажирах. На эти цели выделили пять автобусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная пассажирская компания отменила поезд № 85 Дербент – Москва на участке Дербент – Махачкала из-за подтопления железнодорожного полотна в Дагестане. Из-за аварии на Геджухском водохранилище эвакуировали свыше 4 тыс. человек.

    7 апреля 2026, 13:07 • Новости дня
    Гидрометцентр предупредил о дожде, штормовом ветре и подъеме рек в Дагестане

    Tекст: Мария Иванова

    На территории Дагестана со среды ожидаются сильные дожди с грозами, штормовой ветер и подъем уровня воды в реках до опасных отметок, предупредили в Гидрометцентре.

    В Дагестане со среды по воскресенье ожидается серия опасных погодных явлений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр.

    В службе уточнили: «Ожидается... сильный дождь (в горных районах сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег), ливневый дождь, гроза, ветер порывами 22-27 м/с; на реках подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема». По прогнозу, стихия затронет регион днем и до конца суток 8 апреля, а также с 9 по 12 апреля.

    Синоптики предупреждают, что обильные осадки и сильный ветер могут привести к резкому повышению уровня воды в реках и сходу селей. Особенно опасная ситуация ожидается в горных районах, где не исключены камнепады.

    В конце марта и начале апреля Дагестан уже пострадал от непогоды: были зафиксированы массовые подтопления, перебои с водоснабжением и электроэнергией. В ряде населённых пунктов людей эвакуировали из затопленных домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от аномальных осадков в Дагестане.

    В Дагестане свыше 4 тыс. человек эвакуировали из зоны возможного затопления после аварии на Геджухском водохранилище.

    После прошедших ливней в республике более тысячи домов оказались подтоплены, были разрушены мосты и дороги.

    7 апреля 2026, 09:15 • Новости дня
    Толчки магнитудой 4,3 произошли в Каспийском море

    Tекст: Мария Иванова

    Подземный толчок средней силы зафиксировали в акватории Каспийского моря на глубине более 72 километров.

    Подземный толчок был зафиксирован в Каспийском море на глубине свыше 72 километров, передает РИА «Новости».

    В Республиканском центре сейсмологической службы Азербайджана сообщили: «Несколько часов назад в Каспийском море на глубине 72 километров произошло землетрясение магнитудой 4.3».

    По данным сейсмологов, последнее крупное землетрясение в этом регионе произошло 24 ноября 2023 года. Тогда магнитуда подземных толчков достигла 5,2, а эпицентр находился на глубине 61 километр.

    Осенью прошлого года толчки ощущались в прибрежных районах и на Апшеронском полуострове с интенсивностью от 3 до 5 баллов. Из-за этого наблюдались задержки в движении поездов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в районе Каспийского моря неподалеку от побережья России произошло землетрясение магнитудой 6,0. Толчки от этого землетрясения ощутили жители многих городов Дагестана.

    Между тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите «ШОС плюс» заявил о приближении экологической катастрофы из-за обмеления Каспийского моря.

    6 апреля 2026, 07:06 • Новости дня
    Из-за разрушения плотины в Дагестане эвакуировали более 350 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 350 человек вывезены из населенных пунктов Дербентского района Дагестана из-за разрушения плотины. Большая часть находится у родственников, остальные – в пунктах временного размещения, сообщили в телеграм-канале администрации района.

    Более 350 человек были вынуждены покинуть свои дома в Дербентском районе Дагестана из-за разрушения плотины, сообщает ТАСС. По данным администрации района, большая часть эвакуированных жителей разместилась у родственников, остальные были направлены в шесть специально подготовленных пунктов временного размещения.

    В сообщении отмечается, что причиной происшествия стал перелив реки, идущей из Кайтага к Геджухской плотине. Глава муниципалитета поручил экстренно эвакуировать население из поселков Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Всего было вывезено 358 человек.

    Пострадавшим обеспечивается горячее питание и медицинская помощь. На трассе между Мамедкала и Геджухом потоком воды были смыты автомобили. В результате подтопления погибли двое человек, еще семерых удалось спасти. Экстренные службы продолжают работы по ликвидации последствий происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 800 домохозяйств в Дербентском районе Дагестана эвакуировали из-за перелива реки и разрушения защитного сооружения.

    В Дербентском районе ранее произошли частичные прорывы дамбы Геджухского водохранилища, при этом подтопило около 30 домов и всех жителей эвакуировали.

    Беременная женщина и подросток скончались в Дербентском районе Дагестана после спасения из реки, сильное течение ранее смыло там автомобили на трассе между Мамедкалой и Геджухом.

    7 апреля 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время совещания по ситуации в Дагестане президент России Владимир Путин выразил благодарность волонтерам и активистам, оказывающим помощь местным жителям.

    С начала подтоплений в регионе работают волонтеры «Единой России», сообщается в канале партии в Max. Путин подчеркнул, что федеральные, региональные и местные власти обязаны предоставлять всю необходимую поддержку пострадавшим.

    Путин отметил, что крайне важно своевременно информировать граждан о развитии ситуации, оперативно реагировать на обращения и жалобы, а также обеспечивать медицинскую и правовую помощь. Особое внимание, по словам президента, следует уделять контролю над эпидемиологической и санитарной обстановкой в регионе.

    Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость продолжать работы по оценке ущерба, нанесенного стихией.

    Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане за последние дни погибли шесть человек, спасено более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов.

    6 апреля 2026, 06:29 • Новости дня
    Разлив реки Мерич затопил дорогу и поля в Турции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сильные осадки на северо-западе Турции привели к разливу реки Мерич, вода дошла до дороги Эльчили – Узункепрю и затопила сельхозугодья, сообщает турецкая пресса.

    Наводнение произошло в провинции Эдирне на северо-западе Турции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на газету Milliyet.

    Издание отмечает, что сильные дожди спровоцировали резкий подъем уровня воды в реке Мерич.

    «В результате разлива реки Мерич речная вода достигла дороги Эльчили – Узункепрю. Сельскохозяйственные угодья также оказались под водой», – говорится в материале.

    Кроме того, подтопления зарегистрированы в районах Кюплю и Субаши. Там вода перелилась через защитные дамбы и вышла на проезжую часть, что затруднило движение транспорта и сделало участки дорог опасными для проезда.

    В 2024 году мощные ливни обрушились на Анталью и привели к подтоплению районов и транспортных артерий. В декабре 2025 года в районе Кемер турецкой провинции Анталья спасатели эвакуировали российских туристов из затопленных автофургонов после сильного ливня

    7 апреля 2026, 19:35 • Новости дня
    Оползни и сели нарушили сообщение с 97 населенными пунктами Дагестана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Транспортное сообщение с 97 населенными пунктами оказалось нарушено в Дагестане из-за оползней и селевых потоков, сообщил глава республики Сергей Меликов на совещании, посвященном ликвидации последствий стихийных бедствий, под председательством президента России Владимира Путина.

    По словам Меликова, движение осложнено или ограничено на 27 участках автодорог, включая федеральную трассу Р-217 «Кавказ», передает ТАСС.

    Глава региона отметил, что сейчас идут работы по восстановлению транспортной связи с пострадавшими населенными пунктами. Министр транспорта России Андрей Никитин выразил благодарность дорожным службам республики, а также коллегам из Дорожного агентства и компании «Российские железные дороги» за оперативную работу.

    Никитин сообщил, что министерство рассчитывает в ближайшее время полностью восстановить поврежденную транспортную инфраструктуру. Он подчеркнул, что восстановительные работы ведутся активно и в тесном взаимодействии всех задействованных структур.

    Ранее в Дагестане приняли решение усилить режим ЧС до федерального уровня.

    Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане.

    Глава МЧС России Александр Куренков сообщал, что в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане за последние дни погибли шесть человек, спасено более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов.

