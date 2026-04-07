Bloomberg: Орбан по-русски попрощался с Путиным в телефонном разговоре

Tекст: Вера Басилая

По данным Bloomberg, Орбан по-русски попрощался с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора, состоявшегося в октябре 2025 года. В начале беседы Орбан поздравил российского лидера с днем рождения, который отмечался в начале октября – Путину исполнилось 73 года, передает RT.

В публикации отмечается, что в ходе разговора лидеры двух государств поинтересовались состоянием здоровья друг друга. В завершение дискуссии венгерский премьер выразил благодарность Путину и попрощался с ним, используя русский язык, что было отмечено как особый момент общения.

По данным Bloomberg, Орбан вспомнил басню о мыши и льве во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в октябре.