Bloomberg: Венгрия согласится на закупку 500 тыс. тонн нефти у США

Tекст: Валерия Городецкая

По информации Bloomberg, ожидается, что речь пойдет о поставке 500 тыс. тонн нефти на сумму около 500 млн долларов. Сделка будет официально объявлена во время совместной пресс-конференции Вэнса и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, говорится в материале.

Соглашение достигается на фоне предстоящих парламентских выборов в Венгрии, по результатам независимых опросов Орбан может потерять власть впервые за 16 лет. По данным источника, Вэнс стремится таким образом поддержать действующего главу венгерского правительства. В последние годы Орбан усилил сотрудничество с Россией в энергетике, получая санкционные послабления от США и Евросоюза.

Ранее Орбан заключил с администрацией США соглашения о покупке 400 млн кубометров сжиженного природного газа сроком на пять лет и о поставке ядерного топлива с Westinghouse Electric Co. на 114 млн долларов для атомной станции Венгрии. США также выдали Венгрии исключение по закупкам российской нефти.

Кроме того, стороны подписали меморандум о намерении приобрести до 10 малых модульных реакторов на сумму до 20 млрд долларов. США играют ключевую роль в планах Mol по приобретению контрольного пакета сербской нефтяной компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») у «Газпром нефти», причем Вашингтон недавно продлил санкционную отсрочку по этой сделке до 22 мая, пишет агентство.

Ранее офис вице-президента США анонсировал визит Вэнса в Венгрию.

