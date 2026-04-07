Поместье Оззи Осборна в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 17 млн долларов

WSJ Поместье Оззи Осборна в США выставили на продажу за 17 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Вдова британского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон выставила на продажу семейное поместье в Лос-Анджелесе за 17 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Особняк был возведен в 1920-х, Осборны приобрели его в 2015 году за 11,85 млн долларов.

Общая площадь имения составляет около 2 тыс. кв. м, из них более 900 кв. м приходится на главный дом. По данным газеты, супруги впервые задумывались о продаже недвижимости еще при жизни музыканта, однако тогда отказались от этого шага.

Оззи Осборн ушел из жизни 22 июля прошлого года в возрасте 76 лет. Прощание с легендарным вокалистом, начинавшим карьеру в группе Black Sabbath, прошлоо 30 июля в Бирмингеме и собрало десятки тысяч поклонников. На следующий день музыканта похоронили в саду его особняка в графстве Бакингемшир на юго-востоке Англии.

Позднее британская пресса в официальном свидетельстве о смерти указала острый инфаркт миокарда и остановку сердца как причину смерти музыканта.