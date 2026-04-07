    7 апреля 2026, 12:29 • Новости дня

    Ученые предупредили о магнитных бурях на Земле 7 апреля

    В ИКИ РАН предупредили о средних магнитных бурях 7 апреля

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитная обстановка на Земле в целом останется спокойной, но на 7 апреля ожидаются слабые и средние бури при сохраняющейся низкой вспышечной активности Солнца.

    По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, космическая погода на 7 апреля оценивается как спокойная, при этом прогнозируются слабые и средние магнитные бури. За прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась в зеленой зоне, вспышечная активность была низкой.

    Ученые сообщили, что всплеск солнечной активности 4–5 апреля, когда за двое суток произошло более 30 вспышек, в том числе четыре события уровня M, завершился без заметных последствий. Несмотря на расположение источника вспышек в центре солнечного диска, ни одна из них не сопровождалась выбросом вещества в сторону Земли.

    В лаборатории отмечают, что активный период закончился: график вспышек почти выровнялся, а активные области на Солнце частично разрушились и ушли с линии Солнце–Земля. «Если применять ситуацию к лунной миссии (к которой сейчас поневоле всё приходится применять), то рисков для оставшихся четырех суток полёта не видно», – подчеркивают специалисты.

    Геомагнитная активность остается лишь слабо повышенной из-за несколько завышенной скорости солнечного ветра, которая достигает около 500 км/с при норме 300–400 км/с, но при этом не выходит за пределы зеленой зоны. В последние часы скорость ветра снижается, следом падают геомагнитные индексы, а прогнозы остаются благоприятными. По словам ученых, визуально ситуация напоминает очередное затишье после всплеска, что стало типичным сценарием для первой половины текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН прогнозировала на 7–9 апреля спокойный период с уровнем геомагнитной активности до 3 баллов.

    5 апреля 2026, 07:12 • Новости дня
    Глава миссии США к Луне сообщил о новой проблеме с туалетом на корабле Orion

    Глава миссии «Артемида II» Фрилинг заявил о проблеме с туалетом на корабле Orion

    Глава миссии США к Луне сообщил о новой проблеме с туалетом на корабле Orion
    @ Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На космическом корабле Orion, выполняющем лунную миссию «Артемида-2», возникли новые проблемы с туалетом, сообщил руководитель миссии «Артемида II» Джадд Фрилинг.

    «Мы попытались выпустить воздух из бака для сточных вод, который подключён к туалету. У нас возникли с этим проблемы из-за предполагаемой закупорки, как мы думаем, вероятно, из-за льда», – приводит слова Фрилинга РИА «Новости».

    Для обеспечения санитарных условий астронавтам было рекомендовано использовать складные устройства для мочеиспускания на случай дальнейших непредвиденных ситуаций.

    Кроме того, среди других технических сбоев Фрилинг сообщил о поломке личного компьютера одного из членов экипажа. Оставшиеся три устройства продолжают работать, и астронавты используют их по очереди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первые неполадки с единственным туалетом на космическом корабле Orion.

    6 апреля 2026, 07:28 • Новости дня
    Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты

    Роскосмос сообщил об окончательном сведении МКС с орбиты в 2030 году

    Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты
    @ Public domain

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сведение с орбиты Международной космической станции (МКС) по плану завершится в 2030 году, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Баканов сообщил, что сведение с орбиты Международной космической станции завершится в 2030 году, передает ТАСС.

     «В 2028 году, согласно последней достигнутой с NASA договоренности, мы начинаем закруглять работу по МКС и в 2030 году завершим ее сведение с орбиты», – заявил Баканов.

    Он отметил, что одновременно с этим к 2030 году должна появиться Российская орбитальная станция, которая станет самостоятельной национальной платформой для проведения научных экспериментов на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно действующим соглашениям станция продолжит функционировать на орбите до 2028 года.

    Роскосмос оценил продолжительность сведения МКС с орбиты примерно в два с половиной года.

    Кононенко сообщил о планах продлить эксплуатацию МКС до 2030 года и использовать российский сегмент станции для развертывания первых модулей РОС.

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    6 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о масштабном участии работников госкорпорации в специальной военной операции, подчеркнув их вклад и самоотверженность.

    «Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошел на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», – сказал он ТАСС.

    Баканов добавил, что Роскосмос сохраняет за сотрудниками, ушедшими на СВО, вакансии и помогает их родственникам с трудоустройством.

    «Мы максимально внимательно относимся к их судьбе, к их родственникам, к их тем вакансиям, которые освободились из-за того, что они ушли на СВО, мы их  сохраняем, мы в обязательном порядке храним до того, как они вернутся, помогаем родственникам с трудоустройством, детям с образовательными учреждениями», –  рассказал глава Роскосмоса.

    Представители госкорпорации ранее отмечали, что более 500 работников отрасли активно участвуют в организации волонтерской помощи, а некоторые из них выезжают в воинские части на прифронтовую территорию.

    Всего свыше 100 тыс. работников ракетно-космической отрасли задействованы в волонтерской деятельности.

    По информации, озвученной Бакановым 12 апреля 2025 года, 342 сотрудника Роскосмоса были ранены во время участия в специальной военной операции, 105 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

    Два добровольца из числа сотрудников госкорпорации удостоены звания Героя России, более 400 военнослужащих из числа работников отрасли получили государственные и ведомственные награды.

    Напомним, 6 апреля в России стартовала первая Неделя космоса, с наступлением которой космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой. Кроме того, стало известно, что замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО. Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет.

    5 апреля 2026, 10:06 • Новости дня
    Ученые сообщили о гибели на Солнце самой яркой кометы года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самая яркая комета года C/2026 A1 прекратила свое существование, её поглотило Солнце, к которому она приблизилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Самая яркая комета этого года, C/2026 A1, прекратила свое существование после сближения с Солнцем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Институт космических исследований РАН. По данным лаборатории солнечной астрономии, комету не удалось вновь зафиксировать в поле зрения наблюдательных средств после того, как она исчезла у Солнца около 14:30 по московскому времени. Ученые уточнили: «Это означает, что небесное тело больше не существует – оно поглощено Солнцем, став его частью».

    Специалисты отмечают, что летучие вещества кометы рассеялись в солнечной короне, а пылевой хвост был вытеснен давлением света во внешние слои атмосферы звезды, где полностью исчезнет в ближайшее время. Считается, что крупные каменные фрагменты могли достичь поверхности Солнца.

    Комета C/2026 A1 относится к семейству комет Крейца – обломкам некогда огромной кометы, разрушившейся сотни или тысячи лет назад. В лаборатории пояснили, что другие крупные обломки этого тела ранее уже подходили к Солнцу, среди них Великая комета 1106 года, породившая в дальнейшем Великие кометы 1843 и, возможно, 1882 годов.

    Хотя изначально ученые ожидали от кометы яркости, сравнимой с Луной даже днем, ее размеры оказались меньше, а на подлёте к Солнцу она не распалась мгновенно, что не позволило появиться впечатляющему хвосту. Теперь самой яркой кометой на небе стала C/2025 R3 (PANSTARRS), ранее занимавшая второе место по яркости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые открыли первую в 2026 году комету C/2026 A1 и прогнозировали ее сгорание на Солнце 4 апреля. Инженер Уральского федерального университета Владилен Санакоев рассказывал о быстром сближении этой «царапающей» Солнце кометы с его поверхностью и возможном полном испарении после пролета. Астрономы ранее зафиксировали моментальное уничтожение в атмосфере Солнца двух древних комет с помощью космических коронографов.

    5 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    В Дагестане произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 30 домов подтоплены водой из локальных прорывов дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана, сообщили в оперативных службах.

    «В результате частичных прорывов на дамбе водохранилища произошло подтопление 28 жилых домов. Все население эвакуировано», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    При негативном развитии ситуации в зоне затопления могут оказаться четыре населенных пункта, где расположены более 3 тыс. домов, а общее число жителей превышает 20 тыс. человек.

    Позднее в пресс-службе МЧС России уточнили, что сотню жителей из подтопленных населенных пунктов удалось эвакуировать.

    «На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов и эвакуировано 100 человек. В мкр. Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц», – заявили в ведомстве.

    В регионе продолжается ухудшение погодных условий: новая волна ливневых дождей вызвала повторные подтопления домов, обесточивание электроподстанций и перебои с транспортным сообщением. Власти Дагестана в связи с этим ввели режим чрезвычайной ситуации в более чем десяти муниципалитетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстренные отключения света затронули 139 населенных пунктов Дагестана. около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за наводнения. В селе Кирки Дагестана после оползня нашли тело женщины, еще один мужчина получил травмы.


    6 апреля 2026, 23:15 • Новости дня
    Экипаж миссии «Артемида II» достиг рекордно удаленной от Земли точки

    Миссия «Артемида II» удалилась от Земли на рекордное расстояние

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипаж «Артемиды II» во время полета удалится от Земли на расстояние 252 760 миль (406 777 км), астронавты проведут шесть часов, исследуя Луну, а пока они на пути к спутнику Земли и уже устанавливают рекорды.

    «Четверо астронавтов миссии НАСА «Артемида II» в понедельник достигли самой удаленной точки, в которой когда-либо бывал человек с Земли, совершив полет по траектории в гравитационной сфере влияния Луны, которая вскоре приведет их на затененную обратную сторону спутника Земли», – передает Reuters.

    В понедельник астронавты должны были достичь максимального расстояния от Земли, примерно 252 760 миль, что примерно на 4 105 миль (6 606 км) превышает рекорд, установленный Джимом Ловеллом и его экипажем «Аполлона-13» за последние 56 лет.

    Затем они облетят вокруг обратной стороны Луны, наблюдая за ней с высоты примерно 4 тыс. миль (6 437 км) над ее затемненной поверхностью.

    Серия миссий стоимостью в несколько миллиардов долларов направлена на то, чтобы вернуть астронавтов на поверхность Луны к 2028 году раньше Китая. А также  обеспечить долгосрочное присутствие США там в течение следующего десятилетия, построив лунную базу, которая послужила бы испытательным полигоном для потенциальных будущих миссий на Марс.

    Полет к Луне погрузит экипаж в темноту и приведет к кратковременным отключениям связи, поскольку Луна блокирует от глобальной сети массивных антенн радиосвязи, которую НАСА использует для общения с экипажем. Полет продлится около шести часов, в течение которых астронавты с помощью профессиональных камер сделают подробные снимки Луны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космическая миссия «Артемида II» стартовала с космодрома во Флориде с экипажем из четырех астронавтов на борту. Вскоре астронавты сообщили о запахе гари из туалета на корабле миссии США к Луне. А после починки глава миссии США к Луне сообщил о новой проблеме с туалетом на корабле Orion.

    7 апреля 2026, 04:04 • Новости дня
    Баканов рассказал о создании малогабаритного реактора для Луны

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские специалисты приступили к совместной разработке малогабаритного атомного реактора для работы на поверхности Луны, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    По его словам, проект реализуется в тесном сотрудничестве с Курчатовским институтом, а также с ведущими специалистами Росатома и Роскосмоса.

    «Именно с Курчатовским институтом, с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком, с Росатомом, со структурами Росатома этот проект реализуем», – рассказал он ТАСС.

    По словам Баканова, пока не все вопросы решены, но есть календарный график реализации.

    «Эти технологии уже есть, не в полной мере, может быть, отработаны для того, чтобы говорить о том, чтобы их запускать сегодня на Луну, но тем не менее в этом направлении мы с ними очень тесно работаем», – сказал глава Роскосмоса.

    Баканов добавил, что реактор разрабатывается с учетом специфики эксплуатации на поверхности Луны, где потребуется автономный и надежный источник энергии для будущих миссий и станций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов сообщал, что работа над созданием Российской орбитальной станции идет параллельно с сохранением участия России в программе МКС как минимум до 2028 года. Первый модуль РОС запустят в 2028 году. Роскосмос планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне в ближайшие годы как основу для будущих лунных баз.

    5 апреля 2026, 03:57 • Новости дня
    Астронавты сообщили о запахе гари из туалета на корабле миссии США к Луне

    Tекст: Антон Антонов

    Экипаж лунной миссии «Артемида II» сообщил о запахе гари, исходящем от недавно отремонтированного туалета стоимостью 23 млн долларов, пишет New York Post.

    Астронавт Кристина Кох, которая ранее и занималась ремонтом туалета, сообщила в эфире: «Я просто хотела удостовериться, что вы в курсе замечаний EGS по поводу своего рода запаха горелого нагревателя, который появлялся из туалета несколько раз», пишет New York Post.

    Кох отметила, что точный источник запаха не был установлен. Первоначально специалисты НАСА предположили, что запах может исходить от оранжевой изоляции на двери санитарного отсека туалета. Несмотря на инцидент, экипаж получил разрешение продолжать пользоваться туалетом, а в Центре управления полетами заявили об отсутствии серьезных опасений по поводу обнаруженного запаха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космическая миссия «Артемида II» стартовала с космодрома во Флориде с экипажем из четырех астронавтов на борту.

    5 апреля 2026, 04:05 • Новости дня
    Гидрометцентр объяснил выражение «погода ощущается»

    Сотрудник Гидрометцентра Макарова рассказала о показателе «Погода ощущается»

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова объяснила, что означает показатель «Погода ощущается».

    Макарова сообщила, что в метеорологии существует понятие эффективной температуры. Этот показатель рассчитывается по формуле, в которую входят данные о температуре воздуха, уровне влажности и скорости ветра, передает ТАСС.

    «Влажность повышает температуру по ощущениям, то есть, если воздух влажный, нам кажется, что на самом деле теплее, чем показывают термометры. А ветер действует со знаком минус, то есть, если будет отмечаться сильный ветер, то нам будет казаться, что погода более прохладная, чем мы видим на термометрах», – сказала Макарова.

    По словам синоптика, если скорость ветра увеличивается на 1 м/с, температура по ощущениям становится ниже на градус. Так, при фактической температуре минус 5 и ветре 10 м/с по ощущениям температура будет минус 15.

    Макарова также подчеркнула, что влияние влажности на ощущаемую температуру уступает по силе воздействию ветра, однако сухой и влажный воздух воспринимаются человеком по-разному.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице на следующей неделе ожидаются перемены погоды с дождями, мокрым снегом и ночными заморозками, из-за чего на дорогах образуется гололедица.

    6 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом первой Недели космоса

    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом Недели космоса

    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом первой Недели космоса
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Роскосмоса

    Tекст: Катерина Туманова

    Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев поздравили россиян с орбиты с началом Недели космоса и рассказали о некоторых ее событиях на Земле.

    «Поздравляем вас с началом Недели космоса. Это огромное событие не только для ракетно-космической отрасли, но и для всей нашей страны», – заявил Кудь-Сверчков, отметив внимание государства к космической сфере и объявление президентом страны Владимиром Путиным Недели космоса.

    Сергей Микаев добавил, что проведение Недели космоса в год 65-летней годовщины полета человека в космос – символично.

    «Юрий Гагарин навсегда вписал свое имя в историю человечества, проложив людям дорогу к звездам. Слоган Недели космоса – «Будущее за теми, кто смотрит вверх». Именно оттуда, из бескрайних просторов Вселенной человечество черпает вдохновение для новых открытий и свершений», – добавил космонавт.

    Андрей Федяев, в свою очередь, сообщил, что всю неделю, от Калининграда до Камчатки и Курильских островов пройдут десятки образовательных, культурных и памятных мероприятий.

    «В российских театрах и кинотеатрах пройдут показы спектаклей и фильмов о космосе. Космонавтике и роли нашей страны в освоении внеземного пространства будет посвящен урок из цикла «Разговоры о важном», – сказал Федяев.

    Напомним, в конце декабря 2025 года стало известно, что президент России Владимир Путин ввел в России ежегодную Неделю космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос сообщил о запуске лунной электростанции к 2036 году. Эксперт Айрапетян сравнил жизнь на марсианской базе с освоением целины.

    6 апреля 2026, 09:14 • Новости дня
    Баканов заявил о дискриминации союзников России при доступе к МКС

    Баканов сообщил о дискриминации союзных стран при доступе на МКС

    Tекст: Мария Иванова

    Россия из-за нынешних правил МКС не может пускать на станцию космонавтов из всех дружественных стран, признал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    О сложностях сотрудничества по программе МКС глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал ТАСС. Он подчеркнул, что нынешняя правовая конструкция станции фактически ограничивает круг стран, чьи космонавты могут попасть на орбиту.

    «Тут еще в чем нюансы. Правовая конструкция вокруг Международной космической станции заключается в том, что из игроков, помимо Российской Федерации, есть еще Штаты, Япония, Евросоюз и Канада. И у нас есть ряд серьезных стран-партнеров, дружественных нам стран, которые хотели бы запустить своих космонавтов на МКС. И мы готовы подготовить этих космонавтов, реализовываем данные программы. Но потом нам партнеры говорят: «Космонавта или астронавта из этой страны мы не пустим». Происходит определенная дискриминация», – сказал Баканов.

    Он добавил, что после развертывания Российской орбитальной станции Россия, по его словам, не станет ни у кого запрашивать разрешения на участие партнеров.

    Баканов заверил, что все государства, с которыми Роскосмос сотрудничает и которые захотят подготовить своего космонавта, смогут сделать это и затем отправить его на российскую станцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сведение с орбиты Международной космической станции завершится в 2030 году. Первый модуль Российской орбитальной станции будет развернут в 2028 году. Россия планирует участвовать в эксплуатации МКС как минимум до 2028 года.

    5 апреля 2026, 08:38 • Новости дня
    Москвичам пообещали прохладную погоду с осадками на следующей неделе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прохладная погода с небольшими осадками прогнозируется в Московском регионе на следующей неделе, максимальная температура составит плюс 14 градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    Макарова рассказала, что прохладная погода с небольшими осадками ожидается в Москве на следующей неделе, сообщает ТАСС. По ее словам, максимальная температура в столичном регионе не превысит 14 градусов тепла.

    Макарова отметила: «В понедельник ночью преимущественно без осадков. Тенденция на понижение температурного фона сохранится, хотя в понедельник днем прогрев будет немного больше». В Москве ожидается температура ночью плюс 4 градуса, по области – от минус 1 до плюс 4, днем возможен небольшой дождь и температура в городе плюс 11-13, по области до плюс 14. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду.

    Во вторник и среду сохранится облачная погода с небольшими дождями ночью. Температура во вторник ночью составит от 0 до плюс 5 градусов, днем – плюс 8-13. В среду ночью температура понизится до минус 2 – плюс 3 градусов, днем – плюс 8-13, при этом ветер будет слабым. Ночью в отдельных районах возможно выпадение мокрого снега из-за отрицательных температур.

    В четверг и пятницу также прогнозируются небольшие осадки: ночью температура опустится до минус 3 – плюс 2, днем – плюс 5-10. На выходных, 11 и 12 апреля, ожидаются прояснения, местами возможны небольшие осадки, температурный фон существенно не изменится.

    Синоптик подчеркнула, что с учетом предстоящего похолодания температура в Московском регионе вернется к климатической норме для этого времени года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марина Макарова прогнозировала на последней неделе марта в московском регионе небольшие дожди и потепление до плюс 15 градусов. Синоптик Евгений Тишковец предупредил о смене антициклональной погоды в Москве на обложные дожди и возможный мокрый снег с похолоданием до +2...+5 градусов. Ранее Марина Макарова сообщала о ежедневных небольших снегопадах в столичном регионе с пятницы по понедельник с увеличением снежного покрова на два–четыре сантиметра.

    6 апреля 2026, 00:53 • Новости дня
    Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололеда

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы, режим продлится до четверга, сообщили в Гидрометцентре России.

    Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 09.00 по московскому времени в воскресенье, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    «В период до 09.00 мск в Москве действует желтый уровень, он связан с гололедицей, которая ожидается на отдельных участках дорог в ночные и утренние часы», – сообщил представитель ведомства.

    На территории Московской области желтый уровень сохранится до 18:00 четверга, 9 апреля.

    Собеседник агентства напомнил, что желтый уровень считается средним по шкале опасности и обозначает потенциально опасные погодные условия. В этот период автомобилистам рекомендуется проявлять особую осторожность на дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам пообещали прохладную погоду с осадками на следующей неделе. Синоптик Тишковец спрогнозировал снег с дождем в Москве на следующей неделе. Гидрометцентр спрогнозировал аномально высокие температуры в России летом.

    7 апреля 2026, 07:06 • Новости дня
    Баканов рассказал, как Крикалев едва не пострадал на орбите

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Герой России и Советского Союза, космонавт и заместитель генерального директора Роскосмоса Сергей Крикалев, в свой второй полет находившийся на МКС с мая 1991 г. по март 1992 г., почти стал «жертвой неразберихи», заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

    Баканов рассказал о непростой ситуации, в которой оказался космонавт Сергей Крикалев во время своего второго полета на МКС в период с мая 1991 года по март 1992 года, передает ТАСС. По словам Баканова, в этот период шёл распад Советского Союза, создавались новые государственные органы и институты, и в условиях неразберихи на Крикалева буквально могли забыть.

    Баканов отметил: «Страшная трагедия при развале Родины происходила. И, понятное дело, что новые государственные органы, новые государственные институты создавались. Вот эта неразбериха и вопрос принятия ответственности за те или иные решения. И когда эти органы сформированы не были, как раз человек в это время и находился на орбите».

    Несмотря на сложные обстоятельства, Крикалев сумел сохранить свой статус легендарной личности в российской космонавтике. Баканов подчеркнул, что Крикалев продолжает работать на благо отечественного космоса и активно помогает молодым специалистам в отрасли.

    По словам главы Роскосмоса, авторитет Крикалева очень высок среди новых поколений космонавтов. Баканов выразил надежду, что его опыт и знания будут максимально переданы молодым сотрудникам, которые только начинают свой путь в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герой Советского Союза и Герой России космонавт Сергей Крикалев был назначен специальным представителем президента России по международному сотрудничеству в сфере космоса.

    Замглавы Роскосмоса и спецпредставитель президента Сергей Крикалев на пресс-конференции заявил о продолжающейся утечке воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» на МКС.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о дискриминации союзных стран при доступе их космонавтов на МКС и о планах принимать их на будущей Российской орбитальной станции.

    6 апреля 2026, 09:33 • Новости дня
    Баканов заявил о множестве космических «суперсил» у России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия присутствует во всех сегментах развития космонавтики, а также продвигает перспективные технологии, необходимые для освоения дальнего космоса, у нее много космических «суперсил», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Баканов заявил, что Россия активно участвует в развитии всех направлений космонавтики и обладает множеством космических «суперсил», передает РИА «Новости».

    По его словам, страна представлена во всех ключевых сегментах – от ракетостроения до спутниковых технологий, а также располагает собственными космодромами, включая Восточный.

    В числе приоритетных направлений Баканов выделил создание постоянных источников энергии на базе атомных технологий. Он подчеркнул, что подобные электростанции могут дать России уникальное преимущество в исследовании дальнего космоса, обеспечив бесперебойную работу двигателей и энергию на других планетах.

    Глава Роскосмоса отметил, что освоение космоса – это исполнение мечты о будущем, а для реализации этих целей на Земле создаются необходимые технологии. В ближайшее время россияне продолжат получать привычные сервисы благодаря спутниковым системам: телевидение, связь, навигацию и точную метеорологию, сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах развернуть первый модуль Российской орбитальной станции в 2028 году.

    Роскосмос планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне в ближайшие годы как основу для будущих лунных баз.

    Баканов анонсировал запуск российской низкоорбитальной группировки связи с конца 2025 года для расширения покрытия по всей территории страны.

