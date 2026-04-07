Минтранс объявил о возобновлении перевозок по «единому» билету в Абхазию

Tекст: Валерия Городецкая

Билеты на курортный сезон 2026 года уже доступны для приобретения, сообщается в канале ведомства в Max. Перевозки будут осуществляться до 30 сентября с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи.

Гостям Абхазии предлагается трансфер комфортабельными автобусами до Гагры, Пицунды, Гудауты, Нового Афона и Сухума. Как отмечают в Минтрансе, обеспечение качественных и безопасных транспортных услуг – один из важных приоритетов. Система «единого» билета действует с 2017 года и позволяет туристам удобно и без лишних сложностей добраться до нужного курорта.

Для оформления билета на поезд и автобус необходимо обратиться в кассы любого железнодорожного вокзала или агентские сети АО «ФПК», а также воспользоваться сайтом или приложением РЖД. Билеты по маршруту «самолет плюс автобус» доступны через сервисы по продаже авиабилетов и в турагентствах. При покупке достаточно указать пункт отправления и назначения, например: «откуда» – Самара, «куда» – Пицунда.

Стоимость автобусной части «единого» билета в 2026 году составит от 824 до 1132 рублей в зависимости от маршрута. Дополнительная информация опубликована на сайте транспортной дирекции, также работает горячая линия.