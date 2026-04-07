Орбан заявил о готовности принять саммит России и США в Венгрии

Орбан: Венгрия готова принять саммит России и США

Tекст: Валерия Городецкая

Он напомнил, что ранее президент США предлагал провести мирный саммит в Будапеште, и Венгрия согласилась принять такое мероприятие, передает РИА «Новости».

Орбан подчеркнул, что Будапешт обсуждал с президентами США и России условия проведения встречи вплоть до деталей технической подготовки. Он заверил, что если обе страны сочтут нужным провести мирный саммит, Венгрия будет рада снова предоставить свою столицу для переговоров.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с Орбаном отметил, что Вашингтон продолжит участвовать в усилиях по урегулированию конфликта на Украине. «Мы собираемся продолжить участвовать в этом процессе», – заявил он.

Вэнс добавил, что по его мнению, американский лидер и Орбан сделали для завершения конфликта больше, чем любой другой лидер, используя дипломатические методы и диалог с обеими сторонами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине.