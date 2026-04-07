TWZ: Обнаружить сбитого в Иране пилота США помогли «изысканные технологии» ЦРУ

Президент США и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на брифинге раскрыли новые подробности операции по спасению экипажа F-15E Strike Eagle, сбитого 3 апреля над территорией Ирана во время операции Epic Fury. После катапультирования оба летчика оказались в изоляции, и командование США немедленно запустило спасательную операцию, задействовав сотни военнослужащих, десятки самолетов и вертолетов, а также диверсионные действия в более чем семи регионах страны, передает The War Zone.
По словам Кейна, специальная группа поиска и спасения (CSAR) включала штурмовики A-10C, транспортные самолеты HC-130J, вертолеты HH-60W и спецназ ВВС США. Первый летчик был спасен в пятницу после ожесточенного боя, а офицер по вооружениям (WSO), представлявший особую ценность для Тегерана, оставался скрываться еще двое суток, несмотря на ранения и преследование со стороны армии и ополченцев.
Найти офицера помогли ЦРУ и израильская разведка. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что агентство развернуло «человеческие ресурсы и изысканные технологии, равных которым нет в мире», сравнив задачу с поиском песчинки в пустыне. По данным The New York Times, помимо аварийного радиомаяка CSEL использовалась специальная технология ЦРУ для точного определения укрытия в горной расщелине и подтверждения личности военного.
После обнаружения местоположения на горе президент США распорядился немедленно начать вторую фазу операции. По его словам, во второй волне задействовали 155 самолетов, включая 4 бомбардировщика, 64 истребителя, 48 самолётов-заправщиков и 13 спасательных машин, часть из которых работала как отвлекающие цели в разных районах Ирана. Для прикрытия эвакуации американцы создали передовой пункт заправки и вооружения на ферме, куда сели два тяжелонагруженных MC-130J с вертолетами Little Bird на борту, хотя грунт был сырым и вязким.
Когда раненого офицера вывели к этой импровизированной площадке, всплыла новая проблема: MC-130J увязли в мягком грунте. По словам президента США, крупные самолеты и вертолеты Little Bird пришлось подорвать на месте, так как сменившие их более легкие и быстрые машины, предположительно C-295W с укороченным взлетом и посадкой, не могли их вывезти. Персонал и оборудование эвакуировали на этих легких самолетах.
Параллельно военные проводили радиоподавление, а также наносили удары высокоточным оружием по дорогам вокруг района посадки, отмечает Reuters. Спутниковые снимки показали, что подъездные трассы были методично разорваны бомбами, чтобы помешать иранским силам приблизиться. Fox News со ссылкой на источники в США сообщила, что бомбардировщики B-2 в это время наносили удары по подземному штабу Корпуса стражей исламской революции под Тегераном.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил участие своей страны в разведподдержке. Он рассказал, что поздравил США с «дерзким решением и безупречно проведенной американской операцией» и выразил гордость беспрецедентным уровнем сотрудничества. По данным Axios, американский лидер заявил, что F-15E был сбит переносным зенитным комплексом, и заметил, что расчету «просто повезло», а самолет шел на высоте менее примерно 4,6 км, то есть в зоне поражения таких систем.
Издание Military Watch Magazine сообщило, что США и Израиль потеряли 11 самолетов, вертолетов и беспилотников во время поисково-спасательной операции после крушения F-15E над Ираном, что стало рекордной потерей.
Президент США заявил, что американские военные провели сложную операцию по спасению пилота почти через двое суток после инцидента. Он рассказал детали спасения экипажа сбитого истребителя F-15.
Посол США сообщил о помощи спецслужбы «Моссад» в спасении американских летчиков.