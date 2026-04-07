  Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане
    Как новые ракеты Ирана взламывают ПВО США и Израиля
    Орбан: Евросоюз мечтает ввести военных на Украину
    Определены критерии оценки по поведению для школьников
    Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ»
    Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе
    Иран освободил французских шпионов после отзыва Францией иска из суда ООН
    ЦРУ использовало устройство «Призрачный шепот» для поиска пилота F-15
    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума
    Здание этапной тюрьмы декабристов в Удмуртии выставили на торги за 1 рубль
    7 апреля 2026, 21:56 • Новости дня

    Жителей Кувейта призвали не выходить из дома этой ночью

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Кувейтские власти попросили местных жителей не выходить из дома в ночь на 8 апреля без крайней необходимости, объявление выпустило министерство внутренних дел страны.

    МВД рекомендовало не выходить жителям из дома с полуночи вторника, 7 апреля, до шести утра 8 апреля, передает ТАСС.

    Эта мера предосторожности необходима «для обеспечения безопасности людей и возможности правоохранительным органам эффективно выполнять свои обязанности».

    Ранее СМИ сообщали, что при атаке иранского БПЛА на авиабазу США в Кувейте 15 человек получили ранения.

    7 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    США и Израиль атаковали иранский остров Харк

    США и Израиль атаковали иранский остров Харк

    США и Израиль атаковали иранский остров Харк
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк, который считается важнейшим экспортным узлом для иранской нефти, сообщает Mehr.

    «Американо-сионистский враг осуществил несколько атак на остров Харк, раздалось несколько взрывов», – говорится в сообщении Mehr, передает РИА «Новости».

    Какие именно объекты были поражены, не уточняется. Остров Харк расположен в северной части Персидского залива и на нем находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.

    Ранее беспилотник ВМС США пролетел рядом с иранским островом Харк.

    Издание Associated Press со ссылкой на аналитиков писало, что операция на острове Харк не закончит войну с Ираном.

    7 апреля 2026, 13:40 • Новости дня
    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану

    Американист Дудаков: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану

    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану
    @ Aaron Schwartz/CNP/ZUMA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ближе к концу апреля Вашингтону придется сворачивать военную операцию против Ирана и соглашаться с условиями Тегерана, в том числе по Ормузу. Но до того Дональд Трамп попытается устроить финальный удар по Исламской республике, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, во вторник истекает ультиматум, выдвинутый президентом США Ирану.

    «Президент США имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса только два месяца. Поэтому конец апреля станет первой реперной точкой для Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. По его оценкам, американские законодатели не согласуют ни расширение полномочий главы Белого дома для продолжения войны, ни выделение траншей для ее финансирования.

    Поэтому до того Трамп, вероятно, попытается устроить финальный удар по Ирану, добавил собеседник. «У президента США почти не осталось козырей на столе. Среди возможных вариантов действий – проведение сухопутной операции ограниченными силами и удары по иранской инфраструктуре. При этом атака на гражданские объекты станет очевидным нарушением международного права и военным преступлением», – подчеркнул эксперт.

    Дудаков указал, что демократы уже озвучивают обвинения в адрес Трампа. Если же американские силы нанесут удары по гражданской инфраструктуре, то это будет использовано Демпартией в предвыборной программе во время избирательной кампании в Конгресс, уточнил спикер. «Кроме того, реализация угроз главы Белого дома может стать в будущем основанием для объявления импичмента как Трампу, так и шефу Пентагона Питу Хегсету», – добавил политолог.

    «Наконец, это подорвет репутацию Трампа не только внутри Америки, но и среди союзников вовне. Но несмотря на все риски и последствия, повторю, США нанесут удары по Исламской республике по истечении ультиматума», – считает спикер. По его мнению, ближе к концу апреля Вашингтону придется сворачивать военную операцию, соглашаться с иранскими условиями, в том числе по Ормузу. «Потому что пока пролив заблокирован, цены на топливо внутри Штатов растут, рейтинги Трампа падают, и у него внутри страны все начинает валиться из рук», – заключил Дудаков.

    Во вторник истекает ультиматум, выдвинутый Дональдом Трампом Ирану. Если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив, президент США обещал ударить по мостам и энергообъектам. Исламская республика требования американского лидера уже отвергла.

    Иран передал Пакистану, выступающему посредником в переговорах с американами, свой план мирного урегулирования, сообщает The New York Times. Документ состоит из десяти пунктов. Среди них – гарантия безопасности ИРИ от ударов, прекращение израильского наступления против ливанской «Хезболлы» и отмена всех санкций.

    Взамен Тегеран предложил снять блокаду Ормузского пролива. При этом иранская сторона хотела ввести плату в размере двух млн долларов для коммерческих судов при проходе по морскому пути. Взимаемые средства Иран обещал делить с Оманом, находящимся по другую сторону пролива. Иран использует деньги для восстановления разрушенной американо-израильскими ударами инфраструктуры.

    Трамп счел предложение Ирана по прекращению огня «значительным шагом». При этом он назвал его «недостаточно хорошим». По данным Axios, несмотря на попытки договориться с Тегераном, у США и Израиля уже подготовлен план масштабной бомбардировки иранских энергетических объектов. Один из американских чиновников сказал порталу, что Трамп – «самый кровожадный» в администрации, «как бешеная собака».

    Ранее глава Белого дома отказался сказать, будут ли гражданские цели под запретом для атак. Его угроза взорвать все мосты и электростанции в Иране, по мнению некоторых экспертов в области военного права, может представлять собой военное преступление, писало агентство Associated Press. Об этом предостерегли даже в ООН.

    Однако Трамп заявил, что не обеспокоен возможными обвинениями. «Знаешь, что такое военное преступление? Иметь ядерное оружие», – цитирует его The Guardian. Вместе с тем, как стало известно Politico, Пентагон расширяет перечень иранских объектов для возможных атак, включая энергетическую инфраструктуру, которая обеспечивает электричеством и топливом одновременно военных и гражданских. По словам двух представителей оборонного ведомства, такие цели признаются легитимными с точки зрения международного права, поскольку они используются армией.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    7 апреля 2026, 16:01 • Новости дня
    Трамп пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью»
    Трамп пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью»
    @ Alex Brandon/AP/РўРђРЎРЎ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп пообещал прекращение существования иранской цивилизации в ночь на среду.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская цивилизация может быть уничтожена уже сегодня ночью, если Иран не выполнит условия ультиматума, об этом он написал в соцсети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что не желает подобных последствий, но отметил высокую вероятность такого развития событий.

    «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», – написал он.

    Президент США добавил, что не исключает революционных перемен: «Кто знает? Мы узнаем об этом сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. Закончатся 47 лет вымогательства, коррупции и смерти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отклонил требование США открыть Ормузский пролив в рамках временного перемирия.

    Президент Дональд Трамп пригрозил разрушить электростанции Ирана после спасения американского пилота.

    Американский лидер заявил, что операция против Ирана находится на финальной стадии, а в случае провала переговоров страна будет отброшена в «Каменный век».

    Командующий КСИР Маджид Мусави назвал угрозы США «голливудскими иллюзиями».

    7 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Спецназ США для спасения пилота за несколько часов создал базу в иранском тылу

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские спецслужбы в течение нескольких часов создали передовую базу для операции по спасению пилота F-15E, используя даже необорудованные взлетные полосы на территории противника, поделились эксперты.

    Американская военная операция по спасению офицера вооружения F-15E, оказавшегося на территории Ирана после того, как его самолет был сбит, стала одной из самых сложных для Пентагона, передает The War Zone.

    Для успешного выполнения миссии американским спецназовцам пришлось оперативно развернуть временную передовую базу вооружения и дозаправки (FARP) глубоко на территории Ирана, чтобы использовать ее как плацдарм для дальнейших действий по спасению.

    Как рассказал бывший боец Special Tactics Squadron Кайл Ремпфер, такие операции тщательно отрабатываются на учениях. По его словам, команды специальных тактических подразделений заранее анализируют иранские взлетно-посадочные полосы и заброшенные аэродромы, используя спутниковые снимки и специализированное ПО (например, AutoCAD) для оценки, какие типы самолетов смогут там сесть.

    Для миссии требовалась посадочная площадка подходящих размеров для двух транспортников MC-130J Commando II – даже сельскохозяйственный аэродром мог подойти, но состояние грунта могло стать проблемой.

    После быстрой высадки на площадке с транспортников были развернуты вертолеты AH-6 Little Bird, которые практически сразу выдвинулись к месту, где скрывался офицер. Оставшаяся команда обеспечивала безопасность базы и координировала действия с экипажами самолетов, которые контролировали все дороги, ведущие к площадке, в том числе накладывая авиационные удары для создания препятствий на путях возможного приближения иранских сил. Для оценки состояния ВПП бойцы могли использовать мотоциклы и специальные приборы для анализа прочности почвы.

    Охрану базы обеспечивали бойцы DEVGRU (SEAL Team 6) при мощной поддержке с воздуха, а большинство участников операции были сертифицированы как JTAC и могли вызывать авиаудары для защиты площадки. В воздухе постоянно находилось большое количество разведывательных и ударных самолетов, что создавало серьезную нагрузку на координацию, требуя присутствия сразу нескольких JTAC и пилотов, способных управлять воздушным движением.

    Ремпфер отметил, что миссия была крайне опасной из-за необходимости действовать в условиях полной темноты, используя ночное видение и минимальное радиообщение, чтобы избежать перехвата. В ходе эвакуации часть техники, в том числе MC-130, была уничтожена на месте, вероятно, из-за невозможности взлета с поврежденной полосы. Он также подчеркнул, что подобная операция по созданию временного аэродрома может стать прототипом будущих масштабных миссий по проникновению и выводу личного состава на вражеской территории.

    По словам эксперта, решающим фактором успеха стала внезапность и значительное прикрытие с воздуха. Однако при затягивании операции риск встречи с иранскими силами, вооруженными стрелковым оружием, минометами и ПЗРК, резко возрастал. Высокоточная разведка, подавление связи противника и постоянный контроль за подступами к площадке обеспечивали время для завершения миссии и эвакуации всех участников.

    Ранее президент США раскрыл подробности спасения экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном.

    Военное издание Military Watch Magazine сообщило, что США и Израиль потеряли 11 воздушных судов в ходе операции по спасению летчиков.

    NBC News отметило, что ЦРУ организовало дезинформационную кампанию для отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации пилота.

    Генерал авиации Владимир Попов заявил, что США пошли на отчаянные меры ради спасения пилота F-15.

    7 апреля 2026, 20:25 • Новости дня
    Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе

    Небензя: Резолюция ООН об Ормузском проливе создала бы опасный прецедент

    Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу из-за опасений создания опасного прецедента для международного права.

    «Российская Федерация не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН», – подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу.

    Ранее Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    7 апреля 2026, 18:49 • Новости дня
    Иран освободил французских шпионов после отзыва Францией иска из суда ООН
    Иран освободил французских шпионов после отзыва Францией иска из суда ООН
    @ Aurelien Morissard/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Два гражданина Франции, задержанные в Иране по обвинению в шпионаже, были освобождены после того, как Париж отозвал иск из Международного суда ООН.

    Власти Ирана отпустили Сесиль Колер и Жака Пари, которых задержали в 2022 году по подозрению в шпионаже, передает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA. В обмен Франция отозвала свой иск против Тегерана, который рассматривался в Международном суде ООН.

    По информации IRNA, Франция также освободила иранскую переводчицу Махдие Эсфандиари, являющуюся профессором университета «Люмьер Лион 2». Она была задержана в 2025 году по обвинению в оправдании терроризма.

    Колер и Пари были арестованы в мае 2022 года. Министерство разведки Ирана заявило, что эти граждане Франции пытались организовать беспорядки во время протестов учителей, требовавших повышения зарплаты. Позже Франция подала иск в Международный суд ООН, утверждая, что иранские власти не предоставили задержанным консульскую защиту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция закрыла воздушное пространство для самолетов с военным грузом, следовавших в Израиль.

    Европейские страны усиливают сопротивление просьбам США об участии в антииранских действиях. Британия и Евросоюз намерены разработать совместную стратегию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

    7 апреля 2026, 11:32 • Новости дня
    Израиль призвал иранцев не пользоваться железной дорогой
    Израиль призвал иранцев не пользоваться железной дорогой
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военное командование Израиля предупредило жителей Ирана об угрозе для жизни при использовании железных дорог.

    Израильские военные призвали жителей Ирана не пользоваться железнодорожной сетью страны до 21.00 по местному времени, сообщает Bloomberg.

    Это предупреждение прозвучало на официальной странице Армии обороны Израиля на фарси в соцсети около 9 утра по иранскому времени. В заявлении подчеркивается, что нахождение у поездов и железнодорожных путей «ставит под угрозу вашу жизнь».

    Подобные обращения обычно предшествуют нанесению ударов по инфраструктуре, отмечает издание. На фоне обострения ситуации президент США Дональд Трамп усилил риторику, заявив, что в случае отсутствия соглашения о прекращении огня до вторника Вашингтон уничтожит гражданскую инфраструктуру Ирана. Иран отверг проект временного соглашения, настаивая на полном прекращении войны.

    Ранее удары по объектам инфраструктуры в Иране вызывали ответные атаки Тегерана по аналогичным целям на Ближнем Востоке и по Израилю. В стране развита железнодорожная сеть, связывающая крупнейшие города, а также соединяющая Иран с Турцией и Азербайджаном. Из-за ограничений интернета неизвестно, сколько иранцев увидят предупреждение Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль отражает новую ракетную атаку Ирана, в районе Тель-Авива сработала воздушная тревога и прозвучали взрывы, предположительно, от работы ПВО.

    7 апреля 2026, 20:05 • Новости дня
    Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Безопасности ООН не смог принять проект резолюции по ситуации в Ормузском проливе, так как Россия и Китай наложили вето.

    Документ поддержали 11 стран, две воздержались, передает РИА «Новости». Предлагаемый текст призывал страны координировать оборонительные усилия, соразмерные обстоятельствам, для обеспечения безопасного прохода судов, что подразумевает сопровождение гражданских кораблей и сдерживание попыток блокировки пролива.

    Резолюция также предусматривала выражение готовности Совбеза рассмотреть дополнительные меры против тех, кто мешает проходу судов в Баб-эль-Мандебском проливе. В проекте содержались требования к Ирану прекратить нападения на торговые и коммерческие суда, призывы к деэскалации и возобновлению диалога всех сторон конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проект резолюции предусматривает оборонительные меры, однако ранее аналогичные решения ООН нередко служили оправданием агрессии. По его словам, и сейчас документ может быть использован для срыва переговоров. Лавров подчеркнул, что США стоит прекратить боевые действия, вместо того чтобы говорить о проблемах судоходства через транспортный коридор.

    В марте генсек ООН распорядился создать рабочую группу по Ормузскому проливу.

    Накануне сообщалось, что прохождение судов через Ормузский пролив достигло рекордных значений за все время войны.

    7 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    В США подтвердили удары по иранскому острову Харк

    Журналист Axios Равид: Чиновник США подтвердил удары по острову Харк

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский чиновник подтвердил информацию о нанесении удара Вооруженными силами США по острову Харк, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    По его словам, атака была направлена по военным объектам, передает ТАСС.

    «Вооруженные силы США нанесли удары по военным целям на острове Харк, сообщил американский чиновник», – написал Равид в соцсетях.

    Ранее агентство Mehr сообщило, что США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк, который считается важнейшим экспортным узлом для иранской нефти.

    Издание Associated Press со ссылкой на аналитиков писало, что операция на острове Харк не закончит войну с Ираном.

    7 апреля 2026, 02:11 • Новости дня
    Иран заявил о стратегическом провале операции США в Исфахане
    Иран заявил о стратегическом провале операции США в Исфахане
    @ Pfc. Edgar Martinez/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленный источник в иранских силовых и политических структурах назвал две причины, которые заставляют президента США Дональда Трампа искать возможность для переговоров с Ираном.

    «Пролив Баб-эль-Мандеб и операция в Исфахане. Администрация Трампа очень серьезно относится к угрозам закрытия Баб-эль-Мандебского пролива, особенно после наблюдения за оперативной деятельностью в этом направлении», сообщил источник телеканала Al Mayadeen.

    Он добавил, что Трамп и его соратники, несмотря на свои красочные преувеличения, осознают масштабы своей стратегической неудачи в провалившейся операции в Исфахане и знают правду о спасении пилота F-15, тем более что они не показали никаких фотографий операции.

    Источник заявил, что Трамп осознает отсутствие возможности эффективного прогресса на местах, знает об отсутствии возможности успешного противостояния с Ираном на море и понимает, что цены на энергоносители значительно вырастут в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США. Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны. Американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.

    7 апреля 2026, 10:49 • Новости дня
    Трамп заявил о божьей помощи в войне с Ираном
    Трамп заявил о божьей помощи в войне с Ираном
    @ Shawn Thew/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, бог поддерживает действия Соединенных Штатов в войне с Ираном.

    Президент США заявил, что считает военные действия Соединённых Штатов против Ирана поддерживаемыми богом, передает The Washington Post.

    На брифинге в Белом доме он ответил на вопрос журналиста: «Да, потому что бог добр. А бог хочет, чтобы о людях заботились». По словам главы Белого дома, именно этим он объясняет продолжающийся уже пять недель конфликт, в ходе которого погибли тысячи человек на Ближнем Востоке и 13 американских военных.

    Президент США отметил, что теперь видит войну как религиозную миссию, несмотря на то, что ранее высказывал различные версии причин – от смены власти в Иране до защиты союзников. Он подчеркнул, что действия США могут включать удары по ключевой инфраструктуре страны и заверил, будто многие иранцы призывают Вашингтон продолжать бомбардировки ради свержения власти.

    На уточняющий вопрос о том, советовался ли он с Богом перед эскалацией конфликта, Трамп прямо не ответил, но добавил, что разделяет скорбь по поводу происходящего: «Бог не любит то, что происходит. Я не люблю то, что происходит. Все говорят, что мне это нравится. Мне это не нравится».

    Президент США также заявил, что миротворческие инициативы, которые он реализовывал в прошлом, приносят ему больше радости, чем нынешняя война. В последние дни он все чаще использует религиозную риторику, называет конфликт «экзистенциальной битвой христианства и ислама» и публикует резкие заявления в соцсетях с религиозными ссылками, что вызвало протесты мусульманских и католических лидеров.

    Католические и мусульманские лидеры, в том числе Папа Лев, публично осудили эскалацию и призвали Трампа остановить боевые действия. Бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что, по ее мнению, Трамп не является христианином, поскольку противоречит учению Иисуса о любви и прощении врагов.

    В ходе того же брифинга Трамп связал недавнее спасение американского военнослужащего с божественным вмешательством, а министр обороны Пит Хегсет сравнил операцию с воскресением Иисуса, подчеркнув символизм спасения на Пасху.

    Напомним, Тегеран отверг американское предложение о временном прекращении огня и потребовал долгосрочного решения войны, настаивая на снятии санкций и поддержке восстановления.

    Ранее США, Иран и группа региональных посредников обсуждали условия возможного 45-дневного перемирия как последний шанс предотвратить резкую эскалацию конфликта.

    7 апреля 2026, 06:35 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал рост инфляции в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке
    МВФ спрогнозировал рост инфляции в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к сокращению мирового экономического роста и усилению инфляционного давления, заявила глава ведомства Кристалина Георгиева

    Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший в истории сбой в поставках энергоресурсов, поскольку миллионы баррелей нефти не добываются из-за фактической блокады Ормузского пролива Ираном, передает Reuters.

    «Вместо этого все дороги теперь ведут к росту цен и замедлению экономического роста», – заявила Георгиева.

    Она отметила, что даже быстрое окончание боевых действий приведет к относительно небольшому снижению прогноза роста и повышению прогноза инфляции, однако в случае затягивания войны последствия будут гораздо серьезнее,

    В блоге МВФ 30 марта уже намекал на возможное понижение прогноза мирового экономического развития, ссылаясь на асимметричный шок от войны и ужесточение финансовых условий. Ранее Фонд ожидал небольшого повышения глобального роста до 3,3% в 2026 году и 3,2% в 2027 году, но теперь эти показатели будут пересмотрены в сторону понижения.

    Глава МВФ добавила, что война уже сократила мировые поставки нефти на 13%, что негативно сказалось не только на энергетическом секторе, но и на связанных с ним цепочках поставок, включая гелий и удобрения.

    Георгиева отметила, что нынешняя ситуация усугубляется геополитической напряженностью, технологическими изменениями, климатическими потрясениями и демографическими сдвигами.

    Ожидается, что тема войны станет ключевой на весенних заседаниях МВФ и Всемирного банка, где будет представлен доклад «Мировой экономический прогноз», запланированный к публикации 14 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ предупредила о тяжелых последствиях из-за  конфликта на Ближнем Востоке. Первые шесть дней военной операции против Ирана обошлись США более чем в 11,3 млрд долларов. Война с Ираном стала ударом для мировой экономики.

    7 апреля 2026, 22:38 • Новости дня
    NYP: ЦРУ использовало устройство «Призрачный шепот» для поиска пилота F-15

    Tекст: Вера Басилая

    ЦРУ США использовало секретное устройство «Призрачный шепот» (Ghost Murmur) на основе квантовых технологий для определения местоположения второго пилота сбитого истребителя F-15 над Ираном, сообщили источники газеты New York Post.

    По данным NYP, ЦРУ применило секретную технологию «Призрачный шепот» (Ghost Murmur), чтобы обнаружить второго пилота истребителя F-15, сбитого над Ираном, передает РИА «Новости».

    По данным издания, система использует дальнодействующую квантовую магнитометрию для фиксации электромагнитного отпечатка сердцебиения человека, а затем программное обеспечение на базе искусственного интеллекта помогает выделить его на фоне других сигналов.

    Устройство было создано бюро секретных разработок Lockheed Martin и впервые применено во время поисково-спасательной операции в сложной местности Ирана. Один из источников NYP отметил, что благодаря этой технологии удалось сначала сузить район поиска, а затем точно установить местоположение летчика.

    По сведениям газеты, технология уже успешно испытывалась на вертолетах Black Hawk и впоследствии может быть использована также на истребителях F-35.

    Операция по спасению пилота проходила на фоне обострения ситуации в регионе: 28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, а Тегеран ответил атаками по израильским и американским военным целям на Ближнем Востоке.

    Ранее американский пилот и офицер вооружения, сбитые над Ираном, были спасены в ходе многоэтапной операции с использованием технологий ЦРУ.

    Президент США заявил, что военные провели операцию по спасению пилота почти через двое суток после происшествия.

    Американский лидер раскрыл подробности спасения экипажа сбитого истребителя F-15.

    7 апреля 2026, 22:37 • Новости дня
    Премьер Пакистана Шариф попросил Трампа продлить срок ультиматума Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

    По словам Шарифа, это даст возможность продолжить дипломатические усилия. Премьер добавил, что предложил обеим сторонам прекратить военные действия на этот период, чтобы сосредоточиться на дипломатической работе и достижении сделки. Шариф также призвал власти Ирана в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на тот же срок, передает РИА «Новости».

    «Дипломатические усилия по мирному урегулированию продолжающейся войны на Ближнем Востоке неуклонно, уверенно... продвигаются вперед и потенциально могут привести к существенным результатам в ближайшем будущем», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду истекает ультиматум, выдвинутый США Ирану. Трамп заявил, что иранская цивилизация исчезнет в ночь на среду. Американского президента поджимает время, так как по закону он может вести боевые действия без одобрения Конгресса США только два месяца. Тегеран уже отверг условия Вашингтона и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным.

    7 апреля 2026, 15:23 • Новости дня
    КСИР предупредил США о последствиях пересечения «красных линий»

    Корпус стражей исламской революции пригрозил США серьезными последствиями в случае пересечения установленных «красных линий» на Ближнем Востоке.

    Военное руководство КСИР предупредило США о риске столкнуться с последствиями, если «террористическая армия США пересечет «красные линии», сообщает агентство Fars.

    Представитель иранского военного корпуса заявил: «Если террористическая армия США пересечет «красные линии», то наш ответ выйдет за пределы региона».

    В заявлении подчеркивается, что такие действия могут привести к тому, что США и их союзники останутся без нефти и газа из ближневосточного региона на долгие годы.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением Ирана, если Ормузский пролив не будет разблокирован к ночи на среду. По словам Трампа, Вашингтон готов нанести удар по Тегерану в случае эскалации конфликта в районе Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный удар привел к гибели девяти человек и ранению еще 15 местных жителей в жилом секторе города Ваин в западном пригороде Тегерана.

    США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк, который считается важнейшим экспортным узлом для иранской нефти.

    Израиль отражает новую ракетную атаку Ирана, в районе Тель-Авива сработала воздушная тревога и прогремели взрывы от работы ПВО.

