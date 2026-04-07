Российский моряк с атакованного хуситами судна госпитализирован в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Людмила Галактионова рассказала, что ее сын, российский моряк Алексей Галактионов, эвакуированный с атакованного хуситами судна у берегов Йемена, прибыл в Москву и находится в госпитале, сообщает РИА «Новости». По ее словам, сыну предстоит пройти обследование и курс лечения.

Ранее МИД России информировал, что Галактионов был доставлен спецрейсом ООН в Иорданию из Йемена, поскольку воздушное пространство этой страны сейчас ограничено. Его возвращение координировалось с учетом всех действующих ограничений.

Напомним, в июле 2025 года греческий сухогруз Eternity C подвергся атаке в Красном море, ответственность за которую взяло движение «Ансар Алла» (хуситы). С затопленного судна эвакуировали 11 человек, в числе которых был и Галактионов. По словам его матери, российский моряк получил тяжелую травму ноги и перенес четыре операции в госпитале Йемена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты занялись проработкой вариантов возвращения моряка Алексея Галактионова из Йемена.

Ранее раненый российский моряк с судна Eternity C получал медицинскую помощь в госпитале столицы Йемена Саны.

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» вывезли в Йемен не менее десяти членов экипажа сухогруза Eternity C, среди которых был Галактионов.