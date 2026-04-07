Европейский отопительный сезон стал вторым по продолжительности в истории

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европа завершила отопительный сезон, который стал одним из самых продолжительных с 2011 года, передает ТАСС. Сезон отбора газа из подземных хранилищ Европейского союза продлился 173 дня, что уступило лишь рекорду 2020–2021 годов, когда отопительный период продолжался 190 дней.

По итогам сезона подземные хранилища газа в Европе были заполнены примерно на 28%, в них оставалось около 31 млрд куб. м газа. Всего за прошедший отопительный сезон страны Евросоюза отобрали свыше 71 млрд куб. м газа. Чистый отбор, то есть разница между объемами отбора и закачки, составил более 61 млрд куб. м. Этот показатель оказался на 6,5 млрд куб. м выше объемов, закачанных летом.

Газ, который был закачан летом, страны ЕС полностью израсходовали уже к середине февраля, после чего стали использовать запасы из предыдущих лет. В настоящее время Европа приступила к активной закачке газа в хранилища к следующей зиме. Однако, по прогнозам «Газпрома», запасов газа к новому отопительному сезону может не хватить для достижения уровня заполненности в 70%.

В марте 2025 года запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли уровня 37%.

В феврале 2025 года запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 50% на фоне рекордных темпов отбора и холодов.