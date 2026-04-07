Молодежь Донецкой народной республики отметила День провозглашения ДНР

Tекст: Валерия Городецкая

Кульминацией мероприятия стало разворачивание огромного флага ДНР длиной 200 метров и шириной шесть метров у полностью восстановленного драматического театра, пострадавшего в ходе боевых действий 2022 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В этот день также прозвучала песня «Донбасс за нами» в исполнении заслуженной артистки ДНР Маргариты Лисовиной, ставшая своего рода народным гимном региона.

«Седьмое апреля, День провозглашения Донецкой народной республики, – это праздник большой для всего Мариуполя. Мы помним события 2014 года, помним, как наш народ выступил против государственного переворота и выбрал быть с Россией», – подчеркнул руководитель МГЕР ДНР Сергей Добровольский в своей речи. Он отметил важность сохранения исторической памяти и выразил гордость за восстановленный театр, где молодежь вновь отмечает значимую дату.

Заслуженная артистка ДНР Маргарита Лисовина поделилась, что для нее большая честь поздравить республику в свой день рождения и исполнить символичную песню, объединяющую жителей. Она пожелала Донецкой народной республике процветания, мира и благополучия, подчеркнув, что этот день для неё имеет особый смысл, ведь совпадает сразу с несколькими важными событиями.

В этот же день в Молодежном центре «30/09» состоялось торжественное мероприятие «Народной Дружины» с участием 100 дружинников и «Молодой Гвардии Единой России» ДНР. К почетным гостям относились глава администрации Горловки Иван Приходько и депутаты Народного Совета ДНР. Выступления участников напомнили о событиях Русской весны 2014 года и подчеркнули, что нынешнее поколение не забудет историю Донбасса.

Завершением праздника стала передача «капсулы времени» для Молодежного центра, которую откроют через 20 лет. Послание зачитали представители ветеранов специальной военной операции и молодёжи Донбасса, отметившие, что для них участие в таких событиях – большая честь и способ почувствовать историческую преемственность региона.