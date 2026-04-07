Всероссийский цифровой диктант стартовал во всех 89 регионах России

Tекст: Валерия Городецкая

Всероссийская проверка цифровой грамотности населения стартовала 7 апреля, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В рамках проекта «Цифровая Россия» на пресс-конференции представители Госдумы, региональных властей и крупных технологических компаний рассказали об особенностях и целях цифрового диктанта, который пройдет во всех 89 регионах страны.

Федеральный координатор проекта Антон Немкин отметил, что за последние два года проведено более полутора тысяч лекций и практических занятий по цифровой грамотности, в которых приняли участие около 300 тыс. человек из разных регионов. «Мы запускаем эту инициативу с сегодняшнего дня по всей стране во всех 89 субъектах и рассчитываем, что это будет одна из крупнейших просветительских акций в цифровой среде в нашей стране», – подчеркнул Немкин.

Диктант включает 30 вопросов, участие в нем бесплатное и доступно всем совершеннолетним гражданам России в онлайн-формате. Немкин акцентировал, что цифровая грамотность теперь является базовой компетенцией, напрямую связанной с безопасностью человека и его семьи.

Заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов поделился успешным региональным опытом внедрения ИТ-диктанта, который с 2018 года используется как инструмент оценки цифровой зрелости школьников и студентов. Он подчеркнул важность регулярного измерения уровня знаний населения для повышения эффективности образовательных инициатив.

Врио директора департамента кибербезопасности Минцифры России Евгений Хасин рассказал о проекте «Цифровой ликбез», где выкладываются видеоролики о современных угрозах – от мошенничества с дипфейками до кражи аккаунтов – и реализуется проект «Урок цифры» для знакомства с ИТ-профессиями. Директор департамента кибербезопасности Сбербанка Александр Игнатов презентовал платформу «Кибрарий» с более 500 статьями, видеоуроками и тестами, где любой желающий может подготовиться к диктанту и повысить личный уровень киберграмотности.