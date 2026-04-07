    Европейцев заставили платить за ненужное спасение от ковида
    Франция перебросила истребители Rafale к границе НАТО c Россией
    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры
    Politico: Внешнюю политику ЕС поразил системный паралич
    Прокурор запросил для экс-замминистра обороны Попова 22 года колонии
    Иран выдвинул США 10 требований для окончания войны
    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану
    Киев не разрешил экспертам ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба»
    «Дрон будущего» для армии США рухнул на испытаниях
    7 апреля 2026, 14:58 • Новости дня

    Медведев заявил о росте доступности юридических процедур россиянам

    Медведев: Цифровизация сделала юридические услуги доступнее для россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цифровизация в правовой сфере сделала юридические процедуры доступнее для россиян, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    По его словам, благодаря слаженной работе министерства юстиции этот процесс позволил упростить и сделать более понятными основные этапы юридических процедур для граждан, передает РИА «Новости».

    В своем видеообращении на расширенном заседании коллегии Минюста он отметил, что немало было сделано для гуманизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также улучшения условий содержания в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Медведев подчеркнул важность комплексного подхода к этим вопросам.

    По словам зампредсовбеза, сотрудники Минюста уделяют большое внимание развитию правового регулирования в сфере арбитража и медиации, а также совершенствованию системы адвокатуры и нотариата. Он отметил значительный вклад министерства в повышение качества судебной экспертизы.

    Ранее в ОП поддержали внедрение электронного обжалования штрафов на «Госуслугах».

    6 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 90 домов

    Мэр Кравченко: При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 90 домов

    При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 90 домов
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общее число частных и многоквартирных домов, пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск, превысило 90, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

    По информации из канала Кравченко в Max, в Восточном районе повреждены 72 частных дома и пять многоквартирных, в Южном районе – семь многоквартирных и один частный дом.

    Кравченко добавил, что поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального внутригородского района. В большинстве случаев пострадало остекление жилых помещений.

    Напомним, при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.

    6 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    @ Юрий Березнюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь на 6 апреля объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске подверглись атаке ударных беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По информации министерства, целью атаки киевского режима было дестабилизировать мировой рынок углеводородов и нарушить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

    Особо пострадали объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается в канале Минобороны в Max. По заявлению ведомства, удар был нанесен с расчетом на причинение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума, среди которых значатся энергетические компании из США и Казахстана.

    В результате атаки повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, также зафиксировано возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Уточняется, что ущерб носит серьезный характер и может отразиться на экспортных поставках.

    Кроме того, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. По данным Минобороны, пострадали многоквартирные и частные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей, включая детей.

    Ранее обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.

    Сообщалось, что при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    7 апреля 2026, 05:51 • Новости дня
    Центробанк напомнил о начавшейся «Монетной неделе»
    Центробанк напомнил о начавшейся «Монетной неделе»
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    С 6 апреля по всей стране стартует акция, в рамках которой россияне смогут обменять мелочь на банкноты или пополнить счет, напомнили в Центробанке.

    В ЦБ сообщили, что в «Монетной неделе» примут участие более 16 тыс. торговых точек и 4 тыс. подразделений банков по всей стране.

    «В эти дни можно будет обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги:  в банковских отделениях и в магазинах, которые участвуют в акции. При желании в банках будет возможно положить мелочь на свой счет», – сказано в Max-канале ЦБ.

    Условия акции и адреса участников представлены на сайте монетнаянеделя.рф.

    Акция «Монетная неделя» проводится с 2023 года и проходит почти во всех регионах России, включая Донецкую и Луганскую народные республики и Запорожскую область. За это время в оборот вернули более 215 млн монет почти на 956 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года сообщалось, что акция «Монетная неделя» вернула в оборот монеты на 245 млн рублей. В марте ЦБ продолжил вывод копеек из оборота.

    6 апреля 2026, 19:45 • Новости дня
    Захарова назвала атаку ВСУ на КТК «терроризмом чистой воды»

    Захарова: Атака ВСУ на КТК является терроризмом чистой воды

    Захарова назвала атаку ВСУ на КТК «терроризмом чистой воды»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атака Вооруженных сил Украины на объекты компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) является примером терроризма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что энергетическая инфраструктура становится одной из ключевых целей киевских властей для нанесения ущерба разным странам, передает ТАСС.

    «Это и есть терроризм чистой воды. Энергетика является одной из целей киевского режима по нанесению ущерба различным странам мира», – сказала Захарова.

    Она также добавила, что «на Банковой хорошо знают методы террористов и действуют аналогично».

    Ранее Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.

    7 апреля 2026, 00:10 • Новости дня
    В Москве произошел массовый сбой у операторов связи и банков

    В Рунете произошел массовый сбой

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители ряда российских регионов столкнулись с перебоями в работе крупных операторов связи, государственных порталов и банковских сервисов, особенно это было заметно в крупных городах, что отразилось в данных портала Downdetector.

    Массовые жалобы на перебои с доступом к услугам были зафиксированы даже на сайтах Downdetector и «Сбой.рф» в Москве и нескольких регионах страны, сообщил M24.ru.

    Пользователи указывали на проблемы с операторами Т2 и «Ростелеком», при этом число обращений по «Ростелекому» достигло почти 1 600. Из Москвы поступило около 7% жалоб, из Московской области – 6%, из Самарской области – 14%, из Нижегородской – 3%, из Брянской – 2%. О сбоях в работе Т2 сообщили 25 человек.

    Кроме того, пользователи отметили трудности при работе с государственными порталами, включая «Госуслуги». Было зафиксировано более 100 обращений. Также отмечались жалобы на работу отдельных банков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Ростелеком» сообщил о мощной DDoS-атаке на сеть вечером понедельника. Роскомнадзор сообщил о рекордном росте числа DDoS-атак на госресурсы. РКН сообщил о всплеске кибератак на Россию после сообщений о блокировке Telegram.


    6 апреля 2026, 17:29 • Новости дня
    Хинштейн анонсировал новые дела против коррупционеров в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал решение суда в отношении экс-главы региона Алексея Смирнова, назвав его «приговором масштабной коррупции», которая, по его словам, «цвела в регионе пышным цветом последние годы».

    В своем заявлении в Max он подчеркнул, что власти намерены «выжигать» коррупцию «каленым железом» и добавил, что сегодняшний приговор не является финальным этапом.

    Хинштейн сообщил, что следственные органы продолжают расследовать ряд уголовных дел, связанных с коррупцией в Курской области, по которым также проходит бывший губернатор Смирнов. По его словам, количество подобных дел будет расти, и региональное правительство со своей стороны будет всячески этому содействовать.

    Напомним, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет колонии строгого режима по делу о взятках. Прокуратура запрашивала для него 15 лет колонии.

    7 апреля 2026, 08:47 • Новости дня
    Москва предложила убежище Мадуро
    Москва предложила убежище Мадуро
    @ Matias Delacroix/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В случае поступления обращения Москва обещает тщательно рассмотреть вопрос о предоставлении убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

    По словам Мелика- Багдасарова, запросов о предоставлении убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро не проходило, передает ТАСС.

    «Думаю, если бы такое обращение поступило, то было бы внимательно рассмотрено российской стороной», – отметил посол.

    Мелик-Багдасаров подчеркнул, что позиция Москвы остается прежней: власти России считают похищение Мадуро нарушением международного права. По словам дипломата, президент Венесуэлы и его супруга должны быть освобождены, поскольку Вашингтон похитил Мадуро в результате вооруженной агрессии.

    Ранее вопрос о возможном предоставлении убежища Мадуро возник в связи с обсуждением его судьбы, если США освободят его из заключения.

    Судья Элвин Хеллерстайн в США отказался прекращать уголовное дело против Мадуро и его супруги, несмотря на блокировку доступа к государственным средствам для их адвокатов.

    Москва призвала США освободить Николаса Мадуро и его супругу.

    Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил о нормальных условиях содержания Мадуро в американской тюрьме и о его намерении стоять до конца.

    6 апреля 2026, 18:27 • Новости дня
    Многодетная семья из Башкирии назвала дочь именем Россия
    Многодетная семья из Башкирии назвала дочь именем Россия
    @ vk.com/rkpcufa

    Tекст: Денис Тельманов

    В Башкирии родители выбрали для своей новорожденной дочери имя Россия, выразив надежду на ее силу и независимость.

    Многодетная семья из Башкирии назвала свою новорожденную дочь Россией, передает РИА «Новости». Девочка появилась на свет 27 марта 2026 года в Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы. Семья Евдокимовых уже воспитывает двоих детей – Ростислава и Радиславу.

    По словам мамы, «мы решили назвать её Россией, потому что это красиво и гордо, ведь она носит имя великой страны. Мы мечтаем, чтобы наша девочка выросла сильной, независимой личностью, такой же величественной, как и её имя».

    Дома родители планируют ласково звать дочь Росей или Росинкой.

    Юлия Евдокимова также подчеркнула, что верит в силу имени: по её словам, оно даёт человеку уверенность и помогает раскрывать лучшие качества. Она поблагодарила врачей центра за профессионализм и заботу, отметив, что благодаря им всё прошло благополучно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил и Анна стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2025 году.

    7 апреля 2026, 04:04 • Новости дня
    Баканов рассказал о создании малогабаритного реактора для Луны

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские специалисты приступили к совместной разработке малогабаритного атомного реактора для работы на поверхности Луны, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    По его словам, проект реализуется в тесном сотрудничестве с Курчатовским институтом, а также с ведущими специалистами Росатома и Роскосмоса.

    «Именно с Курчатовским институтом, с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком, с Росатомом, со структурами Росатома этот проект реализуем», – рассказал он ТАСС.

    По словам Баканова, пока не все вопросы решены, но есть календарный график реализации.

    «Эти технологии уже есть, не в полной мере, может быть, отработаны для того, чтобы говорить о том, чтобы их запускать сегодня на Луну, но тем не менее в этом направлении мы с ними очень тесно работаем», – сказал глава Роскосмоса.

    Баканов добавил, что реактор разрабатывается с учетом специфики эксплуатации на поверхности Луны, где потребуется автономный и надежный источник энергии для будущих миссий и станций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов сообщал, что работа над созданием Российской орбитальной станции идет параллельно с сохранением участия России в программе МКС как минимум до 2028 года. Первый модуль РОС запустят в 2028 году. Роскосмос планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне в ближайшие годы как основу для будущих лунных баз.

    6 апреля 2026, 23:42 • Новости дня
    «Ростелеком» сообщил о мощной DDoS-атаке на сеть вечером понедельника

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате кибератаки на сеть «Ростелекома» вечером 6 апреля часть пользователей столкнулась с перебоями доступа к интернет-ресурсам, рассказали в компании, добавив, что атаку удалось отразить, сеть работает исправно.

    Вечером 6 апреля зафиксировали мощную DDoS-атаку на сеть компании «Ростелеком». В ответ специалисты компании ввели фильтрацию входящего трафика, из-за чего некоторые интернет-ресурсы стали временно недоступны пользователям, рассказали РИА «Новости» в компании.

    «Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы. С 23.09 сеть передачи данных «Ростелекома» работает штатно», – заявили в «Ростелекоме».

    Вечером того же дня многие россияне массово жаловались на сбои в работе сервисов «Ростелекома». По данным сервиса Detector404, в течение часа было зафиксировано более 4,4 тыс. обращений о проблемах доступа к сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор сообщил о рекордном росте числа DDoS-атак на госресурсы. РКН сообщил о всплеске кибератак на Россию после сообщений о блокировке Telegram. «Ростелеком» ответил на слухи о «белых списках» для Wi-Fi.

    6 апреля 2026, 22:37 • Новости дня
    Косачев оценил высказывание Симоняна об условиях выхода Армении из ЕАЭС

    Косачев: Заявление спикера парламента Армении о выходе из ЕАЭС некорректно

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал некорректной позицию о выходе Армении из ЕАЭС при возможном повышении цен на российский газ.

    «Сама постановка вопроса в таком ключе выглядит некорректной. Ведь в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 апреля президент России Владимир Путин дал четкую картину нынешней ситуации: «цены на энергоносители, цены на газ в Европе зашкаливают за 600 долларов за 1 тыс. кубов, а Россия продаёт газ Армении – 177,5 доллара за 1 тыс. кубов». Обращу внимание – без динамики, просто как констатацию факта», – написал Косачев в Max-канале.

    Сенатор добавил, что Армения сегодня получает значительные конкурентные преимущества благодаря нынешней стоимости российского газа на фоне мирового энергетического кризиса, вызванного действиями других стран.

    «Нынешняя цена на российский газ – это и мощный стимул для развития многих секторов экономики Армении, и весомый фактор социальной и политической стабильности в стране», – отметил вице-спикер Совфедв.

    Косачев считает, что армянским политикам следовало бы признавать масштаб поддержки со стороны России, а не строить спекуляции на возможных изменениях ценовой политики.

    Напомним, Армения 4 апреля заявила о возможном выходе из ОДКБ и ЕАЭС при росте цен на газ.Как писала газета ВЗГЛЯД, Пашинян заявил о невозможности возвращения Армении в ОДКБ, по его словам Армения обрела независимость после того, как ОДКБ не выполнил свои обязательства по отношению к стране. Песков призвал к необходимости выбора Арменией между ЕАЭС и ЕС.

    6 апреля 2026, 19:02 • Новости дня
    Число погибших членов экипажа сухогруза в Азовском море выросло до трех

    Tекст: Валерия Городецкая

    На борту атакованного беспилотником вооруженных сил Украины сухогруза в Азовском море обнаружены два обгоревших тела членов экипажа.

    По данным оперативных служб, всего жертвами ЧП стали три человека, передает ТАСС.

    «На борту сухогруза обнаружены два обгоревших тела членов экипажа. Тело третьего погибшего экипаж смог забрать с собой», – приводит агентство слова собеседника.

    Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА на сухогруз в Азовском море погибли два человека. Капитан сухогруза был госпитализирован, а все спасенные моряки оказались гражданами России.

    6 апреля 2026, 17:56 • Новости дня
    Суд арестовал соучастника нападения на Строгинском бульваре Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    Курьер, забравший деньги при разбойном нападении на Строгинском бульваре, был арестован судом и частично признал вину.

    Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 19-летнего фигуранта уголовного дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве. Молодой человек выполнял роль курьера в ходе совершения преступления, передает ТАСС.

    В пресс-службе столичного ГСУ СК России уточнили, что арестованный частично признал свою вину во время допроса.

    В сообщении отмечается: «По ходатайству следователей столичного СК еще одному фигуранту уголовного дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса обвиняемый частично признал вину в инкриминируемом преступлении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге задержан еще один фигурант дела о разбойном нападении и убийстве женщины на Строгинском бульваре в Москве.

    Следственный комитет России объявил о задержании двух новых фигурантов по этому делу.

    В московской квартире на Строгинском бульваре обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.

    6 апреля 2026, 22:57 • Новости дня
    Капитан затонувшего в Азовском море сухогруза назвал атаку ВСУ терроризмом

    Tекст: Катерина Туманова

    Капитан затонувшего сухогруза назвал атаку ВСУ на торговое судно в Азовском море примером терроризма.

    «Это не боевые действия, это терроризм. Боевые действия должны быть у комбатантов, террористы терроризируют мирных жителей. ВСУ знают, что наше судно было торговым, не было никакого вооружения. Это было очевидно», – приводит ТАСС слова капитана.

    Капитан рассказал, что команда в момент атаки действовала спокойно и профессионально, так как экипаж был частично подготовлен к подобным ситуациям, никто не паниковал. Капитан отметил, что среди спасшихся была женщина-повар, которая также проявила выдержку и стойкость.

    «Была ночь, был слышен гул БПЛА самолетного типа, звук мопедного мотора. И буквально через пару секунд был взрыв в районе рубки, то есть поста управления. <…> Полностью судно оказалось неуправляемо, было снесено полрубки, и начало разгораться пламя, которое охватило через 15 минут всю надстройку теплохода. <…>Произошло обесточивание, выключился пожарный насос. Потом выключился дизель-генератор, и я дал команду эвакуировать экипаж судна», – описал атаку  капитан.

    Во время эвакуации команда потеряла из виду двоих членов экипажа, еще один был в тяжелом состоянии и получил первую помощь в спасательной шлюпке, но спасти его не удалось.

    В воскресенье, 5 апреля, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что пострадавшее судно типа «Волго-Балт» перевозило пшеницу. Восемь человек смогли добраться до берега на лодке-капсуле, доставив тело старшего помощника капитана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших членов экипажа сухогруза в Азовском море выросло до трех человек. Затонувший в Азовском море сухогруз перевозил около 3 тыс. тонн пшеницы. Капитан сухогруза был госпитализирован, а все спасенные моряки оказались гражданами России.


    7 апреля 2026, 03:25 • Новости дня
    NYT назвала залог победы ВС России с наступлением весны на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    С приходом весны Россия переходит в наступление на Украине, а войска пытаются воспользоваться теплой погодой, чтобы восстановить утраченный за зиму темп, к тому же помогает им в этом естественный союзник, отмечает NYT.

    «У России есть преимущество в солдатах и технике, и она постарается использовать их вместе с важнейшей весенней выгодой: листвой, которая помогает скрыть наступающие войска от вездесущих беспилотников, охотящихся и поражающих практически все, что движется», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отмечает, что времена, когда войска продвигались вперед на танках и другой бронетехнике, почти прошли, так как сегодня большинство атак совершается пешими бойцами, при этом солдаты передвигаются небольшими группами, чтобы избежать обнаружения.

    «На востоке и юге Украины, главном театре военных действий, лесных массивов мало. В результате солдаты часто передвигаются по лесополосам, окаймляющим сельскохозяйственные поля. Эти линии являются наследием политики советских времен, когда деревья использовались для защиты посевов от ветра. Сейчас они используются войсками для укрытия от вражеского огня или перегруппировки перед атакой», – говорится в материале.

    NYT отмечает, что лесопосадки давно стали путями для войск, пытающихся  отвоевать территорию или отступить с линии фронта. Растительность выгодна как нападающим, так и обороняющимся, поэтому активно используется со всех сторон .


    Главное
    В США подтвердили удары по иранскому острову Харк
    Минюст назвал число иноагентов в реестре
    Заслуженный педагог: Убийство пермским школьником учителя – ужасная трагедия
    Спецназ США для спасения пилота за нескольких часов создал базу в иранском тылу
    В усадьбе кубанского вице-губернатора нашли миллионы валютой и рублями
    Британия запретила въезд Канье Уэсту
    Космонавт Кононенко счел название планеты Земля географическим недоразумением