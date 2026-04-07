Синоптик предупредил о предстоящих снегопадах и сильной гололедице в Москве

Синоптик Тишковец сообщил о предстоящих снегопадах и сильной гололедице в Москве

Tекст: Мария Иванова

О надвигающейся смене погоды сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. «Снегопады придут в Москву на 3 дня! Образуется снежный покров! На дорогах – сильнейшая гололедица!», – предупредил синоптик.

По его данным, в среду циклон закачаает в Центральную Россию первую порцию арктического холода, и дожди начнут переходить в мокрый снег. К утру ожидается от 0 до плюс 2, днем – не выше плюс 3–5.

В четверг осадки перейдут в снегопады, на земле появится временный снежный покров высотой один–два сантиметра, который сохранится до субботы. Ночью прогнозируется от минус 2 до плюс 1, днем – от 0 до плюс 3.

В пятницу снег сохранится, на дорогах сформируется сильная гололедица толщиной до 15–20 миллиметров, ночью ожидается от 0 до минус 3, днем – от 0 до плюс 3. В субботу влияние циклона ослабеет, смешанных осадков станет меньше и они пройдут лишь местами при температуре от минус 2 плюс 1 ночью до плюс 5 днем.

В воскресенье синоптическая картина изменится: ожидается облачная погода с прояснениями и местным небольшим дождем, под утро от 0 до плюс 3, днем до плюс 7, снежный покров растает. На следующей неделе, по оценке Тишковца, весна вернет позиции и станет теплее климатической нормы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в феврале в своем Telegram-канале написал о сильнейшем снегопаде зимы в Москве с ростом высоты сугробов до 87 сантиметров.

На сайте Гидрометцентра ранее сообщалось о вероятности в Москве облачной погоды, небольших осадков в виде снега и мокрого снега, а также гололедицы и температуры до плюс двух градусов.