    7 апреля 2026, 14:27 • Новости дня

    Bloomberg: Венгрия согласится на закупку 500 тыс. тонн нефти у США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерская энергетическая компания Mol заключит соглашение о покупке нефти у США во время визита вице-президента Джей Ди Вэнса в Будапешт во вторник, сообщает Bloomberg.

    По информации Bloomberg, ожидается, что речь пойдет о поставке 500 тыс. тонн нефти на сумму около 500 млн долларов. Сделка будет официально объявлена во время совместной пресс-конференции Вэнса и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, говорится в материале.

    Соглашение достигается на фоне предстоящих парламентских выборов в Венгрии, по результатам независимых опросов Орбан может потерять власть впервые за 16 лет. По данным источника, Вэнс стремится таким образом поддержать действующего главу венгерского правительства. В последние годы Орбан усилил сотрудничество с Россией в энергетике, получая санкционные послабления от США и Евросоюза.

    Ранее Орбан заключил с администрацией США соглашения о покупке 400 млн кубометров сжиженного природного газа сроком на пять лет и о поставке ядерного топлива с Westinghouse Electric Co. на 114 млн долларов для атомной станции Венгрии. США также выдали Венгрии исключение по закупкам российской нефти.

    Кроме того, стороны подписали меморандум о намерении приобрести до 10 малых модульных реакторов на сумму до 20 млрд долларов. США играют ключевую роль в планах Mol по приобретению контрольного пакета сербской нефтяной компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») у «Газпром нефти», причем Вашингтон недавно продлил санкционную отсрочку по этой сделке до 22 мая, пишет агентство.

    Ранее офис вице-президента США анонсировал визит Вэнса в Венгрию.

    Вэнс назвал ключевые темы переговоров с Орбаном.

    5 апреля 2026, 12:44 • Новости дня
    Орбан созвал совет обороны из-за инцидента на газопроводе
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгерские власти решили провести экстренное заседание совета обороны после обнаружения взрывного устройства у газопровода, поставляющего российский газ в страну.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о созыве чрезвычайного заседания совета обороны в воскресенье во второй половине дня, передает РИА «Новости». Причиной стал инцидент на газопроводе, который соединяет Сербию и Венгрию и используется для транспортировки российского газа.

    Орбан подчеркнул, что сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию для газа из России.


    6 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    @ Юрий Березнюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь на 6 апреля объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске подверглись атаке ударных беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По информации министерства, целью атаки киевского режима было дестабилизировать мировой рынок углеводородов и нарушить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

    Особо пострадали объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается в канале Минобороны в Max. По заявлению ведомства, удар был нанесен с расчетом на причинение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума, среди которых значатся энергетические компании из США и Казахстана.

    В результате атаки повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, также зафиксировано возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Уточняется, что ущерб носит серьезный характер и может отразиться на экспортных поставках.

    Кроме того, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. По данным Минобороны, пострадали многоквартирные и частные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей, включая детей.

    Ранее обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.

    Сообщалось, что при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    7 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    В Казахстане заявили о переходе ВСУ красных линий атакой на КТК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов подчеркнул, что новые удары ВСУ по КТК нанесли Астане ущерб свыше 160 млрд рублей.

    Байдильдинов заявил, что ВСУ перешли «красные линии», атаковав объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), несмотря на присутствие там международных компаний, передает RT.

    По его словам, «наличие иностранных инвесторов никого не останавливает», и удары ставят под угрозу энергетическую безопасность региона.

    Байдильдинов подчеркнул, что ущерб и недополученная выручка Казахстана с момента ноябрьской атаки на КТК уже превысили два млрд долларов, что составляет более 160 млрд рублей. Он отметил, что такие действия создают серьезные риски для экономики страны и стабильности поставок нефти на мировой рынок.

    Эксперт Игорь Юшков в беседе с RT заявил, что удары по КТК в Новороссийске могут повлечь дестабилизацию мирового рынка энергоресурсов. Аналогичную точку зрения высказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, отметивший, что атаки на перевалочные мощности способны повлиять на глобальную энергетику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Казахстана выразил Украине протест из-за целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в порту Новороссийск.

    Министерство энергетики Казахстана в экстренном порядке перенаправляет экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты на фоне атак на объекты КТК и заявляет о рисках для мировой энергобезопасности.

    Удар беспилотного катера по нефтеналивному терминалу КТК под Новороссийском нанес ущерб интересам западных нефтяных корпораций и сократил работу объекта минимум на два месяца с убытками не менее 800 млн долларов.

    7 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    Новые угрозы США ударить по Ирану вызвали рост цен на нефть
    @ Hasan Jamali/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Мировой рынок нефти отреагировал ростом котировок на обострение ситуации вокруг Ирана и опасения за безопасность поставок через Ормузский пролив.

    Котировки нефти утром в понедельник заметно прибавили в цене, трейдеры закладывают в стоимость усиление конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Июньские фьючерсы на Brent к 8.06 мск подскочили на 1,25%, до 111,14 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI выросли на 2,45%, до 115,16 доллара.

    Рынок нервно реагирует на последние заявления президента США об Иране. Он ранее пригрозил Тегерану «днем мостов и электростанций» во вторник и потребовал открыть движение по Ормузскому проливу, иначе, по его словам, иранцы будут «жить в аду». Власти Ирана пообещали дать решительный ответ в случае реализации этих угроз.

    Управляющий директор по инвестиционной стратегии OCBC в Сингапуре Васу Менон заявил, что любые последующие удары по энергетической инфраструктуре Ирана означали бы значительную эскалацию и повышали бы риск ответных действий, способных еще сильнее нарушить работу энергетических объектов стран Персидского залива. Руководитель отдела товарных исследований Westpac Banking Corp. Роберт Ренни считает, что при переходе Трампа к силовому «режиму разгрома» и более масштабных ответных атаках Ирана цены могут закрепиться выше 110 долларов и пойти к отметке 120 долларов.

    Глава Белого дома сообщил, что в воскресенье США вели «глубокие переговоры» с Ираном и ранее называл переговоры продуктивными. МИД Ирана опроверг существование прямого диалога, но подтвердил получение через посредников посланий о желании США обсудить прекращение конфликта.

    США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, Тегеран бьет по израильским целям и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта почти остановилось судоходство через Ормузский пролив, который остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник июньские фьючерсы на Brent на бирже прибавляли почти 0,8% до 109,89 доллара за баррель.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с французским коллегой заявил об угрозе мировой энергетике в случае ударов США по инфраструктуре Ирана.

    7 апреля 2026, 13:54 • Новости дня
    Киев не разрешил экспертам ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба»
    @ Sven Kaestner/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти до сих пор не выдали разрешение на проверку нефтепровода «Дружба» европейской экспертной группой, приехавшей в страну еще в марте, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    Украина до сих пор не дала разрешения экспертам Европейского союза на осмотр нефтепровода «Дружба», сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    Она уточнила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта направили письмо Владимиру Зеленскому. В письме говорилось, что небольшая группа экспертов готова к осмотру нефтепровода и уже находится на Украине.

    По словам Итконен, ответа на это обращение пока не поступило, и она пообещала предоставить информацию после его получения. Представитель Еврокомиссии также отметила, что не может сообщить подробности о маршруте и местонахождении европейской миссии на территории Украины.

    Ранее Киев отказывал Будапешту в инспекции нефтепровода «Дружба», назвав предложенные Венгрией даты визита неприемлемыми.

    Отказ Киева допустить представителей ЕС к инспекции нефтепровода «Дружба» вызывал тревогу и разочарование у европейских дипломатов.

    В Евросоюзе решение Украины приостановить проверку нефтепровода «Дружба» назвали неразумным шагом и загадочной попыткой воспрепятствовать работе инспекционной миссии ЕС.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что по спутниковым снимкам не обнаружено повреждений системы «Дружба» в районе города Броды Львовской области.

    6 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    Шри-Ланка договорилась о поставках нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Министр транспорта, автомагистралей и городского развития Шри-Ланки Бимал Ратнаяке сообщил о достижении соглашения с Россией по поставкам нефти.

    Министр транспорта, автомагистралей и городского развития Шри-Ланки Бимал Ратнаяке сообщил, что «наш приоритет сегодня – это энергетика», подчеркнув, что из-за конфликта между США и Ираном в стране возникли сложности с поставками энергии. Он отметил, что недавно Шри-Ланку посетили заместители министров энергетики и иностранных дел России, и на этих встречах была достигнута договоренность о поставках нефти, передает ТАСС.

    По словам Ратнаяке, в настоящее время на уровне компаний ведется техническая работа и обсуждаются финансовые вопросы, связанные с проведением транзакций. Министр уточнил, что «на политическом уровне почти все сделано», и теперь стороны согласовывают детали между предприятиями.

    Ратнаяке назвал поставки российских энергоресурсов «приоритетом номер один» для страны. Он также напомнил, что Шри-Ланка экспортирует в Россию значительные объемы чая, поэтому для поддержания взаимной торговли требуется эффективная логистическая система.

    Власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоносителей.

    Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил о проработке поставок нефти в Шри-Ланку на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

    5 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов через две недели

    Tекст: Ольга Иванова

    Стоимость нефти может превысить отметку 150 долларов уже в ближайшие две недели из-за роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Цены на нефть могут превысить 150 долларов за баррель уже в ближайшие две недели, передает РИА «Новости». Такой прогноз озвучил Дмитриев. «Мы, возможно, увидим стоимость нефти свыше 150 долларов уже в ближайшие две недели», – написал Дмитриев в соцсети X.

    Ситуация на нефтяном рынке обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В ответ Иран атакует военные объекты США на Ближнем Востоке, а также израильскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 26 марта цена июньских фьючерсов на нефть Brent достигла 100,04 доллара за баррель на фоне оживления рынка. Позже Brent подешевела до 99,56 доллара за баррель, впервые за месяц опустившись ниже психологически важной отметки в 100 долларов.

    6 апреля 2026, 10:33 • Новости дня
    Saudi Aramco повысила майские цены Arab Light для Азии до рекорда

    Tекст: Мария Иванова

    Нефтегазовая компания Saudi Aramco значительно подняла майские отпускные цены на нефть Arab Light для азиатских клиентов на фоне эскалации вокруг Ирана и проблем в Ормузском проливе.

    Стоимость нефти крупнейшей саудовской госкомпании для азиатского рынка достигла исторического максимума, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Саудовская Аравия подняла цену на свою основную марку нефти для Азии до рекордного уровня», – цитирует издание прайс-лист компании.

    Saudi Aramco формирует цену на марку Arab Light с наценкой к корзине Oman/Dubai, которая служит эталоном для азиатских НПЗ. В мае компания повысит премию до 19,5 доллара за баррель по сравнению с этим ориентиром. Аналитики ожидали роста сразу до 40 долларов, сейчас Arab Light для азиатских покупателей дороже лишь на 2,5 доллара за баррель относительно корзины Oman/Dubai.

    Коррекция цен связана почти с полным прекращением судоходства по Ормузскому проливу на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Этот пролив остается ключевым маршрутом экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, при этом эскалация уже затронула нефтедобывающие мощности соседних государств. Saudi Aramco, основанная в 1933 году, работает на рынках Азии, Европы и Северной Америки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Saudi Aramco из-за напряженности вокруг Ирана подняла апрельские цены на нефть для азиатских клиентов на максимально возможную с 2022 года величину.

    Мировые цены на нефть в начале марта выросли из-за рисков перебоев поставок сырья после военной операции США против Ирана и фактической остановки движения через Ормузский пролив.

    6 апреля 2026, 08:56 • Новости дня
    Стало известно о скачке стоимости Brent и падении цен на WTI после рекорда

    Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне перебоев поставок

    Tекст: Мария Иванова

    Мировой рынок нефти начал неделю разнонаправленным движением котировок, при этом майские фьючерсы WTI накануне впервые с 9 марта превысили 115 долларов.

    По данным биржевых торгов, на которые ссылается РИА «Новости», в понедельник к 8.32 мск июньские фьючерсы на Brent прибавляли 0,79%, до 109,89 доллара за баррель, в начале сессии цена поднималась выше 111 долларов впервые с 31 марта. Майские контракты на WTI в тот же момент теряли 0,01% и стоили 111,53 доллара.

    В воскресенье стоимость майских фьючерсов WTI впервые с 9 марта поднималась выше 115 долларов за баррель. Инвесторы продолжают следить за обострением на Ближнем Востоке: США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, Тегеран отвечает атаками по израильским целям и американским военным объектам в регионе. На этом фоне судоходство через ключевой Ормузский пролив практически остановилось, что ведет к росту цен на топливо в большинстве стран мира.

    Президент США в воскресенье пригрозил Ирану «днем мостов и электростанций» уже во вторник, потребовав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут «жить в аду». Ранее он заявлял о планах нанести мощные удары по Ирану и отбросить страну в «каменный век».

    Из-за перебоев с поставками с Ближнего Востока нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные источники сырья, особенно для физических поставок в США и Северное море Британии. «Глобальные покупатели активно борются за баррель нефти (WTI – ред.) с побережья Мексиканского залива (США), а цена на нефть марки Brent растет еще быстрее», – цитирует аналитиков Schork Group агентство Reuters.

    На встрече в воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи – Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман – договорились увеличить предельный уровень добычи в мае на 206 тыс. баррелей в сутки по сравнению с апрельским лимитом, следует из коммюнике ОПЕК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 19 марта цена майских фьючерсов на нефть Brent подскочила выше 115 долларов за баррель впервые с 9 марта. Рынок нефти 24 марта вновь рос, а стоимость июньских фьючерсов Brent превысила 100 долларов за баррель на фоне опасений перебоев поставок через Ормузский пролив.

    Накануне американский президент в резкой форме потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив и пригрозил серьезными последствиями в случае сохранения блокады.

    6 апреля 2026, 20:31 • Новости дня
    Дмитриев: Дефицит нефти неизбежен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Катастрофический дефицит нефти в ближайшее время становится неизбежным, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Он подчеркнул, что впервые в истории Саудовская Аравия установила премию в 20 долларов за баррель к и без того высокому уровню цен на нефть, передает РИА «Новости». «Катастрофический дефицит нефти неизбежен», – написал Дмитриев в соцсетях.

    Напомним, нефтегазовая компания Saudi Aramco значительно подняла майские отпускные цены на нефть Arab Light для азиатских клиентов на фоне эскалации вокруг Ирана и проблем в Ормузском проливе.

    Ранее Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов через две недели.

    6 апреля 2026, 02:05 • Новости дня
    Дмитриев иронично восхитился достижением в ЕС целей «зеленой» экономики

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне подорожания топлива в Европе европейцам впору было бы отказаться от автомобилей и самолетов, чтобы быстрее достичь экологических целей, поиронизировал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «В этом месяце ЕС достигнет большую часть своих «зеленых» целей, начав достигать углеродной нейтральности, к которой так стремился. Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев отозвался на статью газеты Corriere della Sera о том, что в четырех аэропортах Италии ввели топливные лимиты на заправку самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт в Иране грозит ЕС масштабным энергетическим дефицитом, отмечала Politico. Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.

    Международное энергетическое агентство предложило открыть хранилища нефти для стабилизации рынка на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Еврокомиссар по энергетике Ларс Ааге Йоргенсен заявил о рассмотрении введения лимитов на выдачу топлива из-за энергокризиса.


    6 апреля 2026, 09:10 • Новости дня
    Володин связал кризис в ЕС с отказом от российской энергетики

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал на непрофессиональное руководство Евросоюза и отказ от дешевой российской энергетики как причины кризиса в Евросоюзе.

    Период кризиса наступил в Евросоюзе, в том числе из-за непрофессионального руководства и отказа от российской энергетики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Max.

    «Отказавшись от дешевой российской энергетики, сделали свою экономику практически неконкурентоспособной», – написал Володин.

    По мнению председателя Госдумы, изначально создание Евросоюза было направлено на тотальный контроль и лишение независимости стран Восточной Европы, которые получили самостоятельность после распада СССР. Володин считает, что для Германии, Франции и Италии этот процесс был выгоден, так как позволял выйти на новые рынки и получать дешевые трудовые ресурсы. Финансовые вложения западных стран возвращались им с лихвой за счет субсидирования ЕС.

    Однако, по словам Володина, из-за ошибок руководства ситуация для Евросоюза стала ухудшаться. Для решения новых проблем странам ЕС понадобилась Украина как источник природных богатств, рынков сбыта и дешевой рабочей силы, что не смогло изменить положение, а ситуация на Ближнем Востоке лишь усугубила проблемы с поставками газа и нефти, показав уязвимость ЕС.

    Володин отметил, что в итоге Евросоюз для США стал затратной обузой и рынком сбыта дорогого сланцевого газа. По его словам, в марте цены на энергоресурсы в Европе выросли в полтора раза, и некогда конкурентоспособные производства вынуждены перемещаться в другие регионы мира.

    Еврокомиссия подтвердила рекомендацию странам ЕС экономить дизельное топливо и авиационный керосин на фоне топливного кризиса.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за ситуации с энергобезопасностью.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей и другие идеологические решения предвещают Европе крайне трудные времена.


    7 апреля 2026, 03:10 • Новости дня
    Вэнс назвал ключевые темы переговоров с Орбаном

    Tекст: Катерина Туманова

    Темы Европы, Украины и развитие отношений между США и Венгрией станут ключевыми на переговорах вице-президента США Джей Ди Вэнса с премьером Виктором Орбаном.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил журналистам пресс-пула, что Европа, Украина и прочие важные вопросы займут значительное место во время его переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА «Новости».

    «Мы обсудим ряд вопросов, касающихся отношений между США и Венгрией. Разумеется, я уверен, что Европа, Украина и остальное займет в этом обсуждении весьма заметное место» – сообщил он.

    Вэнс подчеркнул, что с большим нетерпением ожидает встречи, отметив, что считает главу венгерского правительства своим давним другом.

    Ожидается, что встреча Вэнса и Орбана пройдет в Будапеште 7 апреля и будет приурочена к двухдневному официальному визиту вице-президента США. Визит состоится перед парламентскими выборами, назначенными в Венгрии на 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Politico писала, что американский президент подключил MAGA для поддержки Орбана на выборах. Вице-президент США Вэнс намеревался приехать в Венгрию 7–8 апреля для демонстрации поддержки переизбрания Виктора Орбана.

    6 апреля 2026, 08:02 • Новости дня
    Япония сообщила о запасах нафты минимум на четыре месяца

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японские власти заявили, что внутренний рынок нафты надежно обеспечен, уже законтрактованные поставки и запасы покрывают внутренний спрос примерно на четыре месяца.

    Генсек кабинета министров Японии Минору Кихара опроверг сообщения о возможном дефиците нафты в стране к июню, передает РИА «Новости».

    «Появлялась информация о том, что к июню поставки нафты в Японии могут быть обеспечены не в полной мере, однако мы считаем эти сведения ошибочными», – сказал он.

    По словам Кихары, текущие запасы и идущие поставки позволяют покрыть внутренний спрос как минимум на несколько месяцев. Уже законтрактованные объемы импорта и внутреннего производства, по его оценке, обеспечивают около двух месяцев потребления, а запасы продукции, произведенной из нафты, дают еще примерно два месяца.

    Генсек подчеркнул, что Япония диверсифицирует источники сырья: около 40% нафты поступает из стран Ближнего Востока, около 20% – из других регионов, а около 40% производится внутри страны. Он отметил, что импорт из стран вне Ближнего Востока в последнее время увеличен примерно вдвое.

    Кихара добавил, что власти намерены и дальше внимательно отслеживать ситуацию и обеспечивать стабильность поставок сырья на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония решила начать выпуск нефти из государственных резервов 26 марта для стабилизации поставок на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Япония также начала выпускать из резервов 80 млн баррелей нефти с 16 марта для покрытия внутренних потребностей сроком на 45 дней.

    7 апреля 2026, 14:02 • Новости дня
    Bloomberg: Орбан в октябре рассказал Путину басню Эзопа о мыши и льве

    Tекст: Вера Басилая

    Во время октябрьской встречи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал президенту России Владимиру Путину популярную венгерскую басню о мыши и льве, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Орбан во время беседы с Путиным в октябре прошлого года рассказал популярную венгерскую басню о мыши и льве, передает РИА «Новости».

    Орбан напомнил Путину сюжет басни Эзопа, согласно которому мышь помогает выбраться льву из сетей после того, как лев пощадил грызуна.

    В материале поясняется, что Орбан увидел в этой истории важный жизненный урок и подчеркнул ее популярность в Венгрии. По сведениям Bloomberg, рассказ прозвучал во время неформального диалога между венгерским и российским лидерами.

    Кроме того, Орбан заявил о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине.

    Во время встречи с Путиным Орбан подчеркнул суверенный курс внешней политики Венгрии, заинтересованность в сохранении энергетического сотрудничества с Россией и готовность принять мирные переговоры по Украине.

    Владимир Путин заявил о доверительных отношениях с Орбаном и возможности обсуждать любые, включая самые сложные, вопросы.

