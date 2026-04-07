Гидрометцентр предупредил о дожде, штормовом ветре и подъеме рек в Дагестане

Tекст: Мария Иванова

В Дагестане со среды по воскресенье ожидается серия опасных погодных явлений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр.

В службе уточнили: «Ожидается... сильный дождь (в горных районах сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег), ливневый дождь, гроза, ветер порывами 22-27 м/с; на реках подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема». По прогнозу, стихия затронет регион днем и до конца суток 8 апреля, а также с 9 по 12 апреля.

Синоптики предупреждают, что обильные осадки и сильный ветер могут привести к резкому повышению уровня воды в реках и сходу селей. Особенно опасная ситуация ожидается в горных районах, где не исключены камнепады.

В конце марта и начале апреля Дагестан уже пострадал от непогоды: были зафиксированы массовые подтопления, перебои с водоснабжением и электроэнергией. В ряде населённых пунктов людей эвакуировали из затопленных домов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от аномальных осадков в Дагестане.

В Дагестане свыше 4 тыс. человек эвакуировали из зоны возможного затопления после аварии на Геджухском водохранилище.

После прошедших ливней в республике более тысячи домов оказались подтоплены, были разрушены мосты и дороги.