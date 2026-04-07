Министр обороны Италии Крозетто усомнился в выходе США из НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Крозетто заявил в интервью газете Corriere della Sera, что не верит в выход США из НАТО, передает ТАСС. По словам Крозетто, для такого шага президенту США потребовалась бы поддержка Конгресса, которую он вряд ли сможет получить.

Министр отметил, что возможен вывод американских войск из Европы, что, по его мнению, ослабило бы безопасность европейских стран. Крозетто подчеркнул, что в настоящий момент Европа не готова к самостоятельным действиям, чтобы заменить американское военное присутствие.

Ранее глава Белого дома в интервью Reuters выразил отвращение к НАТО и допустил возможность выхода США из альянса. В беседе с The Daily Telegraph он сообщил о возможном пересмотре участия США в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны альянса в конфликте с Тегераном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США всерьез рассматривает выход страны из НАТО из-за отказа альянса поддержать военные действия против Ирана.

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала заявления о возможном выходе США из НАТО тревожным сигналом для союзников.

Американские и европейские официальные лица заявили, что администрация США не инициировала юридические процедуры по выходу страны из альянса.