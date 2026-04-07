ФАС снизила цены на семь жизненно важных лекарств

Tекст: Ольга Иванова

Федеральная антимонопольная служба снизила цены на семь популярных жизненно необходимых препаратов, передает ТАСС.

Такое решение связано с обновлением перечня ЖНВЛП, благодаря чему государственный контроль цен теперь распространяется и на ранее не охваченные формы лекарственных средств.

В ведомстве заявили: «Это стало возможным в результате агрегации перечня ЖНВЛП и проведения ведомством экономического анализа». Ранее в перечень включались только отдельные формы, а производители аналогичных лекарств с другими наименованиями могли устанавливать свои цены.

Снижение цен коснулось таких препаратов, как «Полиоксидоний» (на 37%), «Перекись водорода» (на 11%), дженерик «Периндоприл» (на 45%), «Морфин» (на 49,8%) и «Сафнело» (на 22%). Кроме того, цена на «Калквенс Т» теперь на 13% ниже минимальной стоимости в референтных странах, а «Симбикорт рапихалер» – в среднем на 14% ниже средней цены за 2025 год.

В ФАС отметили, что обновление перечня ЖНВЛП и экономический анализ позволили снизить стоимость и расширить доступность этих медикаментов для граждан России. Теперь препараты будут доступны в медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Антимонопольная служба объявила о снижении стоимости жизненно важных лекарств от рака и нейтропении.