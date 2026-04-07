  Трамп пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью»
    7 апреля 2026, 13:45 • Новости дня

    Израиль начал отражать третью ракетную атаку Ирана за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль отражает новую ракетную атаку Ирана, в районе Тель-Авива сработала воздушная тревога и прогремели взрывы предположительно от работы ПВО, источник с места событий.

    Израиль отражает уже третью ракетную атаку со стороны Ирана за сутки, сообщает РИА «Новости».

    В районе Тель-Авива вновь сработала система воздушной тревоги, жители слышали взрывы, предположительно вызванные работой противовоздушной обороны.

    По информации израильской армии, были зафиксированы новые ракетные пуски из Ирана. Сигналы тревоги прозвучали в десятках городов центральной части страны, однако информации о падениях ракет или пострадавших пока не поступало.

    Между тем ситуация на севере страны остается напряженной: в воскресенье при ракетном обстреле Хайфы погибли четверо, еще девять человек получили ранения. По данным источников, Иран продолжает наносить удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и по израильской территории, отвечая таким образом на атаку, совершенную США и Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в израильском городе Хайфа после ракетного удара из Ирана два человека погибли.

    Армия обороны Израиля зафиксировала пятый за сутки запуск ракет из Ирана по территории страны.

    В Тель-Авиве ранее вновь сработала воздушная тревога из-за ракетных пусков из Ирана.

    7 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    США и Израиль атаковали иранский остров Харк

    Mehr: США и Израиль атаковали иранский остров Харк

    США и Израиль атаковали иранский остров Харк
    Tекст: Валерия Городецкая

    США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк, который считается важнейшим экспортным узлом для иранской нефти, сообщает Mehr.

    «Американо-сионистский враг осуществил несколько атак на остров Харк, раздалось несколько взрывов», – говорится в сообщении Mehr, передает РИА «Новости».

    Какие именно объекты были поражены, не уточняется. Остров Харк расположен в северной части Персидского залива и на нем находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.

    Ранее беспилотник ВМС США пролетел рядом с иранским островом Харк.

    Издание Associated Press со ссылкой на аналитиков писало, что операция на острове Харк не закончит войну с Ираном.

    6 апреля 2026, 18:43 • Новости дня
    Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны
    Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны
    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны, сообщили СМИ.

    Как пишет IRNA, в иранском документе отмечается, что целью должно стать не временное перемирие, а «постоянное прекращение войны в регионе», передает ТАСС.

    Ответ состоит из 10 пунктов. Среди них – требование немедленного прекращения боевых действий, предложение создать протокол безопасного прохода международных судов через Ормузский пролив, а также условие полного снятия санкций с Ирана.

    Тегеран категорически отверг идею краткосрочного перемирия. Власти Ирана считают, что любые шаги должны привести к «полной остановке войны на Ближнем Востоке», подчеркивает источник.

    Ранее сообщалось, что переговоры по 45-дневному перемирию между США и Ираном при посредничестве ряда стран вышли в финальную фазу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    7 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Спецназ США для спасения пилота за несколько часов создал базу в иранском тылу

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские спецслужбы в течение нескольких часов создали передовую базу для операции по спасению пилота F-15E, используя даже необорудованные взлетные полосы на территории противника, поделились эксперты.

    Американская военная операция по спасению офицера вооружения F-15E, оказавшегося на территории Ирана после того, как его самолет был сбит, стала одной из самых сложных для Пентагона, передает The War Zone.

    Для успешного выполнения миссии американским спецназовцам пришлось оперативно развернуть временную передовую базу вооружения и дозаправки (FARP) глубоко на территории Ирана, чтобы использовать ее как плацдарм для дальнейших действий по спасению.

    Как рассказал бывший боец Special Tactics Squadron Кайл Ремпфер, такие операции тщательно отрабатываются на учениях. По его словам, команды специальных тактических подразделений заранее анализируют иранские взлетно-посадочные полосы и заброшенные аэродромы, используя спутниковые снимки и специализированное ПО (например, AutoCAD) для оценки, какие типы самолетов смогут там сесть.

    Для миссии требовалась посадочная площадка подходящих размеров для двух транспортников MC-130J Commando II – даже сельскохозяйственный аэродром мог подойти, но состояние грунта могло стать проблемой.

    После быстрой высадки на площадке с транспортников были развернуты вертолеты AH-6 Little Bird, которые практически сразу выдвинулись к месту, где скрывался офицер. Оставшаяся команда обеспечивала безопасность базы и координировала действия с экипажами самолетов, которые контролировали все дороги, ведущие к площадке, в том числе накладывая авиационные удары для создания препятствий на путях возможного приближения иранских сил. Для оценки состояния ВПП бойцы могли использовать мотоциклы и специальные приборы для анализа прочности почвы.

    Охрану базы обеспечивали бойцы DEVGRU (SEAL Team 6) при мощной поддержке с воздуха, а большинство участников операции были сертифицированы как JTAC и могли вызывать авиаудары для защиты площадки. В воздухе постоянно находилось большое количество разведывательных и ударных самолетов, что создавало серьезную нагрузку на координацию, требуя присутствия сразу нескольких JTAC и пилотов, способных управлять воздушным движением.

    Ремпфер отметил, что миссия была крайне опасной из-за необходимости действовать в условиях полной темноты, используя ночное видение и минимальное радиообщение, чтобы избежать перехвата. В ходе эвакуации часть техники, в том числе MC-130, была уничтожена на месте, вероятно, из-за невозможности взлета с поврежденной полосы. Он также подчеркнул, что подобная операция по созданию временного аэродрома может стать прототипом будущих масштабных миссий по проникновению и выводу личного состава на вражеской территории.

    По словам эксперта, решающим фактором успеха стала внезапность и значительное прикрытие с воздуха. Однако при затягивании операции риск встречи с иранскими силами, вооруженными стрелковым оружием, минометами и ПЗРК, резко возрастал. Высокоточная разведка, подавление связи противника и постоянный контроль за подступами к площадке обеспечивали время для завершения миссии и эвакуации всех участников.

    Ранее президент США раскрыл подробности спасения экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном.

    Военное издание Military Watch Magazine сообщило, что США и Израиль потеряли 11 воздушных судов в ходе операции по спасению летчиков.

    NBC News отметило, что ЦРУ организовало дезинформационную кампанию для отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации пилота.

    Генерал авиации Владимир Попов заявил, что США пошли на отчаянные меры ради спасения пилота F-15.

    7 апреля 2026, 13:40 • Новости дня
    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану

    Американист Дудаков: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану

    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану
    Tекст: Анастасия Куликова

    Ближе к концу апреля Вашингтону придется сворачивать военную операцию против Ирана и соглашаться с условиями Тегерана, в том числе по Ормузу. Но до того Дональд Трамп попытается устроить финальный удар по Исламской республике, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, во вторник истекает ультиматум, выдвинутый президентом США Ирану.

    «Президент США имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса только два месяца. Поэтому конец апреля станет первой реперной точкой для Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. По его оценкам, американские законодатели не согласуют ни расширение полномочий главы Белого дома для продолжения войны, ни выделение траншей для ее финансирования.

    Поэтому до того Трамп, вероятно, попытается устроить финальный удар по Ирану, добавил собеседник. «У президента США почти не осталось козырей на столе. Среди возможных вариантов действий – проведение сухопутной операции ограниченными силами и удары по иранской инфраструктуре. При этом атака на гражданские объекты станет очевидным нарушением международного права и военным преступлением», – подчеркнул эксперт.

    Дудаков указал, что демократы уже озвучивают обвинения в адрес Трампа. Если же американские силы нанесут удары по гражданской инфраструктуре, то это будет использовано Демпартией в предвыборной программе во время избирательной кампании в Конгресс, уточнил спикер. «Кроме того, реализация угроз главы Белого дома может стать в будущем основанием для объявления импичмента как Трампу, так и шефу Пентагона Питу Хегсету», – добавил политолог.

    «Наконец, это подорвет репутацию Трампа не только внутри Америки, но и среди союзников вовне. Но несмотря на все риски и последствия, повторю, США нанесут удары по Исламской республике по истечении ультиматума», – считает спикер. По его мнению, ближе к концу апреля Вашингтону придется сворачивать военную операцию, соглашаться с иранскими условиями, в том числе по Ормузу. «Потому что пока пролив заблокирован, цены на топливо внутри Штатов растут, рейтинги Трампа падают, и у него внутри страны все начинает валиться из рук», – заключил Дудаков.

    Во вторник истекает ультиматум, выдвинутый Дональдом Трампом Ирану. Если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив, президент США обещал ударить по мостам и энергообъектам. Исламская республика требования американского лидера уже отвергла.

    Иран передал Пакистану, выступающему посредником в переговорах с американами, свой план мирного урегулирования, сообщает The New York Times. Документ состоит из десяти пунктов. Среди них – гарантия безопасности ИРИ от ударов, прекращение израильского наступления против ливанской «Хезболлы» и отмена всех санкций.

    Взамен Тегеран предложил снять блокаду Ормузского пролива. При этом иранская сторона хотела ввести плату в размере двух млн долларов для коммерческих судов при проходе по морскому пути. Взимаемые средства Иран обещал делить с Оманом, находящимся по другую сторону пролива. Иран использует деньги для восстановления разрушенной американо-израильскими ударами инфраструктуры.

    Трамп счел предложение Ирана по прекращению огня «значительным шагом». При этом он назвал его «недостаточно хорошим». По данным Axios, несмотря на попытки договориться с Тегераном, у США и Израиля уже подготовлен план масштабной бомбардировки иранских энергетических объектов. Один из американских чиновников сказал порталу, что Трамп – «самый кровожадный» в администрации, «как бешеная собака».

    Ранее глава Белого дома отказался сказать, будут ли гражданские цели под запретом для атак. Его угроза взорвать все мосты и электростанции в Иране, по мнению некоторых экспертов в области военного права, может представлять собой военное преступление, писало агентство Associated Press. Об этом предостерегли даже в ООН.

    Однако Трамп заявил, что не обеспокоен возможными обвинениями. «Знаешь, что такое военное преступление? Иметь ядерное оружие», – цитирует его The Guardian. Вместе с тем, как стало известно Politico, Пентагон расширяет перечень иранских объектов для возможных атак, включая энергетическую инфраструктуру, которая обеспечивает электричеством и топливом одновременно военных и гражданских. По словам двух представителей оборонного ведомства, такие цели признаются легитимными с точки зрения международного права, поскольку они используются армией.

    6 апреля 2026, 22:18 • Новости дня
    Иран опубликовал список уничтоженной авиатехники США с начала конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Ирана предоставили данные о якобы 43 сбитых и поврежденных объектах ВВС США общей стоимостью 2,4 млрд долларов, сообщает иранское агентство Mehr.

    Иранское агентство Mehr опубликовало список американской авиатехники, уничтоженной или поврежденной с начала конфликта, сообщает «Коммерсантъ».

    По данным иранской стороны, вооруженные силы страны сбили 43 объекта ВВС США, общая стоимость которых составила около 2,4 млрд долларов.

    В перечне фигурируют четыре истребителя F-15E, один многоцелевой истребитель F-35, а также два транспортных самолета MC-130J Commando II. Кроме того, иранские военные заявили об уничтожении восьми самолетов-заправщиков KC-135, девяти вертолетов и семнадцати беспилотников.

    Список был составлен на основании данных, собранных с момента начала конфликта, уточнило агентство Mehr. Официальных подтверждений этих сведений со стороны США на данный момент не поступало.

    Ранее MWM сообщил, что США и Израиль потеряли 11 самолетов, вертолетов и БПЛА во время поисково-спасательной операции после крушения F-15E над Ираном.

    Корпус стражей исламской революции перехватил и уничтожил к югу от Исфахана американский самолет, занимавшийся поиском пилота сбитого F-15E.

    6 апреля 2026, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил о концепции США по платному проходу через Ормузский пролив
    Трамп заявил о концепции США по платному проходу через Ормузский пролив
    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе разговора с журналистами в Белом доме заявил, что у США есть ответ на предложение Ирана сделать Ормузский пролив платным и поделился концепцией Вашингтона.

    Один из журналистов спросил, готов ли он положить конец конфликту, когда Иран взимает плату за проезд по Ормузскому проливу.

    «А почему бы нам этого не делать? Такое допускаете? Почему мы не должны? Мы победители. Мы победили. Ясно? Они потерпели военное поражение. <...> Все нормально. Нет, я имею в виду, что у нас есть концепция, согласно которой мы будем взимать плату за проезд», – ответил президент США в ходе трансляции, которая велась в You-Tube-канале Белого дома.

    Трамп добавил, что должен кое-что напомнить, чтобы «Иран успешно уложился в завтрашний дедлайн».

    «Они должны заключить сделку, открыть пролив или и то, и другое. Мы должны заключить сделку, которая была бы приемлемой для меня. И частью этой сделки будет то, что мы хотим свободного оборота нефти и всего остального», – подытожил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, В МИД Ирана рассказали о новом протоколе судоходства в Ормузском проливе. Иран обязал суда использовать название «Персидский залив» при проходе через Ормуз. Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    Bloomberg сообщило, что прохождение судов через Ормуз выросло до максимума с начала конфликта.

    6 апреля 2026, 19:39 • Новости дня
    США сочли предложение Ирана по прекращению конфликта недостаточно хорошим

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о получении от Ирана «существенного предложения» относительно прекращения конфликта.

    По словам президента, иранская сторона сделала шаг навстречу США, однако Вашингтон не считает его удовлетворительным, передает ТАСС.

    «Они сделали предложение, и это существенное предложение. Это существенный шаг. Он недостаточно хорош, но это существенный шаг», – отметил глава Белого дома.

    Ранее Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны.

    Портал Axios сообщал о возможном 45-дневном перемирии в войне США с Ираном.

    7 апреля 2026, 11:32 • Новости дня
    Израиль призвал иранцев не пользоваться железной дорогой
    Израиль призвал иранцев не пользоваться железной дорогой
    Tекст: Ольга Иванова

    Военное командование Израиля предупредило жителей Ирана об угрозе для жизни при использовании железных дорог.

    Израильские военные призвали жителей Ирана не пользоваться железнодорожной сетью страны до 21.00 по местному времени, сообщает Bloomberg.

    Это предупреждение прозвучало на официальной странице Армии обороны Израиля на фарси в соцсети около 9 утра по иранскому времени. В заявлении подчеркивается, что нахождение у поездов и железнодорожных путей «ставит под угрозу вашу жизнь».

    Подобные обращения обычно предшествуют нанесению ударов по инфраструктуре, отмечает издание. На фоне обострения ситуации президент США Дональд Трамп усилил риторику, заявив, что в случае отсутствия соглашения о прекращении огня до вторника Вашингтон уничтожит гражданскую инфраструктуру Ирана. Иран отверг проект временного соглашения, настаивая на полном прекращении войны.

    Ранее удары по объектам инфраструктуры в Иране вызывали ответные атаки Тегерана по аналогичным целям на Ближнем Востоке и по Израилю. В стране развита железнодорожная сеть, связывающая крупнейшие города, а также соединяющая Иран с Турцией и Азербайджаном. Из-за ограничений интернета неизвестно, сколько иранцев увидят предупреждение Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль отражает новую ракетную атаку Ирана, в районе Тель-Авива сработала воздушная тревога и прозвучали взрывы, предположительно, от работы ПВО.

    7 апреля 2026, 02:11 • Новости дня
    Иран заявил о стратегическом провале операции США в Исфахане
    Иран заявил о стратегическом провале операции США в Исфахане
    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленный источник в иранских силовых и политических структурах назвал две причины, которые заставляют президента США Дональда Трампа искать возможность для переговоров с Ираном.

    «Пролив Баб-эль-Мандеб и операция в Исфахане. Администрация Трампа очень серьезно относится к угрозам закрытия Баб-эль-Мандебского пролива, особенно после наблюдения за оперативной деятельностью в этом направлении», сообщил источник телеканала Al Mayadeen.

    Он добавил, что Трамп и его соратники, несмотря на свои красочные преувеличения, осознают масштабы своей стратегической неудачи в провалившейся операции в Исфахане и знают правду о спасении пилота F-15, тем более что они не показали никаких фотографий операции.

    Источник заявил, что Трамп осознает отсутствие возможности эффективного прогресса на местах, знает об отсутствии возможности успешного противостояния с Ираном на море и понимает, что цены на энергоносители значительно вырастут в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США. Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны. Американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.

    7 апреля 2026, 10:49 • Новости дня
    Трамп заявил о божьей помощи в войне с Ираном
    Трамп заявил о божьей помощи в войне с Ираном
    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, бог поддерживает действия Соединенных Штатов в войне с Ираном.

    Президент США заявил, что считает военные действия Соединённых Штатов против Ирана поддерживаемыми богом, передает The Washington Post.

    На брифинге в Белом доме он ответил на вопрос журналиста: «Да, потому что бог добр. А бог хочет, чтобы о людях заботились». По словам главы Белого дома, именно этим он объясняет продолжающийся уже пять недель конфликт, в ходе которого погибли тысячи человек на Ближнем Востоке и 13 американских военных.

    Президент США отметил, что теперь видит войну как религиозную миссию, несмотря на то, что ранее высказывал различные версии причин – от смены власти в Иране до защиты союзников. Он подчеркнул, что действия США могут включать удары по ключевой инфраструктуре страны и заверил, будто многие иранцы призывают Вашингтон продолжать бомбардировки ради свержения власти.

    На уточняющий вопрос о том, советовался ли он с Богом перед эскалацией конфликта, Трамп прямо не ответил, но добавил, что разделяет скорбь по поводу происходящего: «Бог не любит то, что происходит. Я не люблю то, что происходит. Все говорят, что мне это нравится. Мне это не нравится».

    Президент США также заявил, что миротворческие инициативы, которые он реализовывал в прошлом, приносят ему больше радости, чем нынешняя война. В последние дни он все чаще использует религиозную риторику, называет конфликт «экзистенциальной битвой христианства и ислама» и публикует резкие заявления в соцсетях с религиозными ссылками, что вызвало протесты мусульманских и католических лидеров.

    Католические и мусульманские лидеры, в том числе Папа Лев, публично осудили эскалацию и призвали Трампа остановить боевые действия. Бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что, по ее мнению, Трамп не является христианином, поскольку противоречит учению Иисуса о любви и прощении врагов.

    В ходе того же брифинга Трамп связал недавнее спасение американского военнослужащего с божественным вмешательством, а министр обороны Пит Хегсет сравнил операцию с воскресением Иисуса, подчеркнув символизм спасения на Пасху.

    Напомним, Тегеран отверг американское предложение о временном прекращении огня и потребовал долгосрочного решения войны, настаивая на снятии санкций и поддержке восстановления.

    Ранее США, Иран и группа региональных посредников обсуждали условия возможного 45-дневного перемирия как последний шанс предотвратить резкую эскалацию конфликта.

    7 апреля 2026, 06:35 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал рост инфляции в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке
    МВФ спрогнозировал рост инфляции в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке
    Tекст: Катерина Туманова

    Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к сокращению мирового экономического роста и усилению инфляционного давления, заявила глава ведомства Кристалина Георгиева

    Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший в истории сбой в поставках энергоресурсов, поскольку миллионы баррелей нефти не добываются из-за фактической блокады Ормузского пролива Ираном, передает Reuters.

    «Вместо этого все дороги теперь ведут к росту цен и замедлению экономического роста», – заявила Георгиева.

    Она отметила, что даже быстрое окончание боевых действий приведет к относительно небольшому снижению прогноза роста и повышению прогноза инфляции, однако в случае затягивания войны последствия будут гораздо серьезнее,

    В блоге МВФ 30 марта уже намекал на возможное понижение прогноза мирового экономического развития, ссылаясь на асимметричный шок от войны и ужесточение финансовых условий. Ранее Фонд ожидал небольшого повышения глобального роста до 3,3% в 2026 году и 3,2% в 2027 году, но теперь эти показатели будут пересмотрены в сторону понижения.

    Глава МВФ добавила, что война уже сократила мировые поставки нефти на 13%, что негативно сказалось не только на энергетическом секторе, но и на связанных с ним цепочках поставок, включая гелий и удобрения.

    Георгиева отметила, что нынешняя ситуация усугубляется геополитической напряженностью, технологическими изменениями, климатическими потрясениями и демографическими сдвигами.

    Ожидается, что тема войны станет ключевой на весенних заседаниях МВФ и Всемирного банка, где будет представлен доклад «Мировой экономический прогноз», запланированный к публикации 14 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ предупредила о тяжелых последствиях из-за  конфликта на Ближнем Востоке. Первые шесть дней военной операции против Ирана обошлись США более чем в 11,3 млрд долларов. Война с Ираном стала ударом для мировой экономики.

    7 апреля 2026, 16:01 • Новости дня
    Трамп пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью»
    Трамп пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп пообещал прекращение существования иранской цивилизации в ночь на среду.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская цивилизация может быть уничтожена уже сегодня ночью, если Иран не выполнит условия ультиматума, об этом он написал в соцсети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что не желает подобных последствий, но отметил высокую вероятность такого развития событий.

    «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», – написал он.

    Президент США добавил, что не исключает революционных перемен: «Кто знает? Мы узнаем об этом сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. Закончатся 47 лет вымогательства, коррупции и смерти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отклонил требование США открыть Ормузский пролив в рамках временного перемирия.

    Президент Дональд Трамп пригрозил разрушить электростанции Ирана после спасения американского пилота.

    Американский лидер заявил, что операция против Ирана находится на финальной стадии, а в случае провала переговоров страна будет отброшена в «Каменный век».

    Командующий КСИР Маджид Мусави назвал угрозы США «голливудскими иллюзиями».

    6 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    MWM: США и Израиль потеряли 11 единиц авиатехники при спасении пилотов F-15

    Tекст: Вера Басилая

    Во время поисково-спасательной операции после крушения F-15E над Ираном США и Израиль лишились 11 самолетов, вертолетов и БПЛА, что стало рекордной потерей, сообщает Military Watch Magazine (MWM).

    Военное издание Military Watch Magazine рассказало о беспрецедентных потерях авиатехники США и Израиля во время операции по спасению пилотов сбитого над Ираном истребителя F-15E. В результате столкновений с иранскими силами обе страны потеряли 11 единиц авиатехники, в то числе самолеты, вертолеты и БПЛА. Military Watch Magazine подчеркивает, что столь высокий масштаб потерь указывает на серьезные риски эксплуатации авиации над территорией исламской республики, передает ТАСС.

    Двухместный истребитель F-15E был сбит в пятницу, и после катапультирования оба члена экипажа успешно вышли на связь. По данным портала Axios, пилота удалось спасти через несколько часов.

    Штурмана-оператора удалось обнаружить лишь спустя сутки, операция по его спасению началась в субботу. Для обеспечения безопасности поиска ВВС США наносили удары по иранским силам, чтобы не дать им первыми обнаружить второго пилота.

    Представитель штаба иранских вооруженных сил сообщил о сбитых двух вертолетах Black Hawk и самолете поддержки C-130, участвовавших в миссии по спасению второго пилота.

    ЦРУ организовало кампанию дезинформации в СМИ для отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации пилота сбитого F-15E.

    Корпус стражей исламской революции заявил о перехвате и уничтожении американского самолета к югу от Исфахана, который занимался поиском пилота.

    Американские военные уничтожили два своих транспортных самолета, чтобы не допустить их захвата иранскими силами.

    США, по версии представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, могли попытаться похитить обогащенный уран во время спасательной операции.

    6 апреля 2026, 20:31 • Новости дня
    Дмитриев заявил о неминуемом дефиците нефти

    Дмитриев: Дефицит нефти неизбежен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Катастрофический дефицит нефти в ближайшее время становится неизбежным, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Он подчеркнул, что впервые в истории Саудовская Аравия установила премию в 20 долларов за баррель к и без того высокому уровню цен на нефть, передает РИА «Новости». «Катастрофический дефицит нефти неизбежен», – написал Дмитриев в соцсетях.

    Напомним, нефтегазовая компания Saudi Aramco значительно подняла майские отпускные цены на нефть Arab Light для азиатских клиентов на фоне эскалации вокруг Ирана и проблем в Ормузском проливе.

    Ранее Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов через две недели.

    6 апреля 2026, 20:54 • Новости дня
    МИД: Атаки на АЭС «Бушер» могут привести к катастрофе хуже Чернобыльской

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опасность радиологической катастрофы, которая может превзойти по масштабам аварию на Чернобыльской АЭС, нависла над Персидским заливом и прилегающими территориями, заявили в МИД России.

    В заявлении на сайте ведомства подчеркивается, что атаки на иранскую атомную электростанцию «Бушер» становятся все более частыми и приводят к человеческим жертвам.

    «Особую обеспокоенность вызывают множащиеся безрассудные атаки на АЭС «Бушер», которые привели к человеческим жертвам. Тень радиологической катастрофы, более губительной, чем Чернобыльская, нависла над регионом Персидского залива и прилегающей частью Евразии», – заявили в МИД.

    Напомним, сотрудник АЭС «Бушер» в Иране погиб в результате обстрела США и Израиля.

    Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами предупредил, что обстрелы иранской АЭС «Бушер» чреваты непоправимыми последствиями для всего Ближнего Востока, они могут привести к масштабному выбросу радиоактивных веществ и угрозе для всего региона.

