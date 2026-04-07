  • Новость часаТрамп пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европейцев заставили платить за ненужное спасение от ковида
    Франция перебросила истребители Rafale к границе НАТО c Россией
    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры
    Politico: Внешнюю политику ЕС поразил системный паралич
    Прокурор запросил для экс-замминистра обороны Попова 22 года колонии
    Иран выдвинул США 10 требований для окончания войны
    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану
    Киев не разрешил экспертам ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба»
    «Дрон будущего» для армии США рухнул на испытаниях
    7 апреля 2026, 14:29 • Новости дня

    Мишустин призвал защитить россиян от ценового шока на мировом энергорынке

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Михаил Мишустин призвал не допустить переноса ценового шока на мировом энергорынке на российских потребителей.

    «Главным приоритетом для нас остается защита внутреннего рынка, нельзя допустить переноса внешнего ценового шока на российских потребителей», – заявил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию топливно-энергетического комплекса.

    Премьер-министр также обратил внимание на влияние конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику. По его словам, последствия обострения ситуации выходят далеко за пределы одной только энергетической отрасли. В частности, уже остановлено около 40% мирового экспорта карбамида – важного удобрения, а цены на отдельных рынках подскочили более чем в полтора раза.

    Мишустин сообщил, что примерно 10% жидких углеводородов выбыло с мирового рынка из-за блокировки одного из важнейших транспортных коридоров в Персидском заливе. Это существенно повлияло на глобальный баланс поставок энергоносителей.

    Он также добавил, что на Ближний Восток приходится около половины мировых поставок серы, что дополнительно усиливает риски для международной торговли и сельского хозяйства.

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что глобальный скачок цен на энергоносители не повлияет на стоимость отечественной продуктовой линейки.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о недопустимости роста цен на топливо в России из-за боевых действий на Ближнем Востоке и изменений мировой конъюнктуры.

    6 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 90 домов

    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общее число частных и многоквартирных домов, пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск, превысило 90, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

    По информации из канала Кравченко в Max, в Восточном районе повреждены 72 частных дома и пять многоквартирных, в Южном районе – семь многоквартирных и один частный дом.

    Кравченко добавил, что поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального внутригородского района. В большинстве случаев пострадало остекление жилых помещений.

    Напомним, при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.

    Комментарии (31)
    7 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    США и Израиль атаковали иранский остров Харк

    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк, который считается важнейшим экспортным узлом для иранской нефти, сообщает Mehr.

    «Американо-сионистский враг осуществил несколько атак на остров Харк, раздалось несколько взрывов», – говорится в сообщении Mehr, передает РИА «Новости».

    Какие именно объекты были поражены, не уточняется. Остров Харк расположен в северной части Персидского залива и на нем находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    16 комментариев

    Ранее беспилотник ВМС США пролетел рядом с иранским островом Харк.

    Издание Associated Press со ссылкой на аналитиков писало, что операция на острове Харк не закончит войну с Ираном.

    Комментарии (9)
    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 18:43 • Новости дня
    Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны
    Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны, сообщили СМИ.

    Как пишет IRNA, в иранском документе отмечается, что целью должно стать не временное перемирие, а «постоянное прекращение войны в регионе», передает ТАСС.

    Ответ состоит из 10 пунктов. Среди них – требование немедленного прекращения боевых действий, предложение создать протокол безопасного прохода международных судов через Ормузский пролив, а также условие полного снятия санкций с Ирана.

    Тегеран категорически отверг идею краткосрочного перемирия. Власти Ирана считают, что любые шаги должны привести к «полной остановке войны на Ближнем Востоке», подчеркивает источник.

    Ранее сообщалось, что переговоры по 45-дневному перемирию между США и Ираном при посредничестве ряда стран вышли в финальную фазу.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    16 комментариев


    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.

    Комментарии (2)
    7 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Спецназ США для спасения пилота за несколько часов создал базу в иранском тылу

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские спецслужбы в течение нескольких часов создали передовую базу для операции по спасению пилота F-15E, используя даже необорудованные взлетные полосы на территории противника, поделились эксперты.

    Американская военная операция по спасению офицера вооружения F-15E, оказавшегося на территории Ирана после того, как его самолет был сбит, стала одной из самых сложных для Пентагона, передает The War Zone.

    Для успешного выполнения миссии американским спецназовцам пришлось оперативно развернуть временную передовую базу вооружения и дозаправки (FARP) глубоко на территории Ирана, чтобы использовать ее как плацдарм для дальнейших действий по спасению.

    Как рассказал бывший боец Special Tactics Squadron Кайл Ремпфер, такие операции тщательно отрабатываются на учениях. По его словам, команды специальных тактических подразделений заранее анализируют иранские взлетно-посадочные полосы и заброшенные аэродромы, используя спутниковые снимки и специализированное ПО (например, AutoCAD) для оценки, какие типы самолетов смогут там сесть.

    Для миссии требовалась посадочная площадка подходящих размеров для двух транспортников MC-130J Commando II – даже сельскохозяйственный аэродром мог подойти, но состояние грунта могло стать проблемой.

    После быстрой высадки на площадке с транспортников были развернуты вертолеты AH-6 Little Bird, которые практически сразу выдвинулись к месту, где скрывался офицер. Оставшаяся команда обеспечивала безопасность базы и координировала действия с экипажами самолетов, которые контролировали все дороги, ведущие к площадке, в том числе накладывая авиационные удары для создания препятствий на путях возможного приближения иранских сил. Для оценки состояния ВПП бойцы могли использовать мотоциклы и специальные приборы для анализа прочности почвы.

    Охрану базы обеспечивали бойцы DEVGRU (SEAL Team 6) при мощной поддержке с воздуха, а большинство участников операции были сертифицированы как JTAC и могли вызывать авиаудары для защиты площадки. В воздухе постоянно находилось большое количество разведывательных и ударных самолетов, что создавало серьезную нагрузку на координацию, требуя присутствия сразу нескольких JTAC и пилотов, способных управлять воздушным движением.

    Ремпфер отметил, что миссия была крайне опасной из-за необходимости действовать в условиях полной темноты, используя ночное видение и минимальное радиообщение, чтобы избежать перехвата. В ходе эвакуации часть техники, в том числе MC-130, была уничтожена на месте, вероятно, из-за невозможности взлета с поврежденной полосы. Он также подчеркнул, что подобная операция по созданию временного аэродрома может стать прототипом будущих масштабных миссий по проникновению и выводу личного состава на вражеской территории.

    По словам эксперта, решающим фактором успеха стала внезапность и значительное прикрытие с воздуха. Однако при затягивании операции риск встречи с иранскими силами, вооруженными стрелковым оружием, минометами и ПЗРК, резко возрастал. Высокоточная разведка, подавление связи противника и постоянный контроль за подступами к площадке обеспечивали время для завершения миссии и эвакуации всех участников.

    Ранее президент США раскрыл подробности спасения экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном.

    Военное издание Military Watch Magazine сообщило, что США и Израиль потеряли 11 воздушных судов в ходе операции по спасению летчиков.

    NBC News отметило, что ЦРУ организовало дезинформационную кампанию для отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации пилота.

    Генерал авиации Владимир Попов заявил, что США пошли на отчаянные меры ради спасения пилота F-15.

    Комментарии (10)
    7 апреля 2026, 13:40 • Новости дня
    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану

    @ Aaron Schwartz/CNP/ZUMA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ближе к концу апреля Вашингтону придется сворачивать военную операцию против Ирана и соглашаться с условиями Тегерана, в том числе по Ормузу. Но до того Дональд Трамп попытается устроить финальный удар по Исламской республике, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, во вторник истекает ультиматум, выдвинутый президентом США Ирану.

    «Президент США имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса только два месяца. Поэтому конец апреля станет первой реперной точкой для Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. По его оценкам, американские законодатели не согласуют ни расширение полномочий главы Белого дома для продолжения войны, ни выделение траншей для ее финансирования.

    Поэтому до того Трамп, вероятно, попытается устроить финальный удар по Ирану, добавил собеседник. «У президента США почти не осталось козырей на столе. Среди возможных вариантов действий – проведение сухопутной операции ограниченными силами и удары по иранской инфраструктуре. При этом атака на гражданские объекты станет очевидным нарушением международного права и военным преступлением», – подчеркнул эксперт.

    Дудаков указал, что демократы уже озвучивают обвинения в адрес Трампа. Если же американские силы нанесут удары по гражданской инфраструктуре, то это будет использовано Демпартией в предвыборной программе во время избирательной кампании в Конгресс, уточнил спикер. «Кроме того, реализация угроз главы Белого дома может стать в будущем основанием для объявления импичмента как Трампу, так и шефу Пентагона Питу Хегсету», – добавил политолог.

    «Наконец, это подорвет репутацию Трампа не только внутри Америки, но и среди союзников вовне. Но несмотря на все риски и последствия, повторю, США нанесут удары по Исламской республике по истечении ультиматума», – считает спикер. По его мнению, ближе к концу апреля Вашингтону придется сворачивать военную операцию, соглашаться с иранскими условиями, в том числе по Ормузу. «Потому что пока пролив заблокирован, цены на топливо внутри Штатов растут, рейтинги Трампа падают, и у него внутри страны все начинает валиться из рук», – заключил Дудаков.

    Во вторник истекает ультиматум, выдвинутый Дональдом Трампом Ирану. Если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив, президент США обещал ударить по мостам и энергообъектам. Исламская республика требования американского лидера уже отвергла.

    Иран передал Пакистану, выступающему посредником в переговорах с американами, свой план мирного урегулирования, сообщает The New York Times. Документ состоит из десяти пунктов. Среди них – гарантия безопасности ИРИ от ударов, прекращение израильского наступления против ливанской «Хезболлы» и отмена всех санкций.

    Взамен Тегеран предложил снять блокаду Ормузского пролива. При этом иранская сторона хотела ввести плату в размере двух млн долларов для коммерческих судов при проходе по морскому пути. Взимаемые средства Иран обещал делить с Оманом, находящимся по другую сторону пролива. Иран использует деньги для восстановления разрушенной американо-израильскими ударами инфраструктуры.

    Трамп счел предложение Ирана по прекращению огня «значительным шагом». При этом он назвал его «недостаточно хорошим». По данным Axios, несмотря на попытки договориться с Тегераном, у США и Израиля уже подготовлен план масштабной бомбардировки иранских энергетических объектов. Один из американских чиновников сказал порталу, что Трамп – «самый кровожадный» в администрации, «как бешеная собака».

    Ранее глава Белого дома отказался сказать, будут ли гражданские цели под запретом для атак. Его угроза взорвать все мосты и электростанции в Иране, по мнению некоторых экспертов в области военного права, может представлять собой военное преступление, писало агентство Associated Press. Об этом предостерегли даже в ООН.

    Однако Трамп заявил, что не обеспокоен возможными обвинениями. «Знаешь, что такое военное преступление? Иметь ядерное оружие», – цитирует его The Guardian. Вместе с тем, как стало известно Politico, Пентагон расширяет перечень иранских объектов для возможных атак, включая энергетическую инфраструктуру, которая обеспечивает электричеством и топливом одновременно военных и гражданских. По словам двух представителей оборонного ведомства, такие цели признаются легитимными с точки зрения международного права, поскольку они используются армией.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 22:18 • Новости дня
    Иран опубликовал список уничтоженной авиатехники США с начала конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Ирана предоставили данные о якобы 43 сбитых и поврежденных объектах ВВС США общей стоимостью 2,4 млрд долларов, сообщает иранское агентство Mehr.

    Иранское агентство Mehr опубликовало список американской авиатехники, уничтоженной или поврежденной с начала конфликта, сообщает «Коммерсантъ».

    По данным иранской стороны, вооруженные силы страны сбили 43 объекта ВВС США, общая стоимость которых составила около 2,4 млрд долларов.

    В перечне фигурируют четыре истребителя F-15E, один многоцелевой истребитель F-35, а также два транспортных самолета MC-130J Commando II. Кроме того, иранские военные заявили об уничтожении восьми самолетов-заправщиков KC-135, девяти вертолетов и семнадцати беспилотников.

    Список был составлен на основании данных, собранных с момента начала конфликта, уточнило агентство Mehr. Официальных подтверждений этих сведений со стороны США на данный момент не поступало.

    Ранее MWM сообщил, что США и Израиль потеряли 11 самолетов, вертолетов и БПЛА во время поисково-спасательной операции после крушения F-15E над Ираном.

    Корпус стражей исламской революции перехватил и уничтожил к югу от Исфахана американский самолет, занимавшийся поиском пилота сбитого F-15E.

    Комментарии (2)
    6 апреля 2026, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил о концепции США по платному проходу через Ормузский пролив
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе разговора с журналистами в Белом доме заявил, что у США есть ответ на предложение Ирана сделать Ормузский пролив платным и поделился концепцией Вашингтона.

    Один из журналистов спросил, готов ли он положить конец конфликту, когда Иран взимает плату за проезд по Ормузскому проливу.

    «А почему бы нам этого не делать? Такое допускаете? Почему мы не должны? Мы победители. Мы победили. Ясно? Они потерпели военное поражение. <...> Все нормально. Нет, я имею в виду, что у нас есть концепция, согласно которой мы будем взимать плату за проезд», – ответил президент США в ходе трансляции, которая велась в You-Tube-канале Белого дома.

    Трамп добавил, что должен кое-что напомнить, чтобы «Иран успешно уложился в завтрашний дедлайн».

    «Они должны заключить сделку, открыть пролив или и то, и другое. Мы должны заключить сделку, которая была бы приемлемой для меня. И частью этой сделки будет то, что мы хотим свободного оборота нефти и всего остального», – подытожил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, В МИД Ирана рассказали о новом протоколе судоходства в Ормузском проливе. Иран обязал суда использовать название «Персидский залив» при проходе через Ормуз. Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    Bloomberg сообщило, что прохождение судов через Ормуз выросло до максимума с начала конфликта.

    Комментарии (11)
    6 апреля 2026, 19:39 • Новости дня
    США сочли предложение Ирана по прекращению конфликта недостаточно хорошим

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о получении от Ирана «существенного предложения» относительно прекращения конфликта.

    По словам президента, иранская сторона сделала шаг навстречу США, однако Вашингтон не считает его удовлетворительным, передает ТАСС.

    «Они сделали предложение, и это существенное предложение. Это существенный шаг. Он недостаточно хорош, но это существенный шаг», – отметил глава Белого дома.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    16 комментариев

    Ранее Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны.

    Портал Axios сообщал о возможном 45-дневном перемирии в войне США с Ираном.

    Комментарии (3)
    7 апреля 2026, 05:51 • Новости дня
    Центробанк напомнил о начавшейся «Монетной неделе»
    Центробанк напомнил о начавшейся «Монетной неделе»
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    С 6 апреля по всей стране стартует акция, в рамках которой россияне смогут обменять мелочь на банкноты или пополнить счет, напомнили в Центробанке.

    В ЦБ сообщили, что в «Монетной неделе» примут участие более 16 тыс. торговых точек и 4 тыс. подразделений банков по всей стране.

    «В эти дни можно будет обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги:  в банковских отделениях и в магазинах, которые участвуют в акции. При желании в банках будет возможно положить мелочь на свой счет», – сказано в Max-канале ЦБ.

    Условия акции и адреса участников представлены на сайте монетнаянеделя.рф.

    Акция «Монетная неделя» проводится с 2023 года и проходит почти во всех регионах России, включая Донецкую и Луганскую народные республики и Запорожскую область. За это время в оборот вернули более 215 млн монет почти на 956 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года сообщалось, что акция «Монетная неделя» вернула в оборот монеты на 245 млн рублей. В марте ЦБ продолжил вывод копеек из оборота.

    Комментарии (7)
    6 апреля 2026, 19:45 • Новости дня
    Захарова назвала атаку ВСУ на КТК «терроризмом чистой воды»

    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атака Вооруженных сил Украины на объекты компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) является примером терроризма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что энергетическая инфраструктура становится одной из ключевых целей киевских властей для нанесения ущерба разным странам, передает ТАСС.

    «Это и есть терроризм чистой воды. Энергетика является одной из целей киевского режима по нанесению ущерба различным странам мира», – сказала Захарова.

    Она также добавила, что «на Банковой хорошо знают методы террористов и действуют аналогично».

    Ранее Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.

    Комментарии (23)
    7 апреля 2026, 11:32 • Новости дня
    Израиль призвал иранцев не пользоваться железной дорогой
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военное командование Израиля предупредило жителей Ирана об угрозе для жизни при использовании железных дорог.

    Израильские военные призвали жителей Ирана не пользоваться железнодорожной сетью страны до 21.00 по местному времени, сообщает Bloomberg.

    Это предупреждение прозвучало на официальной странице Армии обороны Израиля на фарси в соцсети около 9 утра по иранскому времени. В заявлении подчеркивается, что нахождение у поездов и железнодорожных путей «ставит под угрозу вашу жизнь».

    Подобные обращения обычно предшествуют нанесению ударов по инфраструктуре, отмечает издание. На фоне обострения ситуации президент США Дональд Трамп усилил риторику, заявив, что в случае отсутствия соглашения о прекращении огня до вторника Вашингтон уничтожит гражданскую инфраструктуру Ирана. Иран отверг проект временного соглашения, настаивая на полном прекращении войны.

    Ранее удары по объектам инфраструктуры в Иране вызывали ответные атаки Тегерана по аналогичным целям на Ближнем Востоке и по Израилю. В стране развита железнодорожная сеть, связывающая крупнейшие города, а также соединяющая Иран с Турцией и Азербайджаном. Из-за ограничений интернета неизвестно, сколько иранцев увидят предупреждение Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль отражает новую ракетную атаку Ирана, в районе Тель-Авива сработала воздушная тревога и прозвучали взрывы, предположительно, от работы ПВО.

    Комментарии (4)
    6 апреля 2026, 21:12 • Новости дня
    В ЕС обсудили запрет на использование кондиционеров из-за энергокризиса
    @ Karl F. Schofmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия обсуждает возможность введения ограничений на кондиционеры и отопление из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.

    Европейский союз рассматривает возможность введения чрезвычайных мер для предотвращения энергетического кризиса на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на испанскую газету Pais.  Еврокомиссия опасается роста цен и перебоев с поставками топлива из-за ситуации вокруг Ирана и анализирует варианты ограничения энергопотребления.

    В числе обсуждаемых мер – возвращение инструментов, использовавшихся после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Речь идет о стимулировании удаленной работы, введении ограничений на отопление и кондиционирование помещений, а также нормировании использования топлива и сокращении авиаперевозок. По словам представителей Еврокомиссии, особое беспокойство вызывает возможное закрытие Ормузского пролива, через который проходит примерно 20% мировых поставок нефти и газа.

    С начала нынешнего кризиса стоимость газа в Европе увеличилась на 70%, нефти – на 60%, а дополнительные расходы ЕС на импорт топлива выросли на 14 млрд евро. В то же время в Еврокомиссии подчеркивают, что прямой угрозы перебоев с поставками пока нет, но признают высокую степень неопределенности и уязвимость энергетической системы Европы.

    Ситуация усугубляется остановкой судоходства через Ормузский пролив после ударов США и Израиля по объектам в Иране, а также ответных действий Ирана против этих стран. Эскалация конфликта уже отражается на потребителях в большинстве европейских стран из-за роста цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупредили, что перекрытие Ормузского пролива может привести к стагфляции в Европе. Аналитики отметили, что массовое перенаправление энергоресурсов в страны Азии приведет к росту цен на энергоносители.

    Евросоюз оказался под угрозой экономического кризиса из-за дефицита энергоресурсов.

    Комментарии (13)
    7 апреля 2026, 00:10 • Новости дня
    В Москве произошел массовый сбой у операторов связи и банков

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители ряда российских регионов столкнулись с перебоями в работе крупных операторов связи, государственных порталов и банковских сервисов, особенно это было заметно в крупных городах, что отразилось в данных портала Downdetector.

    Массовые жалобы на перебои с доступом к услугам были зафиксированы даже на сайтах Downdetector и «Сбой.рф» в Москве и нескольких регионах страны, сообщил M24.ru.

    Пользователи указывали на проблемы с операторами Т2 и «Ростелеком», при этом число обращений по «Ростелекому» достигло почти 1 600. Из Москвы поступило около 7% жалоб, из Московской области – 6%, из Самарской области – 14%, из Нижегородской – 3%, из Брянской – 2%. О сбоях в работе Т2 сообщили 25 человек.

    Кроме того, пользователи отметили трудности при работе с государственными порталами, включая «Госуслуги». Было зафиксировано более 100 обращений. Также отмечались жалобы на работу отдельных банков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Ростелеком» сообщил о мощной DDoS-атаке на сеть вечером понедельника. Роскомнадзор сообщил о рекордном росте числа DDoS-атак на госресурсы. РКН сообщил о всплеске кибератак на Россию после сообщений о блокировке Telegram.


    Комментарии (3)
    7 апреля 2026, 02:11 • Новости дня
    Иран заявил о стратегическом провале операции США в Исфахане
    @ Pfc. Edgar Martinez/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленный источник в иранских силовых и политических структурах назвал две причины, которые заставляют президента США Дональда Трампа искать возможность для переговоров с Ираном.

    «Пролив Баб-эль-Мандеб и операция в Исфахане. Администрация Трампа очень серьезно относится к угрозам закрытия Баб-эль-Мандебского пролива, особенно после наблюдения за оперативной деятельностью в этом направлении», сообщил источник телеканала Al Mayadeen.

    Он добавил, что Трамп и его соратники, несмотря на свои красочные преувеличения, осознают масштабы своей стратегической неудачи в провалившейся операции в Исфахане и знают правду о спасении пилота F-15, тем более что они не показали никаких фотографий операции.

    Источник заявил, что Трамп осознает отсутствие возможности эффективного прогресса на местах, знает об отсутствии возможности успешного противостояния с Ираном на море и понимает, что цены на энергоносители значительно вырастут в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США. Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны. Американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 17:29 • Новости дня
    Хинштейн анонсировал новые дела против коррупционеров в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал решение суда в отношении экс-главы региона Алексея Смирнова, назвав его «приговором масштабной коррупции», которая, по его словам, «цвела в регионе пышным цветом последние годы».

    В своем заявлении в Max он подчеркнул, что власти намерены «выжигать» коррупцию «каленым железом» и добавил, что сегодняшний приговор не является финальным этапом.

    Хинштейн сообщил, что следственные органы продолжают расследовать ряд уголовных дел, связанных с коррупцией в Курской области, по которым также проходит бывший губернатор Смирнов. По его словам, количество подобных дел будет расти, и региональное правительство со своей стороны будет всячески этому содействовать.

    Напомним, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет колонии строгого режима по делу о взятках. Прокуратура запрашивала для него 15 лет колонии.

    Комментарии (6)
