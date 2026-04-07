Песков заявил о росте мирового спроса на энергоресурсы России

Tекст: Вера Басилая

Россия ведет переговоры о поставках энергоносителей за рубеж с учетом собственных интересов, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что обсуждения организованы так, чтобы максимально соответствовать стратегическим задачам Москвы. По его словам, Россия активно формирует экспортную политику на фоне изменений на мировом рынке.

«Огромное количество запросов на приобретение наших энергоресурсов из альтернативных направлений», – заявил Песков.

Он добавил, что интерес к российским поставкам сохраняется несмотря на внешнеполитическую обстановку и трансформации мировой энергетической системы.

По мнению представителя Кремля, мир уже уверенно вступил на путь экономического и энергетического кризиса, масштабы которого разрастаются изо дня в день. Он считает, что рынки и конъюнктура в области энергетики кардинально изменились, что напрямую влияет на подход России к экспорту энергоресурсов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Вести» сообщил о высоком спросе на российскую нефть и возможном дефиците ее на рынке.

Песков заявил о возможности полной переориентации экспорта российских энергоресурсов на новые растущие рынки при соблюдении собственной выгоды.