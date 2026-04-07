Tекст: Дмитрий Зубарев

Дмитриев заявил, что сторонники глобализации стремятся создать леволиберальный альянс с навязываемой повесткой, заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, передают «Вести».

Его комментарий последовал после того, как издание The Globe and Mail опубликовало статью о намерении Канады официально присоединиться к Европейскому союзу.

Дмитриев подчеркнул, что «глобалисты продвигают идею глобалистского левого либерального воук-союза», что приводит к распространению определенной политической повестки. По его словам, этот процесс связан с растущим влиянием идей социальной и расовой справедливости, а также с акцентом на гендерную проблематику.

Термин «воукизм» означает особое политическое направление, где сторонники уделяют повышенное внимание вопросам социальной и расовой справедливости. Кроме того, в фокусе остаются вопросы, связанные с гендерным равенством и инклюзивностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейцы уговаривают Канаду вступить в Евросоюз, объявляя географию не помехой идеологической близости.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в шутливом посте в соцсети Х поинтересовался возможностью стратегического партнерства «52-го штата» с Китаем.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности страны заменить США в роли мирового экономического лидера и создать коалицию стран-единомышленников.