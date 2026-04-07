    7 апреля 2026, 14:16 • Новости дня

    В Еврокомиссии заявили о продолжении работы над запретом нефти из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия продолжает разрабатывать меры для запрета поставок российской нефти в страны ЕС, при этом сроки публикации инициативы пока не определены, заявила представитель ЕС Ана Кайза Итконен.

    Итконен на брифинге заявила, что работа над законом о запрете российской нефти продолжается. Однако, несмотря на рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, сроков представления инициативы пока нет, передает РИА «Новости».

    По словам Итконен, Еврокомиссия намерена полностью вывести российские энергоносители с европейского рынка и поэтапно сокращает энергетическую зависимость от России.

    Она подчеркнула: «На данном этапе я не могу назвать конкретные сроки, в частности в отношении поэтапного отказа от российской нефти. Работа продолжается, и внутри комиссии по этому вопросу уже принято политическое обязательство».

    Параллельно Еврокомиссия продолжает подготовку к отказу от российского газа к 2027 году.

    Ранее издание L'AntiDiplomatico сообщало, что Евросоюз отказался рассматривать вариант полного запрета на импорт нефти из России на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что апогеем европейской кампании с отказом от российской энергии должен стать блэкаут «назло России».

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко подчеркнул, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    6 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    @ Юрий Березнюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь на 6 апреля объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске подверглись атаке ударных беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По информации министерства, целью атаки киевского режима было дестабилизировать мировой рынок углеводородов и нарушить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

    Особо пострадали объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается в канале Минобороны в Max. По заявлению ведомства, удар был нанесен с расчетом на причинение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума, среди которых значатся энергетические компании из США и Казахстана.

    В результате атаки повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, также зафиксировано возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Уточняется, что ущерб носит серьезный характер и может отразиться на экспортных поставках.

    Кроме того, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. По данным Минобороны, пострадали многоквартирные и частные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей, включая детей.

    Ранее обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.

    Сообщалось, что при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    7 апреля 2026, 10:39 • Новости дня
    Politico: Внешнюю политику ЕС поразил системный паралич
    @ Content Curation/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В условиях обострения конфликтов на Ближнем Востоке и продолжающейся спецоперации на Украине Евросоюз сталкивается с растущими трудностями в принятии единой внешней политики из-за права вето, что вызвало призывы к коренным реформам дипломатической системы.

    Европейский Союз сталкивается с серьезными трудностями в проведении единой внешней политики, включая неспособность принять важные решения по финансированию Украины, санкциям против радикальных поселенцев на Западном берегу и мерам в отношении России, сообщает Politico.

    Девять дипломатов, чиновников, парламентариев и экспертов ЕС отмечают, что нынешняя система заблокирована, а внутренние разногласия мешают оперативным действиям на фоне нарастающих международных кризисов.

    Главным источником проблем считается принцип единогласия, позволяющий любой стране-члену блокировать внешнеполитические инициативы. Германия и Швеция активно предлагают отказаться от национальных вето и перейти к квалифицированному большинству при принятии решений в этой сфере. «Мы должны отменить принцип единогласия в политике безопасности и внешней политике ЕС до конца текущего законодательного периода, чтобы быть способными действовать на международной арене и стать по-настоящему взрослыми», – заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.

    Тем временем страны, опасающиеся потери самостоятельности – в их числе Франция, Бельгия и ряд малых членов ЕС, – настаивают на сохранении права вето, считая его залогом национальных интересов. Например, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предостерег от немедленного запуска дебатов по отмене единогласия, полагая, что это лишь усугубит проблемы.

    В числе структурных реформ обсуждается идея создания поста министра иностранных дел ЕС, интеграция Европейской службы внешних действий в состав Еврокомиссии и создание Совета безопасности ЕС с участием партнеров вроде Британии, Норвегии и Исландии. Однако часть экспертов и дипломатов убеждена, что главная трудность – не в организационных вопросах, а в политической воле и механизме принятия решений, основанном на принципе единогласия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил о росте угроз для Евросоюза на фоне обострения конфликта в Иране.

    Евросоюз считает, что эскалация конфликта с Ираном не приведет к миру, призывает к переговорам.

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    7 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    В Казахстане заявили о переходе ВСУ красных линий атакой на КТК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов подчеркнул, что новые удары ВСУ по КТК нанесли Астане ущерб свыше 160 млрд рублей.

    Байдильдинов заявил, что ВСУ перешли «красные линии», атаковав объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), несмотря на присутствие там международных компаний, передает RT.

    По его словам, «наличие иностранных инвесторов никого не останавливает», и удары ставят под угрозу энергетическую безопасность региона.

    Байдильдинов подчеркнул, что ущерб и недополученная выручка Казахстана с момента ноябрьской атаки на КТК уже превысили два млрд долларов, что составляет более 160 млрд рублей. Он отметил, что такие действия создают серьезные риски для экономики страны и стабильности поставок нефти на мировой рынок.

    Эксперт Игорь Юшков в беседе с RT заявил, что удары по КТК в Новороссийске могут повлечь дестабилизацию мирового рынка энергоресурсов. Аналогичную точку зрения высказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, отметивший, что атаки на перевалочные мощности способны повлиять на глобальную энергетику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Казахстана выразил Украине протест из-за целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в порту Новороссийск.

    Министерство энергетики Казахстана в экстренном порядке перенаправляет экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты на фоне атак на объекты КТК и заявляет о рисках для мировой энергобезопасности.

    Удар беспилотного катера по нефтеналивному терминалу КТК под Новороссийском нанес ущерб интересам западных нефтяных корпораций и сократил работу объекта минимум на два месяца с убытками не менее 800 млн долларов.

    7 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    Новые угрозы США ударить по Ирану вызвали рост цен на нефть
    @ Hasan Jamali/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Мировой рынок нефти отреагировал ростом котировок на обострение ситуации вокруг Ирана и опасения за безопасность поставок через Ормузский пролив.

    Котировки нефти утром в понедельник заметно прибавили в цене, трейдеры закладывают в стоимость усиление конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Июньские фьючерсы на Brent к 8.06 мск подскочили на 1,25%, до 111,14 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI выросли на 2,45%, до 115,16 доллара.

    Рынок нервно реагирует на последние заявления президента США об Иране. Он ранее пригрозил Тегерану «днем мостов и электростанций» во вторник и потребовал открыть движение по Ормузскому проливу, иначе, по его словам, иранцы будут «жить в аду». Власти Ирана пообещали дать решительный ответ в случае реализации этих угроз.

    Управляющий директор по инвестиционной стратегии OCBC в Сингапуре Васу Менон заявил, что любые последующие удары по энергетической инфраструктуре Ирана означали бы значительную эскалацию и повышали бы риск ответных действий, способных еще сильнее нарушить работу энергетических объектов стран Персидского залива. Руководитель отдела товарных исследований Westpac Banking Corp. Роберт Ренни считает, что при переходе Трампа к силовому «режиму разгрома» и более масштабных ответных атаках Ирана цены могут закрепиться выше 110 долларов и пойти к отметке 120 долларов.

    Глава Белого дома сообщил, что в воскресенье США вели «глубокие переговоры» с Ираном и ранее называл переговоры продуктивными. МИД Ирана опроверг существование прямого диалога, но подтвердил получение через посредников посланий о желании США обсудить прекращение конфликта.

    США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, Тегеран бьет по израильским целям и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта почти остановилось судоходство через Ормузский пролив, который остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник июньские фьючерсы на Brent на бирже прибавляли почти 0,8% до 109,89 доллара за баррель.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с французским коллегой заявил об угрозе мировой энергетике в случае ударов США по инфраструктуре Ирана.

    6 апреля 2026, 21:12 • Новости дня
    В ЕС обсудили запрет на использование кондиционеров из-за энергокризиса
    @ Karl F. Schofmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия обсуждает возможность введения ограничений на кондиционеры и отопление из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.

    Европейский союз рассматривает возможность введения чрезвычайных мер для предотвращения энергетического кризиса на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на испанскую газету Pais.  Еврокомиссия опасается роста цен и перебоев с поставками топлива из-за ситуации вокруг Ирана и анализирует варианты ограничения энергопотребления.

    В числе обсуждаемых мер – возвращение инструментов, использовавшихся после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Речь идет о стимулировании удаленной работы, введении ограничений на отопление и кондиционирование помещений, а также нормировании использования топлива и сокращении авиаперевозок. По словам представителей Еврокомиссии, особое беспокойство вызывает возможное закрытие Ормузского пролива, через который проходит примерно 20% мировых поставок нефти и газа.

    С начала нынешнего кризиса стоимость газа в Европе увеличилась на 70%, нефти – на 60%, а дополнительные расходы ЕС на импорт топлива выросли на 14 млрд евро. В то же время в Еврокомиссии подчеркивают, что прямой угрозы перебоев с поставками пока нет, но признают высокую степень неопределенности и уязвимость энергетической системы Европы.

    Ситуация усугубляется остановкой судоходства через Ормузский пролив после ударов США и Израиля по объектам в Иране, а также ответных действий Ирана против этих стран. Эскалация конфликта уже отражается на потребителях в большинстве европейских стран из-за роста цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупредили, что перекрытие Ормузского пролива может привести к стагфляции в Европе. Аналитики отметили, что массовое перенаправление энергоресурсов в страны Азии приведет к росту цен на энергоносители.

    Евросоюз оказался под угрозой экономического кризиса из-за дефицита энергоресурсов.

    7 апреля 2026, 13:54 • Новости дня
    Киев не разрешил экспертам ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба»
    @ Sven Kaestner/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти до сих пор не выдали разрешение на проверку нефтепровода «Дружба» европейской экспертной группой, приехавшей в страну еще в марте, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    Украина до сих пор не дала разрешения экспертам Европейского союза на осмотр нефтепровода «Дружба», сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    Она уточнила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта направили письмо Владимиру Зеленскому. В письме говорилось, что небольшая группа экспертов готова к осмотру нефтепровода и уже находится на Украине.

    По словам Итконен, ответа на это обращение пока не поступило, и она пообещала предоставить информацию после его получения. Представитель Еврокомиссии также отметила, что не может сообщить подробности о маршруте и местонахождении европейской миссии на территории Украины.

    Ранее Киев отказывал Будапешту в инспекции нефтепровода «Дружба», назвав предложенные Венгрией даты визита неприемлемыми.

    Отказ Киева допустить представителей ЕС к инспекции нефтепровода «Дружба» вызывал тревогу и разочарование у европейских дипломатов.

    В Евросоюзе решение Украины приостановить проверку нефтепровода «Дружба» назвали неразумным шагом и загадочной попыткой воспрепятствовать работе инспекционной миссии ЕС.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что по спутниковым снимкам не обнаружено повреждений системы «Дружба» в районе города Броды Львовской области.

    6 апреля 2026, 22:45 • Новости дня
    Фицо подтвердил планы посетить празднование Дня Победы в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы.

    Фицо сообщил, что сначала примет участие в торжественных мероприятиях на мемориале Славин в Братиславе, затем отправится в Германию, чтобы посетить концентрационный лагерь Дахау, а после этого прибудет в Москву на 9 мая. В июне он также планирует поехать в Нормандию, чтобы отметить важность открытия Второго фронта, передает РИА «Новости».

    «Все это является хорошими возможностями для развития идеи о том, как усилить защиту мира в эти тяжелые военные времена», – заявил Фицо в своем обращении.

    В мае 2025 года премьер Словакии уже принимал участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. Посол России в Словакии Сергей Андреев ранее заявил, что Москва готова принять Фицо на мероприятия девятого мая.

    Российская сторона подтвердила готовность принять премьера Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что президент Владимир Путин 9 мая проведет международные контакты с зарубежными государственными деятелями, которые прибудут в Москву.

    7 апреля 2026, 09:34 • Новости дня
    Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы

    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил руководство Украины в действиях, подрывающих стабильность энергетики Европы и лишающих страны Центральной Европы топлива.

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выступил с критикой в адрес политического руководства Украины, заявив о его систематическом влиянии на ухудшение энергетической безопасности Европы. В своем видеообращении он подчеркнул, что Киев причастен к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и блокировке поставок нефти для Центральной Европы, что негативно сказывается на безопасности всего региона, передают «Вести».

    Фицо отметил, что Словакия и Венгрия оказались фактически отрезаны от привычных маршрутов поставок топлива из-за политики украинских властей. Он также обвинил Киев в атаках на объекты нефтегазовой инфраструктуры.

    По словам премьер-министра, Братислава и Будапешт регулярно информируют Еврокомиссию о враждебных действиях Владимира Зеленского против интересов стран ЕС и о том, что Киев игнорирует призывы Брюсселя прекратить удары по энергетическим объектам.

    «Зеленский подцепил на крючок весь ЕС», – заявил Фицо.

    Политик подчеркнул, что несмотря на критику Словакии за закупки российских энергетических ресурсов, Западная Европа в марте 2026 года нарастила импорт сжиженного природного газа из России по сравнению с прошлым годом.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за политики в сфере энергобезопасности.

    Он обвинил Еврокомиссию в игнорировании последствий отказа от импорта российского энергосырья для Словакии и Венгрии и в предпочтении интересов Украины.

    6 апреля 2026, 22:37 • Новости дня
    Косачев оценил высказывание Симоняна об условиях выхода Армении из ЕАЭС

    Косачев: Заявление спикера парламента Армении о выходе из ЕАЭС некорректно

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал некорректной позицию о выходе Армении из ЕАЭС при возможном повышении цен на российский газ.

    «Сама постановка вопроса в таком ключе выглядит некорректной. Ведь в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 апреля президент России Владимир Путин дал четкую картину нынешней ситуации: «цены на энергоносители, цены на газ в Европе зашкаливают за 600 долларов за 1 тыс. кубов, а Россия продаёт газ Армении – 177,5 доллара за 1 тыс. кубов». Обращу внимание – без динамики, просто как констатацию факта», – написал Косачев в Max-канале.

    Сенатор добавил, что Армения сегодня получает значительные конкурентные преимущества благодаря нынешней стоимости российского газа на фоне мирового энергетического кризиса, вызванного действиями других стран.

    «Нынешняя цена на российский газ – это и мощный стимул для развития многих секторов экономики Армении, и весомый фактор социальной и политической стабильности в стране», – отметил вице-спикер Совфедв.

    Косачев считает, что армянским политикам следовало бы признавать масштаб поддержки со стороны России, а не строить спекуляции на возможных изменениях ценовой политики.

    Напомним, Армения 4 апреля заявила о возможном выходе из ОДКБ и ЕАЭС при росте цен на газ.Как писала газета ВЗГЛЯД, Пашинян заявил о невозможности возвращения Армении в ОДКБ, по его словам Армения обрела независимость после того, как ОДКБ не выполнил свои обязательства по отношению к стране. Песков призвал к необходимости выбора Арменией между ЕАЭС и ЕС.

    6 апреля 2026, 20:31 • Новости дня
    Дмитриев заявил о неминуемом дефиците нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Катастрофический дефицит нефти в ближайшее время становится неизбежным, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Он подчеркнул, что впервые в истории Саудовская Аравия установила премию в 20 долларов за баррель к и без того высокому уровню цен на нефть, передает РИА «Новости». «Катастрофический дефицит нефти неизбежен», – написал Дмитриев в соцсетях.

    Напомним, нефтегазовая компания Saudi Aramco значительно подняла майские отпускные цены на нефть Arab Light для азиатских клиентов на фоне эскалации вокруг Ирана и проблем в Ормузском проливе.

    Ранее Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов через две недели.

    7 апреля 2026, 09:31 • Новости дня
    Цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    В начале торгов во вторник цены на газ в Европе немного поднялись, а майские фьючерсы превысили психологическую отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    В первые минуты торгов во вторник стоимость газа на европейском рынке увеличилась до 602,3 долларов за тыс. кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Майский, ближайший по сроку, фьючерс по индексу TTF стартовал в 9.00 мск на уровне 602,4 долларов, что на 0,8% выше расчетной цены понедельника в 597,6 долларов за тыс. кубометров. К 9.17 мск котировка составляла 602,3 долларов, рост также достигал 0,8%.

    По расчетам агентства на основе данных ICE, средняя биржевая цена газа в Европе в марте поднялась на 59% по сравнению с февралем и впервые с января 2023 года превысила 600 долларов. Сильный рывок начался после ударов США и Израиля по Ирану, перекрытия Ормузского пролива и остановки части газовой инфраструктуры на Ближнем Востоке. Максимальное мартовское значение было зафиксировано 19 марта и достигло 853,7 долларов за тыс. кубометров.

    Существенно более высокие уровни наблюдались в 2021–2022 годах, когда цены на газ в Европе поднимались до невиданно устойчивых высот за всю историю газовых хабов с 1996 года. Абсолютный рекорд стоимости был установлен в начале весны 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов за тыс. кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 апреля биржевые цены на газ в Европе в начале торгов выросли примерно на 6% до почти 606 долларов за тысячу кубометров. 31 марта европейские биржевые котировки газа в начале торгов снизились до примерно 638 долларов за тысячу кубометров. По итогам марта средняя цена газа в Европе по данным ICE достигла около 633 долларов за тысячу кубометров на фоне резкого подорожания из-за войны США и Израиля против Ирана.

    7 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    ЕС не подписал с Киевом документы для кредита на 90 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия заявила, что не все необходимые соглашения для выплаты кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро завершены и согласованы. Об этом сообщил представитель ЕК Баляш Уйвари.

    Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари заявил на брифинге в Брюсселе, что задержка с предоставлением Украине кредита в 90 миллиардов евро обусловлена не только позицией Венгрии. По его словам, Евросоюз и Киев до сих пор не подписали ряд обязательных документов для запуска выплаты средств, передает РИА «Новости».

    Уйвари подчеркнул, что Еврокомиссия ожидает выполнения обязательств всеми странами ЕС, но остается необходимым также подписать меморандум о взаимопонимании, который лежит в основе новой макрофинансовой помощи. Кроме того, требуется обновить план по Украине в специальном фонде ЕС и подготовить кредитное соглашение между ЕС и украинской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполнил обещание по предоставлению Киеву финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

    Ранее Еврокомиссия подтвердила намерение согласовать кредит для Киева на эту сумму.

    Однако позже глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что по кредиту в 90 млрд евро пока нет подвижек.

    7 апреля 2026, 09:44 • Новости дня
    Еврокомиссар предупредил о рисках для ЕС из-за войны в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Обострение конфликта в Иране повлекло за собой усиление угроз для Евросоюза, включая рост террористических рисков и опасность для еврейских общин, заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

    Война в Иране создает серьезные угрозы для безопасности внутри Евросоюза, предупредил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер в письме главам МВД всех 27 стран ЕС, передает ТАСС.

    По его словам, конфликт увеличивает риски проникновения террористов, повышает уязвимость критической инфраструктуры и угрожает безопасности еврейских общин.

    Бруннер заявил: «Хотя мы все надеемся на скорейшее урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям». Он особо выделил необходимость усиленной защиты энергетической и финансовой инфраструктуры, а также призвал правительства стран ЕС уделять этому первоочередное внимание.

    Еврокомиссар отметил, что новая система регистрации въезда и выезда в ЕС, включающая сбор биометрических данных, не должна допускать уязвимостей с точки зрения безопасности. При этом Бруннер подчеркнул, что на данный момент значительного увеличения миграционных потоков в Евросоюз на фоне войны в Иране не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз призвал к переговорам и заявил, что эскалация конфликта с Ираном не приведет к миру. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с представителем ЕС потребовал от Европы учитывать риск для судоходства в Ормузском проливе и добиваться прекращения военной агрессии США и Израиля.

    7 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Европейский отопительный сезон стал вторым по продолжительности в истории

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа в начале апреля фактически завершила отопительный сезон, который стал вторым самым продолжительным за все время наблюдений с 2011 года, свидетельствуют подсчеты на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Европа завершила отопительный сезон, который стал одним из самых продолжительных с 2011 года, передает ТАСС. Сезон отбора газа из подземных хранилищ Европейского союза продлился 173 дня, что уступило лишь рекорду 2020–2021 годов, когда отопительный период продолжался 190 дней.

    По итогам сезона подземные хранилища газа в Европе были заполнены примерно на 28%, в них оставалось около 31 млрд куб. м газа. Всего за прошедший отопительный сезон страны Евросоюза отобрали свыше 71 млрд куб. м газа. Чистый отбор, то есть разница между объемами отбора и закачки, составил более 61 млрд куб. м. Этот показатель оказался на 6,5 млрд куб. м выше объемов, закачанных летом.

    Газ, который был закачан летом, страны ЕС полностью израсходовали уже к середине февраля, после чего стали использовать запасы из предыдущих лет. В настоящее время Европа приступила к активной закачке газа в хранилища к следующей зиме. Однако, по прогнозам «Газпрома», запасов газа к новому отопительному сезону может не хватить для достижения уровня заполненности в 70%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа полностью использовала газ, закачанный в подземные хранилища к зиме.

    В марте 2025 года запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли уровня 37%.

    В феврале 2025 года запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 50% на фоне рекордных темпов отбора и холодов.

    7 апреля 2026, 12:40 • Новости дня
    Песков заявил о росте мирового спроса на энергоресурсы России

    Tекст: Вера Басилая

    Россия ведет переговоры по экспорту энергоносителей, чтобы наилучшим образом учитывать интересы Москвы,заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия ведет переговоры о поставках энергоносителей за рубеж с учетом собственных интересов, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что обсуждения организованы так, чтобы максимально соответствовать стратегическим задачам Москвы. По его словам, Россия активно формирует экспортную политику на фоне изменений на мировом рынке.

    «Огромное количество запросов на приобретение наших энергоресурсов из альтернативных направлений», – заявил Песков.

    Он добавил, что интерес к российским поставкам сохраняется несмотря на внешнеполитическую обстановку и трансформации мировой энергетической системы.

    По мнению представителя Кремля, мир уже уверенно вступил на путь экономического и энергетического кризиса, масштабы которого разрастаются изо дня в день. Он считает, что рынки и конъюнктура в области энергетики кардинально изменились, что напрямую влияет на подход России к экспорту энергоресурсов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Вести» сообщил о высоком спросе на российскую нефть и возможном дефиците ее на рынке.

    Песков заявил о возможности полной переориентации экспорта российских энергоресурсов на новые растущие рынки при соблюдении собственной выгоды.

