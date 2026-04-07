    Дефицит времени заставляет Трампа рискнуть в Иране
    Трамп пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью»
    Вэнс: США знают о попытках Киева вмешиваться в американские и венгерские выборы
    Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ»
    Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане
    Путин поручил оказать поддержку пострадавшим от наводнения жителям Дагестана
    Глава МЧС: Шесть человек погибли из-за стихии в Дагестане, спасены 200
    Прокурор запросил для экс-замминистра обороны Попова 22 года колонии
    «Дрон будущего» для армии США рухнул на испытаниях
    7 апреля 2026, 19:27 • Новости дня

    Bloomberg: Орбан по-русски попрощался с Путиным в телефонном разговоре

    Bloomberg: Орбан по-русски попрощался с Путиным в телефонном разговоре
    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в октябре, попрощавшись с ним по-русски после обсуждения личных тем, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Орбан по-русски попрощался с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора, состоявшегося в октябре 2025 года. В начале беседы Орбан поздравил российского лидера с днем рождения, который отмечался в начале октября – Путину исполнилось 73 года, передает RT.

    В публикации отмечается, что в ходе разговора лидеры двух государств поинтересовались состоянием здоровья друг друга. В завершение дискуссии венгерский премьер выразил благодарность Путину и попрощался с ним, используя русский язык, что было отмечено как особый момент общения.

    По данным Bloomberg, Орбан вспомнил басню о мыши и льве во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в октябре.

    5 апреля 2026, 12:44 • Новости дня
    Орбан созвал совет обороны из-за инцидента на газопроводе
    Орбан созвал совет обороны из-за инцидента на газопроводе
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгерские власти решили провести экстренное заседание совета обороны после обнаружения взрывного устройства у газопровода, поставляющего российский газ в страну.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о созыве чрезвычайного заседания совета обороны в воскресенье во второй половине дня, передает РИА «Новости». Причиной стал инцидент на газопроводе, который соединяет Сербию и Венгрию и используется для транспортировки российского газа.

    Орбан подчеркнул, что сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию для газа из России.


    7 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    Вэнс: США знают о попытках Киева вмешиваться в американские и венгерские выборы
    Вэнс: США знают о попытках Киева вмешиваться в американские и венгерские выборы
    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон осведомлен о попытках Киева вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах и Венгрии, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Будапеште.

    «Нам определенно известно, что есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы. Это просто то, что они делают. Это часть издержек работы с некоторыми элементами их системы», – заявил Вэнс, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что Украина, как и США, является очень сложной страной, в которой есть как хорошие, так и плохие люди. Он добавил, что старается помнить об этом.

    Ранее Венгрия обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы в стране.

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявлял о тайном пакте Брюсселя и Киева с венгерской оппозицией.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    6 апреля 2026, 13:25 • Новости дня
    Путин поручил улучшить процедуру записи к врачу через портал госуслуг
    Путин поручил улучшить процедуру записи к врачу через портал госуслуг
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину улучшить процедуру записи на прием к врачу через портал госуслуг, добавив функцию отложенной записи.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать процесс записи на прием к врачу через портал госуслуг, сообщает РИА «Новости».

    В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, отмечается необходимость добавить функцию отложенной записи для пациентов, если подходящее время отсутствует.

    Также Путин потребовал рассмотреть возможность автоматического предложения альтернативных медицинских организаций, если в выбранном учреждении нет свободных слотов. Данную работу власти должны реализовать совместно с движением «Народный фронт «За Россию», опираясь на ранее выданные поручения президента.

    Ответственными за выполнение указания назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Итоговый доклад о результатах работы должен быть представлен до 1 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин 18 февраля по видеосвязи провел совещание с членами правительства по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

    На этом совещании глава государства заявил о необходимости более активного внедрения цифровых технологий и платформенных решений в медицине.

    Ранее президент России поручил правительству рассмотреть возможность увеличения срока записи к врачам и на лечебные процедуры на портале «Госуслуги».

    5 апреля 2026, 13:08 • Новости дня
    Песков назвал встречу Путина и Пашиняна полезной и откровенной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели откровенную и необходимую встречу, где обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину подчеркнул, что лидеры России и Армении подробно изложили друг другу свои позиции, уделив особое внимание предстоящим в Армении выборам, передает ТАСС.

    В ходе беседы также обсуждались основные вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами. Песков добавил, что такие прямые и честные контакты крайне важны для поддержания стабильного диалога между Москвой и Ереваном.

    Кроме того, пресс-секретарь уточнил, что Москва считает для себя допустимым обсуждать с Ереваном темы, связанные с будущими выборами и действиями армянских властей. «Мы считаем себя вправе пытаться прояснить с нашими коллегами, действительно обсудить их планы [в контексте предстоящих выборов]», – заявил Песков.

    Напомним, переговоры Пашиняна и Путина состоялись 1 апреля в Москве. В ходе них обсуждалось текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений, актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

    Политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что Пашинян попытался скрыть холодный прием в Москве.

    Пашинян оценил визит в Россию как очень успешный.

    5 апреля 2026, 09:24 • Новости дня
    Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем геолога заявил, что за прошедший год открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твердых полезных ископаемых, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

    Президент России Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

    «Вы посвятили себя непростой, но исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких, основательных знаний и особых личных качеств – выдержки и самоотдачи, товарищеской взаимовыручки и преданности избранному делу. Эти высокие нравственные принципы, крепкие профессиональные традиции передаются из поколения в поколение, служат эффективному решению стоящих перед работниками отрасли задач», – говорится в поздравлении.

    Путин отметил, что геологам есть, чем гордиться. Президент России заявил, что только за прошедший год было открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твёрдых полезных ископаемых, успешно реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, надёжно обеспечивается воспроизводство основных видов минерального сырья.

    «Уверен, что вы и впредь будете трудиться честно, на совесть, широко внедрять современные технологии и оборудование, вносить значимый вклад в укрепление минерально-сырьевого суверенитета России, её промышленного и энергетического потенциала; своей работой содействовать повышению качества жизни граждан нашей страны», – отметил Путин.

    Президент также пожелал специалистам новых достижений и всего наилучшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником и подчеркнул их роль в развитии минерально-сырьевой базы страны и укреплении промышленного потенциала. В Роснедрах заявили об открытии порядка 200 месторождений полезных ископаемых за год и назвали этот показатель стабильным для отрасли. Глава Роснедр Олег Казанов спрогнозировал появление в 2026 году десятков новых месторождений по углеводородному сырью и сотен месторождений твердых полезных ископаемых.

    7 апреля 2026, 17:23 • Новости дня
    В Дагестане приняли решение усилить режим ЧС до федерального уровня
    В Дагестане приняли решение усилить режим ЧС до федерального уровня
    Tекст: Денис Тельманов

    Власти объявили о решении перевести режим чрезвычайной ситуации в Дагестане с регионального на федеральный уровень из-за наводнений. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был введен в Дагестане в связи с масштабными паводками, передает ТАСС. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил об этом президенту Владимиру Путину и отметил, что обстановка классифицируется как чрезвычайная ситуация регионального характера.

    По словам Куренкова, в ближайшее время уровень реагирования будет повышен до федерального. Он подчеркнул: «По результатам правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации».

    Причиной принятия таких мер стали масштабные паводки, захватившие регион и требующие дополнительных усилий федеральных служб для ликвидации последствий и оказания помощи населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за аномальных дождей и паводков в Дагестане погибли шесть человек, были спасены более 200 человек, а более двух тысяч домов остаются подтопленными.

    В Дербентском районе созданы мобильные пункты помощи Российского Красного Креста, которые проводят эвакуацию и осуществляют распределение гуманитарной помощи.

    Президент России Владимир Путин проведет большое совещание по ситуации с наводнениями в республике с участием высокопоставленных чиновников и региональных руководителей.

    7 апреля 2026, 14:02 • Новости дня
    Bloomberg: Орбан в октябре рассказал Путину басню Эзопа о мыши и льве

    Tекст: Вера Басилая

    Во время октябрьской встречи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал президенту России Владимиру Путину популярную венгерскую басню о мыши и льве, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Орбан во время беседы с Путиным в октябре прошлого года рассказал популярную венгерскую басню о мыши и льве, передает РИА «Новости».

    Орбан напомнил Путину сюжет басни Эзопа, согласно которому мышь помогает выбраться льву из сетей после того, как лев пощадил грызуна.

    В материале поясняется, что Орбан увидел в этой истории важный жизненный урок и подчеркнул ее популярность в Венгрии. По сведениям Bloomberg, рассказ прозвучал во время неформального диалога между венгерским и российским лидерами.

    Кроме того, Орбан заявил о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине.

    Во время встречи с Путиным Орбан подчеркнул суверенный курс внешней политики Венгрии, заинтересованность в сохранении энергетического сотрудничества с Россией и готовность принять мирные переговоры по Украине.

    Владимир Путин заявил о доверительных отношениях с Орбаном и возможности обсуждать любые, включая самые сложные, вопросы.

    7 апреля 2026, 03:10 • Новости дня
    Вэнс назвал ключевые темы переговоров с Орбаном

    Tекст: Катерина Туманова

    Темы Европы, Украины и развитие отношений между США и Венгрией станут ключевыми на переговорах вице-президента США Джей Ди Вэнса с премьером Виктором Орбаном.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил журналистам пресс-пула, что Европа, Украина и прочие важные вопросы займут значительное место во время его переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА «Новости».

    «Мы обсудим ряд вопросов, касающихся отношений между США и Венгрией. Разумеется, я уверен, что Европа, Украина и остальное займет в этом обсуждении весьма заметное место» – сообщил он.

    Вэнс подчеркнул, что с большим нетерпением ожидает встречи, отметив, что считает главу венгерского правительства своим давним другом.

    Ожидается, что встреча Вэнса и Орбана пройдет в Будапеште 7 апреля и будет приурочена к двухдневному официальному визиту вице-президента США. Визит состоится перед парламентскими выборами, назначенными в Венгрии на 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Politico писала, что американский президент подключил MAGA для поддержки Орбана на выборах. Вице-президент США Вэнс намеревался приехать в Венгрию 7–8 апреля для демонстрации поддержки переизбрания Виктора Орбана.

    7 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Вэнс: Урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

    «Я глубоко убежден в том, что скорейшее прекращение войны в полной мере отвечает интересам Украины, Европы, Венгрии и США», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Вэнс сообщил, что темы Европы, Украины и развитие отношений между США и Венгрией станут ключевыми на переговорах с Орбаном.

    Орбан заявил о готовности принять саммит России и США в Венгрии.

    6 апреля 2026, 13:40 • Новости дня
    Путин присвоил статус «гвардейский» двум военным подразделениям

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 35-й общевойсковой Краснознаменной армии и 968-му исследовательско-инструкторскому смешанному авиационному полку за проявленный героизм при защите Отечества.

    Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум воинским подразделениям, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов. Соответствующие указы размещены на сайте и вступают в силу с 6 апреля.

    Согласно тексту документа, 35-я общевойсковая Краснознаменная армия теперь будет именоваться 35-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная армия.

    В указе подчеркивается, что почетное наименование «гвардейская» присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    Аналогичное почетное звание с этого дня носит и 968-й исследовательско-инструкторский смешанный авиационный полк.

    Ранее президент Владимир Путин присвоил звание «гвардейский» 44-му инженерно-саперному полку.

    Глава государства также присвоил звание «гвардейский» 299-му парашютно-десантному полку.

    7 апреля 2026, 17:03 • Новости дня
    Путин поручил оказать поддержку пострадавшим от наводнения жителям Дагестана
    Путин поручил оказать поддержку пострадавшим от наводнения жителям Дагестана
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, и провести тщательную индивидуальную оценку ущерба.

    Президент России Владимир Путин поручил федеральным, региональным и местным властям оказать всю необходимую поддержку жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, и провести оценку ущерба, передает ТАСС.

    «Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно», – сказал президент.

    Путин потребовал держать на контроле санитарную и эпидемиологическую обстановку в зоне бедствия, а также оперативно реагировать на обращения граждан и своевременно предоставлять медицинскую и правовую помощь.

    «Подчеркну, федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь и, разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую, и санитарную обстановку в районе бедствия», – сказал глава государства.

    Президент назвал погоду в Дагестане аномальной, уточнив, что только за один день 30 марта в регионе выпало три месячных нормы осадков, чего не фиксировалось с начала метеонаблюдений с 1882 года.

    «Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане погибли шесть человек, были спасены более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов.

    Материальную поддержку получили 15,5 тыс. жителей республики, чье имущество пострадало из-за непогоды.

    Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим после аномальных осадков.

    6 апреля 2026, 13:30 • Новости дня
    Путин телеграммой поздравил Симоньян с днем рождения

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил главного редактора RT и «Россия сегодня» Маргариту Симоньян с днем рождения, отправив ей специальную телеграмму с пожеланиями.

    Президент Владимир Путин поздравил главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем рождения, сообщает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин направил Симоньян поздравительную телеграмму.

    «Мы хотим присоединиться ко всем, кто поздравляет сегодня Маргариту Симоньян с днем рождения. Президент Путин направил ей поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения. Желаем Маргарите прежде всего здоровья и всего самого хорошего», – заявил Песков.

    Маргарита Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. В апреле 2005 года она была назначена главным редактором телеканала RT, а с 31 декабря 2013 года возглавляет международную медиагруппу «Россия сегодня». Симоньян является лауреатом многих журналистских премий и обладательницей государственных наград России.

    6 апреля 2026, 11:33 • Новости дня
    Путин поручил проанализировать причины недовольства медпомощью в регионах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин дал поручения правительству и региональным властям проанализировать низкую удовлетворенность медицинской помощью в ряде регионов и улучшить информирование о передвижных медицинских комплексах.

    Президент Владимир Путин поручил правительству и региональным властям проанализировать причины низкой удовлетворенности медицинской помощью в ряде субъектов страны, следует из поручения на сайте Кремля.

    В список вошли Карелия, Камчатка, Амурская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Новгородская, Тверская, Челябинская области и Еврейская автономная область.

    «Разработать и утвердить... план мероприятий, направленных на совершенствование управленческих решений в системе здравоохранения указанных субъектов Российской Федерации, включая организацию обучения руководителей медицинских организаций, а также обеспечить реализацию таких мероприятий», – говорится в поручении президента.

    Доклад по итогам анализа и реализации мер должен быть представлен до 1 июня 2026 года, далее – раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы указанных регионов.

    Еще одно поручение касается предотвращения простоя новых объектов первичного звена здравоохранения. Кабмину предписано рассмотреть этот вопрос и отчитаться до 1 августа. За исполнение также отвечают Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.

    Кроме того, президент поручил усилить информирование россиян о графике работы передвижных медицинских комплексов. Все главы регионов должны принять дополнительные меры и представить доклад по этому вопросу до 1 мая 2026 года.

    Президент Владимир Путин во время церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах подчеркнул важность повышения качества и доступности медицинской помощи для жителей всей страны.

    Путин на этой же церемонии заявил о необходимости учитывать потребность в медицинских учреждениях при комплексной застройке новых микрорайонов.

    Ранее глава государства заявлял о главенстве удовлетворенности граждан работой системы здравоохранения как критерия оценки эффективности этой сферы.

    6 апреля 2026, 10:53 • Новости дня
    Путин поручил до 1 июня утвердить стратегию развития креативной экономики

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России должны до 1 июня представить окончательный вариант стратегии развития креативной экономики, рассчитанной до 2036 года, следует из поручения президента Владимира Путина.

    Президент Владимир Путин поручил правительству России доработать и утвердить стратегию развития креативной экономики на период до 2036 года не позднее 1 июня 2026 года.

    В документе отмечается, что стратегия должна быть согласована с уже ранее данными поручениями и учитывать необходимость утверждения федерального проекта по развитию креативных индустрий, который войдет в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщается на сайте Кремля.

    Стратегия разрабатывается с прицелом на долгосрочное развитие и поддержку творческих индустрий в России.

    Ранее премьер Михаил Мишустин поручил разработать стратегию развития креативной экономики.

    «Школа муниципальных команд» представила проектные инициативы для развития российских регионов.

    6 апреля 2026, 14:44 • Новости дня
    Путин поручил оказать помощь пострадавшим от осадков в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать всю необходимую помощь пострадавшим в республике после аномальных осадков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин по телефону заслушал доклады Куренкова и Меликова о последствиях затоплений, вызванных ливнями, передает ТАСС.

    «Президент дал необходимые поручения всем соответствующим ведомствам по оказанию помощи людям. Также президент поручил завтра созвать совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств с тем, чтобы детально обсудить положение, складывающееся в Дагестане», – сказал он.

    Ранее подтопление путей в Дагестане оборвало движение пригородных поездов.

    В Дербентском районе республики обнаружили тело ребенка, которого унесло сильным течением после обрушения моста на федеральной трассе «Кавказ» у населенного пункта Кала.

    В результате сильного наводнения в Махачкале полностью разрушился трехэтажный жилой дом.

    Главное
    Белоусов сообщил об опережающих темпах комплектования армии контрактниками
    Суд приговорил экс-замгубернатора Курской области Дедова к 17 годам колонии
    Минюст назвал число иноагентов в реестре
    Росалкогольтабакконтроль намерен лишить лицензии Прошянский коньячный завод
    В усадьбе кубанского вице-губернатора нашли миллионы валютой и рублями
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    Космонавт Кононенко счел название планеты Земля географическим недоразумением