    Европейцев заставили платить за ненужное спасение от ковида
    Франция перебросила истребители Rafale к границе НАТО c Россией
    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры
    Politico: Внешнюю политику ЕС поразил системный паралич
    Прокурор запросил для экс-замминистра обороны Попова 22 года колонии
    Иран выдвинул США 10 требований для окончания войны
    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану
    Киев не разрешил экспертам ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба»
    «Дрон будущего» для армии США рухнул на испытаниях
    7 апреля 2026, 15:07 • Новости дня

    При атаке на железнодорожный мост в Иране погибли два человека

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате нападения на железнодорожный объект в иранском Кашане двое погибли, еще трое местных жителей получили различные ранения, сообщило агентство ISNA со ссылкой на местные власти.

    Инцидент произошел в Яхья-Абаде – по словам чиновников, объект подвергся удару со стороны «американо-сионистского агрессора».

    В результате атаки, как отмечают власти, погибли два человека и еще трое были ранены. О состоянии пострадавших и подробностях атаки пока не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате авиаудара по жилым районам провинции Альборз к западу от Тегерана погибли 18 человек, среди которых двое детей. В пригороде иранской столицы городе Годс ночной ракетный удар по жилому дому унес жизни двух детей и ранил 17 человек.

    7 апреля 2026, 08:50 • Новости дня
    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры

    Tекст: Алёна Задорожная

    Американцы провели блестящую операцию по спасению пилота сбитого F-15E, но это не повод говорить о потенциальном успехе наземного вторжения США в Иран. Наземная операция потребует от военных принципиально иного уровня подготовки, сложной логистики и колоссальных затрат, заявил газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов.

    «Надо признать, что американцы провели по-настоящему масштабную операцию. Впрочем, по-другому и не должно было быть: речь шла о спасении их пилота, который потенциально мог быть убит или попасть в плен», – говорит генерал авиации Владимир Попов.

    «Авиационный компонент ВС США – один из лучших в мире, и система поиска и спасения стоит у них в приоритете. Если обратиться к истории, американцы всегда очень щепетильно относились к возвращению своих солдат домой, в некотором роде даже кичились этим. К слову, на то есть две причины: США давно не воевали столь активно, и им мало кто так сильно огрызался, как это делает Иран», – рассуждает спикер.

    По его словам, если бы оператора систем вооружения сбитого F-15E не вернули домой, это стало бы ужасающим репутационным ударом для всей армии США и лично для Дональда Трампа. И в данном случае потерять самолеты и вертолеты на сумму свыше 200 млн долларов для американцев было более выгодным решением.

    При этом сама операция была крайне рискованной, но в то же время уникальной. Во-первых, возможности поисково-спасательного обеспечения полетов жестко регламентированы, сам процесс – это конгломерация нескольких служб и людей. «Каждый элемент должен выполнять свои действия. Так, пострадавший обязан подать сигнал на определенных частотах через маячок, уйти от потенциального преследования, найти укрытие», – описывает летчик.

    «На командных пунктах есть дежурные, которые следят за подобными сигналами и готовы в любой момент организовать поисковые действия. И тогда дежурные силы и средства немедленно приступают к работе – будь они в воздухе, на базе или на площадках подскока. Могут также выделяться дополнительные боевые расчеты для обеспечения безопасности», – продолжает он.

    У Вашингтона было крайне мало времени на подготовку. Если бы его было больше, то, согласно логике, сначала на предполагаемую территорию посадки тяжелых MC-130J Commando II должны были отправиться ДРГ для разведки местности и анализа плотности почвы. «После осмотра военные должны были указать импровизированную посадочную полосу или площадку. Но этого сделано не было, поэтому садиться пришлось на неподготовленную территорию, почти в поле, с недюжинной долей риска и везения», – объясняет эксперт.

    «Серьезную роль сыграл и морально-психологический фактор. Иранцы явно не ожидали, что Вашингтон пойдет на такие отчаянные меры. Поэтому, вероятно, они не подготовили комплексы, которые могли бы сбить американские самолеты. Кроме того, сами США активно распространяли дезинформацию о том, что летчик уже вывезен, хотя операция еще продолжалась», – добавил Попов.

    Впрочем, какой бы успешной ни была эта операция, она оказалась «жутко дорогой» для Штатов, поэтому организовывать нечто подобное каждый раз не получится. США в любом случае придется пересматривать подходы к применению авиации в зоне боевых действий, чтобы вновь не оказаться в подобной ситуации.

    «Скорее всего, они задумаются об использовании другого оружия, например ракет дальнего действия класса «воздух–поверхность», чтобы не входить в зону работы ПВО противника. Допускаю, что самолеты будут работать на малых высотах, вне зоны досягаемости локаторов», – полагает аналитик.

    Примечательны на этом фоне сообщения американских СМИ о том, что спасательная операция доказывает способность США успешно провести наземную операцию на территории Ирана. Однако, по мнению Попова, нельзя ставить эти два вида операций на одну ступень.

    «Между ними разница, как между небом и землей. Десантная операция в отличие от эвакуационной – это, пожалуй, самое сложное, что может быть. Она в любом случае будет сопряжена с колоссальными потерями в технике и людях», – пояснил он.

    Дальше – объем подготовки и задействование сил и средств. «Если для спасательной операции условно нужно 15 самолетов и вертолетов, то для наземной, даже если речь пойдет об острове, потребуются сотни единиц авиационной техники», – продолжает эксперт.

    Для боевой операции потребуется и серьезная тыловая подготовка. «Как минимум, Штатам нужно будет каким-то образом заготовить огромное количество топлива. Кроме того, придется перебрасывать технику, людей, снабжение с континента, где-то это размещать», – детализирует он.

    Наконец, спасательную операцию можно просчитать и провести разово в сжатые сроки, в то время как боевая предполагает совершенно другие алгоритмы. «Бойцов придется высаживать хотя бы в две волны, затем им нужно будет захватить участок, закрепиться, удержать. Затем снова подвезти силы и средства, чтобы развить успех. И это мы вообще не берем в уравнение стоимость наземной операции, которая обернется для экономики США колоссальными потерями», – заключил Попов.

    В воскресенье США провели масштабную операцию в Иране по спасению второго пилота сбитого F-15. Как пишет The New York Post, американские военные создали передовой пункт базирования и дозаправки (FARP) вблизи Исфахана – на территории заброшенного сельскохозяйственного аэродрома.

    Для этого пришлось доставить в тыл противника несколько специализированных транспортных самолетов MC-130J Commando II, а также вертолеты MH-6 Little Bird (известные как Killer Egg из-за характерной формы корпуса). Именно на вертолете военным удалось вывезти пилота F-15.

    Примечательно, что ЦРУ инициировало распространение дезинформации, а также фейковых новостей о том, что пилот якобы уже спасен, хотя операция еще продолжалась. Таким образом американцы пытались ввести в заблуждение иранские поисковые группы и выиграть время для работы спасателей.

    Несмотря на успешную эвакуацию пилота, не обошлось без потерь в технике. Два самолета Commando II (каждый стоимость в 100 млн долларов) не смогли покинуть Иран. Иранские СМИ активно тиражировали видео и фото с кадрами якобы подбитых американских самолетов и вертолетов.

    В Тегеране попытались представить операцию как провалившуюся. «Так называемая американская военная спасательная операция, спланированная как операция по дезинформации и побегу из заброшенного аэропорта на юге Исфахана под предлогом спасения пилота сбитого самолета, была полностью сорвана», – заявил представитель иранской армии Ибрагима Зольфагари.

    По другой версии, тяжелые заправщики застряли в неподготовленном грунте, так как были загружены топливом и вооружением. В итоге спецназ «Дельта», участвовавший в операции, был вынужден подорвать и самолеты, и вертолеты, чтобы техника не досталась иранской стороне. Позднее по остаткам техники нанесла удар американская авиация.

    На этом фоне в американской прессе все чаще звучат заявления: если США провели успешную операцию по эвакуации пилотов в Иране, значит, они способны и на успешную сухопутную операцию против иранских сил.

    «Воинское мастерство США – от впечатляющих логистических и тактических возможностей до феноменального мастерства летчиков – проявилось в полной мере. Это должно развеять любые сомнения в том, сможет ли Америка выиграть эту войну», – пишут авторы New York Post. Президент США, в свою очередь, назвал операцию уникальной и одной из самых смелых в истории вооруженных сил страны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан.

    7 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    США и Израиль атаковали иранский остров Харк

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк, который считается важнейшим экспортным узлом для иранской нефти, сообщает Mehr.

    «Американо-сионистский враг осуществил несколько атак на остров Харк, раздалось несколько взрывов», – говорится в сообщении Mehr, передает РИА «Новости».

    Какие именно объекты были поражены, не уточняется. Остров Харк расположен в северной части Персидского залива и на нем находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.

    Ранее беспилотник ВМС США пролетел рядом с иранским островом Харк.

    Издание Associated Press со ссылкой на аналитиков писало, что операция на острове Харк не закончит войну с Ираном.

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    6 апреля 2026, 18:43 • Новости дня
    Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны
    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны, сообщили СМИ.

    Как пишет IRNA, в иранском документе отмечается, что целью должно стать не временное перемирие, а «постоянное прекращение войны в регионе», передает ТАСС.

    Ответ состоит из 10 пунктов. Среди них – требование немедленного прекращения боевых действий, предложение создать протокол безопасного прохода международных судов через Ормузский пролив, а также условие полного снятия санкций с Ирана.

    Тегеран категорически отверг идею краткосрочного перемирия. Власти Ирана считают, что любые шаги должны привести к «полной остановке войны на Ближнем Востоке», подчеркивает источник.

    Ранее сообщалось, что переговоры по 45-дневному перемирию между США и Ираном при посредничестве ряда стран вышли в финальную фазу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.

    7 апреля 2026, 10:29 • Новости дня
    NYT: Иран выдвинул США 10 требований для окончания войны
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран направил США через Пакистан список из десяти условий для окончательного прекращения войны, включая снятие санкций и прекращение атак Израиля на Ливан, пишет The New York Times.

    Иран в понедельник передал Соединенным Штатам через пакистанских посредников десятиточечное предложение по прекращению войны, сообщает The New York Times.

    В документе содержатся условия, среди которых гарантия отсутствия новых атак на Иран, прекращение израильских ударов по Хезболле в Ливане и отмена всех санкций против Ирана.

    Взамен Иран пообещал снять фактическую блокаду ключевого судоходного маршрута через Ормузский пролив и ввести плату около двух миллионов долларов за проход каждого судна, разделяя доход с Оманом. Полученные средства Тегеран планирует направить на восстановление разрушенной инфраструктуры, а не требовать прямых компенсаций.

    Президент США, комментируя инициативу, заявил: «Это значительное предложение. Это значительный шаг», но добавил: «Этого недостаточно. Но это очень значительный шаг». Он повторил угрозу, что если до вечера вторника условия США не будут выполнены, он прикажет нанести новые массированные удары по всей территории Ирана, чтобы «стране понадобилось сто лет на восстановление».

    В последние недели глава Белого дома угрожал бомбардировками гражданской инфраструктуры, если Иран не откроет Ормузский пролив. Эксперты по международному праву отмечают, что такие действия могут быть квалифицированы как военное преступление.

    Государственные СМИ Ирана сообщили, что текст предложения отверг идею немедленного перемирия, но настаивает на полном завершении войны на условиях Тегерана, указывая на усиление позиций страны после недавних успехов в конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны, включающий 10 пунктов и требование полного снятия санкций.

    Иран отказался открыть Ормузский пролив в обмен на временное перемирие с США.

    Посол Ирана в России Казем Джалали озвучил ключевые условия мира, включая прекращение агрессии, компенсацию ущерба и уважение юрисдикции страны в Ормузском проливе.

    7 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Спецназ США для спасения пилота за несколько часов создал базу в иранском тылу

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские спецслужбы в течение нескольких часов создали передовую базу для операции по спасению пилота F-15E, используя даже необорудованные взлетные полосы на территории противника, поделились эксперты.

    Американская военная операция по спасению офицера вооружения F-15E, оказавшегося на территории Ирана после того, как его самолет был сбит, стала одной из самых сложных для Пентагона, передает The War Zone.

    Для успешного выполнения миссии американским спецназовцам пришлось оперативно развернуть временную передовую базу вооружения и дозаправки (FARP) глубоко на территории Ирана, чтобы использовать ее как плацдарм для дальнейших действий по спасению.

    Как рассказал бывший боец Special Tactics Squadron Кайл Ремпфер, такие операции тщательно отрабатываются на учениях. По его словам, команды специальных тактических подразделений заранее анализируют иранские взлетно-посадочные полосы и заброшенные аэродромы, используя спутниковые снимки и специализированное ПО (например, AutoCAD) для оценки, какие типы самолетов смогут там сесть.

    Для миссии требовалась посадочная площадка подходящих размеров для двух транспортников MC-130J Commando II – даже сельскохозяйственный аэродром мог подойти, но состояние грунта могло стать проблемой.

    После быстрой высадки на площадке с транспортников были развернуты вертолеты AH-6 Little Bird, которые практически сразу выдвинулись к месту, где скрывался офицер. Оставшаяся команда обеспечивала безопасность базы и координировала действия с экипажами самолетов, которые контролировали все дороги, ведущие к площадке, в том числе накладывая авиационные удары для создания препятствий на путях возможного приближения иранских сил. Для оценки состояния ВПП бойцы могли использовать мотоциклы и специальные приборы для анализа прочности почвы.

    Охрану базы обеспечивали бойцы DEVGRU (SEAL Team 6) при мощной поддержке с воздуха, а большинство участников операции были сертифицированы как JTAC и могли вызывать авиаудары для защиты площадки. В воздухе постоянно находилось большое количество разведывательных и ударных самолетов, что создавало серьезную нагрузку на координацию, требуя присутствия сразу нескольких JTAC и пилотов, способных управлять воздушным движением.

    Ремпфер отметил, что миссия была крайне опасной из-за необходимости действовать в условиях полной темноты, используя ночное видение и минимальное радиообщение, чтобы избежать перехвата. В ходе эвакуации часть техники, в том числе MC-130, была уничтожена на месте, вероятно, из-за невозможности взлета с поврежденной полосы. Он также подчеркнул, что подобная операция по созданию временного аэродрома может стать прототипом будущих масштабных миссий по проникновению и выводу личного состава на вражеской территории.

    По словам эксперта, решающим фактором успеха стала внезапность и значительное прикрытие с воздуха. Однако при затягивании операции риск встречи с иранскими силами, вооруженными стрелковым оружием, минометами и ПЗРК, резко возрастал. Высокоточная разведка, подавление связи противника и постоянный контроль за подступами к площадке обеспечивали время для завершения миссии и эвакуации всех участников.

    Ранее президент США раскрыл подробности спасения экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном.

    Военное издание Military Watch Magazine сообщило, что США и Израиль потеряли 11 воздушных судов в ходе операции по спасению летчиков.

    NBC News отметило, что ЦРУ организовало дезинформационную кампанию для отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации пилота.

    Генерал авиации Владимир Попов заявил, что США пошли на отчаянные меры ради спасения пилота F-15.

    7 апреля 2026, 13:40 • Новости дня
    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ближе к концу апреля Вашингтону придется сворачивать военную операцию против Ирана и соглашаться с условиями Тегерана, в том числе по Ормузу. Но до того Дональд Трамп попытается устроить финальный удар по Исламской республике, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, во вторник истекает ультиматум, выдвинутый президентом США Ирану.

    «Президент США имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса только два месяца. Поэтому конец апреля станет первой реперной точкой для Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. По его оценкам, американские законодатели не согласуют ни расширение полномочий главы Белого дома для продолжения войны, ни выделение траншей для ее финансирования.

    Поэтому до того Трамп, вероятно, попытается устроить финальный удар по Ирану, добавил собеседник. «У президента США почти не осталось козырей на столе. Среди возможных вариантов действий – проведение сухопутной операции ограниченными силами и удары по иранской инфраструктуре. При этом атака на гражданские объекты станет очевидным нарушением международного права и военным преступлением», – подчеркнул эксперт.

    Дудаков указал, что демократы уже озвучивают обвинения в адрес Трампа. Если же американские силы нанесут удары по гражданской инфраструктуре, то это будет использовано Демпартией в предвыборной программе во время избирательной кампании в Конгресс, уточнил спикер. «Кроме того, реализация угроз главы Белого дома может стать в будущем основанием для объявления импичмента как Трампу, так и шефу Пентагона Питу Хегсету», – добавил политолог.

    «Наконец, это подорвет репутацию Трампа не только внутри Америки, но и среди союзников вовне. Но несмотря на все риски и последствия, повторю, США нанесут удары по Исламской республике по истечении ультиматума», – считает спикер. По его мнению, ближе к концу апреля Вашингтону придется сворачивать военную операцию, соглашаться с иранскими условиями, в том числе по Ормузу. «Потому что пока пролив заблокирован, цены на топливо внутри Штатов растут, рейтинги Трампа падают, и у него внутри страны все начинает валиться из рук», – заключил Дудаков.

    Во вторник истекает ультиматум, выдвинутый Дональдом Трампом Ирану. Если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив, президент США обещал ударить по мостам и энергообъектам. Исламская республика требования американского лидера уже отвергла.

    Иран передал Пакистану, выступающему посредником в переговорах с американами, свой план мирного урегулирования, сообщает The New York Times. Документ состоит из десяти пунктов. Среди них – гарантия безопасности ИРИ от ударов, прекращение израильского наступления против ливанской «Хезболлы» и отмена всех санкций.

    Взамен Тегеран предложил снять блокаду Ормузского пролива. При этом иранская сторона хотела ввести плату в размере двух млн долларов для коммерческих судов при проходе по морскому пути. Взимаемые средства Иран обещал делить с Оманом, находящимся по другую сторону пролива. Иран использует деньги для восстановления разрушенной американо-израильскими ударами инфраструктуры.

    Трамп счел предложение Ирана по прекращению огня «значительным шагом». При этом он назвал его «недостаточно хорошим». По данным Axios, несмотря на попытки договориться с Тегераном, у США и Израиля уже подготовлен план масштабной бомбардировки иранских энергетических объектов. Один из американских чиновников сказал порталу, что Трамп – «самый кровожадный» в администрации, «как бешеная собака».

    Ранее глава Белого дома отказался сказать, будут ли гражданские цели под запретом для атак. Его угроза взорвать все мосты и электростанции в Иране, по мнению некоторых экспертов в области военного права, может представлять собой военное преступление, писало агентство Associated Press. Об этом предостерегли даже в ООН.

    Однако Трамп заявил, что не обеспокоен возможными обвинениями. «Знаешь, что такое военное преступление? Иметь ядерное оружие», – цитирует его The Guardian. Вместе с тем, как стало известно Politico, Пентагон расширяет перечень иранских объектов для возможных атак, включая энергетическую инфраструктуру, которая обеспечивает электричеством и топливом одновременно военных и гражданских. По словам двух представителей оборонного ведомства, такие цели признаются легитимными с точки зрения международного права, поскольку они используются армией.

    6 апреля 2026, 22:18 • Новости дня
    Иран опубликовал список уничтоженной авиатехники США с начала конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Ирана предоставили данные о якобы 43 сбитых и поврежденных объектах ВВС США общей стоимостью 2,4 млрд долларов, сообщает иранское агентство Mehr.

    Иранское агентство Mehr опубликовало список американской авиатехники, уничтоженной или поврежденной с начала конфликта, сообщает «Коммерсантъ».

    По данным иранской стороны, вооруженные силы страны сбили 43 объекта ВВС США, общая стоимость которых составила около 2,4 млрд долларов.

    В перечне фигурируют четыре истребителя F-15E, один многоцелевой истребитель F-35, а также два транспортных самолета MC-130J Commando II. Кроме того, иранские военные заявили об уничтожении восьми самолетов-заправщиков KC-135, девяти вертолетов и семнадцати беспилотников.

    Список был составлен на основании данных, собранных с момента начала конфликта, уточнило агентство Mehr. Официальных подтверждений этих сведений со стороны США на данный момент не поступало.

    Ранее MWM сообщил, что США и Израиль потеряли 11 самолетов, вертолетов и БПЛА во время поисково-спасательной операции после крушения F-15E над Ираном.

    Корпус стражей исламской революции перехватил и уничтожил к югу от Исфахана американский самолет, занимавшийся поиском пилота сбитого F-15E.

    6 апреля 2026, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил о концепции США по платному проходу через Ормузский пролив
    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе разговора с журналистами в Белом доме заявил, что у США есть ответ на предложение Ирана сделать Ормузский пролив платным и поделился концепцией Вашингтона.

    Один из журналистов спросил, готов ли он положить конец конфликту, когда Иран взимает плату за проезд по Ормузскому проливу.

    «А почему бы нам этого не делать? Такое допускаете? Почему мы не должны? Мы победители. Мы победили. Ясно? Они потерпели военное поражение. <...> Все нормально. Нет, я имею в виду, что у нас есть концепция, согласно которой мы будем взимать плату за проезд», – ответил президент США в ходе трансляции, которая велась в You-Tube-канале Белого дома.

    Трамп добавил, что должен кое-что напомнить, чтобы «Иран успешно уложился в завтрашний дедлайн».

    «Они должны заключить сделку, открыть пролив или и то, и другое. Мы должны заключить сделку, которая была бы приемлемой для меня. И частью этой сделки будет то, что мы хотим свободного оборота нефти и всего остального», – подытожил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, В МИД Ирана рассказали о новом протоколе судоходства в Ормузском проливе. Иран обязал суда использовать название «Персидский залив» при проходе через Ормуз. Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    Bloomberg сообщило, что прохождение судов через Ормуз выросло до максимума с начала конфликта.

    6 апреля 2026, 20:45 • Новости дня
    Иран обязал суда использовать название «Персидский залив» при проходе через Ормуз
    Tекст: Дарья Григоренко

    Суда, проходящие через Ормузский пролив, обязаны использовать установленные географические названия, в том числе наименование региона как «Персидский залив», заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    По его словам, «суда, проходящие через пролив, обязаны использовать корректные географические названия, в частности «Персидский залив». Использование иных наименований будет служить основанием для отказа в проходе», передает РИА «Новости».

    Джалали подчеркнул, что в рамках правового режима пролива должны быть утверждены специальные флаги, обозначения и морские знаки, которые также будут базироваться на корректных географических названиях региона и станут обязательными для всех судов.

    Также, по словам посла, военные корабли и суда государств, находящихся в конфликте с прибрежными странами, не должны иметь права прохода через Ормузский пролив.

    В понедельник Иран отверг требование США открыть Ормузский пролив в рамках предложенного временного перемирия, сохранив жесткую позицию по условиям соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране заявили, что Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с Сергеем Лавровым заявил об открытом статусе Ормузского пролива для судов стран, не связанных с США и Израилем.

    6 апреля 2026, 19:39 • Новости дня
    США сочли предложение Ирана по прекращению конфликта недостаточно хорошим

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о получении от Ирана «существенного предложения» относительно прекращения конфликта.

    По словам президента, иранская сторона сделала шаг навстречу США, однако Вашингтон не считает его удовлетворительным, передает ТАСС.

    «Они сделали предложение, и это существенное предложение. Это существенный шаг. Он недостаточно хорош, но это существенный шаг», – отметил глава Белого дома.

    Ранее Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны.

    Портал Axios сообщал о возможном 45-дневном перемирии в войне США с Ираном.

    7 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Axios: В администрации США Трамп – самый кровожадный
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по всем мостам и электростанциям на территории Ирана, если переговоры не принесут результата к 8 вечера вторника по вашингтонскому времени (3 утра среды мск), пишет Axois.

    Президент США оказался перед важным выбором: начать масштабное уничтожение инфраструктуры Ирана с 8 вечера по восточному времени (3 утра среды мск) или снова продлить собственный ультиматум во имя переговоров, пишет Axios.

    Согласно источникам издания, на карту поставлены мосты и электростанции по всей стране – подобные удары приведут к тяжёлым последствиям для обычных иранцев и могут спровоцировать опасную эскалацию в регионе.

    В последние дни посредники из Пакистана, Египта и Турции пытаются убедить стороны найти компромисс или хотя бы выиграть ещё немного времени для обсуждений. Представитель Белого дома заявил Axios: «Если президент увидит, что сделка складывается, он, вероятно, отложит удар. Но решение принимает только он и никто другой». В администрации есть скепсис относительно возможности дальнейших отсрочек.

    По информации Axios, глава Белого дома лично занимает самую жёсткую позицию по Ирану среди всех высших чиновников Белого дома. Один из американских чиновников в разговоре с изданием охарактеризовал президента как «самого кровожадного», отметив, что министры обороны и иностранных дел на этом фоне выглядят «голубями». Трамп также обсуждал с советниками план, который называет «Днём инфраструктуры».

    Переговорная команда президента США – вице-президент Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – советует по возможности добиваться сделки сейчас. В то же время такие союзники, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ, призывают не соглашаться на перемирие без серьёзных уступок Ирана, включая открытие Ормузского пролива или отказ от обогащённого урана.

    В понедельник Иран представил свой 10-пунктный ответ на предложения по миру, который, по словам американских официальных лиц, выглядит «максималистским», однако Белый дом считает это скорее элементом торга, а не отказом. Посредники предупреждают, что процесс принятия решений в Иране идёт крайне медленно, и не исключено, что дедлайн придётся снова переносить.

    Американский президент на пресс-конференции подчеркнул, что переговоры ещё возможны, но пригрозил: «Вся страна может быть уничтожена за одну ночь, и это может случиться уже завтра». Президент уточнил, что в случае удара «каждый мост и каждая электростанция в Иране будут уничтожены к полуночи», но добавил: «Мы не хотим, чтобы это произошло». По мнению источников, план масштабной бомбардировки готов, но всё будет зависеть от того, удастся ли за оставшиеся часы достичь соглашения.

    Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил тревогу в связи с угрозами Дональда Трампа нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана.

    7 апреля 2026, 11:32 • Новости дня
    Израиль призвал иранцев не пользоваться железной дорогой
    Tекст: Ольга Иванова

    Военное командование Израиля предупредило жителей Ирана об угрозе для жизни при использовании железных дорог.

    Израильские военные призвали жителей Ирана не пользоваться железнодорожной сетью страны до 21.00 по местному времени, сообщает Bloomberg.

    Это предупреждение прозвучало на официальной странице Армии обороны Израиля на фарси в соцсети около 9 утра по иранскому времени. В заявлении подчеркивается, что нахождение у поездов и железнодорожных путей «ставит под угрозу вашу жизнь».

    Подобные обращения обычно предшествуют нанесению ударов по инфраструктуре, отмечает издание. На фоне обострения ситуации президент США Дональд Трамп усилил риторику, заявив, что в случае отсутствия соглашения о прекращении огня до вторника Вашингтон уничтожит гражданскую инфраструктуру Ирана. Иран отверг проект временного соглашения, настаивая на полном прекращении войны.

    Ранее удары по объектам инфраструктуры в Иране вызывали ответные атаки Тегерана по аналогичным целям на Ближнем Востоке и по Израилю. В стране развита железнодорожная сеть, связывающая крупнейшие города, а также соединяющая Иран с Турцией и Азербайджаном. Из-за ограничений интернета неизвестно, сколько иранцев увидят предупреждение Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль отражает новую ракетную атаку Ирана, в районе Тель-Авива сработала воздушная тревога и прозвучали взрывы, предположительно, от работы ПВО.

    7 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    Новые угрозы США ударить по Ирану вызвали рост цен на нефть
    Tекст: Мария Иванова

    Мировой рынок нефти отреагировал ростом котировок на обострение ситуации вокруг Ирана и опасения за безопасность поставок через Ормузский пролив.

    Котировки нефти утром в понедельник заметно прибавили в цене, трейдеры закладывают в стоимость усиление конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Июньские фьючерсы на Brent к 8.06 мск подскочили на 1,25%, до 111,14 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI выросли на 2,45%, до 115,16 доллара.

    Рынок нервно реагирует на последние заявления президента США об Иране. Он ранее пригрозил Тегерану «днем мостов и электростанций» во вторник и потребовал открыть движение по Ормузскому проливу, иначе, по его словам, иранцы будут «жить в аду». Власти Ирана пообещали дать решительный ответ в случае реализации этих угроз.

    Управляющий директор по инвестиционной стратегии OCBC в Сингапуре Васу Менон заявил, что любые последующие удары по энергетической инфраструктуре Ирана означали бы значительную эскалацию и повышали бы риск ответных действий, способных еще сильнее нарушить работу энергетических объектов стран Персидского залива. Руководитель отдела товарных исследований Westpac Banking Corp. Роберт Ренни считает, что при переходе Трампа к силовому «режиму разгрома» и более масштабных ответных атаках Ирана цены могут закрепиться выше 110 долларов и пойти к отметке 120 долларов.

    Глава Белого дома сообщил, что в воскресенье США вели «глубокие переговоры» с Ираном и ранее называл переговоры продуктивными. МИД Ирана опроверг существование прямого диалога, но подтвердил получение через посредников посланий о желании США обсудить прекращение конфликта.

    США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, Тегеран бьет по израильским целям и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта почти остановилось судоходство через Ормузский пролив, который остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник июньские фьючерсы на Brent на бирже прибавляли почти 0,8% до 109,89 доллара за баррель.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с французским коллегой заявил об угрозе мировой энергетике в случае ударов США по инфраструктуре Ирана.

    6 апреля 2026, 21:12 • Новости дня
    В ЕС обсудили запрет на использование кондиционеров из-за энергокризиса
    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия обсуждает возможность введения ограничений на кондиционеры и отопление из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.

    Европейский союз рассматривает возможность введения чрезвычайных мер для предотвращения энергетического кризиса на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на испанскую газету Pais.  Еврокомиссия опасается роста цен и перебоев с поставками топлива из-за ситуации вокруг Ирана и анализирует варианты ограничения энергопотребления.

    В числе обсуждаемых мер – возвращение инструментов, использовавшихся после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Речь идет о стимулировании удаленной работы, введении ограничений на отопление и кондиционирование помещений, а также нормировании использования топлива и сокращении авиаперевозок. По словам представителей Еврокомиссии, особое беспокойство вызывает возможное закрытие Ормузского пролива, через который проходит примерно 20% мировых поставок нефти и газа.

    С начала нынешнего кризиса стоимость газа в Европе увеличилась на 70%, нефти – на 60%, а дополнительные расходы ЕС на импорт топлива выросли на 14 млрд евро. В то же время в Еврокомиссии подчеркивают, что прямой угрозы перебоев с поставками пока нет, но признают высокую степень неопределенности и уязвимость энергетической системы Европы.

    Ситуация усугубляется остановкой судоходства через Ормузский пролив после ударов США и Израиля по объектам в Иране, а также ответных действий Ирана против этих стран. Эскалация конфликта уже отражается на потребителях в большинстве европейских стран из-за роста цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупредили, что перекрытие Ормузского пролива может привести к стагфляции в Европе. Аналитики отметили, что массовое перенаправление энергоресурсов в страны Азии приведет к росту цен на энергоносители.

    Евросоюз оказался под угрозой экономического кризиса из-за дефицита энергоресурсов.

    7 апреля 2026, 02:11 • Новости дня
    Иран заявил о стратегическом провале операции США в Исфахане
    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленный источник в иранских силовых и политических структурах назвал две причины, которые заставляют президента США Дональда Трампа искать возможность для переговоров с Ираном.

    «Пролив Баб-эль-Мандеб и операция в Исфахане. Администрация Трампа очень серьезно относится к угрозам закрытия Баб-эль-Мандебского пролива, особенно после наблюдения за оперативной деятельностью в этом направлении», сообщил источник телеканала Al Mayadeen.

    Он добавил, что Трамп и его соратники, несмотря на свои красочные преувеличения, осознают масштабы своей стратегической неудачи в провалившейся операции в Исфахане и знают правду о спасении пилота F-15, тем более что они не показали никаких фотографий операции.

    Источник заявил, что Трамп осознает отсутствие возможности эффективного прогресса на местах, знает об отсутствии возможности успешного противостояния с Ираном на море и понимает, что цены на энергоносители значительно вырастут в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США. Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны. Американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.

