Толчки магнитудой 4,3 произошли в Каспийском море

Землетрясение магнитудой 4,3 на глубине 72 км зафиксировали в Каспийском море

Tекст: Мария Иванова

Подземный толчок был зафиксирован в Каспийском море на глубине свыше 72 километров, передает РИА «Новости».

В Республиканском центре сейсмологической службы Азербайджана сообщили: «Несколько часов назад в Каспийском море на глубине 72 километров произошло землетрясение магнитудой 4.3».

По данным сейсмологов, последнее крупное землетрясение в этом регионе произошло 24 ноября 2023 года. Тогда магнитуда подземных толчков достигла 5,2, а эпицентр находился на глубине 61 километр.

Осенью прошлого года толчки ощущались в прибрежных районах и на Апшеронском полуострове с интенсивностью от 3 до 5 баллов. Из-за этого наблюдались задержки в движении поездов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в районе Каспийского моря неподалеку от побережья России произошло землетрясение магнитудой 6,0. Толчки от этого землетрясения ощутили жители многих городов Дагестана.

Между тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите «ШОС плюс» заявил о приближении экологической катастрофы из-за обмеления Каспийского моря.