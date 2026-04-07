Напавший на преподавателя пермский школьник состоял на учете в полиции

Антонов заявил, что нападавший учится в девятом классе, он напал на завуча на крыльце школы, передает ТАСС.

Нападавший состоит на учете в полиции, он несколько раз оставался на повторное обучение в школе.

Между тем в прокуратуре региона сообщили о проведении проверки по факту нападения учащегося на учителя, сообщает РИА «Новости».

При проверке дадут оценку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

На месте работает прокурор Добрянки Дмитрий Копьев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в Добрянке подросток ранил ножом учительницу у входа в школу. Учительница была его классным руководителем.



