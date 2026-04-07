    Как новые ракеты Ирана взламывают ПВО США и Израиля
    7 апреля 2026, 21:07 • Новости дня

    Психолог объяснила природу формирования агрессии у неуспевающих школьников

    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Случай в Добрянке, где ученик смертельно ранил педагога, – пример накопленного кризиса, сказала газете ВЗГЛЯД доктор психологии и автор книг бестселлеров по эмоциональному интеллекту Виктория Шиманская. По ее словам, такие подобные трагедии имеют сложную природу и развиваются не за один день, а становятся результатом длительного психологического неблагополучия и отсутствия своевременной поддержки.

    В Добрянке Пермского края 17-летний ученик бросился с ножом на своего классного руководителя, когда та направлялась в школу. Женщину госпитализировали, но спасти не удалось. По предварительным данным, мальчик напал на педагога за то, что она не допустила его к одному из экзаменов. Уточняется, что у школьника была плохая успеваемость, он не раз оставался на второй год. Подростку назначили стационарную психиатрическую экспертизу.

    «Подобные трагедии почти никогда не возникают из-за одной причины и в один день. Даже если внешним поводом стал недопуск к экзамену, психологически это, как правило, не «причина», а последняя капля в системе накопленного неблагополучия: хронической неуспешности, чувства унижения, утраты статуса, слабой способности выдерживать фрустрацию, возможной изоляции, внутренней ярости и дефицита взрослых, с которыми подросток может безопасно обсуждать свои переживания. Всемирная организация здравоохранения прямо указывает, что подростковое насилие связано не с одним фактором, а с сочетанием рисков на индивидуальном, семейном, школьном и социальном уровнях», – говорит Шиманская.

    С психологической точки зрения, продолжает специалист, механизм часто выглядит так, что подросток долго переживает себя как «проигравшего», «отверженного» или «загнанного в угол», затем появляется событие, которое он воспринимает не как частное ограничение, а как окончательное разрушение собственного достоинства и будущего. Если у него плохо развиты навыки саморегуляции, слаб контроль импульса и нет внутреннего опыта, что конфликт можно прожить словами, а не действием, агрессия становится для него примитивным способом вернуть ощущение силы и контроля. Это не оправдывает насилие, но помогает понять его логику.

    «Очень важно и другое: тяжелое насилие подростков нередко выглядит «внезапным» только со стороны. Исследования по предотвращению целевого насилия в школах показывают, что в большинстве случаев до нападения существуют предупреждающие сигналы: резкое ухудшение поведения, зацикленность на обиде, угрозы, высказывания о мести, интерес к оружию, утрата связей со школой, ощущение тотального унижения, разговоры в духе «все увидят», «я им покажу», «другого выхода нет». Поэтому задача школы не в том, чтобы искать «опасных детей», а в том, чтобы выстраивать систему раннего замечания риска и быстрого реагирования на него», – считает психолог.

    Предсказать такие срывы со стопроцентной точностью невозможно, но предотвратить часть из них можно, считает собеседница. Наиболее эффективна не разовая «воспитательная беседа», а система: внимательное отслеживание учащихся с устойчивой неуспешностью и повторяющимися кризисами, междисциплинарная работа школы с психологом и семьей, понятный алгоритм действий при угрозах, а также культура, в которой подросток не выпадает из контакта со взрослыми.

    Она рассказывает, что международные рекомендации подчеркивают, что снижение насилия в школе связано с целостным подходом: безопасная среда, участие семьи, механизмы раннего сообщения о тревожных сигналах и укрепление связи ребенка со школой. Чувство принадлежности к школе само по себе является важным защитным фактором и связано с более низкими рисками насилия и других проблемных форм поведения.

    «Самый важный принцип при построении общения с неуспевающими школьниками: даже жесткое педагогическое решение не должно звучать как приговор личности. Подросток с учебной неуспешностью и без того часто живет в стыде. И если взрослый, сам того не желая, добавляет к этому публичное унижение, ярлык «безнадежный», сравнение с другими или холодное отвержение, риск агрессии возрастает. Подростку необходимо слышать не только границу, но и маршрут: не «ты не допущен, потому что ты ничего не можешь», а «сейчас ты не допущен по понятным критериям, но у тебя есть конкретный план, сроки, поддержка и следующий шанс», – приводит в пример Шиманская.

    Правильная коммуникация в таких случаях, по словам эксперта, должна строится по четырем опорам. Во-первых, необходимо заранее, а не в последний момент, проговаривать критерии допуска и последствия, чтобы у ребенка не возникало ощущения внезапной расправы. Во-вторых, следует обсуждать не личность, а конкретные действия и дефициты, которые можно исправить. В-третьих, сохранять достоинство подростка, особенно в ситуации неуспеха, не делать его «показательным примером». В-четвертых, стоит вместе с ограничением обязательно давать опору, то есть понятный пошаговый план восстановления.

    Практически это может звучать как: «Сейчас ты не готов к экзамену, и моя задача не наказать тебя, а не допустить провала, к которому ты не подготовлен. Давай разложим ситуацию: что именно не сделано, что можно исправить за неделю, кто тебе поможет, когда мы снова встречаемся и по каким признакам поймем, что ты готов». Такая позиция одновременно сохраняет границу и не разрушает контакт.

    Также она подчеркивает, что с детьми из группы учебного риска разговор должен быть не только про оценки. Очень часто за хронической неуспеваемостью стоят накопленные поражения, семейное напряжение, депрессивные переживания, чувство собственной ненужности, иногда поведенческие или психические трудности. Если школа видит не только «проблему в журнале», но и ребенка в кризисе, вероятность эскалации ниже.

    Именно поэтому, продолжает психолог, работа с неуспевающими подростками должна включать не только требования, но и сопровождение: регулярные короткие встречи, взрослого-наставника, подключение психолога, спокойную обратную связь и раннее реагирование на темы мести, безысходности и унижения. Это соответствует и международным подходам к профилактике школьного насилия, где ключевыми считаются ранняя поддержка, безопасные отношения со взрослыми и целостная система реагирования, а не только санкции.

    «Профилактика начинается не в момент ЧП, а раньше: там, где школа умеет замечать накопленную фрустрацию, сохранять границы без унижения и не оставлять трудного подростка один на один с его поражением», – заключила Шиманская.

    Ранее директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что нападение ученика на учителя – это противоестественно и полностью противоречит тем отношениям, которые должны быть между учителем и учеником.

    7 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Якушев: «Единая Россия» поможет в ликвидации последствий наводнений в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Единая Россия» окажет поддержку в ликвидации последствий наводнений в Дагестане, сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

    Якушев посетил пункт временного размещения в селе Сивух Хасавюртовского района, где встретился с жителями и сотрудниками экстренных служб, сообщается в канале «Единой России» в Max.

    В ходе встречи Якушев заверил, что партия и вся страна поддерживают пострадавших. «Мы будем работать ровно столько, сколько необходимо, чтобы помочь ликвидировать последствия беды, которая сюда пришла. Со стороны «Единой России» организуем необходимое количество волонтёров, чтобы навести порядок», – сказал он. В регионе уже работают добровольцы, а региональные отделения партии направляют гуманитарную помощь.

    В ходе встречи секретарь генсовета ЕР подчеркнул важность постоянного информирования людей о предпринимаемых мерах и планах по ликвидации последствий стихии.

    По его словам, одним из приоритетов в текущей ситуации должно стать оперативное обследование поврежденных домов. Для этого предлагается сформировать рабочие группы с участием сотрудников местных администраций и специалистов профильных ведомств, включая региональное министерство строительства. Это позволит оценить масштаб ущерба и определить необходимый объём помощи для каждого пострадавшего домохозяйства.

    Якушев отметил, что ситуация находится на контроле федеральных властей. По его словам, между ведомствами уже распределены зоны ответственности: вопросы утраты жилья курирует строительный блок, компенсации – профильные структуры, а в случае потерь в сельском хозяйстве подключается аграрное ведомство.

    Глава села Адильотар Абдуркадыр Махмаев поблагодарил добровольцев и организации за поддержку, отметив, что ежедневно получает обращения от волонтерских объединений, готовых помочь в ликвидации последствий стихии.

    7 апреля 2026, 20:25 • Новости дня
    Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу из-за опасений создания опасного прецедента для международного права.

    «Российская Федерация не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН», – подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу.

    Ранее Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    7 апреля 2026, 18:38 • Новости дня
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    @ Иван Юдин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россияне, достигшие сорокалетнего возраста, получили возможность бесплатно пройти комплексные обследования для раннего выявления семи видов онкологических заболеваний, включая анализы и специальные тесты.

    В России для граждан старше 40 лет введен скрининг на семь видов онкологических заболеваний, сообщает «Российская газета». Об этом в преддверии Всемирного дня здоровья рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.

    По ее словам, своевременная диспансеризация позволяет выявить опасные болезни на самой ранней стадии, что существенно повышает шансы на успешное лечение.

    В рамках обязательной диспансеризации по полису ОМС россиянам проводят комплексную оценку здоровья. Врачи проверяют не только давление и уровень «плохого» холестерина, но и определяют сердечно-сосудистый риск по специальной шкале, а также делают ЭКГ.

    С этого года в программу добавлен анализ на липопротеин (а) – генетический маркер риска инфаркта и инсульта, который рекомендуется сдать хотя бы раз в жизни.

    Для оценки риска сахарного диабета проводится анализ крови на глюкозу, а при необходимости – более углубленное исследование на гликированный гемоглобин.

    Женщинам становятся доступны маммография и мазки для выявления рака молочной железы и шейки матки, а мужчинам – тест на ПСА для диагностики рака простаты.

    Кроме того, выполняется анализ кала на скрытую кровь, при необходимости назначается колоноскопия, чтобы обнаружить рак толстой кишки.

    Академик Драпкина подчеркивает, что «бояться стоит не диагноза, а незнания». Она отмечает, что современная медицина позволяет эффективно контролировать даже серьезные хронические заболевания при условии, что они выявлены своевременно.

    Работодатели обязаны отпускать сотрудников для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы. Поликлиники часто организуют прием в вечерние часы и по субботам, чтобы упростить процедуру.

    Эксперт рекомендует рассматривать диспансеризацию как возможность убедиться в здоровье, а не как поиск проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профилактические медицинские осмотры теперь включают семь видов скринингов на различные виды рака, включая обследование желудка и легких.

    Российские ученые ведут работу над созданием вакцин против рака и аутоиммунных заболеваний, причем дальнейший прогресс будет зависеть от объема финансирования.

    В России большинство новых случаев рака приходится на женщин, а средний возраст постановки диагноза составляет примерно 65 лет.

    7 апреля 2026, 05:51 • Новости дня
    Центробанк напомнил о начавшейся «Монетной неделе»
    Центробанк напомнил о начавшейся «Монетной неделе»
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    С 6 апреля по всей стране стартует акция, в рамках которой россияне смогут обменять мелочь на банкноты или пополнить счет, напомнили в Центробанке.

    В ЦБ сообщили, что в «Монетной неделе» примут участие более 16 тыс. торговых точек и 4 тыс. подразделений банков по всей стране.

    «В эти дни можно будет обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги:  в банковских отделениях и в магазинах, которые участвуют в акции. При желании в банках будет возможно положить мелочь на свой счет», – сказано в Max-канале ЦБ.

    Условия акции и адреса участников представлены на сайте монетнаянеделя.рф.

    Акция «Монетная неделя» проводится с 2023 года и проходит почти во всех регионах России, включая Донецкую и Луганскую народные республики и Запорожскую область. За это время в оборот вернули более 215 млн монет почти на 956 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года сообщалось, что акция «Монетная неделя» вернула в оборот монеты на 245 млн рублей. В марте ЦБ продолжил вывод копеек из оборота.

    7 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Росалкогольтабакконтроль намерен лишить лицензии импортера армянского коньяка

    В суд направлено заявление об аннулировании лицензии ООО «Прошянский коньячный завод»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) подала в суд заявления об аннулировании и приостановлении лицензии импортера коньячной продукции ООО «Прошянский коньячный завод», гендиректором которого является Ашот Бадалян.

    Решение было принято после внеплановой проверки предприятия, импортирующего коньячную продукцию на территорию России, сообщается на сайте Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками.

    Экспертиза аккредитованной лаборатории выявила, что в отобранных образцах коньяка содержались спирты не виноградного происхождения, а состав продукта не соответствовал заявленному наименованию «коньяк», как того требует ГОСТ.

    На основании выявленных нарушений ведомство подало в суд заявления об аннулировании лицензии и о временном приостановлении ее действия. Сейчас дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде.

    Кроме того, установлены признаки административного правонарушения по статье 14.43 КоАП РФ (Нарушение требований технических регламентов).

    На сайте компании указывается, что московский офис завода предоставят несколько линеек армянских коньяков как в низком и среднем ценовом сегменте так и в классе элитных коньяков.

    7 апреля 2026, 19:47 • Новости дня
    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость нефти Urals, поставляемой из Приморска, впервые за 13 лет приблизилась к отметке 116 долларов за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, цена российской нефти марки Urals, экспортируемой из порта Приморск, поднялась до 116,05 доллара за баррель, передают «Вести». В публикации отмечается, что это максимальный показатель за последние 13 лет.

    «Цены на российскую нефть выросли до самого высокого уровня за более чем 13 лет», – говорится в материале агентства.

    Причиной резкого роста стоимости стало обострение конфликта на Ближнем Востоке, что вызвало обеспокоенность по поводу возможных перебоев с поставками сырья.

    Напомним, нефтегазовая компания Saudi Aramco значительно подняла майские отпускные цены на нефть Arab Light для азиатских клиентов на фоне эскалации вокруг Ирана и проблем в Ормузском проливе.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил рост мирового спроса на энергоресурсы России.

    7 апреля 2026, 08:47 • Новости дня
    Москва предложила убежище Мадуро
    @ Matias Delacroix/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В случае поступления обращения Москва обещает тщательно рассмотреть вопрос о предоставлении убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

    По словам Мелика- Багдасарова, запросов о предоставлении убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро не проходило, передает ТАСС.

    «Думаю, если бы такое обращение поступило, то было бы внимательно рассмотрено российской стороной», – отметил посол.

    Мелик-Багдасаров подчеркнул, что позиция Москвы остается прежней: власти России считают похищение Мадуро нарушением международного права. По словам дипломата, президент Венесуэлы и его супруга должны быть освобождены, поскольку Вашингтон похитил Мадуро в результате вооруженной агрессии.

    Ранее вопрос о возможном предоставлении убежища Мадуро возник в связи с обсуждением его судьбы, если США освободят его из заключения.

    Судья Элвин Хеллерстайн в США отказался прекращать уголовное дело против Мадуро и его супруги, несмотря на блокировку доступа к государственным средствам для их адвокатов.

    Москва призвала США освободить Николаса Мадуро и его супругу.

    Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил о нормальных условиях содержания Мадуро в американской тюрьме и о его намерении стоять до конца.

    7 апреля 2026, 04:04 • Новости дня
    Баканов рассказал о создании малогабаритного реактора для Луны

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские специалисты приступили к совместной разработке малогабаритного атомного реактора для работы на поверхности Луны, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    По его словам, проект реализуется в тесном сотрудничестве с Курчатовским институтом, а также с ведущими специалистами Росатома и Роскосмоса.

    «Именно с Курчатовским институтом, с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком, с Росатомом, со структурами Росатома этот проект реализуем», – рассказал он ТАСС.

    По словам Баканова, пока не все вопросы решены, но есть календарный график реализации.

    «Эти технологии уже есть, не в полной мере, может быть, отработаны для того, чтобы говорить о том, чтобы их запускать сегодня на Луну, но тем не менее в этом направлении мы с ними очень тесно работаем», – сказал глава Роскосмоса.

    Баканов добавил, что реактор разрабатывается с учетом специфики эксплуатации на поверхности Луны, где потребуется автономный и надежный источник энергии для будущих миссий и станций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов сообщал, что работа над созданием Российской орбитальной станции идет параллельно с сохранением участия России в программе МКС как минимум до 2028 года. Первый модуль РОС запустят в 2028 году. Роскосмос планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне в ближайшие годы как основу для будущих лунных баз.

    7 апреля 2026, 17:23 • Новости дня
    В Дагестане приняли решение усилить режим ЧС до федерального уровня
    @ Мухтар Гаджидадаев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти объявили о решении перевести режим чрезвычайной ситуации в Дагестане с регионального на федеральный уровень из-за наводнений. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был введен в Дагестане в связи с масштабными паводками, передает ТАСС. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил об этом президенту Владимиру Путину и отметил, что обстановка классифицируется как чрезвычайная ситуация регионального характера.

    По словам Куренкова, в ближайшее время уровень реагирования будет повышен до федерального. Он подчеркнул: «По результатам правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации».

    Причиной принятия таких мер стали масштабные паводки, захватившие регион и требующие дополнительных усилий федеральных служб для ликвидации последствий и оказания помощи населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за аномальных дождей и паводков в Дагестане погибли шесть человек, были спасены более 200 человек, а более двух тысяч домов остаются подтопленными.

    В Дербентском районе созданы мобильные пункты помощи Российского Красного Креста, которые проводят эвакуацию и осуществляют распределение гуманитарной помощи.

    Президент России Владимир Путин проведет большое совещание по ситуации с наводнениями в республике с участием высокопоставленных чиновников и региональных руководителей.

    7 апреля 2026, 20:52 • Новости дня
    Здание этапной тюрьмы декабристов в Удмуртии выставили на торги за 1 рубль
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Удмуртии на торги выставили деревянное здание тюрьмы, где проходили этапирование декабристы, а стартовая цена составляет всего один рубль.

    ПАО «ДОМ.РФ» объявило о старте конкурса по продаже здания этапной тюрьмы в селе Зура Игринского района Удмуртии, передает «Интерфакс».

    Объект, где в 1826-1827 годах содержались многие декабристы по пути в Сибирь, выставлен на продажу за стартовую цену в один рубль. Площадь деревянного одноэтажного здания составляет 361,2 кв. м, а земельного участка – 6652 кв. м. В документации отмечается неудовлетворительное состояние постройки.

    Заявки на участие в торгах принимаются до 13 апреля, а сами торги назначены на 16 апреля.

    Здание было построено французскими военнопленными в начале 1820-х годов на Сибирском тракте. После этапирования декабристов тюрьма продолжала использоваться до 1894 года, когда была ликвидирована из-за строительства северной железной дороги.

    В 1966-1969 годах здание реконструировали и переместили на другую улицу, после чего оно использовалось как помещение для учебных заведений и подвергалось перестройкам. Объект признан памятником культурного наследия федерального значения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исторический комплекс XVIII-XIX веков в селе Быково Московской области приобрел предприниматель Михаил Масловский за 270 млн рублей.

    7 апреля 2026, 17:03 • Новости дня
    Путин поручил оказать поддержку пострадавшим от наводнения жителям Дагестана
    @ Мухтар Гаджидадаев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, и провести тщательную индивидуальную оценку ущерба.

    Президент России Владимир Путин поручил федеральным, региональным и местным властям оказать всю необходимую поддержку жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, и провести оценку ущерба, передает ТАСС.

    «Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно», – сказал президент.

    Путин потребовал держать на контроле санитарную и эпидемиологическую обстановку в зоне бедствия, а также оперативно реагировать на обращения граждан и своевременно предоставлять медицинскую и правовую помощь.

    «Подчеркну, федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь и, разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую, и санитарную обстановку в районе бедствия», – сказал глава государства.

    Президент назвал погоду в Дагестане аномальной, уточнив, что только за один день 30 марта в регионе выпало три месячных нормы осадков, чего не фиксировалось с начала метеонаблюдений с 1882 года.

    «Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане погибли шесть человек, были спасены более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов.

    Материальную поддержку получили 15,5 тыс. жителей республики, чье имущество пострадало из-за непогоды.

    Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим после аномальных осадков.

    7 апреля 2026, 17:37 • Новости дня
    Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Гринспан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник встретился в Москве с претендующей на пост генсека ООН Ребекой Гринспан.

    В ходе беседы Лавров подчеркнул, что кандидаты на высший пост Организации Объединенных Наций должны «строго соблюдать принципы Устава ООН, проводить беспристрастную линию в интересах всех государств-членов и адаптирования Всемирной организации к многополярным реалиям», сообщается на сайте российского МИД.

    Гринспан в ответ представила свою предвыборную программу. Она сообщила, что ее подходы сосредоточены на реагировании на современные вызовы, совершенствовании текущей деятельности ООН и реформах, которые, по ее мнению, способны восстановить эффективность и оперативность организации.

    Ранее МИД России озвучил требования к новому генсеку ООН. Ведомство заявило о шансе навести порядок в организации.

    7 апреля 2026, 03:25 • Новости дня
    NYT назвала залог победы ВС России с наступлением весны на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    С приходом весны Россия переходит в наступление на Украине, а войска пытаются воспользоваться теплой погодой, чтобы восстановить утраченный за зиму темп, к тому же помогает им в этом естественный союзник, отмечает NYT.

    «У России есть преимущество в солдатах и технике, и она постарается использовать их вместе с важнейшей весенней выгодой: листвой, которая помогает скрыть наступающие войска от вездесущих беспилотников, охотящихся и поражающих практически все, что движется», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отмечает, что времена, когда войска продвигались вперед на танках и другой бронетехнике, почти прошли, так как сегодня большинство атак совершается пешими бойцами, при этом солдаты передвигаются небольшими группами, чтобы избежать обнаружения.

    «На востоке и юге Украины, главном театре военных действий, лесных массивов мало. В результате солдаты часто передвигаются по лесополосам, окаймляющим сельскохозяйственные поля. Эти линии являются наследием политики советских времен, когда деревья использовались для защиты посевов от ветра. Сейчас они используются войсками для укрытия от вражеского огня или перегруппировки перед атакой», – говорится в материале.

    NYT отмечает, что лесопосадки давно стали путями для войск, пытающихся  отвоевать территорию или отступить с линии фронта. Растительность выгодна как нападающим, так и обороняющимся, поэтому активно используется со всех сторон .


    7 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Вэнс: Урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

    «Я глубоко убежден в том, что скорейшее прекращение войны в полной мере отвечает интересам Украины, Европы, Венгрии и США», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Вэнс сообщил, что темы Европы, Украины и развитие отношений между США и Венгрией станут ключевыми на переговорах с Орбаном.

    Орбан заявил о готовности принять саммит России и США в Венгрии.

    7 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Глава МЧС: Шесть человек погибли из-за стихии в Дагестане, спасены 200

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате аномальных дождей и паводков в Дагестане за последние дни погибли шесть человек, спасено более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

    Как передает ТАСС, глава МЧС России Александр Куренков сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным, что с 25 марта регионы Северного Кавказа подверглись аномальным дождям, ранее не характерным для этого района.

    По его словам, в Дагестане в 25 населенных пунктах были подтоплены более шести тысяч домов и приусадебных участков. Повреждены также объекты транспортной инфраструктуры, нарушено энерго- и газоснабжение.

    Куренков отметил, что ситуация усугубилась прорывом дамбы Геджухского водохранилища, что привело к подтоплению частных домов в Мамедкале и ограничению движения на федеральной трассе «Кавказ».

    «При этом подразделениями МЧС России спасено более 200 человек. К сожалению, шесть человек погибли», – сказал он.

    В настоящее время, по словам министра, в десяти населенных пунктах республики остаются подтопленными свыше двух тысяч домов и приусадебных участков. Эвакуация населения была проведена заблаговременно, для приема пострадавших граждан развернуто 55 пунктов временного размещения.

    Куренков подчеркнул, что информирование и оповещение жителей осуществлялись своевременно. Он отметил, что развитие ситуации носило стремительный характер и привело к резкому подъему уровня воды в реках и быстрому затоплению населенных пунктов. Группировка сил МЧС будет увеличена в случае ухудшения обстановки, однако на данный момент ресурсов достаточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Дагестана со среды ожидаются сильные дожди, грозы, штормовой ветер и подъем уровня воды в реках до опасных отметок.

    Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать всю необходимую помощь пострадавшим от аномальных осадков.

    Материальную поддержку получат 15,5 тыс. жителей Дагестана, чье имущество пострадало из-за непогоды.

