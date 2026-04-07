Медведев заявил о росте доступности юридических процедур россиянам

Медведев: Цифровизация сделала юридические услуги доступнее для россиян

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, благодаря слаженной работе министерства юстиции этот процесс позволил упростить и сделать более понятными основные этапы юридических процедур для граждан, передает РИА «Новости».

В своем видеообращении на расширенном заседании коллегии Минюста он отметил, что немало было сделано для гуманизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также улучшения условий содержания в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Медведев подчеркнул важность комплексного подхода к этим вопросам.

По словам зампредсовбеза, сотрудники Минюста уделяют большое внимание развитию правового регулирования в сфере арбитража и медиации, а также совершенствованию системы адвокатуры и нотариата. Он отметил значительный вклад министерства в повышение качества судебной экспертизы.

