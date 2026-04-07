МИД Китая заявил о поддержке обменов между гражданами КНР и России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мао Нин подчеркнула, что Китай придает большое значение обмену между жителями двух стран, передает РИА «Новости».

Дипломат отметила, что китайская сторона приветствует большее количество российских граждан, желающих воспользоваться безвизовым режимом для посещения Китая и ознакомления с его красотой.

Мао Нин не дала прямого ответа на вопрос о готовности продлить безвизовый режим для россиян еще на год. В настоящее время действует пробный 30-дневный безвизовый режим для российских обладателей заграничных паспортов, введенный Китаем с 15 сентября 2025 года сроком на один год.

С декабря прошлого года, согласно указу президента России, на основе принципа взаимности граждане КНР могут находиться в России без виз до 30 дней до 14 сентября 2026 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому граждане Китая могут приезжать в Россию без виз до 14 сентября 2026 года на срок до 30 дней.

Ранее Китай объявил о пробном безвизовом режиме для россиян с обычными загранпаспортами сроком пребывания до 30 дней, действующем до 14 сентября 2026 года.