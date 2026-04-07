Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане

Tекст: Антон Антонов

Главой комиссии назначен министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков, передает РИА «Новости».

В состав комиссии вошли руководители ключевых федеральных ведомств, в числе которых министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава ФМБА Вероника Скворцова, глава Росгидромета Игорь Шумаков и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. В комиссию также включены руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий.

Кроме того, среди членов комиссии – глава Дагестана Сергей Меликов и заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомед Рамазанов. В работе также будут участвовать представители Минтруда, Минфина, Минэнерго, Минтранса, Минздрава, Минстроя, Минсельхоза, Минпросвещения, Минцифры, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии и Федерального агентства по госрезервам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане погибли шесть человек, были спасены более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов. Материальную поддержку получили 15,5 тыс. жителей республики, чье имущество пострадало из-за непогоды.