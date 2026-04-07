Ученые предупредили о магнитных бурях на Земле 7 апреля

В ИКИ РАН предупредили о средних магнитных бурях 7 апреля

Tекст: Мария Иванова

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, космическая погода на 7 апреля оценивается как спокойная, при этом прогнозируются слабые и средние магнитные бури. За прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась в зеленой зоне, вспышечная активность была низкой.

Ученые сообщили, что всплеск солнечной активности 4–5 апреля, когда за двое суток произошло более 30 вспышек, в том числе четыре события уровня M, завершился без заметных последствий. Несмотря на расположение источника вспышек в центре солнечного диска, ни одна из них не сопровождалась выбросом вещества в сторону Земли.

В лаборатории отмечают, что активный период закончился: график вспышек почти выровнялся, а активные области на Солнце частично разрушились и ушли с линии Солнце–Земля. «Если применять ситуацию к лунной миссии (к которой сейчас поневоле всё приходится применять), то рисков для оставшихся четырех суток полёта не видно», – подчеркивают специалисты.

Геомагнитная активность остается лишь слабо повышенной из-за несколько завышенной скорости солнечного ветра, которая достигает около 500 км/с при норме 300–400 км/с, но при этом не выходит за пределы зеленой зоны. В последние часы скорость ветра снижается, следом падают геомагнитные индексы, а прогнозы остаются благоприятными. По словам ученых, визуально ситуация напоминает очередное затишье после всплеска, что стало типичным сценарием для первой половины текущего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН прогнозировала на 7–9 апреля спокойный период с уровнем геомагнитной активности до 3 баллов.