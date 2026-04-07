    7 апреля 2026, 16:01 • Новости дня

    Трамп пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью»

    @ Alex Brandon/AP/РўРђРЎРЎ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп пообещал прекращение существования иранской цивилизации в ночь на среду.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская цивилизация может быть уничтожена уже сегодня ночью, если Иран не выполнит условия ультиматума, об этом он написал в соцсети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что не желает подобных последствий, но отметил высокую вероятность такого развития событий.

    «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», – написал он.

    Президент США добавил, что не исключает революционных перемен: «Кто знает? Мы узнаем об этом сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. Закончатся 47 лет вымогательства, коррупции и смерти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отклонил требование США открыть Ормузский пролив в рамках временного перемирия.

    Президент Дональд Трамп пригрозил разрушить электростанции Ирана после спасения американского пилота.

    Американский лидер заявил, что операция против Ирана находится на финальной стадии, а в случае провала переговоров страна будет отброшена в «Каменный век».

    Командующий КСИР Маджид Мусави назвал угрозы США «голливудскими иллюзиями».

    7 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    США и Израиль атаковали иранский остров Харк

    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк, который считается важнейшим экспортным узлом для иранской нефти, сообщает Mehr.

    «Американо-сионистский враг осуществил несколько атак на остров Харк, раздалось несколько взрывов», – говорится в сообщении Mehr, передает РИА «Новости».

    Какие именно объекты были поражены, не уточняется. Остров Харк расположен в северной части Персидского залива и на нем находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.

    Ранее беспилотник ВМС США пролетел рядом с иранским островом Харк.

    Издание Associated Press со ссылкой на аналитиков писало, что операция на острове Харк не закончит войну с Ираном.

    7 апреля 2026, 10:29 • Новости дня
    NYT: Иран выдвинул США 10 требований для окончания войны
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран направил США через Пакистан список из десяти условий для окончательного прекращения войны, включая снятие санкций и прекращение атак Израиля на Ливан, пишет The New York Times.

    Иран в понедельник передал Соединенным Штатам через пакистанских посредников десятиточечное предложение по прекращению войны, сообщает The New York Times.

    В документе содержатся условия, среди которых гарантия отсутствия новых атак на Иран, прекращение израильских ударов по Хезболле в Ливане и отмена всех санкций против Ирана.

    Взамен Иран пообещал снять фактическую блокаду ключевого судоходного маршрута через Ормузский пролив и ввести плату около двух миллионов долларов за проход каждого судна, разделяя доход с Оманом. Полученные средства Тегеран планирует направить на восстановление разрушенной инфраструктуры, а не требовать прямых компенсаций.

    Президент США, комментируя инициативу, заявил: «Это значительное предложение. Это значительный шаг», но добавил: «Этого недостаточно. Но это очень значительный шаг». Он повторил угрозу, что если до вечера вторника условия США не будут выполнены, он прикажет нанести новые массированные удары по всей территории Ирана, чтобы «стране понадобилось сто лет на восстановление».

    В последние недели глава Белого дома угрожал бомбардировками гражданской инфраструктуры, если Иран не откроет Ормузский пролив. Эксперты по международному праву отмечают, что такие действия могут быть квалифицированы как военное преступление.

    Государственные СМИ Ирана сообщили, что текст предложения отверг идею немедленного перемирия, но настаивает на полном завершении войны на условиях Тегерана, указывая на усиление позиций страны после недавних успехов в конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны, включающий 10 пунктов и требование полного снятия санкций.

    Иран отказался открыть Ормузский пролив в обмен на временное перемирие с США.

    Посол Ирана в России Казем Джалали озвучил ключевые условия мира, включая прекращение агрессии, компенсацию ущерба и уважение юрисдикции страны в Ормузском проливе.

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    7 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Спецназ США для спасения пилота за несколько часов создал базу в иранском тылу

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские спецслужбы в течение нескольких часов создали передовую базу для операции по спасению пилота F-15E, используя даже необорудованные взлетные полосы на территории противника, поделились эксперты.

    Американская военная операция по спасению офицера вооружения F-15E, оказавшегося на территории Ирана после того, как его самолет был сбит, стала одной из самых сложных для Пентагона, передает The War Zone.

    Для успешного выполнения миссии американским спецназовцам пришлось оперативно развернуть временную передовую базу вооружения и дозаправки (FARP) глубоко на территории Ирана, чтобы использовать ее как плацдарм для дальнейших действий по спасению.

    Как рассказал бывший боец Special Tactics Squadron Кайл Ремпфер, такие операции тщательно отрабатываются на учениях. По его словам, команды специальных тактических подразделений заранее анализируют иранские взлетно-посадочные полосы и заброшенные аэродромы, используя спутниковые снимки и специализированное ПО (например, AutoCAD) для оценки, какие типы самолетов смогут там сесть.

    Для миссии требовалась посадочная площадка подходящих размеров для двух транспортников MC-130J Commando II – даже сельскохозяйственный аэродром мог подойти, но состояние грунта могло стать проблемой.

    После быстрой высадки на площадке с транспортников были развернуты вертолеты AH-6 Little Bird, которые практически сразу выдвинулись к месту, где скрывался офицер. Оставшаяся команда обеспечивала безопасность базы и координировала действия с экипажами самолетов, которые контролировали все дороги, ведущие к площадке, в том числе накладывая авиационные удары для создания препятствий на путях возможного приближения иранских сил. Для оценки состояния ВПП бойцы могли использовать мотоциклы и специальные приборы для анализа прочности почвы.

    Охрану базы обеспечивали бойцы DEVGRU (SEAL Team 6) при мощной поддержке с воздуха, а большинство участников операции были сертифицированы как JTAC и могли вызывать авиаудары для защиты площадки. В воздухе постоянно находилось большое количество разведывательных и ударных самолетов, что создавало серьезную нагрузку на координацию, требуя присутствия сразу нескольких JTAC и пилотов, способных управлять воздушным движением.

    Ремпфер отметил, что миссия была крайне опасной из-за необходимости действовать в условиях полной темноты, используя ночное видение и минимальное радиообщение, чтобы избежать перехвата. В ходе эвакуации часть техники, в том числе MC-130, была уничтожена на месте, вероятно, из-за невозможности взлета с поврежденной полосы. Он также подчеркнул, что подобная операция по созданию временного аэродрома может стать прототипом будущих масштабных миссий по проникновению и выводу личного состава на вражеской территории.

    По словам эксперта, решающим фактором успеха стала внезапность и значительное прикрытие с воздуха. Однако при затягивании операции риск встречи с иранскими силами, вооруженными стрелковым оружием, минометами и ПЗРК, резко возрастал. Высокоточная разведка, подавление связи противника и постоянный контроль за подступами к площадке обеспечивали время для завершения миссии и эвакуации всех участников.

    Ранее президент США раскрыл подробности спасения экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном.

    Военное издание Military Watch Magazine сообщило, что США и Израиль потеряли 11 воздушных судов в ходе операции по спасению летчиков.

    NBC News отметило, что ЦРУ организовало дезинформационную кампанию для отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации пилота.

    Генерал авиации Владимир Попов заявил, что США пошли на отчаянные меры ради спасения пилота F-15.

    7 апреля 2026, 13:40 • Новости дня
    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану

    @ Aaron Schwartz/CNP/ZUMA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ближе к концу апреля Вашингтону придется сворачивать военную операцию против Ирана и соглашаться с условиями Тегерана, в том числе по Ормузу. Но до того Дональд Трамп попытается устроить финальный удар по Исламской республике, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, во вторник истекает ультиматум, выдвинутый президентом США Ирану.

    «Президент США имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса только два месяца. Поэтому конец апреля станет первой реперной точкой для Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. По его оценкам, американские законодатели не согласуют ни расширение полномочий главы Белого дома для продолжения войны, ни выделение траншей для ее финансирования.

    Поэтому до того Трамп, вероятно, попытается устроить финальный удар по Ирану, добавил собеседник. «У президента США почти не осталось козырей на столе. Среди возможных вариантов действий – проведение сухопутной операции ограниченными силами и удары по иранской инфраструктуре. При этом атака на гражданские объекты станет очевидным нарушением международного права и военным преступлением», – подчеркнул эксперт.

    Дудаков указал, что демократы уже озвучивают обвинения в адрес Трампа. Если же американские силы нанесут удары по гражданской инфраструктуре, то это будет использовано Демпартией в предвыборной программе во время избирательной кампании в Конгресс, уточнил спикер. «Кроме того, реализация угроз главы Белого дома может стать в будущем основанием для объявления импичмента как Трампу, так и шефу Пентагона Питу Хегсету», – добавил политолог.

    «Наконец, это подорвет репутацию Трампа не только внутри Америки, но и среди союзников вовне. Но несмотря на все риски и последствия, повторю, США нанесут удары по Исламской республике по истечении ультиматума», – считает спикер. По его мнению, ближе к концу апреля Вашингтону придется сворачивать военную операцию, соглашаться с иранскими условиями, в том числе по Ормузу. «Потому что пока пролив заблокирован, цены на топливо внутри Штатов растут, рейтинги Трампа падают, и у него внутри страны все начинает валиться из рук», – заключил Дудаков.

    Во вторник истекает ультиматум, выдвинутый Дональдом Трампом Ирану. Если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив, президент США обещал ударить по мостам и энергообъектам. Исламская республика требования американского лидера уже отвергла.

    Иран передал Пакистану, выступающему посредником в переговорах с американами, свой план мирного урегулирования, сообщает The New York Times. Документ состоит из десяти пунктов. Среди них – гарантия безопасности ИРИ от ударов, прекращение израильского наступления против ливанской «Хезболлы» и отмена всех санкций.

    Взамен Тегеран предложил снять блокаду Ормузского пролива. При этом иранская сторона хотела ввести плату в размере двух млн долларов для коммерческих судов при проходе по морскому пути. Взимаемые средства Иран обещал делить с Оманом, находящимся по другую сторону пролива. Иран использует деньги для восстановления разрушенной американо-израильскими ударами инфраструктуры.

    Трамп счел предложение Ирана по прекращению огня «значительным шагом». При этом он назвал его «недостаточно хорошим». По данным Axios, несмотря на попытки договориться с Тегераном, у США и Израиля уже подготовлен план масштабной бомбардировки иранских энергетических объектов. Один из американских чиновников сказал порталу, что Трамп – «самый кровожадный» в администрации, «как бешеная собака».

    Ранее глава Белого дома отказался сказать, будут ли гражданские цели под запретом для атак. Его угроза взорвать все мосты и электростанции в Иране, по мнению некоторых экспертов в области военного права, может представлять собой военное преступление, писало агентство Associated Press. Об этом предостерегли даже в ООН.

    Однако Трамп заявил, что не обеспокоен возможными обвинениями. «Знаешь, что такое военное преступление? Иметь ядерное оружие», – цитирует его The Guardian. Вместе с тем, как стало известно Politico, Пентагон расширяет перечень иранских объектов для возможных атак, включая энергетическую инфраструктуру, которая обеспечивает электричеством и топливом одновременно военных и гражданских. По словам двух представителей оборонного ведомства, такие цели признаются легитимными с точки зрения международного права, поскольку они используются армией.

    6 апреля 2026, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил о концепции США по платному проходу через Ормузский пролив
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе разговора с журналистами в Белом доме заявил, что у США есть ответ на предложение Ирана сделать Ормузский пролив платным и поделился концепцией Вашингтона.

    Один из журналистов спросил, готов ли он положить конец конфликту, когда Иран взимает плату за проезд по Ормузскому проливу.

    «А почему бы нам этого не делать? Такое допускаете? Почему мы не должны? Мы победители. Мы победили. Ясно? Они потерпели военное поражение. <...> Все нормально. Нет, я имею в виду, что у нас есть концепция, согласно которой мы будем взимать плату за проезд», – ответил президент США в ходе трансляции, которая велась в You-Tube-канале Белого дома.

    Трамп добавил, что должен кое-что напомнить, чтобы «Иран успешно уложился в завтрашний дедлайн».

    «Они должны заключить сделку, открыть пролив или и то, и другое. Мы должны заключить сделку, которая была бы приемлемой для меня. И частью этой сделки будет то, что мы хотим свободного оборота нефти и всего остального», – подытожил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, В МИД Ирана рассказали о новом протоколе судоходства в Ормузском проливе. Иран обязал суда использовать название «Персидский залив» при проходе через Ормуз. Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    Bloomberg сообщило, что прохождение судов через Ормуз выросло до максимума с начала конфликта.

    7 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Axios: В администрации США Трамп – самый кровожадный
    @ REUTERS/David Becker

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по всем мостам и электростанциям на территории Ирана, если переговоры не принесут результата к 8 вечера вторника по вашингтонскому времени (3 утра среды мск), пишет Axois.

    Президент США оказался перед важным выбором: начать масштабное уничтожение инфраструктуры Ирана с 8 вечера по восточному времени (3 утра среды мск) или снова продлить собственный ультиматум во имя переговоров, пишет Axios.

    Согласно источникам издания, на карту поставлены мосты и электростанции по всей стране – подобные удары приведут к тяжёлым последствиям для обычных иранцев и могут спровоцировать опасную эскалацию в регионе.

    В последние дни посредники из Пакистана, Египта и Турции пытаются убедить стороны найти компромисс или хотя бы выиграть ещё немного времени для обсуждений. Представитель Белого дома заявил Axios: «Если президент увидит, что сделка складывается, он, вероятно, отложит удар. Но решение принимает только он и никто другой». В администрации есть скепсис относительно возможности дальнейших отсрочек.

    По информации Axios, глава Белого дома лично занимает самую жёсткую позицию по Ирану среди всех высших чиновников Белого дома. Один из американских чиновников в разговоре с изданием охарактеризовал президента как «самого кровожадного», отметив, что министры обороны и иностранных дел на этом фоне выглядят «голубями». Трамп также обсуждал с советниками план, который называет «Днём инфраструктуры».

    Переговорная команда президента США – вице-президент Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – советует по возможности добиваться сделки сейчас. В то же время такие союзники, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ, призывают не соглашаться на перемирие без серьёзных уступок Ирана, включая открытие Ормузского пролива или отказ от обогащённого урана.

    В понедельник Иран представил свой 10-пунктный ответ на предложения по миру, который, по словам американских официальных лиц, выглядит «максималистским», однако Белый дом считает это скорее элементом торга, а не отказом. Посредники предупреждают, что процесс принятия решений в Иране идёт крайне медленно, и не исключено, что дедлайн придётся снова переносить.

    Американский президент на пресс-конференции подчеркнул, что переговоры ещё возможны, но пригрозил: «Вся страна может быть уничтожена за одну ночь, и это может случиться уже завтра». Президент уточнил, что в случае удара «каждый мост и каждая электростанция в Иране будут уничтожены к полуночи», но добавил: «Мы не хотим, чтобы это произошло». По мнению источников, план масштабной бомбардировки готов, но всё будет зависеть от того, удастся ли за оставшиеся часы достичь соглашения.

    Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил тревогу в связи с угрозами Дональда Трампа нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана.

    6 апреля 2026, 23:03 • Новости дня
    Трамп сообщил о «разрыве» с НАТО из-за ситуации с Гренландией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что его решение попрощаться с НАТО было связано с реакцией альянса на планы США по контролю над Гренландией.

    Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи союзников по НАТО, передает РИА «Новости». По его словам, страны альянса не только не помогали Вашингтону, но и старались этому препятствовать.

    «Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "Пока, пока"», – сказал Трамп журналистами.

    Кроме того, он припомнил странам НАТО нежелание оказывать помощь США в конфликте с Ираном. «Они нам не были нужны, это очевидно, потому что они вообще никак не помогли. Совсем наоборот. Они фактически из кожи вон лезли, чтобы не помогать. Они даже не хотели предоставить нам взлетно-посадочные полосы», – заявил президент США.

    Он также отметил, что считает НАТО «бумажным тигром» и добавил, что российская сторона «не боится НАТО».

    Ранее на фоне спора о возможном контроле над Гренландией американский лидер называл себя спасителем НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему угрозы США выйти из НАТО нельзя принимать всерьез.

    7 апреля 2026, 11:32 • Новости дня
    Израиль призвал иранцев не пользоваться железной дорогой
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военное командование Израиля предупредило жителей Ирана об угрозе для жизни при использовании железных дорог.

    Израильские военные призвали жителей Ирана не пользоваться железнодорожной сетью страны до 21.00 по местному времени, сообщает Bloomberg.

    Это предупреждение прозвучало на официальной странице Армии обороны Израиля на фарси в соцсети около 9 утра по иранскому времени. В заявлении подчеркивается, что нахождение у поездов и железнодорожных путей «ставит под угрозу вашу жизнь».

    Подобные обращения обычно предшествуют нанесению ударов по инфраструктуре, отмечает издание. На фоне обострения ситуации президент США Дональд Трамп усилил риторику, заявив, что в случае отсутствия соглашения о прекращении огня до вторника Вашингтон уничтожит гражданскую инфраструктуру Ирана. Иран отверг проект временного соглашения, настаивая на полном прекращении войны.

    Ранее удары по объектам инфраструктуры в Иране вызывали ответные атаки Тегерана по аналогичным целям на Ближнем Востоке и по Израилю. В стране развита железнодорожная сеть, связывающая крупнейшие города, а также соединяющая Иран с Турцией и Азербайджаном. Из-за ограничений интернета неизвестно, сколько иранцев увидят предупреждение Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль отражает новую ракетную атаку Ирана, в районе Тель-Авива сработала воздушная тревога и прозвучали взрывы, предположительно, от работы ПВО.

    7 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    Новые угрозы США ударить по Ирану вызвали рост цен на нефть
    @ Hasan Jamali/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Мировой рынок нефти отреагировал ростом котировок на обострение ситуации вокруг Ирана и опасения за безопасность поставок через Ормузский пролив.

    Котировки нефти утром в понедельник заметно прибавили в цене, трейдеры закладывают в стоимость усиление конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Июньские фьючерсы на Brent к 8.06 мск подскочили на 1,25%, до 111,14 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI выросли на 2,45%, до 115,16 доллара.

    Рынок нервно реагирует на последние заявления президента США об Иране. Он ранее пригрозил Тегерану «днем мостов и электростанций» во вторник и потребовал открыть движение по Ормузскому проливу, иначе, по его словам, иранцы будут «жить в аду». Власти Ирана пообещали дать решительный ответ в случае реализации этих угроз.

    Управляющий директор по инвестиционной стратегии OCBC в Сингапуре Васу Менон заявил, что любые последующие удары по энергетической инфраструктуре Ирана означали бы значительную эскалацию и повышали бы риск ответных действий, способных еще сильнее нарушить работу энергетических объектов стран Персидского залива. Руководитель отдела товарных исследований Westpac Banking Corp. Роберт Ренни считает, что при переходе Трампа к силовому «режиму разгрома» и более масштабных ответных атаках Ирана цены могут закрепиться выше 110 долларов и пойти к отметке 120 долларов.

    Глава Белого дома сообщил, что в воскресенье США вели «глубокие переговоры» с Ираном и ранее называл переговоры продуктивными. МИД Ирана опроверг существование прямого диалога, но подтвердил получение через посредников посланий о желании США обсудить прекращение конфликта.

    США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, Тегеран бьет по израильским целям и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта почти остановилось судоходство через Ормузский пролив, который остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник июньские фьючерсы на Brent на бирже прибавляли почти 0,8% до 109,89 доллара за баррель.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с французским коллегой заявил об угрозе мировой энергетике в случае ударов США по инфраструктуре Ирана.

    7 апреля 2026, 02:11 • Новости дня
    Иран заявил о стратегическом провале операции США в Исфахане
    @ Pfc. Edgar Martinez/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленный источник в иранских силовых и политических структурах назвал две причины, которые заставляют президента США Дональда Трампа искать возможность для переговоров с Ираном.

    «Пролив Баб-эль-Мандеб и операция в Исфахане. Администрация Трампа очень серьезно относится к угрозам закрытия Баб-эль-Мандебского пролива, особенно после наблюдения за оперативной деятельностью в этом направлении», сообщил источник телеканала Al Mayadeen.

    Он добавил, что Трамп и его соратники, несмотря на свои красочные преувеличения, осознают масштабы своей стратегической неудачи в провалившейся операции в Исфахане и знают правду о спасении пилота F-15, тем более что они не показали никаких фотографий операции.

    Источник заявил, что Трамп осознает отсутствие возможности эффективного прогресса на местах, знает об отсутствии возможности успешного противостояния с Ираном на море и понимает, что цены на энергоносители значительно вырастут в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США. Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны. Американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.

    7 апреля 2026, 10:49 • Новости дня
    Трамп заявил о божьей помощи в войне с Ираном
    @ Shawn Thew/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, бог поддерживает действия Соединенных Штатов в войне с Ираном.

    Президент США заявил, что считает военные действия Соединённых Штатов против Ирана поддерживаемыми богом, передает The Washington Post.

    На брифинге в Белом доме он ответил на вопрос журналиста: «Да, потому что бог добр. А бог хочет, чтобы о людях заботились». По словам главы Белого дома, именно этим он объясняет продолжающийся уже пять недель конфликт, в ходе которого погибли тысячи человек на Ближнем Востоке и 13 американских военных.

    Президент США отметил, что теперь видит войну как религиозную миссию, несмотря на то, что ранее высказывал различные версии причин – от смены власти в Иране до защиты союзников. Он подчеркнул, что действия США могут включать удары по ключевой инфраструктуре страны и заверил, будто многие иранцы призывают Вашингтон продолжать бомбардировки ради свержения власти.

    На уточняющий вопрос о том, советовался ли он с Богом перед эскалацией конфликта, Трамп прямо не ответил, но добавил, что разделяет скорбь по поводу происходящего: «Бог не любит то, что происходит. Я не люблю то, что происходит. Все говорят, что мне это нравится. Мне это не нравится».

    Президент США также заявил, что миротворческие инициативы, которые он реализовывал в прошлом, приносят ему больше радости, чем нынешняя война. В последние дни он все чаще использует религиозную риторику, называет конфликт «экзистенциальной битвой христианства и ислама» и публикует резкие заявления в соцсетях с религиозными ссылками, что вызвало протесты мусульманских и католических лидеров.

    Католические и мусульманские лидеры, в том числе Папа Лев, публично осудили эскалацию и призвали Трампа остановить боевые действия. Бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что, по ее мнению, Трамп не является христианином, поскольку противоречит учению Иисуса о любви и прощении врагов.

    В ходе того же брифинга Трамп связал недавнее спасение американского военнослужащего с божественным вмешательством, а министр обороны Пит Хегсет сравнил операцию с воскресением Иисуса, подчеркнув символизм спасения на Пасху.

    Напомним, Тегеран отверг американское предложение о временном прекращении огня и потребовал долгосрочного решения войны, настаивая на снятии санкций и поддержке восстановления.

    Ранее США, Иран и группа региональных посредников обсуждали условия возможного 45-дневного перемирия как последний шанс предотвратить резкую эскалацию конфликта.

    7 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Иран атаковал объекты ExxonMobil и Dow Chemical в Саудовской Аравии
    @ Jan Woitas/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по нескольким объектам американских нефтехимических компаний в Саудовской Аравии, сообщило агентство Fars.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по объектам нефтехимических компаний в Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    Агентство Fars сообщило, что атакам подверглись производственные площадки компаний Sadra Chemical, ExxonMobil и Dow Chemical в городе Эль-Джубайль, а также Chevron Phillips в районе Эль-Джуайма.

    По данным агентства, объекты были поражены с помощью баллистических ракет и ударных беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей Исламской революции ранее заявил о ракетных ударах по объектам нефтехимической промышленности Израиля и стран Персидского залива.

    Иранские беспилотники ранее нанесли удар по объектам нефтехимической компании Gulf Petrochemical Industries в Бахрейне.

    КСИР Ирана в марте сообщил об атаках на связанные с США энергетические объекты на Ближнем Востоке в ответ на удары по иранской инфраструктуре.

    7 апреля 2026, 06:35 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал рост инфляции в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к сокращению мирового экономического роста и усилению инфляционного давления, заявила глава ведомства Кристалина Георгиева

    Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший в истории сбой в поставках энергоресурсов, поскольку миллионы баррелей нефти не добываются из-за фактической блокады Ормузского пролива Ираном, передает Reuters.

    «Вместо этого все дороги теперь ведут к росту цен и замедлению экономического роста», – заявила Георгиева.

    Она отметила, что даже быстрое окончание боевых действий приведет к относительно небольшому снижению прогноза роста и повышению прогноза инфляции, однако в случае затягивания войны последствия будут гораздо серьезнее,

    В блоге МВФ 30 марта уже намекал на возможное понижение прогноза мирового экономического развития, ссылаясь на асимметричный шок от войны и ужесточение финансовых условий. Ранее Фонд ожидал небольшого повышения глобального роста до 3,3% в 2026 году и 3,2% в 2027 году, но теперь эти показатели будут пересмотрены в сторону понижения.

    Глава МВФ добавила, что война уже сократила мировые поставки нефти на 13%, что негативно сказалось не только на энергетическом секторе, но и на связанных с ним цепочках поставок, включая гелий и удобрения.

    Георгиева отметила, что нынешняя ситуация усугубляется геополитической напряженностью, технологическими изменениями, климатическими потрясениями и демографическими сдвигами.

    Ожидается, что тема войны станет ключевой на весенних заседаниях МВФ и Всемирного банка, где будет представлен доклад «Мировой экономический прогноз», запланированный к публикации 14 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ предупредила о тяжелых последствиях из-за  конфликта на Ближнем Востоке. Первые шесть дней военной операции против Ирана обошлись США более чем в 11,3 млрд долларов. Война с Ираном стала ударом для мировой экономики.

    7 апреля 2026, 10:20 • Новости дня
    Иран отверг условия США о временном перемирии
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран отверг американское предложение о временном прекращении огня и потребовал долгосрочного решения войны, настаивая на снятии санкций и поддержке восстановления, пишет The War Zone.

    Иран отверг предложение о перемирии, выдвинутое США, но заявил о необходимости окончательного прекращения войны, передает TWZ со ссылкой на официальное агентство IRNA.

    Согласно сообщению, Иран передал свой ответ через Пакистан, отвергнув идею временного прекращения огня и подчеркнув, что видит только устойчивое разрешение конфликта в регионе. В Тегеране подчеркнули, что не намерены открывать Ормузский пролив только ради краткосрочного перемирия.

    Как сообщает IRNA, в ответе Ирана содержатся десять условий, среди которых прекращение региональных конфликтов, снятие санкций и поддержка восстановления разрушенной инфраструктуры. Ранее, по данным Axios, обсуждался план из двух этапов: сначала 45-дневное перемирие, которое должно было привести к долгосрочному соглашению.

    Пакистан играет активную роль в переговорах, а его начальник штаба Асим Мунир поддерживает постоянный контакт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпредставителем Стивом Виткоффом и иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи. Главной точкой разногласий остается нежелание Ирана открывать Ормузский пролив в обмен на временное перемирие, поскольку через пролив обычно проходит около пятой части мировых поставок нефти.

    Высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству Reuters, что США пока не готовы к постоянному перемирию, а Тегеран не допустит давления с целью принятия быстрых решений и сроков. В эти выходные президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить энергетические объекты и мосты в Иране, если пролив не будет полностью открыт к 8 вечера вторника по восточному времени США. В интервью The Wall Street Journal он сказал: «Если они не откроют пролив, они потеряют все электростанции и другие объекты в стране».

    Сегодня Трамп подтвердил, что вторник станет окончательным сроком, повторив угрозы на своей странице Truth Social. В резкой форме он потребовал от Ирана: «Откройте этот чертов пролив, или будете жить в аду – только смотрите!»

    В ответ спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Галибаф предупредил, что «безрассудные действия» президента США могут привести к пожару во всем регионе. Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что угрозы Трампа могут подпадать под определение военных преступлений, поскольку речь идет об ударах по гражданской инфраструктуре, и пообещал «решительный, немедленный и болезненный ответ на любую агрессию».

    Также отмечается, что Иран ранее наносил удары по инфраструктуре на Аравийском полуострове. Центральное военное командование Ирана заявило, что в случае атаки со стороны США готово нанести «куда более сокрушительный ответ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны, добиваясь не временного перемирия, а «постоянного прекращения войны в регионе».

    Высокопоставленный иранский чиновник заявил о непринятии жестких сроков и отказе от частичного открытия Ормузского пролива на условиях Вашингтона.

    Ранее США, Иран и группа региональных посредников обсуждали условия возможного 45-дневного перемирия как последний шанс предотвратить резкую эскалацию конфликта.

    7 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран получил возможность положить конец многолетним военным угрозам со стороны США и Израиля, заявил бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо.

    Бо в эфире YouTube-канала сообщил, что Иран получил возможность положить конец многолетним военным угрозам со стороны США и Израиля, передает РИА «Новости». Он отметил, что нынешние действия Ирана – это не только защита, но и формирование мощного военно-промышленного комплекса.

    По словам Бо, «мы видим, что население становится более сплоченным. Иранцы не просто запускают ракеты – они производят их все больше. Это своего рода система – механизм, военно-промышленный комплекс – который движется вперед в Иране. Это означает, что они производят ракеты, производят другие вещи и получают все больше политической поддержки извне».

    Эксперт подчеркнул, что время играет против США, поскольку их возможности сокращаются с каждым днем, а Иран получает дополнительные преимущества. Он также пояснил, что Дональд Трамп предоставил Ирану шанс добиться полного прекращения угроз и именно к этому, по мнению Бо, сейчас стремится Тегеран. Чем дольше, по словам эксперта, американская сторона будет затягивать процесс, тем меньше свободы для маневра у нее останется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по крупнейшим государственным объектам исламской республики.

    О провале миссии США по спасению пилота и о сбитых вертолетах и самолете заявил официальный представитель иранского командования Эбрахим Зольфагари.

    Бывший американский чиновник Кент отметил укрепление обороноспособности Ирана и рост внутренней поддержки властей после ударов США.

